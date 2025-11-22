Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Sabato 22 Novembre 2025

sabato, 22 novembre 2025

sabato, 22 novembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Flight Risk: Trappola ad alta quota immerge subito nel suo clima teso, con Mel Gibson alla regia e Mark Wahlberg accanto a Michelle Dockery in un thriller che gioca con la paranoia e le identità ribaltate. Una U.S. Marshal deve scortare un informatore verso la verità, ma il viaggio diventa una trappola quando il pilota si rivela un sicario incaricato di eliminarlo, trasformando l'aereo in un luogo sospeso dove ogni respiro può essere l'ultimo. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), Scomode verità porta in scena l'intensità emotiva tipica di Mike Leigh, seguendo la rabbia e il dolore di Pansy, interpretata da Marianne Jean-Baptiste, che affronta il mondo come se fosse una battaglia personale. Accanto a lei, Michele Austin dà vita all'unica voce capace di comprenderla davvero, mentre il film scava nel cuore delle relazioni familiari tra silenzi, frustrazioni e verità che fanno male. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Rampage - Furia animale trascina in un action catastrofico dove Dwayne Johnson guida la corsa contro il tempo per fermare un esperimento genetico fuggito di mano, trasformando animali giganteschi in creature feroci che devastano tutto ciò che incontrano. Tra scontri spettacolari, distruzione e ritmo serratissimo, il film punta tutto sulla pura spettacolarità.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), I Croods accompagna nel viaggio rocambolesco della famiglia di cavernicoli guidata da Grug, costretti a lasciare la loro caverna dopo un terremoto per scoprire un mondo nuovo, popolato da creature sorprendenti, colori vivissimi e situazioni buffe che mettono alla prova le loro convinzioni preistoriche. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Immortals mette in scena la lotta tra uomini e divinità con Henry Cavill nei panni del giovane Teseo, scelto da Zeus per contrastare l'ambizione di Iperione, deciso a scatenare i Titani contro gli dèi. Il risultato è un'avventura visivamente potente, dominata da duelli, scenografie imponenti e un tono epico che trascina fino all'ultimo confronto. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Cena con delitto - Knives Out gioca con l'ingegno del pubblico grazie a Daniel Craig e un cast stellare. Il detective Blanc indaga tra i membri di una famiglia ricchissima e piena di segreti, smascherando egoismi, bugie e dinamiche velenose mentre ricostruisce la verità sulla morte del patriarca in un vortice di humor nero e colpi di scena.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), Resta con me segue la lotta disperata di una coppia interpretata da Shailene Woodley e Sam Claflin, sorpresa da un uragano durante una traversata in yacht nel Pacifico. La storia vera dietro il film amplifica ogni emozione, trasformando la sopravvivenza in un inno all'amore, alla resistenza e alla fragilità umana in mezzo all'oceano. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Eterno visionario vede Fabrizio Bentivoglio incarnare Luigi Pirandello in un biopic che attraversa conflitti interiori, slanci creativi e tormenti personali dello scrittore, ricostruendo la sua vita come un viaggio attraverso emozioni irrisolte e pensieri che ancora oggi parlano al presente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Mr Cobbler e la bottega magica porta un tocco di fantasia con Adam Sandler, diretto da Thomas McCarthy. Grazie a un antico cimelio familiare, un calzolaio scopre di poter vivere nei panni dei suoi clienti, aprendo la porta a situazioni imprevedibili, incontri curiosi e un umorismo che si mescola a momenti più dolci e riflessivi.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Fast & Furious 8 torna con la sua carica di inseguimenti estremi e tradimenti inattesi. Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson danno vita a una sfida esplosiva quando una misteriosa femme fatale convince Dominic Toretto a voltare le spalle alla sua "famiglia", scatenando una caccia globale dal ritmo travolgente. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), L'amore che non muore racconta la separazione forzata di Jacqueline e Clotaire, divisi da una rapina finita nel peggiore dei modi, ma uniti da un sentimento che continua a pulsare nonostante il tempo e la vita che cambia, in una storia romantica che gioca con nostalgia, passione e destini sospesi.

