Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 8 Novembre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 08 novembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

In "Petra - Stagione 3: Gli onori di casa", Paola Cortellesi torna nei panni dell'iconica ispettrice genovese creata da Alicia Giménez-Bartlett. Quando un influente imprenditore viene trovato ucciso accanto a una giovane prostituta, Petra e il fidato Antonio Monte (Andrea Pennacchi) sono costretti a lasciare il loro territorio per affrontare un'indagine complessa e pericolosa in una città sconosciuta. Tra sospetti, corruzione e segreti sepolti nel passato, la detective si ritroverà faccia a faccia con un uomo che ha segnato profondamente la sua vita, in un episodio carico di tensione e introspezione. In onda su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301). "L'ultimo giorno sulla Terra" è un film di fantascienza che segna l'esordio alla regia di Romain Quirot, con Jean Reno e Hugo Becker. Ambientato nel 2050, racconta un pianeta devastato da un planetoide che ha ridotto la Terra a un deserto. Paul, l'unico astronauta rimasto, affronta una missione disperata per salvare ciò che resta dell'umanità, tra visioni apocalittiche e riflessioni esistenziali. Su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15 (canale 302). In "Capone", Tom Hardy dà corpo e tormento al leggendario gangster Al Capone, ritratto negli ultimi anni della sua vita. Malato e perseguitato dai fantasmi del passato, l'uomo rivive gli orrori e le glorie del crimine mentre la demenza lo trascina in un vortice di ricordi e follia. Accanto a lui Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Su Sky Cinema Collection e NOW alle 21.15 (canale 303).

Con "Baby Boss", la DreamWorks firma una commedia animata brillante e surreale, diretta dal regista di Madagascar. Un neonato in giacca e cravatta, dotato di grande carisma e di un'ironia irresistibile, sconvolge la vita del piccolo Tim, che dovrà imparare a convivere con un fratellino dispotico e tenero. Su Sky Cinema Family e NOW alle 21.00 (canale 304)."The Accountant" porta Ben Affleck in un thriller intenso e calibrato, dove interpreta Chris Wolff, contabile geniale affetto da sindrome di Asperger. Dietro la sua apparenza riservata si nasconde un uomo che gestisce i conti delle più pericolose organizzazioni criminali, fino a quando un incarico lo costringe a diventare bersaglio di chi lo ha sempre protetto. Su Sky Cinema Action e NOW alle 21.00 (canale 305). In "Billionaire Boys Club", Taron Egerton e Ansel Elgort raccontano l'ascesa e la caduta di un gruppo di giovani imprenditori negli anni '80, sedotti dal miraggio dei guadagni facili. Guidati da Joe Hunt, danno vita a uno schema finanziario che promette ricchezza ma sfocia nel tradimento e nella tragedia. Kevin Spacey completa il cast di questo dramma ispirato a una storia vera. Su Sky Cinema Suspense e NOW alle 21.00 (canale 306).

La commedia "Beata te", firmata Paola Randi per Sky Original, vede Serena Rossi nei panni di Marta, una donna razionale e indipendente che riceve una visita inattesa: un Arcangelo, interpretato da Fabio Balsamo, le annuncia che avrà un figlio. Da quel momento, avrà solo quattordici giorni per decidere il suo destino, tra dubbi, emozioni e risate dal sapore fiabesco. Su Sky Cinema Romance e NOW alle 21.00 (canale 307). "Path to War - L'altro Vietnam" è l'ultimo film del grande John Frankenheimer, con un Donald Sutherland da Golden Globe nel ruolo del consigliere presidenziale Clark Clifford. Il film offre un ritratto potente e umano di Lyndon Johnson, presidente degli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam, diviso tra il peso del potere e il dramma morale di un conflitto senza fine. Su Sky Cinema Drama e NOW alle 21.00 (canale 308). In "Io sono Tempesta", Daniele Luchetti dirige Marco Giallini ed Elio Germano in una storia ironica e amara sul valore della solidarietà. Numa Tempesta è un uomo d'affari cinico e arrogante che, dopo una condanna ai servizi sociali, si ritrova a fare i conti con la povertà e l'umanità vera, incarnata da un padre in difficoltà economiche. Un film che alterna satira e tenerezza. Su Sky Cinema Comedy e NOW alle 21.00 (canale 309).

