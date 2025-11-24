Guida TV Sky Cinema e NOW: Fuori, Lunedi 24 Novembre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Drama HD alle 21.45 (canale 308), Fuori racconta la rinascita di Goliarda Sapienza con un'intensità che attraversa ogni scena. Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis danno corpo a un viaggio emotivo che nasce da un furto di gioielli e culmina nel carcere, un luogo che invece di spegnerla riaccende in lei la voglia di vivere, di osservare e soprattutto di tornare a scrivere. Martone costruisce un racconto viscerale, capace di trasformare la prigionia in un terreno di riconquista personale, con dialoghi che scivolano fra fragilità e forza interiore. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), Margin Call svela le ore più oscure della finanza con un ritmo serrato e claustrofobico. Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons animano il dramma di un gruppo di manager che, all'alba della crisi del 2008, si trova con appena ventiquattro ore per evitare il collasso di una grande banca. Nel buio degli uffici e fra grafici che si trasformano in presagi, il film ritrae cinismo, paura e un'umanità consumata dal peso delle decisioni.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Shark - Il primo squalo trascina negli abissi con Jason Statham, impegnato in una missione quasi impossibile per salvare un team di esploratori braccato da un megalodonte, una creatura preistorica di forza titanica. La tensione cresce mentre l'oceano diventa un campo di battaglia, spingendo il protagonista a confrontarsi con qualcosa che supera ogni logica e ogni limite umano. Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Il principe dimenticato porta in scena l'eleganza fantastica di Michel Hazanavicius, con Omar Sy nei panni di un padre che ogni notte diventa l'eroe dei sogni di sua figlia. Quel mondo immaginario, fatto di colori e avventure, comincia però a sgretolarsi quando la bambina cresce, costringendo Djibi ad accettare che anche l'amore genitoriale cambia forma mentre resta intatto nella sua essenza. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Extraction mette al centro un rapimento che si trasforma in una corsa contro il tempo. Bruce Willis è un ex agente CIA finito nelle mani di un gruppo di terroristi, mentre suo figlio dà il via a un'operazione di salvataggio che finisce per scoperchiare un intrigo internazionale. Il ritmo è incalzante e l'azione si moltiplica man mano che la verità affiora.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Chi è senza peccato - The Dry segue Eric Bana in un ritorno doloroso alla propria città natale, dove un presunto suicidio lo spinge a riaprire ferite antiche. Tra paesaggi bruciati dal sole e silenzi che nascondono segreti, il film costruisce un thriller asciutto e intensissimo, basato sul romanzo di Jane Harper. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), La rivolta delle ex gioca con leggerezza fra commedia sentimentale e soprannaturale. Matthew McConaughey e Jennifer Garner animano la storia di un fotografo donnaiolo perseguitato dai fantasmi delle sue ex, costretto per la prima volta a guardarsi allo specchio e a capire cosa significhi davvero amare. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), Un paese quasi perfetto ritrae con ironia la vita di un borgo lucano che sogna la rinascita. Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone guidano un racconto brioso in cui tre amici tentano di aprire una fabbrica per salvare la propria comunità, ma tutto dipende dall'arrivo di un medico disposto a restare. Ne nasce una serie di inganni buffi e mosse disperate, raccontate con calore e umorismo.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Vi presento i nostri torna a mettere Greg di fronte al giudizio inflessibile di Jack. Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba si muovono dentro una commedia degli equivoci dove Greg deve dimostrare di poter succedere all'anziano patriarca, tra gaffe, tensioni e un susseguirsi di situazioni che rendono irresistibile ogni scambio. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), Le assaggiatrici di Silvio Soldini ripropone il percorso drammatico di Rosa, interpretata da Elisa Schlott, una giovane costretta a rischiare la vita ogni giorno assaggiando i cibi destinati a Hitler. Il film scava nella paura, nel coraggio e nella fragile umanità di una donna che vive sospesa tra la morte e un briciolo di speranza.

Fuori
Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis nel film di Mario Martone candidato a Cannes 2025. Dopo un furto di gioielli, Goliarda Sapienza finisce in carcere, luogo che riaccende in lei la voglia di vivere e di tornare a scrivere
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Margin Call
Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons in un thriller ambientato a Wall Street. All’alba della crisi finanziaria, un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Shark - Il primo squalo
Jason Statham in un action ambientato negli abissi. Un esperto in missioni impossibili deve salvare un team di esploratori da un megalodonte, una specie estinta milioni di anni fa.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il principe dimenticato
Omar Sy in un'estrosa commedia onirica di Michel Hazanavicius. Djibi si trasforma ogni notte nell'eroe dei sogni di sua figlia. Finché lei, crescendo, non muterà il suo immaginario.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Extraction
Bruce Willis ostaggio dei terroristi in un action adrenalinico. Un ex agente della CIA viene rapito. Suo figlio lancerà un'operazione di salvataggio che svelerà un complotto internazionale.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Chi è senza peccato - The Dry
Eric Bana nel thriller tratto dal romanzo di Jane Harper. Non convinto dalla versione ufficiale dei fatti, un poliziotto torna nella sua città per indagare sul suicidio di un amico.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La rivolta delle ex
Matthew McConaughey e Jennifer Garner in una commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un celebre fotografo, incallito playboy, viene perseguitato dai fantasmi delle sue ex.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un paese quasi perfetto
Commedia con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Tre amici decidono di aprire una fabbrica per risollevare le sorti di un borgo della Basilicata, ma avranno bisogno di un medico.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Vi presento i nostri
Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba nel terzo capitolo della saga. L'impacciato Greg dovra' dimostrarsi all’altezza di poter succedere all'anziano Jack nel ruolo di capofamiglia
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le assaggiatrici
Silvio Soldini dirige Elisa Schlott in un dramma ispirato a una storia vera. Nella Germania del 1943, Rosa viene costretta ad assaggiare i cibi destinati a Hitler.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

