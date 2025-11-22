Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Sabato 22 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Flight Risk: Trappola ad alta quota immerge subito nel suo clima teso, con Mel Gibson alla regia e Mark Wahlberg accanto a Michelle Dockery in un thriller che gioca con la paranoia e le identità ribaltate. Una U.S. Marshal deve scortare un informatore verso la verità, ma il viaggio diventa una trappola quando il pilota si rivela un sicario incaricato di eliminarlo, trasformando l'aereo in un luogo sospeso dove ogni respiro può essere l'ultimo. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), Scomode verità porta in scena l'intensità emotiva tipica di Mike Leigh, seguendo la rabbia e il dolore di Pansy, interpretata da Marianne Jean-Baptiste, che affronta il mondo come se fosse una battaglia personale. Accanto a lei, Michele Austin dà vita all'unica voce capace di comprenderla davvero, mentre il film scava nel cuore delle relazioni familiari tra silenzi, frustrazioni e verità che fanno male. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Rampage - Furia animale trascina in un action catastrofico dove Dwayne Johnson guida la corsa contro il tempo per fermare un esperimento genetico fuggito di mano, trasformando animali giganteschi in creature feroci che devastano tutto ciò che incontrano. Tra scontri spettacolari, distruzione e ritmo serratissimo, il film punta tutto sulla pura spettacolarità.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), I Croods accompagna nel viaggio rocambolesco della famiglia di cavernicoli guidata da Grug, costretti a lasciare la loro caverna dopo un terremoto per scoprire un mondo nuovo, popolato da creature sorprendenti, colori vivissimi e situazioni buffe che mettono alla prova le loro convinzioni preistoriche. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Immortals mette in scena la lotta tra uomini e divinità con Henry Cavill nei panni del giovane Teseo, scelto da Zeus per contrastare l'ambizione di Iperione, deciso a scatenare i Titani contro gli dèi. Il risultato è un'avventura visivamente potente, dominata da duelli, scenografie imponenti e un tono epico che trascina fino all'ultimo confronto. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Cena con delitto - Knives Out gioca con l'ingegno del pubblico grazie a Daniel Craig e un cast stellare. Il detective Blanc indaga tra i membri di una famiglia ricchissima e piena di segreti, smascherando egoismi, bugie e dinamiche velenose mentre ricostruisce la verità sulla morte del patriarca in un vortice di humor nero e colpi di scena.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), Resta con me segue la lotta disperata di una coppia interpretata da Shailene Woodley e Sam Claflin, sorpresa da un uragano durante una traversata in yacht nel Pacifico. La storia vera dietro il film amplifica ogni emozione, trasformando la sopravvivenza in un inno all'amore, alla resistenza e alla fragilità umana in mezzo all'oceano. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Eterno visionario vede Fabrizio Bentivoglio incarnare Luigi Pirandello in un biopic che attraversa conflitti interiori, slanci creativi e tormenti personali dello scrittore, ricostruendo la sua vita come un viaggio attraverso emozioni irrisolte e pensieri che ancora oggi parlano al presente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Mr Cobbler e la bottega magica porta un tocco di fantasia con Adam Sandler, diretto da Thomas McCarthy. Grazie a un antico cimelio familiare, un calzolaio scopre di poter vivere nei panni dei suoi clienti, aprendo la porta a situazioni imprevedibili, incontri curiosi e un umorismo che si mescola a momenti più dolci e riflessivi.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Fast & Furious 8 torna con la sua carica di inseguimenti estremi e tradimenti inattesi. Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson danno vita a una sfida esplosiva quando una misteriosa femme fatale convince Dominic Toretto a voltare le spalle alla sua "famiglia", scatenando una caccia globale dal ritmo travolgente. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), L'amore che non muore racconta la separazione forzata di Jacqueline e Clotaire, divisi da una rapina finita nel peggiore dei modi, ma uniti da un sentimento che continua a pulsare nonostante il tempo e la vita che cambia, in una storia romantica che gioca con nostalgia, passione e destini sospesi.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

