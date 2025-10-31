Guida TV Sky Cinema e NOW: Wicked, Venerdi 31 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW si accende con la magia di Wicked, il musical campione d'incassi che ha conquistato due Oscar 2025 (migliori costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al box office. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e su Sky Cinema Halloween (canale 303) arriva la prima parte dell'adattamento diretto da Jon M. Chu, con un cast straordinario che include Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Il film racconta la nascita delle streghe del regno di Oz, svelando i segreti che precedono gli eventi del classico Il mago di Oz, in un connubio di spettacolo visivo, emozione e musica travolgente. Due versioni per accontentare tutti: su Sky Cinema Uno le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano, mentre su Sky Cinema Halloween la versione doppiata. Entrambe disponibili anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K. L'avventura continua su Sky Cinema Due (canale 302) con un capolavoro intramontabile: Indiana Jones e l'ultima crociata, diretto da Steven Spielberg. Harrison Ford e Sean Connery interpretano un irresistibile duo padre-figlio in un viaggio che li porterà a sfidare i nazisti nella leggendaria ricerca del Santo Graal. Un classico d'azione e ironia, premiato con l'Oscar per il miglior montaggio sonoro.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) arriva Max Steel, il fanta-action ispirato al celebre giocattolo Mattel. Il giovane Max, rimasto orfano di un brillante scienziato, scopre poteri straordinari grazie a un alleato alieno, affrontando nemici e segreti che metteranno alla prova la sua forza e il suo destino. L'adrenalina esplode su Sky Cinema Action (canale 305) con The Beekeeper, action-thriller diretto da David Ayer. Jason Statham interpreta un ex agente segreto costretto a tornare in azione quando una truffa online porta la sua vicina al suicidio. La vendetta personale si trasforma in una guerra contro un'intera rete criminale, in un film dal ritmo serrato e dalla tensione costante. George Clooney e Jennifer Lopez brillano in Out of Sight, il thriller firmato Steven Soderbergh in onda su Sky Cinema Suspense (canale 306). Lui è un ladro gentiluomo appena evaso, lei una tenace poliziotta: tra inseguimenti, ironia e attrazione, nasce un pericoloso gioco tra passione e legge.

Tono più leggero su Sky Cinema Romance (canale 307) con 7 ore per farti innamorare, commedia diretta e interpretata da Giampaolo Morelli con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Un giornalista deluso in amore si iscrive a un corso di seduzione, ma finirà per scoprire che l'amore vero non segue mai le regole. Su Sky Cinema Drama (canale 308) torna Molly's Game, l'intenso biopic diretto da Aaron Sorkin. Jessica Chastain interpreta Molly Bloom, ex atleta olimpica diventata regina del poker clandestino di Hollywood, in un racconto di ambizione, intelligenza e autodeterminazione, affiancata da Idris Elba e Kevin Costner. Risate assicurate su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Il vegetale, la commedia di Gennaro Nunziante che segna il debutto cinematografico di Fabio Rovazzi. Un giovane laureato, in cerca di lavoro e riscatto, affronta un viaggio comico e surreale nel precariato italiano.

Chi ha perso i titoli della sera precedente può recuperare su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) Giurato numero 2, il legal thriller di Clint Eastwood con Nicholas Hoult, o su Sky Cinema Due +24 (canale 311) La quattordicesima domenica del tempo ordinario, la delicata storia d'amicizia e musica firmata Pupi Avati.

Wicked

Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum nella prima parte dell’adattamento del più celebre musical di Broadway, il prequel-blockbuster del Mago di Oz, che agli Oscar® 2025 ha ottenuto 2 statuette (costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al cinema e al box office. In una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand, dove il film si troverà anche in 4K.

(SKY CINEMA UNO HD e SKY CINEMA HALLOWEEN HD ore 21.15/canale 301)

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Max Steel

Fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Beekeeper

Jason Statham è un ex agente segreto in cerca di vendetta in questo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Quando una truffa causa il suicidio della sua vicina, Jason scatena una guerra personale contro un’intera rete criminale

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Out of Sight

George Clooney e Jennifer Lopez in un thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

7 ore per farti innamorare

Giampaolo Morelli dirige e interpreta una commedia romantica con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Un giornalista segue un corso di 'arte del rimorchio' per riconquistare la sua ex.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Molly's Game

Biopic di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Dopo un infortunio, la sciatrice olimpionica Molly Bloom cambia vita e diventa la regina del poker clandestino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il vegetale

Gennaro Nunziante ('Quo Vado?) dirige Fabio Rovazzi in una commedia sui nostri tempi. Alla ricerca del primo impiego, un ambizioso neolaureato affronta una serie di comiche vicissitudini.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Giurato numero 2

Clint Eastwood dirige Nicholas Hoult in un thriller legale mozzafiato. Un padre di famiglia, chiamato a far parte di una giuria per omicidio, scopre di essere coinvolto nel crimine.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Accomunati dalla passione per la musica Samuele e Marzio formano un duo, i Leggenda, ed iniziano a esibirsi riscuotendo via via sempre più successo. Marzio, nel frattempo, conosce Sandra: i due si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via...

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)