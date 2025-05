Formula 1 GP Monaco 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, NTT Indycar Series e la novità MXGP.

Va in scena questo weekend uno degli appuntamenti più iconici del campionato, il Gran Premio di Monaco, che è anche la gara di casa per Charles Leclerc, unico pilota monegasco ad aver vinto in patria in Formula 1. Quella di Monte Carlo non è soltanto una gara: è un concentrato di storia, prestigio e adrenalina, incastonato tra le strade strette e tortuose di una città che vive la Formula 1 come parte della sua identità.

Due pit stop obbligatori. Il circuito cittadino non ha subito variazioni tranne l’annuale riasfaltatura: continua a misurare 3.337 metri – è il più corto del Mondiale – con appena 10 metri di larghezza nel punto più ampio. Ogni curva, dalla Ste. Devote al tornantino Fairmont, passando per il tunnel e la Rascasse, rappresenta una sfida contro i millimetri e i millesimi. Quest’anno c’è però una grande novità regolamentare, ovvero l’introduzione dell’obbligo di effettuare almeno due pit-stop, indipendentemente dall’uso delle tre mescole. Con questa misura si cerca di incentivare l’azione in pista, dopo che negli ultimi anni i sorpassi ma in generale i cambi di posizione si sono visti con il contagocce, tanto che nel Principato, ancor più che in ogni altra gara dell’anno, la qualifica rappresenta un momento davvero chiave del weekend di gara.

Programma. Venerdì sono in programma le prime due sessioni di prove libere, alle ore 13.30 e 17 CEST, mentre al sabato le qualifiche andranno in scena alle 16, precedute dalla terza e ultima sessione di libere alle 12.30. Il Gran Premio di Monaco prenderà il via alle 15 di domenica. Da percorrere ci sono 78 giri del circuito, pari a 260,286 chilometri. È prevista una sola zona DRS, sul rettilineo principale, anche se difficilmente offre qualche vantaggio vero per effettuare sorpassi.

F1 A MONACO – Da giovedì 22 a domenica 25 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Monaco, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 partono le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend monegasco, in pista anche F2 e F3.

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI MONACO IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

GIOVEDI 22 MAGGIO 2025

Ore 13.05 F3 – Prove Libere

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti Ore 14.55: F2 – Prove Libere

Ore 16.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

VENERDI 23 MAGGIO 2025

Ore 11: F3 - Qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15:05 F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Supercup - Qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 24 MAGGIO 2025

Ore 10.40: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Ore 07.55: F3 – Feature Race

Ore 09.35 F2 – Feature Race

Ore 11.55: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.20: Debriefing

Ore 17.45: Notebook

Ore 18: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 24 MAGGIO 2025

ore 18:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 19:00 Motori F1 Qualifiche: GP Monaco

ore 20:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

ore 17:00 F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:30 F1 2025 Gp Monaco Gara 25/05/2025

ore 20:15 F1 Podio

ore 20:30 F1 Paddock Live Post Gara

ore 21:00 Film Biografico Senna

