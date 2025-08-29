Formula 1 GP Olanda 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Riprende il Mondiale dopo la pausa estiva: la Formula 1 arriva in Olanda per il quindicesimo GP della stagione 2025. A Zandvoort, a casa di Max Verstappen. Come Silverstone, Zandvoort fu inaugurato per la prima volta nel 1948. Originariamente era costituito da un mix di pista permanente e strade pubbliche che serpeggiavano tra le dune di sabbia della città turistica di Zandvoort. La Formula 1 arrivò nelle dune olandesi nel 1952, con Alberto Ascari che dominò la gara mentre conduceva a casa una tripletta per la Ferrari. Si continua a correre a Zandvoort fino al 1985, poi nel 2019 arriva l'annuncio che il campionato sarebbe tornato nel circuito olandese per il 2020, dopo una pausa di 35 anni. La pandemia di Covid-19 ha tardato di un anno il ritorno.

Costruito vicinissimo al mare, il circuito, molto apprezzato dai piloti, ha l'insidia aggiuntiva del vento che porta sul tracciato la sabbia della spiaggia. Con una lunghezza di 4.3 chilometri, è tra i circuiti più corti del calendario di F1. Conta 14 curve. Per il GP d'Olanda sono previsti 72 giri, per un totale di 306.587 chilometri di percorrenza. È di Lewis Hamilton il giro più veloce a Zandvoort: nel 2021 registra 1:11.097 con Mercedes. Jim Clark è il pilota più vincente a Zandvoort con 4 vittorie, seguito da Jackie Stewart, Niki Lauda e Max Verstappen. Domenica l'olandese può raggiungere Clark come numero di vittorie. La Ferrari è il team più vittorioso in Olanda: 8 primi posti per la Rossa, che stacca Lotus a quota 6. Dal rientro in calendario nel 2021 ci sono stati due vincitori a Zandvoort: Max Verstappen, che con Red Bull è salito sul gradino più alto del podio per tre anni consecutivi e Lando Norris, che qui nel 2024 ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera. Per il GP di casa Max Verstappen potrà contare su un tifo più caloroso del solito: le tribune saranno invase da una marea arancione

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, WRC, GT World Challenge, Lamborghini Super Trofeo e NTT Indycar Series.

F1 A ZANDVOORT Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 12.30, la seconda alle 16. Sabato, alle 11.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 15 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend olandese, in pista anche F1 Academy Championship e Porsche Super Cup.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Inoltre, durante il weekend, appuntamento speciale da non perdere con Matteo Bobbi Insider”, che entrerà all’interno del team Haas per analizzare e far vivere da vicino come una scuderia di F1 lavora e prepara un weekend di gara.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEI PAESI BASSI IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 29 AGOSTO 2025 

  • Ore 10.05: F1 Academy Championship – Prove Libere 1
  • Ore 12.15: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 13.55: Porsche Supercup – Prove Libere
  • Ore 15.45: Paddock Live
  • Ore 16: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 17: Paddock Live
  • Ore 17.25: F1 Academy Championship – Prove Libere 2
  • Ore 18.15: Paddock Live Show
  • Ore 18.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 30 AGOSTO 2025 

  • Ore 10.20: F1 Academy Championship – Qualifiche
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.55: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 17: F1 Academy Championship – Gara 1
  • Ore 18: Paddock Live Show

DOMENICA 31 AGOSTO 2025 

  • Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2
    Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

SABATO 30 AGOSTO 2025 

  • Ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche  
  • Ore 18:30 Motori F1 GP Olanda: Qualifiche
  • Ore 19:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche  

DOMENICA 31 AGOSTO 2025 

  • Ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
  • Ore 18:00 Motori F1 GP Olanda: Gara
  • Ore 19:45 Motori F1 Podio
  • Ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara 

