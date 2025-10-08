Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Mercoledi 8 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Companion, fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid: una vacanza in villa si trasforma in un incubo quando al mattino i protagonisti si ritrovano in una realtà inspiegabilmente mutata. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora va in onda BlacKkKlansman, film di Spike Lee vincitore a Cannes e all'Oscar, che racconta la storia vera di un poliziotto afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan negli anni Settanta.

Per chi ha voglia di risate, su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 c'è Una notte da leoni 3, capitolo conclusivo della saga comica con Bradley Cooper e compagni travolti da nuovi imprevisti e un inatteso sequestro. Il pubblico più giovane può invece immergersi nella magia di Harry Potter e la pietra filosofale, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), il film che ha dato inizio all'amatissima saga del maghetto di Hogwarts.

L'avventura pura arriva su Sky Cinema Action (canale 305) con I predatori dell'arca perduta, capolavoro di Steven Spielberg con Harrison Ford nei panni dell'archeologo Indiana Jones alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Atmosfere decisamente più cupe su Sky Cinema Suspense (canale 306) con God is a Bullet, Sky Original che vede Nikolaj Coster-Waldau nei panni di un detective pronto a infiltrarsi in una setta satanica per salvare sua figlia. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva Il quiz dell'amore, in cui James McAvoy interpreta uno studente innamorato che sogna di partecipare a un quiz televisivo, mentre su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Elizabeth, biopic pluripremiato con Cate Blanchett sulla regina che trasformò l'Inghilterra in una potenza mondiale. Il tono più leggero è su Sky Cinema Comedy (canale 309), dove alle 21:00 troviamo Gli anni belli, commedia con Maria Grazia Cucinotta ambientata negli anni Novanta, che racconta l'estate di una giovane ribelle destinata a diventare indimenticabile.

Su +24 tornano i film della sera precedente: alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è Justice League, il kolossal DC con Ben Affleck e Gal Gadot, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) viene riproposto L'ora più buia, con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill durante la crisi del 1940.

Petra - Il silenzio dei chiostri

Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

Gravity

7 Oscar e 1 Golden Globe al film di fantascienza di Alfonso Cuaron, con Sandra Bullock e George Clooney. In seguito a un incidente, due astronauti sono costretti a vagare nello spazio profondo.

Dolcissime

Delicata commedia di Francesco Ghiaccio. Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria Solarino.

Miami Vice

Michael Mann dirige Colin Farrell, Jamie Foxx e Gong Li nell’action ispirato alla serie cult anni '80. I poliziotti Sonny e Rico si infiltrano in una banda di narcotrafficanti.

Hole - L'abisso

Horror ispirato a una leggenda europea. Campagna irlandese, terzo millennio: dopo la scoperta di un misterioso cratere, un bambino manifesta strani comportamenti.

Emma

Dal romanzo di Jane Austen, una storia di intese amorose con Gwyneth Paltrow. 1800: una giovane aristocratica inglese aiuta una ragazza timida a trovare l'uomo giusto. Oscar alle musiche.

Uno di noi

Kevin Costner e Diane Lane in un dramma dai risvolti thrilling. Uno sceriffo e la moglie lasciano il ranch nel Montana per salvare la nuora e il nipote da una famiglia di criminali.

Compromessi sposi

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli

BabyGirl

Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi, in un thriller erotico sul potere e il desiderio. Una CEO di New York inizia una relazione proibita e rischiosa con un giovane stagista.

Pulp Fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

