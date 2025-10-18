Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Petra - Stagione 3: Gli onori di casa, nuovo episodio del crime con Paola Cortellesi. Quando un imprenditore viene trovato morto accanto a una giovane prostituta, Petra e Antonio devono indagare fuori città, affrontando una missione pericolosa che riaprirà ferite del passato e li metterà di fronte a un inatteso alleato, legato alla vita personale della detective. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15, The Brutalist racconta l'ascesa e la caduta dell'architetto ungherese László Toth, interpretato da Adrien Brody, in un dramma intenso premiato con tre Oscar®. Chiamato a progettare un monumento imponente, László si ritrova presto a pagare il prezzo del successo, in un viaggio che riflette le tensioni tra arte, ambizione e compromesso morale. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) spazio al mito con Ritorno al futuro, il primo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox nei panni dell'indimenticabile Marty McFly, catapultato nel 1955 dove incontra i suoi genitori adolescenti, alterando il corso del tempo.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00 prosegue la magia con Harry Potter e il Principe Mezzosangue, diretto da David Yates. Un vecchio libro di Pozioni introduce Harry a segreti oscuri e potenti, mentre Voldemort stringe la sua morsa su Hogwarts e il destino del giovane mago si intreccia con quello del professor Lumacorno. Azione e spettacolarità su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 con Il gladiatore, il capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar, con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. L'epica vendetta del generale Maximus, trasformato in schiavo e combattente del Colosseo, resta uno dei momenti più alti del cinema moderno. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) torna il thriller psicologico Attrazione fatale, con Michael Douglas e Glenn Close. Un'avventura extraconiugale si trasforma in incubo quando la donna rifiuta di accettare la fine della relazione, dando vita a uno dei più celebri racconti di ossessione del cinema anni '80.

Romanticismo e tensioni familiari su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21:00 con La cena di Natale, sequel di Io che amo solo te diretto da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Intrighi, gelosie e segreti animano la vigilia della famiglia Scagliusi in un'atmosfera di dolce disincanto. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) debutta Il padrino della mafia, con Sergio Castellitto nei panni di un sarto che veste da generazioni una potente famiglia criminale canadese. Per ottenere la fiducia del boss, l'uomo sarà costretto a spingersi oltre i limiti della lealtà e della morale. Il tono si fa più leggero su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 con Il Club dei divorziati, commedia francese con Arnaud Ducret. Dopo un tradimento, Ben si lascia travolgere dall'entusiasmo dell'amico Patrick, tra feste, incontri e risate amare che segnano la rinascita dopo la fine di un matrimonio.

Nei canali +24, Sky Cinema Uno +24 (canale 310) propone alle 21:15 Wolf Man, il nuovo horror Blumhouse con Christopher Abbott e Julia Garner, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna Conclave, il raffinato dramma di Edward Berger ambientato tra i segreti del Vaticano con Ralph Fiennes e Stanley Tucci.

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa

Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Brutalist

Adrien Brody è László Toth in questo dramma premiato con tre Oscar®. La vita di László viene stravolta dall'incarico di realizzare un ambizioso monumento. Ma raggiunto l'apice, l'architetto ungherese dovrà scontare il prezzo del successo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al futuro

Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Zemeckis. Anni 80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il Principe Mezzosangue

David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di Lumacorno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Attrazione fatale

Adrian Lyne dirige Glenn Close e Michael Douglas in un cult degli anni 80. Un avvocato di New York tradisce sua moglie con una donna che si rivelerà una stalker.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La cena di Natale

Sequel di "Io che amo solo te" di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Schermaglie e adulteri turbano l’unità della famiglia Scagliusi alla vigilia di Natale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il padrino della mafia

Sergio Castellitto in un thriller sulla mafia canadese. L'erede di una dinastia di sarti, che da generazioni veste il clan dei Paternò, è pronto a tutto per guadagnarsi la fiducia del boss.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il Club dei divorziati

Esilarante commedia francese con Arnaud Ducret. Deluso dal tradimento dell'ex moglie di cui è ancora innamorato, Ben si unisce all'estroverso amico Patrick per godersi i piaceri della vita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Wolf Man

Christopher Abbott e Julia Garner in un nuovo incubo targato Blumhouse. Un padre si rifugia con la famiglia nella sua casa d’infanzia, ma una creatura misteriosa minaccia di distruggerli dall'esterno… e dall'interno

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Conclave

Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)