Guida TV Sky Cinema e NOW: Largo Winch: Il prezzo del denaro, Lunedi 3 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Serata ad alta tensione su Sky e NOW, tra emozioni forti, azione e storie intense. Su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15, arriva Largo Winch: Il prezzo del denaro, adrenalinico action tratto dal celebre fumetto belga. Dopo il rapimento del figlio, Largo (Tomer Sisley) intraprende un viaggio pieno di colpi di scena per scoprire la verità, mentre affronta un nuovo e spietato nemico interpretato da James Franco. Il film è in onda anche su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.45, per una doppia dose di adrenalina. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15, Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in L'ombra del giorno, un dramma raffinato ambientato ad Ascoli Piceno nel 1938. Un ristoratore filofascista s'innamora della giovane cameriera assunta nel suo locale, ma la ragazza cela un segreto che sconvolgerà ogni equilibrio.

Per gli amanti della fantascienza, su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 torna Transformers, primo capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg, con Shia LaBeouf e Megan Fox. La Terra diventa campo di battaglia tra Autobots e Decepticons, in un'esplosione di effetti speciali e azione senza sosta. Spazio alla commedia su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00 con Bla Bla Baby di Fausto Brizzi. Dopo un misterioso incidente alimentare, un maestro d'asilo scopre di riuscire a capire il linguaggio dei neonati, scatenando una serie di situazioni comiche e imprevedibili con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00, Rapina a Stoccolma ricostruisce la vera storia che ha dato origine alla famosa "sindrome di Stoccolma". Con Ethan Hawke e Noomi Rapace, il film racconta il rapporto ambiguo e complesso tra rapinatori e ostaggi in una banca svedese nel 1973.

Il romanticismo si tinge di fuga e pericolo su Sky Cinema Romance (canale 307) con Dreamland, un intenso road movie ambientato negli anni '30. Margot Robbie interpreta la fuorilegge Allison Wells, che coinvolge un giovane texano (Finn Cole) in una travolgente avventura d'amore e sopravvivenza. Il cinema d'autore trova spazio su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 con May December, il film di Todd Haynes presentato a Cannes con Natalie Portman e Julianne Moore. Un'attrice si trasferisce a casa di una donna segnata da uno scandalo del passato per interpretarla in un biopic, dando vita a un inquietante gioco di specchi e identità. La risata nera domina su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Tonno spiaggiato, black comedy con Frank Matano nei panni di un uomo disposto a tutto - perfino a un delitto - pur di riconquistare la sua ex fidanzata.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 torna Ocean's Twelve con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) va in onda J. Edgar di Clint Eastwood, con un'interpretazione magistrale di Leonardo DiCaprio nel ruolo del leggendario capo dell'FBI.


Largo Winch: Il prezzo del denaro
Adrenalinico action che rilancia il personaggio del fumetto belga, con James Franco nel ruolo del villain. Devastato dal rapimento del figlio, Largo inizia un viaggio per la verità
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e (SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305)

L'ombra del giorno
Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers
Shia LaBeouf e Megan Fox nel primo capitolo della saga sci-fi prodotta da Steven Spielberg. Due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Bla Bla Baby
Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Dopo aver ingerito degli omogeneizzati contaminati, il maestro di un asilo nido inizia a decifrare le urla dei bambini.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Rapina a Stoccolma
Ethan Hawke e Noomi Rapace nella vera storia della rapina che ha dato il nome alla famosa sindrome. 1973: in una banca, gli ostaggi stringono un rapporto di complicità con i rapitori.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dreamland
Road movie con Finn Cole e Margot Robbie, amanti in fuga nell’America degli anni 30. La temuta fuorilegge Allison Wells entra nella vita del giovane orfano texano Eugene Evans.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

May December
Natalie Portman e Julianne Moore in un dramma diretto da Todd Haynes presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Scritturata per interpretarne il biopic, un'attrice si trasferisce a casa di Gracie, una donna matura finita in carcere e al centro di uno scandalo per la sua storia d'amore con un tredicenne.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tonno spiaggiato
Black comedy con Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex fidanzata, Francesco decide di ucciderle un membro della famiglia.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ocean's Twelve
Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

J. Edgar
Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Clint Eastwood che racconta la vita del leggendario capo dell'FBI, John Edgar Hoover. Il ritratto di un uomo e della sua lotta contro la criminalità.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

