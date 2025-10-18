Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 18 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Petra - Stagione 3: Gli onori di casa, nuovo episodio del crime con Paola Cortellesi. Quando un imprenditore viene trovato morto accanto a una giovane prostituta, Petra e Antonio devono indagare fuori città, affrontando una missione pericolosa che riaprirà ferite del passato e li metterà di fronte a un inatteso alleato, legato alla vita personale della detective. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15, The Brutalist racconta l'ascesa e la caduta dell'architetto ungherese László Toth, interpretato da Adrien Brody, in un dramma intenso premiato con tre Oscar®. Chiamato a progettare un monumento imponente, László si ritrova presto a pagare il prezzo del successo, in un viaggio che riflette le tensioni tra arte, ambizione e compromesso morale. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) spazio al mito con Ritorno al futuro, il primo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox nei panni dell'indimenticabile Marty McFly, catapultato nel 1955 dove incontra i suoi genitori adolescenti, alterando il corso del tempo.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00 prosegue la magia con Harry Potter e il Principe Mezzosangue, diretto da David Yates. Un vecchio libro di Pozioni introduce Harry a segreti oscuri e potenti, mentre Voldemort stringe la sua morsa su Hogwarts e il destino del giovane mago si intreccia con quello del professor Lumacorno. Azione e spettacolarità su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 con Il gladiatore, il capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar, con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. L'epica vendetta del generale Maximus, trasformato in schiavo e combattente del Colosseo, resta uno dei momenti più alti del cinema moderno. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) torna il thriller psicologico Attrazione fatale, con Michael Douglas e Glenn Close. Un'avventura extraconiugale si trasforma in incubo quando la donna rifiuta di accettare la fine della relazione, dando vita a uno dei più celebri racconti di ossessione del cinema anni '80.

Romanticismo e tensioni familiari su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21:00 con La cena di Natale, sequel di Io che amo solo te diretto da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Intrighi, gelosie e segreti animano la vigilia della famiglia Scagliusi in un'atmosfera di dolce disincanto. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) debutta Il padrino della mafia, con Sergio Castellitto nei panni di un sarto che veste da generazioni una potente famiglia criminale canadese. Per ottenere la fiducia del boss, l'uomo sarà costretto a spingersi oltre i limiti della lealtà e della morale. Il tono si fa più leggero su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 con Il Club dei divorziati, commedia francese con Arnaud Ducret. Dopo un tradimento, Ben si lascia travolgere dall'entusiasmo dell'amico Patrick, tra feste, incontri e risate amare che segnano la rinascita dopo la fine di un matrimonio.

Nei canali +24, Sky Cinema Uno +24 (canale 310) propone alle 21:15 Wolf Man, il nuovo horror Blumhouse con Christopher Abbott e Julia Garner, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna Conclave, il raffinato dramma di Edward Berger ambientato tra i segreti del Vaticano con Ralph Fiennes e Stanley Tucci.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa
Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Brutalist
Adrien Brody è László Toth in questo dramma premiato con tre Oscar®. La vita di László viene stravolta dall'incarico di realizzare un ambizioso monumento. Ma raggiunto l'apice, l'architetto ungherese dovrà scontare il prezzo del successo.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al futuro
Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Zemeckis. Anni 80: con una macchina del tempo, l'adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il Principe Mezzosangue
David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di Lumacorno.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il gladiatore
Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Attrazione fatale
Adrian Lyne dirige Glenn Close e Michael Douglas in un cult degli anni 80. Un avvocato di New York tradisce sua moglie con una donna che si rivelerà una stalker.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La cena di Natale
Sequel di "Io che amo solo te" di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Schermaglie e adulteri turbano l’unità della famiglia Scagliusi alla vigilia di Natale.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il padrino della mafia
Sergio Castellitto in un thriller sulla mafia canadese. L'erede di una dinastia di sarti, che da generazioni veste il clan dei Paternò, è pronto a tutto per guadagnarsi la fiducia del boss.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il Club dei divorziati
Esilarante commedia francese con Arnaud Ducret. Deluso dal tradimento dell'ex moglie di cui è ancora innamorato, Ben si unisce all'estroverso amico Patrick per godersi i piaceri della vita.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Wolf Man
Christopher Abbott e Julia Garner in un nuovo incubo targato Blumhouse. Un padre si rifugia con la famiglia nella sua casa d’infanzia, ma una creatura misteriosa minaccia di distruggerli dall'esterno… e dall'interno    
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Conclave
Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Super Weekend diretta Sky Sport NOW | MotoGP, F1, Calcio Serie A Roma-Inter, Tennis e tanto altro

