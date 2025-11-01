Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Sabato 1 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW si apre con il ritorno di Petra, l'investigatrice interpretata da Paola Cortellesi, nel primo episodio della terza stagione intitolato Il Silenzio dei Chiostri, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301). La protagonista, ora alle prese con un fragile equilibrio domestico, viene coinvolta in un caso intricato: un omicidio e il furto di una reliquia all'interno di un convento. Insieme al viceispettore Antonio (Andrea Pennacchi), Petra si addentra nel mondo dei furti d'arte e nelle dinamiche segrete di una comunità di suore, scoprendo aspetti di sé che non avrebbe mai immaginato. Un episodio denso di atmosfera e umanità, diretto con eleganza e ricco di tensione narrativa. Su Sky Cinema Due (canale 302), alle 21.15, arriva September 5 - La diretta che cambiò la storia, con Peter Sarsgaard e Ben Chaplin. Il film ripercorre con ritmo serrato la cronaca televisiva dell'attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972, offrendo uno sguardo potente sul ruolo dei media di fronte alla tragedia. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe, un dramma giornalistico teso e appassionante. L'azione esplode su Sky Cinema Collection (canale 303) con John Wick: Keanu Reeves veste i panni del leggendario killer costretto a tornare in pista per vendicare il torto più personale. Coreografie perfette, ritmo implacabile e uno stile visivo che ha ridefinito il cinema action contemporaneo.

Per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family (canale 304), alle 21.00, vola Dragon Trainer - Il mondo nascosto, ultimo capitolo della trilogia DreamWorks che chiude la saga di Hiccup e Sdentato con un viaggio epico verso un luogo mitico, tra amicizia, coraggio e addii commoventi. Avventura in costume su Sky Cinema Action (canale 305) con I tre moschettieri - Milady, seconda parte del kolossal francese ispirato a Dumas, con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. D'Artagnan continua la sua missione per ritrovare Constance, ma il destino lo porterà a confrontarsi con la seducente e pericolosa Milady de Winter. Tensione psicologica su Sky Cinema Suspense (canale 306) con Nella morsa del ragno, thriller con Morgan Freeman. Un criminologo esperto e una giovane agente si trovano di fronte a un rapimento che nasconde una verità sconvolgente, in un'indagine piena di colpi di scena.

Su Sky Cinema Romance (canale 307) l'appuntamento è con Amici, amanti e..., commedia romantica con Natalie Portman e Ashton Kutcher. Due amici decidono di avere una relazione puramente fisica, ma il cuore finirà, inevitabilmente, per complicare tutto. Lacrime e riflessione su Sky Cinema Drama (canale 308) con Blackbird - L'ultimo abbraccio, intenso film Sky Original con Susan Sarandon e Kate Winslet. Una donna gravemente malata riunisce la famiglia per un ultimo saluto, ma i rancori e le verità taciute rischiano di distruggere la fragile armonia del momento. Risate corrosive su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Qualunquemente, cult di Antonio Albanese nei panni del memorabile Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, l'improbabile politico si candida a sindaco per difendere le sue proprietà "dalla legalità", tra satire, paradossi e irresistibile ironia.

Su Sky Cinema Uno +24 (canale 310), spazio a Wicked, il musical blockbuster vincitore di due Oscar®, con Cynthia Erivo e Ariana Grande, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna il fascino d'avventura di Indiana Jones e l'ultima crociata, firmato Steven Spielberg, con Harrison Ford e Sean Connery.

Petra 3 Ep.1 - Il Silenzio Dei Chiostri

Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

September 5 - La diretta che cambiò la storia

Peter Sarsgaard e Ben Chaplin nel racconto serrato della copertura mediatica sull'attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe.

John Wick

Keanu Reeves in un action nel segno della vendetta. La furia omicida di un ex killer verra' risvegliata dalla spietata e incauta aggressione di una coppia di ladri.

Dragon Trainer - Il mondo nascosto

Terzo toccante capitolo della trilogia di successo targata DreamWorks. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe Hiccup e Sdentato a partire verso un luogo leggendario.

I tre moschiettieri - Milady

Secondo adattamento del romanzo di Dumas con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Alla ricerca della sua amata Constance, D'Artagnan si imbatte nella seducente Milady de Winter

Nella morsa del ragno

Morgan Freeman in un thriller di Lee Tamahori. Un esperto criminologo e una giovane agente indagano sul rapimento della figlia di un senatore, giungendo a una scioccante verità.

Amici, amanti e...

Natalie Portman e Ashton Kutcher in una commedia piccante. Due amici instaurano una relazione sessuale senza coinvolgimenti sentimentali, ma è difficile tenere a bada il cuore.

Blackbird - L'ultimo abbraccio

Toccante film Sky Original con i premi Oscar Susan Sarandon e Kate Winslet. Una donna gravemente malata riunisce la famiglia, ma i conflitti irrisolti destabilizzano l'ultimo saluto.

Qualunquemente

Antonio Albanese nei panni dello spassoso Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto si candida a sindaco per difendere le sue proprietà dalla... legalità.

Wicked

Cynthia Erivo e Ariana Grande nel kolossal musicale vincitore di due Oscar®. Due giovani aspiranti streghe, Elphaba e Glinda, diventano amiche, ma il loro legame sarà messo alla prova dai segreti e intrighi del Regno di Oz.

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indy e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

