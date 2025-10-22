Guida TV Sky Cinema e NOW: Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Mercoledi 22 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Che cosa aspettarsi quando si aspetta, commedia romantica corale con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick. Cinque coppie, diverse per età e stile di vita, affrontano il momento più emozionante e complicato della loro vita: diventare genitori. Tra paure, imprevisti e momenti di tenera ironia, il film racconta con leggerezza la realtà della maternità e della paternità moderne. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 arriva il cult Scarface, capolavoro di Brian De Palma scritto da Oliver Stone. Al Pacino è Tony Montana, rifugiato cubano che diventa il sovrano del narcotraffico di Miami, in un'ascesa segnata da potere, violenza e autodistruzione. Un film leggendario che ha ridefinito il genere gangster, icona assoluta degli anni Ottanta. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) torna Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello, primo capitolo della saga diretta da Peter Jackson e vincitore di 4 Oscar. Frodo Baggins, giovane hobbit della Contea, eredita un anello dai poteri oscuri e parte per un viaggio epico insieme alla Compagnia per distruggerlo e salvare la Terra di Mezzo dal male assoluto di Sauron.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00, emozioni e reincarnazioni canine in Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, sequel del successo del 2017. Il cane Bailey promette di ritrovare la sua amata padroncina in ogni nuova vita, attraversando destini e corpi diversi in un racconto toccante e pieno di dolcezza. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305), L'uomo d'acciaio segna il ritorno di Superman con Henry Cavill nel ruolo dell'eroe leggendario. Diretto da Zack Snyder, il film racconta le origini di Clark Kent, diviso tra il suo essere umano e il suo destino di salvatore, in un'avventura spettacolare che mescola introspezione e azione pura. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21:00, Into the Ashes mette in scena Frank Grillo in un noir teso e crepuscolare. Un ex criminale tenta di rifarsi una vita, ma il passato torna a cercarlo, portando con sé violenza, vendetta e un finale in cui non esistono veri vincitori.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), il toccante Vicino all'orizzonte, tratto dal romanzo di Jessica Koch, racconta la storia di Jessica e Danny, un amore giovane e intenso minacciato da un segreto doloroso. Interpretato da Luna Wedler e Jannik Schümann, il film esplora la fragilità e la forza dei sentimenti davanti all'impossibile. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00, La zona d'interesse di Jonathan Glazer, premiato a Cannes, offre un ritratto disturbante e lucidissimo del male ordinario. Nella casa accanto al campo di Auschwitz, il comandante Rudolf Höss e sua moglie vivono un'apparente serenità familiare, ignari o indifferenti agli orrori che si consumano oltre il muro del giardino. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), 3 donne al verde porta Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una divertente commedia d'azione. Tre impiegate di banca, stanche delle ingiustizie, decidono di rubare il denaro destinato all'incenerimento, scatenando una serie di disastri esilaranti e imprevedibili.

Nei canali +24, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 viene riproposto Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 torna Povere creature! con Emma Stone, il visionario film di Yorgos Lanthimos premiato con 4 Oscar®.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick in una romantica commedia corale. Cinque coppie in dolce attesa si preparano alle gioie e alle preoccupazioni del loro futuro da genitori.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Scarface

Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre

Commovente sequel con Dennis Quaid e Kathryn Prescott. Costretto a separarsi dalla sua piccola amica umana, il cane Bailey decide che nelle sue prossime vite la troverà e la proteggerà.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'uomo d'acciaio

Il ritorno sullo schermo del leggendario Superman, alias Clark Kent, interpretato da Henry Cavill. Giunto dal pianeta Krypton e dotato di superpoteri, il supereroe indaga sulle sue origini.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Into the Ashes

Le ceneri di un passato criminale tornano a vivere con Frank Grillo, Marguerite Moreau e Luke Grimes. Un ex rapinatore inizia una nuova vita, ma la vendetta dei vecchi soci lo perseguita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Vicino all'orizzonte

Dal bestseller di Jessica Koch, un teen-movie ispirato a una storia vera con Luna Wedler e Jannik Schumann. Un oscuro segreto rende impossibile il legame fra Jessica e l'affascinante Danny.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La zona d'interesse

Jonathan Glazer firma questo intenso dramma storico, che esplora il contrasto tra la vita di una famiglia borghese e le atrocità dell'Olocausto. Rudolf Höss, direttore di Auschwitz, vive con sua moglie e i figli una routine serena, indifferente agli orrori che si consumano oltre il muro della sua tenuta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

3 donne al verde

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una travolgente commedia. Tre impiegate di banca vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito, ma affronteranno mille peripezie.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il sesso degli angeli

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote di Firenze scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Povere creature!

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)