    Non ci sarà tempo di alzarsi dal divano, dall'alba al tramonto una 48 ore di sport live su Sky Sport. Dalle prove libere della MotoGP in Australia sabato mattina alla gara di F1 negli Stati Uniti la domenica sera, passando per Roma-Inter, Der Klassiker, Liverpool-Man United. Senza dimenticare cinque finali di tennis, la Serie A di basket, il golf, rugby e molto altro. Guida completa al weekend della Casa dello Sport da seguire su Sky e in streaming su NOW MotoGP,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 18 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In Roma: verità scomode tra geopolitica, economia e il dramma sociale italiano

    Si è conclusa la giornata di incontri Sky TG24 Live In Roma, un appuntamento che, fedele al suo format itinerante, ha trasformato la suggestiva cornice capitolina del teatro di Villa Torlonia in un epicentro di analisi e confronto sulle sfide più pressanti del nostro tempo. Come sottolineato dal Direttore di SkyTG24 Fabio Vitale, durante il saluto iniziale la scelta di Roma quale palcoscenico di questa maratona non è casuale: "Roma...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Volley Maschile, Serie A2 Credem Banca sbarca su DAZN. Prima giornata gratis sul canale Youtube

    La Serie A2 Credem Banca sbarca ufficialmente su DAZN. Eccezionalmente, la 1a giornata di Regular Season sarà visibile sul canale YouTube di DAZN Italia: le sfide di domenica e lunedì, quindi, saranno fruibili su YouTube. Una grande vetrina per un grande spettacolo: la trasmissione in maniera integrale delle sfide della Serie A2 si aggiunge così alle due gare per turno di SuperLega Credem Banca trasmesse sulla piattaforma,...
    D
    DAZN
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • I Delitti del BarLume 13: i protagonisti svelano a Sky TG24 Live In Roma i segreti del successo

    La Riviera Apuana di Pineta, provincia immaginaria eppure incredibilmente familiare, si prepara a ospitare nuovamente il caos investigativo più amato della televisione italiana. Con l'annuncio del debutto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW previsto per il 2026  la collezione de I Delitti del BarLume raggiunge l'incredibile traguardo della tredicesima stagione, consolidando il suo status di produzione Sky Original...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia

    Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado di decifrarne il segreto; una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla. Arriva su Sky e in streaming su NOW dal 17 ottobre, THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO, la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro l’acclamato Luther, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in 8 episodi, vede...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Si riprende dopo la pausa: derby inedito V. Entella-Sampdoria, big match Palermo-Modena, il Frosinone ospita il Monza, il Venezia va al CastellaniQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 8a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a...
    S
    Sport
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi. Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo...
    D
    DAZN
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Marco D’Amore racconta Gomorra – Le Origini: il prequel Sky e NOW che rivoluziona la saga

    I tanti appassionati già si stanno preparando all'evento atteso di gennaio 2026: stiamo parlando dell'arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW di Gomorra – Le Origini, l'attesissimo prequel in sei episodi che promette di ridefinire l'eredità della saga crime. Questa nuova produzione Sky Original, realizzata da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), non è semplicemente un'estensione del...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky TG24 presenta “738 Giorni”: il documentario che racconta due anni di guerra tra Israele e Palestina

