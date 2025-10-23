Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Operation Fortune, Giovedi 23 Ottobre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Operation Fortune, Giovedi 23 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Operation Fortune, action Sky Original diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell'MI6 e il suo team devono reclutare una star di Hollywood per una missione sotto copertura, tra azione frenetica, intrighi internazionali e colpi di scena tipici del regista britannico. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15, The Good House vede Sigourney Weaver e Kevin Kline in un dramma tratto dal romanzo di Ann Leary, in cui una vecchia fiamma riaccende vecchi sentimenti e costringe l'agente immobiliare protagonista a fare i conti con i propri problemi di alcolismo, in un mix di commedia e introspezione. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303), Il Signore degli Anelli - Le due Torri porta avanti la saga di Peter Jackson, vincitrice di 2 Oscar. La Compagnia dell'Anello è divisa: Frodo e Sam proseguono verso Mordor inseguiti da Gollum, mentre Aragorn, Legolas e Gimli affrontano battaglie epiche contro le forze di Saruman, tra drammi personali e conflitti eroici.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00, IF - Gli amici immaginari racconta con delicatezza la storia di Bea, interpretata da Ryan Reynolds, che scopre di poter vedere gli amici immaginari abbandonati. La giovane decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici, in un'avventura commovente e piena di magia. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305), Nico con Steven Seagal, Pam Grier e Sharon Stone propone un action puro: un poliziotto di Chicago deve sgominare una gang di narcotrafficanti supportata da complici insospettabili, tra arti marziali e sparatorie mozzafiato. Su Sky Cinema Suspence (canale 306) alle 21:00, It di Andy Muschietti porta sullo schermo l'horror tratto da Stephen King: un gruppo di ragazzini si allea per affrontare il malvagio clown Pennywise, responsabile delle sparizioni di bambini nella cittadina di Derry.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), Ex di Fausto Brizzi racconta le complicazioni amorose di sei coppie messe alla prova dalla ricomparsa degli ex, con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La commedia mescola ironia e sentimenti, esplorando le dinamiche dei rapporti moderni. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00, Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood, vincitore di Oscar e Golden Globe, mostra la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista giapponese, raccontando il coraggio, il sacrificio e la complessità dei soldati coinvolti nel conflitto. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), Mi rifaccio vivo di Sergio Rubini mette in scena una commedia surreale: un imprenditore, suicidatosi per la sua eterna sfortuna, torna in vita con una seconda possibilità, tra gag esilaranti e situazioni paradossali.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15, Che cosa aspettarsi quando si aspetta mostra cinque coppie alle prese con la gravidanza e le ansie da genitorialità, con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 il cult gangster Scarface vede Al Pacino nei panni di Tony Montana, rifugiato cubano che scala la malavita di Miami fino al trono del narcotraffico.

Operation Fortune
Action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell’MI6 e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood per una missione sotto copertura.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Good House
Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - Le due Torri
2 Oscar al secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia dell'Anello, Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

IF - Gli amici immaginari
Ryan Reynolds in una delicata pellicola fantastica di John Krasinski. Quando Bea scopre di poter vedere gli "If", amici immaginari abbandonati, decide di ricongiungerli ai loro vecchi amici.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Nico
Action con Steven Seagal, Pam Grier e Sharon Stone. Un poliziotto di Chicago, asso delle arti marziali, deve sgominare una gang di narcotrafficanti protetta da insospettabili complici.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

It
Andy Muschietti dirige il primo capitolo horror tratto dal romanzo di Stephen King. un gruppo di ragazzini si allea per sconfiggere il malvagio clown colpevole delle sparizioni di bambini.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ex
Fausto Brizzi dirige una commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La ricomparsa degli ex mette in crisi il rapporto di sei coppie.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lettere da Iwo Jima
Un Oscar e un Golden Globe alla pellicola di Clint Eastwood che, dopo "Flags of Our Fathers", torna ad affrontare la battaglia di Iwo Jima ma questa volta dal punto di vista giapponese.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mi rifaccio vivo
Commedia surreale di Sergio Rubini con Neri Marcorè, Margherita Buy ed Emilio Solfrizzi. Suicidatosi per la sua eterna sfortuna, un imprenditore torna in vita con una seconda possibilità.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Che cosa aspettarsi quando si aspetta
Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick in una romantica commedia corale. Cinque coppie in dolce attesa si preparano alle gioie e alle preoccupazioni del loro futuro da genitori.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Scarface
Al Pacino nel gangster-movie capolavoro di Brian De Palma, sceneggiato da Oliver Stone. Il rifugiato cubano Tony Montana scala i vertici della malavita e diventa il re del narcotraffico.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