Flight Risk: Trappola ad alta quota
Mel Gibson dirige Mark Wahlberg e Michelle Dockery in un thriller ad alta tensione. Una U.S. Marshal deve scortare un informatore, ma il pilota del volo si rivela un sicario incaricato di eliminarlo.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Scomode verità
Potente pellicola di Mike Leigh con Marianne Jean-Baptiste e Michele Austin. Tormentata dal dolore, Pansy affronta il mondo con la rabbia. Solo la sorella sembra riuscire a capirla
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Rampage - Furia animale
Action catastrofico con Dwayne Johnson. Un esperto di scimmie scopre l'esistenza di un esperimento genetico top secret che trasforma gli animali in bestie feroci e aggressive.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Croods
Avventura nella preistoria firmata DreamWorks. Alla ricerca di un rifugio dopo un terremoto, il cavernicolo Grug e la sua famiglia scoprono un mondo popolato da fantastiche creature.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Immortals
Action sulla lotta tra umani e divinità con Henry Cavill e Stephen Dorff. Il giovane Teseo è scelto da Zeus per fermare il piano di Iperione: scatenare i titani contro gli dèi.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Cena con delitto - Knives Out
Daniel Craig e un super cast in una movimentata commedia-thriller. Un detective indaga sulla famiglia di un ricco scrittore per scoprirne l'assassino
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Resta con me
Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Eterno visionario
Fabrizio Bentivoglio interpreta Luigi Pirandello in questo biopic diretto da Michele Placido. Un viaggio alla scoperta delle emozioni ma anche dei grandi conflitti che hanno segnato l'esistenza dello scrittore italiano.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mr Cobbler e la bottega magica
Thomas McCarthy dirige Adam Sandler in una commedia fantastica con Dustin Hoffman e Steve Buscemi. Grazie a un cimelio di famiglia un calzolaio riesce a entrare nella vita dei suoi clienti.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fast & Furious 8
Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson nell'ottavo capitolo della saga. Un'affascinante dark lady seduce Dominique Toretto e lo convince a tradire i suoi amici.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'amore che non muore
Grande successo in Francia per la pellicola di Gilles Lellouche. Una rapina finita male divide le strade di Jacqueline e Clotaire, ma la forza del primo amore resterà intatta...
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Lo scacchiere europeo dei Diritti TV Champions tra giganti dello streaming e broadcaster storici

    UC3 ridisegna il mercato europeo con un modello ibrido che unisce broadcaster storici e piattaforme globali.In Italia Sky Sport consolida il suo primato di leaderPrime Video amplia le esclusive di Champions League.   Il panorama del calcio europeo ha appena assistito a una ridefinizione epocale, con l'assegnazione dei diritti mediatici delle competizioni UEFA per club per il ciclo quadriennale 2027-2031. Quella che è emersa è una strategia commerciale...
    S
    Sport
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 13a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Il Monza si affida a Colpani, il giocatore con più occasioni, la Samp a Coda, suo lo zampino in cinque gol Questi sono solo alcuni temi che introducono la 13a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la...
    S
    Sport
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Stasera lo stadio Nicola Ceravolo ospiterà Catanzaro-Pescara, match valido per l’apertura della 13ª giornata di Serie BKT, con fischio d’inizio alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il Catanzaro vuole consolidare la propria posizione in classifica: la squadra di Alberto Aquilani, a...
    D
    DAZN
    venerdì, 21 novembre 2025

  • La Serie BKT torna in chiaro: Rai Sport lancia “Serie B al 90°” con sintesi e highlights del weekend

    L’accordo biennale permette alla Rai di tornare sul campionato cadetto con un programma dedicato e la possibilità di mostrare gli highlights anche nei contenitori sportivi del weekend. Dalla 13a giornata la Serie BKT torna sulla Rai. Lo farà su Rai Sport, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un...
    S
    Sport
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Sky e NOW blindano il grande rugby: in esclusiva il Six Nations 2026 e il nuovo Nations Championship

    Dal prestigioso torneo europeo alla nuova competizione internazionale che unisce test match estivi e autunnali,  la Casa dello Sport amplia l’offerta con un 2026 ricco di partite, avversari di livello mondiale e una copertura totale firmata Sky Sport. Un’altra importante novità per la Casa dello Sport, con il grande rugby ancora protagonista: Sky acquisisce infatti i diritti in esclusiva per la trasmissione del Guinness Men’s Six Nations e del...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

  • X Factor 2025 Sky e NOW esplode nella notte degli inediti e traccia la strada verso la semifinale

    Un Live carico di tensione e colpi di scena trascina ascolti, voti e conversazioni social oltre ogni aspettativa. La magia degli inediti spinge lo show al centro della conversazione nazionale e ridisegna la corsa verso Napoli. Una serata cruciale e ad altissima tensione quella del quinto Live Show di X Factor 2025. Un vero banco di prova per i concorrenti ad un passo dalla semifinale, segnato dall’attesa presentazione degli inediti, il primo – ed emozionantissimo...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

  • “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” su TV8, nei due nuovi episodi la nascita dei primi veri successi

    La crescita continua e anticipa il cuore creativo di Max e Mauro, tra Milano, crisi, ritorni improvvisi e l’ispirazione che cambia tutto.Venerdi 21 Novembre alle ore 21:30 su TV8 Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Call My Agent – Italia su Sky e NOW tra vecchi torti, set esplosivi e una reunion carica di tensione