    A due anni dallo scoppio del conflitto tra Israele e Palestina, Sky TG24 propone “738 GIORNI –I DUE ANNI DI GUERRA CHE HANNO CAMBIATO IL MEDIORIENTE”, In onda venerdì 17 ottobre alle 21.00, in replica sabato 18 alle 18.30 e domenica 19 alle 15 e sempre disponibile anche on demand. Un documentario che ripercorre gli eventi più significativi del conflitto — dal 7 ottobre 2023 fino alla firma della Dichiarazione di Sharm El Sheik, il 13...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • X Factor 2025: record di ascolti per le Last Call e ufficiale il cast dei Live Show su Sky e NOW

    Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei Live Show, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per le scelte definitive e inappellabili dei 12 artisti in gara nello show Sky Original prodotto da Fremantle ascolti record: ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, Total Audience media di 849mila spettatori con il 3,9% di share tv e quasi 1 milione e 262 mila contatti...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky Up The Edit 2025: studenti protagonisti con progetti sul rispetto e inclusione digitale

    Parte oggi la quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico di Sky che quest’anno darà la possibilità a studentesse e studenti tra gli 8 e 18 anni di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione digitale nelle scuole e nei primi tre anni sono stati oltre 22.200 ragazze e ragazzi e più di 1.200 classi in tutta Italia ad...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Eurosport

    Warner Bros. Discovery (WBD) Sports Europe rafforza la sua partnership con l’European Broadcasting Union (EBU) per trasmettere su scala paneuropea gli highlights quotidiani dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Grazie a questo nuovo accordo, le Paralimpiadi raggiungeranno milioni di spettatori in 49 mercati continentali e in Italia verranno trasmesse sui canali Eurosport di discovery+ e grazie ai partner distributivi su Dazn, TimVision e Prime Video Channels. I...
    S
    Sport
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky lancia la Content Factory: debuttano nuove newsletter di Sky TG24 Insider

    La Content Factory di Sky, un laboratorio trasversale che mette in dialogo news, sport, cultura e intrattenimento con l'obiettivo di sviluppare format originali, in sintonia con le nuove abitudini di consumo e con l'evoluzione del linguaggio audiovisivo. Il progetto debutta con il lancio dei vodcast originali, una forma espressiva che unisce la profondità narrativa del podcast alla forza delle immagini, ampliando le possibilità di racconto e fruizione....
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In a Roma: diretta eventi, politica, ospiti e attualità dal Teatro di Villa Torlonia

    Sky TG24 Live In torna a Roma: una giornata di incontri, storie e attualità al Teatro di Villa Torlonia. Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma,Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky), Milano, di nuovo Roma...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 17 ottobre 2025

  • TIMVISION si adegua agli standard AGCOM: nuova Carta dei Servizi Eventi Live

    TIMVISION annuncia l'adeguamento ai rigorosi standard di servizio e qualità stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Questa mossa, che coinvolge la piattaforma streaming di TIM, disponibile anche per i clienti Kena tramite le offerte Kena TIMVISION, è stata ufficializzata attraverso la pubblicazione di una specifica informativa e della nuova Carta dei Servizi TIMVISION Eventi Live. Primo appuntamento il 23 ottobre con uno...
    I
    Internet e Tv
    giovedì, 16 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (17 - 20 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’8ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester City-Everton (Sky Sport Uno), Brighton-Newcastle (Sky Sport ...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 18 Ottobre 2025 Pallavolo Femminile Supercoppa, Pattinaggio, Rugby

    In vista del weekend, Sabato 18 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 18 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) torna Petra - Stagione 3: Gli onori di casa, nuovo episodio del crime con Paola Cortellesi. Quando un imprenditore viene trovato morto accanto a una giovane prostituta, Petra e Antonio devono indagare fuori città, affrontando una missione pericolosa ch...
     sabato, 18 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 17 - 23 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 17 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