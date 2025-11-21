Formula 1 GP Las Vegas 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 20,a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con la prima sessione di prove libere all’1.30, mentre la seconda sessione è prevista alle 5 del mattino. Nella notte tra venerdì e sabato la terza sessione all’1.30, mentre alle 5 del mattino scatta la lotta alla pole. Domenica, sempre alle 5, il semaforo verde della gara nell’iconico circuito cittadino notturno. Durante il weekend in Nevada in scena anche l’ultimo atto della F1 Academy, che decreterà chi tra Maya Weug e Doriane Pin vincerà il titolo.
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
F1: IL GP DI LAS VEGAS
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
Giovedì 20 novembre
- Ore 12: Conferenza stampa Piloti (differita)
- Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk
Notte giovedì 20 - venerdì 21 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 2.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live Show
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 21 – sabato 22 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Gara 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 10, 13, 18, 21: F1 – Qualifiche (replica)
Notte sabato 22 – domenica 23 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Gara 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.15, 12, 14, 16.30, 20: F1 – Gara (replica)
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
SABATO 22 NOVEMBRE 2025
- ore 13:35 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche
- ore 13:55 Motori F1 GP Las Vegas: Qualifiche
- ore 15:25 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche
DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025
- ore 12:15 Motori Aspettando il GP Aspettando Las Vegas '25
- ore 12:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
- ore 14:00 Motori F1 GP Las Vegas: Gara
- ore 15:45 Motori F1 Podio
- ore 16:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!