Guida TV Sky Cinema e NOW: Wicked, Venerdi 31 Ottobre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 31 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW si accende con la magia di Wicked, il musical campione d'incassi che ha conquistato due Oscar 2025 (migliori costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al box office. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e su Sky Cinema Halloween (canale 303) arriva la prima parte dell'adattamento diretto da Jon M. Chu, con un cast straordinario che include Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Il film racconta la nascita delle streghe del regno di Oz, svelando i segreti che precedono gli eventi del classico Il mago di Oz, in un connubio di spettacolo visivo, emozione e musica travolgente. Due versioni per accontentare tutti: su Sky Cinema Uno le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano, mentre su Sky Cinema Halloween la versione doppiata. Entrambe disponibili anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K. L'avventura continua su Sky Cinema Due (canale 302) con un capolavoro intramontabile: Indiana Jones e l'ultima crociata, diretto da Steven Spielberg. Harrison Ford e Sean Connery interpretano un irresistibile duo padre-figlio in un viaggio che li porterà a sfidare i nazisti nella leggendaria ricerca del Santo Graal. Un classico d'azione e ironia, premiato con l'Oscar per il miglior montaggio sonoro.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) arriva Max Steel, il fanta-action ispirato al celebre giocattolo Mattel. Il giovane Max, rimasto orfano di un brillante scienziato, scopre poteri straordinari grazie a un alleato alieno, affrontando nemici e segreti che metteranno alla prova la sua forza e il suo destino. L'adrenalina esplode su Sky Cinema Action (canale 305) con The Beekeeper, action-thriller diretto da David Ayer. Jason Statham interpreta un ex agente segreto costretto a tornare in azione quando una truffa online porta la sua vicina al suicidio. La vendetta personale si trasforma in una guerra contro un'intera rete criminale, in un film dal ritmo serrato e dalla tensione costante. George Clooney e Jennifer Lopez brillano in Out of Sight, il thriller firmato Steven Soderbergh in onda su Sky Cinema Suspense (canale 306). Lui è un ladro gentiluomo appena evaso, lei una tenace poliziotta: tra inseguimenti, ironia e attrazione, nasce un pericoloso gioco tra passione e legge.

Tono più leggero su Sky Cinema Romance (canale 307) con 7 ore per farti innamorare, commedia diretta e interpretata da Giampaolo Morelli con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Un giornalista deluso in amore si iscrive a un corso di seduzione, ma finirà per scoprire che l'amore vero non segue mai le regole. Su Sky Cinema Drama (canale 308) torna Molly's Game, l'intenso biopic diretto da Aaron Sorkin. Jessica Chastain interpreta Molly Bloom, ex atleta olimpica diventata regina del poker clandestino di Hollywood, in un racconto di ambizione, intelligenza e autodeterminazione, affiancata da Idris Elba e Kevin Costner. Risate assicurate su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Il vegetale, la commedia di Gennaro Nunziante che segna il debutto cinematografico di Fabio Rovazzi. Un giovane laureato, in cerca di lavoro e riscatto, affronta un viaggio comico e surreale nel precariato italiano.

Chi ha perso i titoli della sera precedente può recuperare su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) Giurato numero 2, il legal thriller di Clint Eastwood con Nicholas Hoult, o su Sky Cinema Due +24 (canale 311) La quattordicesima domenica del tempo ordinario, la delicata storia d'amicizia e musica firmata Pupi Avati.

Wicked
Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum nella prima parte dell’adattamento del più celebre musical di Broadway, il prequel-blockbuster del Mago di Oz, che agli Oscar® 2025 ha ottenuto 2 statuette (costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al cinema e al box office. In una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand, dove il film si troverà anche in 4K.  
(SKY CINEMA UNO HD e SKY CINEMA HALLOWEEN HD ore 21.15/canale 301)

Indiana Jones e l'ultima crociata
Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Max Steel
Fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Beekeeper
Jason Statham è un ex agente segreto in cerca di vendetta in questo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Quando una truffa causa il suicidio della sua vicina, Jason scatena una guerra personale contro un’intera rete criminale
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Out of Sight
George Clooney e Jennifer Lopez in un thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

7 ore per farti innamorare
Giampaolo Morelli dirige e interpreta una commedia romantica con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Un giornalista segue un corso di 'arte del rimorchio' per riconquistare la sua ex.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Molly's Game
Biopic di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Kevin Costner. Dopo un infortunio, la sciatrice olimpionica Molly Bloom cambia vita e diventa la regina del poker clandestino.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il vegetale
Gennaro Nunziante ('Quo Vado?) dirige Fabio Rovazzi in una commedia sui nostri tempi. Alla ricerca del primo impiego, un ambizioso neolaureato affronta una serie di comiche vicissitudini.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Giurato numero 2
Clint Eastwood dirige Nicholas Hoult in un thriller legale mozzafiato. Un padre di famiglia, chiamato a far parte di una giuria per omicidio, scopre di essere coinvolto nel crimine.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La quattordicesima domenica del tempo ordinario
Accomunati dalla passione per la musica Samuele e Marzio formano un duo, i Leggenda, ed iniziano a esibirsi riscuotendo via via sempre più successo. Marzio, nel frattempo, conosce Sandra: i due si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via... 
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Serie A Enilive DAZN ascolti 9a giornata: quasi 5 milioni. Miglior turno infrasettimanale ultime stagioni