Torna poi "Tre amiche" di Emmanuel Mouret, con Camille Cottin, dove Joan, Alice e Rebecca intrecciano le proprie vite tra desideri, segreti e legami che resistono al tempo. Un racconto tutto al femminile sull'amore e l'amicizia, elegante e malinconico. Su Sky Cinema Uno +24 e NOW alle 21.15 (canale 310). Chiude la serata "The Wolf of Wall Street", il capolavoro di Martin Scorsese che immortala la parabola di Jordan Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio. Un'odissea di eccessi, denaro e corruzione che racconta la follia del potere finanziario e il fascino del caos. Margot Robbie è la magnetica co-protagonista. Su Sky Cinema Due +24 e NOW alle 21.15 (canale 311).

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa
Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ultimo giorno sulla Terra
Sci-fi movie con Jean Reno e Hugo Becker, opera prima di Romain Quirot. 2050: un planetoide ha desertificato il globo e ora sta per distruggerlo. Paul è l'unico astronauta che può fermarlo.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Capone
Biopic sul famoso gangster con Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan. Uscito dal carcere, Al Capone ripercorre il suo passato mentre lotta contro la demenza senile.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Baby Boss
Dal regista di "Madagascar" una esilarante pellicola d'animazione della DreamWorks candidata agli Oscar 2018. L'arrivo di un fratellino dispotico stravolge la vita del giovane Tim.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Accountant
Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Billionaire Boys Club
Taron Egerton, Ansel Elgort e Kevin Spacey nella storia di una truffa finanziaria. Anni '80: Joe Hunt escogita un modello economico che garantisce soldi facili; ma la situazione precipita.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Beata te
Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Path to War - L'altro Vietnam
Ultimo film di John Frankenheimer, con Donald Sutherland vincitore del Golden Globe. Un ritratto inedito del presidente americano Lyndon Johnson nel pieno della guerra in Vietnam.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io sono Tempesta
Marco Giallini ed Elio Germano in una pellicola di Daniele Luchetti. Un affarista senza scrupoli viene condannato ai servizi sociali, dove conosce un padre in gravi difficoltà economiche.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tre amiche
Camille Cottin guida un cast tutto al femminile nel film di Emmanuel Mouret, presentato a Venezia 2024. Joan, Alice e Rebecca sono tre amiche legate da un raffinato intreccio di passioni e segreti amorosi.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Wolf of Wall Street
Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-ModenaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend,...
    S
    Sport
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla...
    D
    DAZN
    venerdì, 07 novembre 2025

  • X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

    TOTAL AUDIENCE DI 752MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE. NEI SETTE GIORNI OLTRE 2,1 MILIONI (FREE+PAY): +6% RISPETTO A UN ANNO FA ANCORA RECORD DI VOTI, QUASI 2,9 MILIONI: +9% SULLA SCORSA STAGIONE CONTINUA ANCHE L’EXPLOIT DELLA CONVERSAZIONE SOCIAL: +73% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, PROGRAMMA IN ASSOLUTO PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Max Pezzali e gli 883 arrivano in chiaro su TV8: la serie Sky che fa cantare tutta Pavia

    Miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi otto anni per i primi due episodi Oltre 1.3 milioni di spettatori nei 7 giorni per la serie su Sky La serie ha registrato una permanenza del pubblico superiore al 70%Incremento del +11% di ascolto successivo alla finestra di visione dei 28 giorni, confermandosiserie imperdibile per gli spettatori Per la prima volta in chiaro su TV8 sbarca “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Il Tribunale sbarra la strada alla Serie A: le azioni di gioco virtuali non violano i diritti audiovisivi

    Un'importante pronuncia del Tribunale Ordinario di Genova, emessa dalla V Sezione collegiale, ha stabilito un confine cruciale tra i diritti esclusivi detenuti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la libertà di espressione creativa nell'ambiente videoludico. La decisione, che respinge il reclamo della Lega, segna un punto di svolta nel dibattito sempre più acceso su come la normativa sui diritti audiovisivi, nata nell'era pre-digitale...
    S
    Sport
    giovedì, 06 novembre 2025

  • DAZN e Carta Giovani Nazionale: nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

    DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.Un impegno che prosegue per valorizzare la...
    D
    DAZN
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 6 Novembre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANNApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieri Giovedi 6...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • HbbTV Symposium 2025: la TV si rinnova tra shopping interattivo, pubblicità smart e futuro IP

    L'ecosistema televisivo globale si trova a un punto di svolta decisivo, con la tecnologia HbbTV che emerge non più come un complemento, ma come il motore centrale per l'innovazione dei media. La prossima edizione dell'HbbTV Symposium and Awards, in programma a Istanbul il 12 e 13 novembre, si preannuncia come il crocevia strategico per affrontare le sfide più urgenti del settore: la monetizzazione avanzata, la preparazione all'era IP e...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 06 novembre 2025

