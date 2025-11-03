Guida TV Sky Cinema e NOW: Largo Winch: Il prezzo del denaro, Lunedi 3 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Largo Winch: Il prezzo del denaro

Adrenalinico action che rilancia il personaggio del fumetto belga, con James Franco nel ruolo del villain. Devastato dal rapimento del figlio, Largo inizia un viaggio per la verità

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e (SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305)

L'ombra del giorno

Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers

Shia LaBeouf e Megan Fox nel primo capitolo della saga sci-fi prodotta da Steven Spielberg. Due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Bla Bla Baby

Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Dopo aver ingerito degli omogeneizzati contaminati, il maestro di un asilo nido inizia a decifrare le urla dei bambini.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Rapina a Stoccolma

Ethan Hawke e Noomi Rapace nella vera storia della rapina che ha dato il nome alla famosa sindrome. 1973: in una banca, gli ostaggi stringono un rapporto di complicità con i rapitori.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dreamland

Road movie con Finn Cole e Margot Robbie, amanti in fuga nell’America degli anni 30. La temuta fuorilegge Allison Wells entra nella vita del giovane orfano texano Eugene Evans.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

May December

Natalie Portman e Julianne Moore in un dramma diretto da Todd Haynes presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Scritturata per interpretarne il biopic, un'attrice si trasferisce a casa di Gracie, una donna matura finita in carcere e al centro di uno scandalo per la sua storia d'amore con un tredicenne.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tonno spiaggiato

Black comedy con Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex fidanzata, Francesco decide di ucciderle un membro della famiglia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ocean's Twelve

Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

J. Edgar

Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Clint Eastwood che racconta la vita del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover. Il ritratto di un uomo e della sua lotta contro la criminalità.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)