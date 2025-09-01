Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Lunedi 1 Settembre 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

La prima serata su Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Babygirl, thriller raffinato con Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas, premiato a Venezia. La vicenda racconta l’incontro tra Romy e Samuel, un legame che si trasforma presto in una relazione carica di tensione, dove il confine tra desiderio e potere diventa sottile e pericoloso. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) va in onda Still Life, struggente dramma che riflette con delicatezza sulla solitudine e sul senso della vita. John May, uomo metodico e solitario, si occupa di organizzare i funerali di chi è morto senza nessuno al proprio fianco. Il suo ultimo incarico lo condurrà a una scoperta intima e inattesa, capace di cambiargli profondamente la prospettiva. La magia continua su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Terzo capitolo della saga, introduce personaggi chiave come Sirius Black, interpretato da Gary Oldman, e regala un’atmosfera più cupa e matura. Harry deve affrontare verità nascoste sul suo passato e scoprire che non tutto è come sembra nel mondo dei maghi.

Risate e avventure familiari arrivano su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Non si scherza col fuoco, commedia con John Cena nei panni di un capo vigile del fuoco che, insieme alla sua squadra, si ritrova a fare da babysitter a tre bambini scatenati salvati da un incendio, in un turbine di gag e imprevisti. L’adrenalina è protagonista su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con La guerra dei mondi. Steven Spielberg dirige Tom Cruise in un appassionante adattamento del classico fantascientifico di H.G. Wells, dove un padre qualunque si trova a combattere per salvare i figli da una devastante invasione aliena. Atmosfere cupe e intrighi noir dominano Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) con Detective Marlowe. Liam Neeson veste i panni del celebre detective nato dalla penna di Raymond Chandler, in un’indagine che svela corruzione e segreti pericolosi, con la regia di Neil Jordan e un cast che include Diane Kruger e Jessica Lange.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) va in onda Per tutta la vita, commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie scoprono che il loro matrimonio non è valido e sono costrette a ripresentarsi davanti all’altare, dando vita a riflessioni ironiche e sentimentali sulle relazioni e sulle seconde possibilità. Il crimine organizzato torna protagonista su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Gotti – Il primo Padrino, ritratto del boss newyorkese John Gotti, figura carismatica e spietata della mafia americana, che seppe trasformarsi in leggenda criminale tra luci e ombre. La serata prosegue con il divertimento su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) grazie a Il tuo ex non muore mai. Mila Kunis e Kate McKinnon interpretano due amiche comuni catapultate in un intrigo internazionale, tra killer, agenti segreti e situazioni assurde, in una commedia che mescola azione e risate.

Per chi avesse perso la programmazione principale, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna 50 km all’ora, storia di due fratelli distanti che, durante un viaggio per onorare la memoria del padre, riscoprono il legame che li unisce, tra malinconia e ironia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) va in onda Vermiglio, dramma storico diretto da Maura Delpero. In un villaggio trentino durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, l’arrivo di un disertore siciliano sconvolge la fragile stabilità di una famiglia, portando alla luce conflitti e fragilità profonde.