  • “Gomorra – Le Origini”: il prequel Sky Original diretto da Marco D’Amore a gennaio su Sky e NOW

    NAPOLI, 1977. LA STORIA DI COME TUTTO È INIZIATO Il prequel della storica saga Sky Original racconta l'educazione criminale del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna  Una produzione Sky Studios e Cattleya MARCO D’AMORE regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore  Una serie creata da LEONARDO FASOLI, MADDALENA RAVAGLI, ROBERTO...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (6 - 9 Novembre) F1 Brasile, MotoGP Portogallo in streaming su NOW

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo. F1 IN BRASILE – Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW con un tuffo nei mitici anni ’90: sul palco anche Tommaso Paradiso 🎤✨

    Dopo due serate ad alta intensità, X Factor 2025 torna giovedì 6 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, con il terzo Live Show. Questa settimana il palco dell’X Factor Arena si trasforma in una macchina del tempo: il tema della terza puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà “Back to the 90s”, un viaggio musicale tra hit immortali e icone di un decennio, gli anni ‘90, che ha lasciato...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

  • MasterChef Italia 2025 dall'11 Dicembre su Sky e NOW alla scoperta del futuro della cucina

    Non c'è tradizione senza innovazione, e non c'è innovazione senza tradizione: sarà questo il claim ricorrente della nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo da giovedì 11 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anticipata dal promo che arriva oggi. E a presentarla ci sono i tre affiatatissimi e irresistibili giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, in una notte invernale ma piena di...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 05 novembre 2025

  • Sky Italia cambia pelle: la rivoluzione tech di Andrea Duilio porta il gruppo al ritorno all’utile

    La trasformazione di Sky Italia non è stata un semplice aggiornamento di catalogo, ma una vera e propria metamorfosi strutturale e identitaria. Sotto la guida di Andrea Duilio, in carica da quattro anni, l'azienda ha abbandonato la vecchia etichetta per autodefinirsi esplicitamente una tech media company. Questa definizione non è casuale, ma racchiude la strategia che ha permesso al gruppo di invertire la rotta finanziaria e costruire un ecosistema integrato...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 05 novembre 2025

  • Inter - Kairat Almaty diretta streaming Prime Video 🏆 Torna Prime Vision, innovazione AI Amazon!

    San Siro si prepara a ospitare il quarto appuntamento della League Phase UEFA Champions League, che vedrà l'Inter affrontare il Kairat Almaty, fresco vincitore del campionato in Kazakistan per il secondo anno consecutivo. Nonostante il divario tecnico, l'incontro assume una rilevanza strategica fondamentale per i nerazzurri, impegnati non solo ad assimilare i concetti di Cristian Chivu, ma anche a migliorare la propria posizione nel ranking europeo. L'Inter arriva...
    S
    Sport
    mercoledì, 05 novembre 2025

  • Oltre il tennis – Capitolo 4: Jannik Sinner su Sky e NOW alla vigilia delle Nitto ATP Finals Torino

    Mancano solo pochi giorni all’evento tennistico dell’anno! I migliori tennisti del 2025 si sfidano alla Inalpi Arena di Torino nelle Nitto ATP Finals, che incoroneranno il numero 1 dell’anno in un nuovo straordinario evento in diretta su Sky e in streaming su NOW: copertura integrale da domenica 9 a domenica 16 novembre: ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per non perdere neanche un istante dell’appuntamento torinese, a partire...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 05 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 8 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Petra - Stagione 3: Gli onori di casa", Paola Cortellesi torna nei panni dell'iconica ispettrice genovese creata da Alicia Giménez-Bartlett. Quando un influente imprenditore viene trovato ucciso accanto a una giovane prostituta, Petra e il fidato Antonio Monte (Andrea Pennac...
     sabato, 08 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamentocon Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 ...
     venerdì, 07 novembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 7 - 13 Novembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 07 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Portogallo Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo. MOTOMONDIALE A PORTIMAO – Questo weekend spazio anche al Motomondiale, che torna in Europa dopo la parentesi asiatica per il Gran Premio del Portogallo. Appuntamento con la conferenza stampa piloti giovedì alle 17, preludio alle sessioni di prove libere in programma venerdì alle ...
     venerdì, 07 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Brasile Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Motomondiale, WRC, e il finale di stagione del WEC e del Lamborghini Super Trofeo. F1 IN BRASILE – Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di San Paolo,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. L’appuntamento brasiliano parte con le parole dei piloti gioved&igrav...
     venerdì, 07 novembre 2025

