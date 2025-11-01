Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Sabato 1 Novembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Sabato 1 Novembre 2025

sabato, 01 novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW si apre con il ritorno di Petra, l'investigatrice interpretata da Paola Cortellesi, nel primo episodio della terza stagione intitolato Il Silenzio dei Chiostri, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301). La protagonista, ora alle prese con un fragile equilibrio domestico, viene coinvolta in un caso intricato: un omicidio e il furto di una reliquia all'interno di un convento. Insieme al viceispettore Antonio (Andrea Pennacchi), Petra si addentra nel mondo dei furti d'arte e nelle dinamiche segrete di una comunità di suore, scoprendo aspetti di sé che non avrebbe mai immaginato. Un episodio denso di atmosfera e umanità, diretto con eleganza e ricco di tensione narrativa. Su Sky Cinema Due (canale 302), alle 21.15, arriva September 5 - La diretta che cambiò la storia, con Peter Sarsgaard e Ben Chaplin. Il film ripercorre con ritmo serrato la cronaca televisiva dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972, offrendo uno sguardo potente sul ruolo dei media di fronte alla tragedia. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe, un dramma giornalistico teso e appassionante. L'azione esplode su Sky Cinema Collection (canale 303) con John Wick: Keanu Reeves veste i panni del leggendario killer costretto a tornare in pista per vendicare il torto più personale. Coreografie perfette, ritmo implacabile e uno stile visivo che ha ridefinito il cinema action contemporaneo.

Per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family (canale 304), alle 21.00, vola Dragon Trainer - Il mondo nascosto, ultimo capitolo della trilogia DreamWorks che chiude la saga di Hiccup e Sdentato con un viaggio epico verso un luogo mitico, tra amicizia, coraggio e addii commoventi. Avventura in costume su Sky Cinema Action (canale 305) con I tre moschettieri - Milady, seconda parte del kolossal francese ispirato a Dumas, con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. D'Artagnan continua la sua missione per ritrovare Constance, ma il destino lo porterà a confrontarsi con la seducente e pericolosa Milady de Winter. Tensione psicologica su Sky Cinema Suspense (canale 306) con Nella morsa del ragno, thriller con Morgan Freeman. Un criminologo esperto e una giovane agente si trovano di fronte a un rapimento che nasconde una verità sconvolgente, in un'indagine piena di colpi di scena.

Su Sky Cinema Romance (canale 307) l'appuntamento è con Amici, amanti e..., commedia romantica con Natalie Portman e Ashton Kutcher. Due amici decidono di avere una relazione puramente fisica, ma il cuore finirà, inevitabilmente, per complicare tutto. Lacrime e riflessione su Sky Cinema Drama (canale 308) con Blackbird - L'ultimo abbraccio, intenso film Sky Original con Susan Sarandon e Kate Winslet. Una donna gravemente malata riunisce la famiglia per un ultimo saluto, ma i rancori e le verità taciute rischiano di distruggere la fragile armonia del momento. Risate corrosive su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Qualunquemente, cult di Antonio Albanese nei panni del memorabile Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, l'improbabile politico si candida a sindaco per difendere le sue proprietà "dalla legalità", tra satire, paradossi e irresistibile ironia.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310), spazio a Wicked, il musical blockbuster vincitore di due Oscar®, con Cynthia Erivo e Ariana Grande, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna il fascino d'avventura di Indiana Jones e l'ultima crociata, firmato Steven Spielberg, con Harrison Ford e Sean Connery.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Petra 3 Ep.1 - Il Silenzio Dei Chiostri
Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

September 5 - La diretta che cambiò la storia
Peter Sarsgaard e Ben Chaplin nel racconto serrato della copertura mediatica sull'attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

John Wick
Keanu Reeves in un action nel segno della vendetta. La furia omicida di un ex killer verra' risvegliata dalla spietata e incauta aggressione di una coppia di ladri.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer - Il mondo nascosto
Terzo toccante capitolo della trilogia di successo targata DreamWorks. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe Hiccup e Sdentato a partire verso un luogo leggendario.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I tre moschiettieri - Milady
Secondo adattamento del romanzo di Dumas con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Alla ricerca della sua amata Constance, D'Artagnan si imbatte nella seducente Milady de Winter
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nella morsa del ragno
Morgan Freeman in un thriller di Lee Tamahori. Un esperto criminologo e una giovane agente indagano sul rapimento della figlia di un senatore, giungendo a una scioccante verità.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amici, amanti e...
Natalie Portman e Ashton Kutcher in una commedia piccante. Due amici instaurano una relazione sessuale senza coinvolgimenti sentimentali, ma è difficile tenere a bada il cuore.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Blackbird - L'ultimo abbraccio
Toccante film Sky Original con i premi Oscar Susan Sarandon e Kate Winslet. Una donna gravemente malata riunisce la famiglia, ma i conflitti irrisolti destabilizzano l'ultimo saluto.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Qualunquemente
Antonio Albanese nei panni dello spassoso Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto si candida a sindaco per difendere le sue proprietà dalla... legalità.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Wicked
Cynthia Erivo e Ariana Grande nel kolossal musicale vincitore di due Oscar®. Due giovani aspiranti streghe, Elphaba e Glinda, diventano amiche, ma il loro legame sarà messo alla prova dai segreti e intrighi del Regno di Oz. 
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Indiana Jones e l'ultima crociata
Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • WTA Finals Riyadh 2025: Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW

    Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre. Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Sky Collection, il nuovo hub Sky e NOW dedicato alla storia della grande serialità televisiva

