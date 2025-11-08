Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 8 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

In "Petra - Stagione 3: Gli onori di casa", Paola Cortellesi torna nei panni dell'iconica ispettrice genovese creata da Alicia Giménez-Bartlett. Quando un influente imprenditore viene trovato ucciso accanto a una giovane prostituta, Petra e il fidato Antonio Monte (Andrea Pennacchi) sono costretti a lasciare il loro territorio per affrontare un'indagine complessa e pericolosa in una città sconosciuta. Tra sospetti, corruzione e segreti sepolti nel passato, la detective si ritroverà faccia a faccia con un uomo che ha segnato profondamente la sua vita, in un episodio carico di tensione e introspezione. In onda su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). "L'ultimo giorno sulla Terra" è un film di fantascienza che segna l'esordio alla regia di Romain Quirot, con Jean Reno e Hugo Becker. Ambientato nel 2050, racconta un pianeta devastato da un planetoide che ha ridotto la Terra a un deserto. Paul, l'unico astronauta rimasto, affronta una missione disperata per salvare ciò che resta dell'umanità, tra visioni apocalittiche e riflessioni esistenziali. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). In "Capone", Tom Hardy dà corpo e tormento al leggendario gangster Al Capone, ritratto negli ultimi anni della sua vita. Malato e perseguitato dai fantasmi del passato, l'uomo rivive gli orrori e le glorie del crimine mentre la demenza lo trascina in un vortice di ricordi e follia. Accanto a lui Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

Con "Baby Boss", la DreamWorks firma una commedia animata brillante e surreale, diretta dal regista di Madagascar. Un neonato in giacca e cravatta, dotato di grande carisma e di un'ironia irresistibile, sconvolge la vita del piccolo Tim, che dovrà imparare a convivere con un fratellino dispotico e tenero. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304)."The Accountant" porta Ben Affleck in un thriller intenso e calibrato, dove interpreta Chris Wolff, contabile geniale affetto da sindrome di Asperger. Dietro la sua apparenza riservata si nasconde un uomo che gestisce i conti delle più pericolose organizzazioni criminali, fino a quando un incarico lo costringe a diventare bersaglio di chi lo ha sempre protetto. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). In "Billionaire Boys Club", Taron Egerton e Ansel Elgort raccontano l'ascesa e la caduta di un gruppo di giovani imprenditori negli anni '80, sedotti dal miraggio dei guadagni facili. Guidati da Joe Hunt, danno vita a uno schema finanziario che promette ricchezza ma sfocia nel tradimento e nella tragedia. Kevin Spacey completa il cast di questo dramma ispirato a una storia vera. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

La commedia "Beata te", firmata Paola Randi per Sky Original, vede Serena Rossi nei panni di Marta, una donna razionale e indipendente che riceve una visita inattesa: un Arcangelo, interpretato da Fabio Balsamo, le annuncia che avrà un figlio. Da quel momento, avrà solo quattordici giorni per decidere il suo destino, tra dubbi, emozioni e risate dal sapore fiabesco. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Path to War - L'altro Vietnam" è l'ultimo film del grande John Frankenheimer, con un Donald Sutherland da Golden Globe nel ruolo del consigliere presidenziale Clark Clifford. Il film offre un ritratto potente e umano di Lyndon Johnson, presidente degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam, diviso tra il peso del potere e il dramma morale di un conflitto senza fine. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). In "Io sono Tempesta", Daniele Luchetti dirige Marco Giallini ed Elio Germano in una storia ironica e amara sul valore della solidarietà. Numa Tempesta è un uomo d'affari cinico e arrogante che, dopo una condanna ai servizi sociali, si ritrova a fare i conti con la povertà e l'umanità vera, incarnata da un padre in difficoltà economiche. Un film che alterna satira e tenerezza. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Torna poi "Tre amiche" di Emmanuel Mouret, con Camille Cottin, dove Joan, Alice e Rebecca intrecciano le proprie vite tra desideri, segreti e legami che resistono al tempo. Un racconto tutto al femminile sull'amore e l'amicizia, elegante e malinconico. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "The Wolf of Wall Street", il capolavoro di Martin Scorsese che immortala la parabola di Jordan Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio. Un'odissea di eccessi, denaro e corruzione che racconta la follia del potere finanziario e il fascino del caos. Margot Robbie è la magnetica co-protagonista. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa

Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ultimo giorno sulla Terra

Sci-fi movie con Jean Reno e Hugo Becker, opera prima di Romain Quirot. 2050: un planetoide ha desertificato il globo e ora sta per distruggerlo. Paul è l'unico astronauta che può fermarlo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Capone

Biopic sul famoso gangster con Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Baby Boss

Dal regista di "Madagascar" una esilarante pellicola d'animazione della DreamWorks candidata agli Oscar 2018. L'arrivo di un fratellino dispotico stravolge la vita del giovane Tim.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Billionaire Boys Club

Taron Egerton, Ansel Elgort e Kevin Spacey nella storia di una truffa finanziaria. Anni '80: Joe Hunt escogita un modello economico che garantisce soldi facili; ma la situazione precipita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Path to War - L'altro Vietnam

Ultimo film di John Frankenheimer, con Donald Sutherland vincitore del Golden Globe. Un ritratto inedito del presidente americano Lyndon Johnson nel pieno della guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io sono Tempesta

Marco Giallini ed Elio Germano in una pellicola di Daniele Luchetti. Un affarista senza scrupoli viene condannato ai servizi sociali, dove conosce un padre in gravi difficoltà economiche.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tre amiche

Camille Cottin guida un cast tutto al femminile nel film di Emmanuel Mouret, presentato a Venezia 2024. Joan, Alice e Rebecca sono tre amiche legate da un raffinato intreccio di passioni e segreti amorosi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Wolf of Wall Street

Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)