    La 9ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4ª giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente. Il dato di quest’anno relativo alla 9ª...
    D
    DAZN
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Halloween su Sky e NOW: da Wicked a The Conjuring, i film e le serie da vedere per una notte di paura

    Quando si parla di notti di Halloween, il cinema diventa il compagno ideale per vivere brividi, risate e un pizzico di magia. Dai cult che hanno fatto la storia fino ai più recenti successi, ecco una selezione di film e saghe imperdibili da vedere ad Halloween su Sky e in streaming su NOW per entrare nel giusto spirito della festa più spaventosa dell’anno.  Per chi cerca un Halloween alternativo, Wicked (2025) di Jon M. Chu, prequel...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

    #XF2025: ascolti record su Sky e NOWboom di voti e interazioni social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Italia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare

    La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre alle 21:15. A contendersi la vittoria e il premio finale, sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno live, in un'imperdibile serata ricca di emozioni e talento, i 10 finalisti di Italia's Got Talent: i Baby Dreamers porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop; Alessandro...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • WICKED su Sky Cinema e NOW: Ariana Grande e Cynthia Erivo nel musical da Oscar in prima TV

    Sky Cinema presenta in prima TV il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe WICKED, adattamento musicale dell’omonimo successo di Broadwayche porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz, in arrivo venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Riforma della giustizia: Sky TG24 invita Carlo Nordio e Cesare Parodi a un confronto tv

    Nel giorno in cui l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura, Sky TG24 ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi a un confronto televisivo nei suoi studi. L’incontro offrirà un’occasione unica per un dialogo aperto e diretto tra il governo e la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade

    Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno. A partire dal 1° novembre, arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • X Factor 2025: il secondo Live Show su Sky e NOW con Emma ospite e nuove sfide per i giudici

    Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • DRM e HbbTV cambiano la TV connessa: così nasce la nuova era dei contenuti premium protetti

    Il panorama della distribuzione video è in continua evoluzione, spinto dalla necessità di offrire contenuti di qualità sempre maggiore (da SD fino a UHD) e, contemporaneamente, di garantirne la massima sicurezza. In questo contesto, l'intersezione tra le specifiche HbbTV e il Digital Rights Management (DRM) è diventata cruciale, rappresentando il meccanismo fondamentale per la distribuzione sicura di contenuti protetti e premium ai dispositivi...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Sky blocca i pirati di “Welcome to Derry”: AGCOM oscura la rete IPTV in 30 minuti con Piracy Shield

    La lotta alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, un fenomeno che le autorità paragonano ormai per entità e gravità al traffico di droga in quanto business delle mafie, ha segnato un nuovo, significativo punto a favore della tutela del diritto d'autore. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è intervenuta con un ordine cautelare d'urgenza per oscurare una rete IPTV pirata che stava compromettendo la...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • FIFA+ diventa la Global Home of Football: la nuova piattaforma gratuita su DAZN nel 2026

    Nel 2026, FIFA e DAZN lanceranno la nuova piattaforma FIFA+, destinata a diventare la “Global Home of Football” FIFA+ sarà gratuita su DAZN per i tifosi di tutto il mondo, con la possibilità di un’offerta premium dedicata Un servizio di news esclusivo multi-canale porterà agli appassionati di calcio tutte le ultime novità dal mondo, con esperienze personalizzate per i fan grazie a tecnologie innovative Dopo il...
    D
    DAZN
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Agcom approva le nuove Linee guida SIG: più visibilità per RAI, Sky, La7 e radio sui dispositivi smart

    Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le nuove Linee guida per garantire la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG) che sostituiscono le precedenti Linee guida, adottate con la delibera n. 390/24/CONS, in diretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 29 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi. Le Linee...
    D
    Digitale Terrestre
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

    A 100 GIORNI DAI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026, WARNER BROS. DISCOVERY SVELA LA SUA OFFERTA INTEGRALE E I SUOI STUDI PAN-EUROPEI NEL CUORE DELLE DOLOMITI TUTTI GLI EVENTI DI MILANO CORTINA 2026 SARANNO DISPONIBILI SUI CANALI EUROSPORT E IN STREAMING SU HBO MAX E DISCOVERY+ MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE PER I 100 DAYS TO GO, EUROSPORT PRESENTA LA SUA SERATA OLIMPICA DALLE 20:30 CON ATHLETES TO...
    S
    Sport
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Una nuova stagione di My Skills sta per iniziare su DAZN. L'esclusivo format di interviste di DAZN, che dal 2023 vede la collaborazione di EA SPORTS FC - partner anche di questa nuova stagione con FC 26 - continua il suo racconto tra tecnica, talento e passione, portando i protagonisti della Serie A Enilive a svelare i propri segreti tattici e tecnici sia attraverso le abilità in campo, sia tramite il loro racconto personale, con storie ed esperienze che li...
    D
    DAZN
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 9a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Mercoledi 29 Ottobre alle 18:30 | ROMA - PARMA Mercoledi 29 Ottobre alle 20:45 |  INTER - FIORENTINA Giovedi 30 Ottobre alle 20:45 |  PISA - LAZIOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 29 ottobre 2025