    Il ritorno di Stefania Sandrelli e lo scontro generazionale tra le due bande di Romanzo Criminale trascinano gli agentidella CMA in un vortice di imprevisti, rivalità e verità mai chiarite. Tra star in cerca di sfide nuove, giovani registi ribelli e set in cui nulla va come deve, torna venerdi, 21 novembre, su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi ricchi di humour, emozioni e ospiti d’eccezione CALL MY AGENT – ITALIA, il remake Sky...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Federico Ferri: «Sky fino al 2031 casa delle Coppe Europee, una vittoria per i nostri abbonati»

    Il rinnovo dei diritti di Champions, Europa League e Conference League rafforza una strategia che unisce esclusività, tecnologia avanzata e un racconto che vive ben oltre i 90 minuti. Sky si conferma la "Casa delle Coppe Europee" almeno fino al 2031. Con il rinnovo dei diritti di Champions League, Europa League e Conference League per il quadriennio 2027-2031, che si aggiunge alle stagioni già in corso e alla prossima, gli abbonati potranno continuare a...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Sky e NOW confermano esclusiva UEFA fino al 2031: Champions League, Europa e Conference

    Rinnovo quadriennale per trasmettere 526 partite stagionali, incluse le tre finalicon la massima qualità e le tecnologie avanzate di Sky Sportanche in streaming su NOW I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Prime Video, la miglior partita del mercoledì UEFA Champions League fino al 2031

    Oltre 19 match a stagione, risultati di ascolto record e un’offerta sportiva completa per tutti i clienti Prime. Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League in Italia e in Germania, e i diritti della miglior partita del martedì nel Regno Unito e in Irlanda, con un accordo quadriennale dalla stagione 2027-28 fino a quella 2030-31. I clienti Prime avranno quindi accesso esclusivo alle...
    S
    Sport
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Paramount Skydance e il business Champions: maxi-offerta UK e avanzata in Italia, Francia e Spagna

    L’ingresso del colosso USA, forte dell’operazione miliardaria in UK e delle offerte in Italia, Francia e Spagna, inaugura un dominio che ridisegna la strategia UEFA Un nuovo gigante statunitense è entrato con determinazione nel mercato dei diritti calcistici continentali, promettendo di ridefinire gli equilibri di visione e di spesa per il prossimo decennio. Paramount Skydance, il colosso dell'intrattenimento e dei media nato dalla fusione tra Skydance Media...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 20 novembre 2025

  • L’Espresso celebra 70 anni: a Roma oltre 1.500 persone per una giornata-evento con politica e cultura

    Dalle sale di Palazzo Brancaccio al Quirinale, il settimanale annuncia la digitalizzazione integrale dell’archivio e rinnova il suo impegno nel giornalismo indipendente. Sono oltre 1.500 le persone che hanno partecipato alle celebrazioni dei 70 anni de L'Espresso. Il settimanale ha festeggiato il traguardo a Roma, nelle sale di Palazzo Brancaccio - Spazio Field, con una giornata di interviste a politici e rappresentanti del mondo della cultura. La comunità di lettori...
    E
    Economia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • DAZN e ACE chiudono Photocall: stop al sito pirata con 26 milioni di visite in un anno

    La piattaforma illegale che ritrasmetteva 1.127 canali da 60 Paesi cessa le attività dopo l’indagine congiunta di DAZN e ACE. DAZN, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalizione mondiale contro la pirateria, annunciano che il gestore di Photocall – sito con contenuti pirata che operava in Spagna e che ritrasmetteva canali televisivi in diretta...
    D
    DAZN
    giovedì, 20 novembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW, la Notte degli Inediti: il primo grande traguardo per le squadre

    Gli artisti presenteranno per la prima volta i loro brani originali sul palco dell’X Factor Arenacon conduzione di Giorgia e ospite speciale Levante,OGGI alle 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW. A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: nel Live Show di giovedì 20 novembre, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti presenteranno per la prima volta i loro inediti. Una puntata cruciale che segna il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Sabato 22 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Flight Risk: Trappola ad alta quota immerge subito nel suo clima teso, con Mel Gibson alla regia e Mark Wahlberg accanto a Michelle Dockery in un thriller che gioca con la paranoia e le identità ribaltate. Una U.S. Marshal deve scortare un informat...
     sabato, 22 novembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 21 - 27 Novembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 21 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious 8, Venerdi 21 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Fast & Furious 8 porta sullo schermo adrenalina e tradimenti con Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson. Una dark lady affascinante seduce Dominic Toretto, spingendolo a voltare le spalle ai suoi amici, tra inseguimenti mozzafiato...
     venerdì, 21 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Formula 1 GP Las Vegas 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 20,a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con la prima sessione di prove libere all’1.30, mentre la seconda sessione è prevista alle 5 del mattino. Nella notte tra ve...
     venerdì, 21 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Uno di famiglia, Giovedi 20 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Uno di famiglia mescola ironia e suspense nella commedia italiana contemporanea con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone. La storia segue un insegnante di dizione che, salvando la vita a uno studente legato a una famiglia di malavitosi, si trova invis...
     giovedì, 20 novembre 2025

