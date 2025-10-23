Guida TV Sky Cinema e NOW: Operation Fortune, Giovedi 23 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Operation Fortune, action Sky Original diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell'MI6 e il suo team devono reclutare una star di Hollywood per una missione sotto copertura, tra azione frenetica, intrighi internazionali e colpi di scena tipici del regista britannico. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15, The Good House vede Sigourney Weaver e Kevin Kline in un dramma tratto dal romanzo di Ann Leary, in cui una vecchia fiamma riaccende vecchi sentimenti e costringe l'agente immobiliare protagonista a fare i conti con i propri problemi di alcolismo, in un mix di commedia e introspezione. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303), Il Signore degli Anelli - Le due Torri porta avanti la saga di Peter Jackson, vincitrice di 2 Oscar. La Compagnia dell'Anello è divisa: Frodo e Sam proseguono verso Mordor inseguiti da Gollum, mentre Aragorn, Legolas e Gimli affrontano battaglie epiche contro le forze di Saruman, tra drammi personali e conflitti eroici.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00, IF - Gli amici immaginari racconta con delicatezza la storia di Bea, interpretata da Ryan Reynolds, che scopre di poter vedere gli amici immaginari abbandonati. La giovane decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici, in un'avventura commovente e piena di magia. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305), Nico con Steven Seagal, Pam Grier e Sharon Stone propone un action puro: un poliziotto di Chicago deve sgominare una gang di narcotrafficanti supportata da complici insospettabili, tra arti marziali e sparatorie mozzafiato. Su Sky Cinema Suspence (canale 306) alle 21:00, It di Andy Muschietti porta sullo schermo l'horror tratto da Stephen King: un gruppo di ragazzini si allea per affrontare il malvagio clown Pennywise, responsabile delle sparizioni di bambini nella cittadina di Derry.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), Ex di Fausto Brizzi racconta le complicazioni amorose di sei coppie messe alla prova dalla ricomparsa degli ex, con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La commedia mescola ironia e sentimenti, esplorando le dinamiche dei rapporti moderni. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00, Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood, vincitore di Oscar e Golden Globe, mostra la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista giapponese, raccontando il coraggio, il sacrificio e la complessità dei soldati coinvolti nel conflitto. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), Mi rifaccio vivo di Sergio Rubini mette in scena una commedia surreale: un imprenditore, suicidatosi per la sua eterna sfortuna, torna in vita con una seconda possibilità, tra gag esilaranti e situazioni paradossali.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15, Che cosa aspettarsi quando si aspetta mostra cinque coppie alle prese con la gravidanza e le ansie da genitorialità, con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 il cult gangster Scarface vede Al Pacino nei panni di Tony Montana, rifugiato cubano che scala la malavita di Miami fino al trono del narcotraffico.

