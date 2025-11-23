Guida TV Sky Cinema e NOW: Vi presento i nostri, Domenica 23 Novembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Vi presento i nostri riprende l'irresistibile scontro tra l'impacciato Greg e l'inflessibile Jack, con Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba a guidare il terzo capitolo della saga. Greg prova a dimostrare di essere all'altezza del ruolo di futuro capofamiglia, mentre equivoci, gelosie e un turbine di situazioni paradossali trasformano ogni tentativo in una girandola comica che gioca sul tema dell'eredità familiare con ritmo brillante. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), Le assaggiatrici porta in scena un dramma intenso diretto da Silvio Soldini, con una straordinaria Elisa Schlott nei panni di Rosa, costretta nella Germania del 1943 ad assaggiare i pasti destinati a Hitler. La tensione cresce a ogni boccone, mentre la ragazza si muove in un contesto claustrofobico dove paura, sopravvivenza e senso di identità si intrecciano in un racconto potente ispirato a una storia vera. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Pacific Rim esplode in tutta la sua spettacolarità grazie alla visione di Guillermo Del Toro e a un cast dominato da Idris Elba e Charlie Hunnam. In un mondo devastato da creature aliene gigantesche, due piloti uniscono le forze per controllare un robot colossale e proteggere l'umanità, in un'avventura dominata da effetti speciali monumentali e un'epica lotta per la sopravvivenza.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Rosanero offre una commedia Sky Original divertente e surreale diretta da Andrea Porporati, in cui Salvatore Esposito si ritrova intrappolato nel corpo di una bambina, mentre la piccola protagonista finisce nel corpo di un boss appena uscito dal coma. Il risultato è un turbine di situazioni imprevedibili, momenti teneri e un tono leggero capace di coinvolgere tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), 300 - L'alba di un impero riporta in scena l'epicità del mondo già esplorato da "300", con Sullivan Stapleton ed Eva Green a guidare la battaglia. Temistocle affronta l'avanzata persiana comandata dal semidio Serse, in una guerra spettacolare dominata da visioni visive potenti, duelli tesi e un'azione che non concede tregua. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Trap di M. Night Shyamalan segue Josh Hartnett nei panni di un padre che accompagna la figlia a un concerto apparentemente come tanti. L'evento si trasforma però in una trappola costruita per catturare un serial killer noto come Il Macellaio, e la tensione sale a ogni minuto mentre il protagonista cerca di sfuggire a una rete che si stringe sempre di più.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), Proposta indecente torna a scuotere coscienze e sentimenti con Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford, raccontando la crisi di una coppia travolta da una proposta milionaria che mette in gioco amore, morale e desiderio. Il film di Adrian Lyne rimane una pietra miliare del romantic drama, capace di esplorare fragilità e tentazioni con stile raffinato. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Still Life offre una riflessione toccante sulla solitudine e sul senso della vita. Seguiamo John May, un uomo taciturno incaricato di organizzare i funerali di persone morte in solitudine, che durante il suo ultimo caso intraprende un percorso introspettivo destinato a cambiare la sua esistenza. Premiato a Venezia, il film emoziona con delicatezza e profondità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Ricchi di fantasia mette in scena la complicità irresistibile fra Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, due amanti che non possono lasciare i rispettivi partner per ragioni economiche. Una presunta vincita milionaria sconvolge le loro vite, trascinandoli in una serie di equivoci, bugie e inseguimenti emotivi in una commedia vivace e piena di colore.ù

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Flight Risk: Trappola ad alta quota diretto da Mel Gibson segue Mark Wahlberg e Michelle Dockery in un thriller teso e claustrofobico. Durante il trasferimento di un informatore, il pilota del volo si rivela un sicario incaricato di eliminarlo, trasformando il viaggio in una corsa contro il tempo sospesa tra cielo e pericolo. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), Scomode verità di Mike Leigh mette in primo piano l'intenso tormento di Pansy, interpretata da Marianne Jean-Baptiste, una donna che affronta il mondo con rabbia e dolore. Solo la sorella riesce a penetrarne le difese, dando vita a un racconto emotivamente denso, fatto di scontri, incomprensioni e un'umanità raccontata con ruvida sincerità.

Vi presento i nostri
Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba nel terzo capitolo della saga. L'impacciato Greg dovra' dimostrarsi all’altezza di poter succedere all'anziano Jack nel ruolo di capofamiglia
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Le assaggiatrici
Silvio Soldini dirige Elisa Schlott in un dramma ispirato a una storia vera. Nella Germania del 1943, Rosa viene costretta ad assaggiare i cibi destinati a Hitler.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Pacific Rim
Spettacolare blockbuster di Guillermo Del Toro con Idris Elba e Charlie Hunnam. Due coraggiosi piloti devono salvare il destino del pianeta Terra, minacciato da gigantesche creature aliene.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rosanero
Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

300 - L'alba di un impero
Sullivan Stapleton ed Eva Green nell'epico sequel di "300". L'esercito ateniese, guidato dallo stratega Temistocle, sfida gli invasori persiani comandati dal semidio Serse.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Trap
Josh Hartnett è il protagonista di questo thriller firmato M. Night Shyamalan. Un padre accompagna la figlia a un concerto, ma l’evento si rivela essere una trappola per incastrare un serial killer noto come Il Macellaio.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Proposta incedente
Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford nell'indimenticabile pellicola di Adrian Lyne. Una coppia in difficoltà economiche va in crisi per la proposta di un miliardario.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Still Life
Struggente riflessione sulla vita premiata a Venezia. Il lavoro di John May e' organizzare il funerale delle persone morte in solitudine. Il suo ultimo incarico gli farà scoprire se stesso
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ricchi di fantasia
Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli in una commedia di Francesco Micciché. Due amanti non possono lasciare i rispettivi compagni per motivi economici. Una vincita milionaria cambia tutto.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Flight Risk: Trappola ad alta quota
Mel Gibson dirige Mark Wahlberg e Michelle Dockery in un thriller ad alta tensione. Una U.S. Marshal deve scortare un informatore, ma il pilota del volo si rivela un sicario incaricato di eliminarlo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Scomode verità
Potente pellicola di Mike Leigh con Marianne Jean-Baptiste e Michele Austin. Tormentata dal dolore, Pansy affronta il mondo con la rabbia. Solo la sorella sembra riuscire a capirla
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

