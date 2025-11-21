Formula 1 GP Las Vegas 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 20,a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con la prima sessione di prove libere all’1.30, mentre la seconda sessione è prevista alle 5 del mattino. Nella notte tra venerdì e sabato la terza sessione all’1.30, mentre alle 5 del mattino scatta la lotta alla pole. Domenica, sempre alle 5, il semaforo verde della gara nell’iconico circuito cittadino notturno. Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI LAS VEGAS

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

Giovedì 20 novembre

Ore 12: Conferenza stampa Piloti (differita)

Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk

Notte giovedì 20 - venerdì 21 novembre

Ore 1.15: Paddock Live

Ore 1.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 2.30: Paddock Live

Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere

Ore 4.45: Paddock Live

Ore 5: F1 - Prove Libere 2

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live Show

Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 21 – sabato 22 novembre

Ore 1.15: Paddock Live

Ore 1.30: F1 - Prove Libere 3

Ore 2.30: Paddock Live

Ore 3.10: F1 Academy – Gara 1

Ore 4.15: Warm Up

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: F1 – Qualifiche

Ore 6.15: Paddock Live

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 10, 13, 18, 21: F1 – Qualifiche (replica)

Notte sabato 22 – domenica 23 novembre

Ore 1.15: F1 Academy – Gara 2

Ore 4: Paddock Live

Ore 5: F1 - Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 8: Notebook

Ore 8.15: Race Anatomy

Ore 9.15, 12, 14, 16.30, 20: F1 – Gara (replica)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 22 NOVEMBRE 2025

ore 13:35 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 13:55 Motori F1 GP Las Vegas: Qualifiche

ore 15:25 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

ore 12:15 Motori Aspettando il GP Aspettando Las Vegas '25

ore 12:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 14:00 Motori F1 GP Las Vegas: Gara

ore 15:45 Motori F1 Podio

ore 16:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara





Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!