    Da oggi  1° novembre 2025, arriva Sky Collection, un nuovo hub tematico che si posiziona come l'archivio della serialità che ha plasmato l'immaginario collettivo. L'arrivo di questo canale, collocato strategicamente al 114, non è solo un'aggiunta al palinsesto, ma rappresenta una vera e propria ridefinizione dell'area 100 di Sky, ristrutturando la numerazione dei canali dalla 108 alla 121, con emittenti...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie A Enilive DAZN ascolti 9a giornata: quasi 5 milioni. Miglior turno infrasettimanale ultime stagioni

    La 9ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4ª giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente. Il dato di quest’anno relativo alla 9ª...
    D
    DAZN
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Halloween su Sky e NOW: da Wicked a The Conjuring, i film e le serie da vedere per una notte di paura

    Quando si parla di notti di Halloween, il cinema diventa il compagno ideale per vivere brividi, risate e un pizzico di magia. Dai cult che hanno fatto la storia fino ai più recenti successi, ecco una selezione di film e saghe imperdibili da vedere ad Halloween su Sky e in streaming su NOW per entrare nel giusto spirito della festa più spaventosa dell’anno.  Per chi cerca un Halloween alternativo, Wicked (2025) di Jon M. Chu, prequel...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

    #XF2025: ascolti record su Sky e NOWboom di voti e interazioni social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Italia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare

    La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre alle 21:15. A contendersi la vittoria e il premio finale, sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno live, in un'imperdibile serata ricca di emozioni e talento, i 10 finalisti di Italia's Got Talent: i Baby Dreamers porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop; Alessandro...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • WICKED su Sky Cinema e NOW: Ariana Grande e Cynthia Erivo nel musical da Oscar in prima TV

    Sky Cinema presenta in prima TV il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe WICKED, adattamento musicale dell’omonimo successo di Broadwayche porta sullo schermo la storia mai raccontata delle streghe di Oz, in arrivo venerdì 31 ottobre, alle 21:15 in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Riforma della giustizia: Sky TG24 invita Carlo Nordio e Cesare Parodi a un confronto tv

    Nel giorno in cui l’aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere della magistratura, Sky TG24 ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi a un confronto televisivo nei suoi studi. L’incontro offrirà un’occasione unica per un dialogo aperto e diretto tra il governo e la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • Sky Collection dal 1 Novembre su Sky e NOW celebra le serie iconiche, da Friends a Il Trono di Spade

    Dalle intramontabili gag anni ‘90 di FRIENDS ai misteri da risolvere de LA SIGNORA IN GIALLO. Dai fantastici e indimenticabili mondi de IL TRONO DI SPADE agli scienziati nerd di THE BIG BANG THEORY. Dai mitici personaggi di ROMANZO CRIMINALE ai loro successori dell’epica GOMORRA. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno. A partire dal 1° novembre, arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • X Factor 2025: il secondo Live Show su Sky e NOW con Emma ospite e nuove sfide per i giudici

    Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 30 ottobre 2025

  • DRM e HbbTV cambiano la TV connessa: così nasce la nuova era dei contenuti premium protetti

    Il panorama della distribuzione video è in continua evoluzione, spinto dalla necessità di offrire contenuti di qualità sempre maggiore (da SD fino a UHD) e, contemporaneamente, di garantirne la massima sicurezza. In questo contesto, l'intersezione tra le specifiche HbbTV e il Digital Rights Management (DRM) è diventata cruciale, rappresentando il meccanismo fondamentale per la distribuzione sicura di contenuti protetti e premium ai dispositivi...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Sky blocca i pirati di “Welcome to Derry”: AGCOM oscura la rete IPTV in 30 minuti con Piracy Shield

    La lotta alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, un fenomeno che le autorità paragonano ormai per entità e gravità al traffico di droga in quanto business delle mafie, ha segnato un nuovo, significativo punto a favore della tutela del diritto d'autore. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è intervenuta con un ordine cautelare d'urgenza per oscurare una rete IPTV pirata che stava compromettendo la...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • FIFA+ diventa la Global Home of Football: la nuova piattaforma gratuita su DAZN nel 2026

    Nel 2026, FIFA e DAZN lanceranno la nuova piattaforma FIFA+, destinata a diventare la “Global Home of Football” FIFA+ sarà gratuita su DAZN per i tifosi di tutto il mondo, con la possibilità di un’offerta premium dedicata Un servizio di news esclusivo multi-canale porterà agli appassionati di calcio tutte le ultime novità dal mondo, con esperienze personalizzate per i fan grazie a tecnologie innovative Dopo il...
    D
    DAZN
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Agcom approva le nuove Linee guida SIG: più visibilità per RAI, Sky, La7 e radio sui dispositivi smart

    Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, le nuove Linee guida per garantire la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (SIG) che sostituiscono le precedenti Linee guida, adottate con la delibera n. 390/24/CONS, in diretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 29 del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi. Le Linee...
    D
    Digitale Terrestre
    mercoledì, 29 ottobre 2025

  • Milano-Cortina 2026: Warner Bros. Discovery svela gli studi Eurosport e i nuovi contenuti olimpici

    A 100 GIORNI DAI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026, WARNER BROS. DISCOVERY SVELA LA SUA OFFERTA INTEGRALE E I SUOI STUDI PAN-EUROPEI NEL CUORE DELLE DOLOMITI TUTTI GLI EVENTI DI MILANO CORTINA 2026 SARANNO DISPONIBILI SUI CANALI EUROSPORT E IN STREAMING SU HBO MAX E DISCOVERY+ MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE PER I 100 DAYS TO GO, EUROSPORT PRESENTA LA SUA SERATA OLIMPICA DALLE 20:30 CON ATHLETES TO...
    S
    Sport
    mercoledì, 29 ottobre 2025

