Sky Sport, Serie A 31 Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti

Palla al centro su Sky Sport. Da Martedì 7 Luglio a Giovedì 9 Luglio in campo la 31sima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV.Per tutti i match, sarà inoltre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

TUTTI I GIORNI E TUTTE LE SERE. Fino al 2 agosto, una programmazionesu Sky con rubriche e studi di approfondimento tutti i giorni e a tutte le ore, sempre in diretta. Tra il canale all news Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, una maratona di gol e notizie dall’alba a notte fonda, tra conferme e novità.

A partire da SKY CALCIO SHOW L’ORIGINALE: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 23.45 alle 1 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A, torna la rubrica dell’estate di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, questa volta in versione speciale dedicata alla Serie A. Commenti, immagini, analisi e interviste ai protagonisti delle partite appena terminate. Un mix tra “Calciomercato L’Originale” e “Sky Calcio Show”, con la conduzione di Alessandro Bonan, Giorgia Cenni e le notizie di Gianluca Di Marzio.

SKY CALCIO CLUB raddoppia. Il programma di Fabio Caressa torna nella sua forma tradizionale dopo la versione a distanza durante il lockdown, ma nelle notti estive della Serie A raddoppia gli appuntamenti: sabato e domenica dalle 23.45 all’una di notte su Sky Sport Serie A, in studio con Stefano De Grandis, Dalila Setti e la squadra dei talent, dove si alterneranno Alessandro Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Alessandro Del Piero.

Doppio appuntamento anche con SKY CALCIO LIVE - ESTATE, lo studio condotto Marco Cattaneo, in versione rinnovata e speciale. Si comincia il sabato alle 16 su Sky Sport Serie A con il pre partita della sfida delle 17.15 fino al post partita della sfida delle 19.30, con i commenti, le interviste e le anticipazioni di quello che accadrà la domenica, quando Sky Calcio Live sarà di nuovo on air, dalle 16 e anche su Sky Sport 24, per il pre e poi il post delle gare delle 17.15 (Dazn) e delle 19.30.

Anche Sky Sport 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, avrà un palinsesto dedicato al ritorno in campo della Serie A. Si parte con “Buongiorno Serie A”, alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino, con Federica Frola, per riassumere quanto di meglio accaduto il giorno precedente e la preview del programma di giornata. Si continua alle 13 con “Il calcio è servito”, insieme a Cristiana Buonamano per scoprire le notizie di giornata e raccontare l’avvicinamento alle partite della sera attraverso le voci degli inviati, collegati dalle sedi di allenamento. Dalle 18.30 alle 19.30, Leo Di Bello conduce “Campo aperto Serie A” (anche su Sky Sport Serie A) per introdurre la prima partita della giornata (quella delle 19.30) e analizzare i temi del campionato, con le ultime dagli stadi che si preparano ad ospitare le partite, le formazioni e le interviste ai protagonisti che si apprestano a scendere in campo. Il programma tornerà alle 21.30 per i commenti del post match.

Durante la settimana, continuano anche le rubriche “Sky Sport 24 Pomeriggio” con Sara Benci, “Fanta Show” con Mario Giunta in due puntate settimanali alle 18 e alle 18.30, oltre agli approfondimenti sul calcio internazionale, condotti da Federica Lodi.

Il sabato e la domenica, le notizie e gli approfondimenti passano da “Sky Sport 24 Super Weekend”, dalle 13 alle 16, con Mario Giunta, per introdurre la giornata di Serie A e tutti i gli altri eventi della grande estate di sport su Sky, con i campionati esteri (Bundesliga e Premier League) e i motori pronti a ripartire con i Mondiali F1 e MotoGP. Inoltre, Saturday Night diventa “Summer Night” e “Serie A Remix” andrà in onda al termine di tutte le giornate per rivivere le emozioni del turno appena concluso.

Tra studi e campi della Serie A, Sky Sport tornerà a schierare la sua super squadra di commentatori: Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Massimo Ambrosini, Paolo Di Canio, Beppe Bergomi, Daniele Adani, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Carolina Morace, Lorenzo Minotti, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli, Fernando Orsi, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, e le nostre prime firme Paolo Condò, Matteo Marani, Giancarlo Padovan.

Sarà possibile seguire gli incontri con lo “Sky Virtual Audio”, ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. La telecronaca resterà la stessa, ma cambieranno gli effetti sotto la voce del telecronista. Per attivarlo occorre premere il tasto giallo del telecomando Sky e selezionare l'audio "ORIGINALE".

Aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW TV.

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 31a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

MARTEDI 7 LUGLIO

Lecce vs Lazio ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Il Lecce con 6 ko di fila resta in zona retrocessione. Ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 sfide in casa con la Lazio. Binacocelesti scivolati a -7 dalla Juve. Sono 29 i precedenti tra Lecce e Lazio in campionato: per i padroni di casa sei successi, sei pareggi e 17 sconfitte - la Lazio è la squadra contro cui il Lecce ha segnato di più in Serie A TIM (30 gol). Il Lecce ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A TIM contro la Lazio, già striscia record negativa contro i biancocelesti. La Lazio è imbattuta nelle ultime 15 sfide di Serie A TIM contro squadre neopromosse, grazie a 13 successi e due pareggi, incluso lo 0-0 contro l'Hellas Verona nella più recente. Il Lecce ha perso le ultime sei gare di Serie A TIM: non registra sette sconfitte consecutive nel massimo campionato da febbraio 1998. Con 29 punti in 14 trasferte, la Lazio ha eguagliato il suo record del 2017/18 per punti esterni a questo punto della stagione - in quel campionato tuttavia pareggiò la 15ª gara fuori casa contro il Cagliari. Prima del Lecce, l’ultima squadra a subire almeno 70 gol nelle prime 30 gare stagionali in Serie A TIM è stata la Pro Patria, nel 1955/56 (80), formazione che però, allo stesso punto del torneo, aveva segnato 12 reti in meno dei pugliesi (26 v 38). Il Lecce è la squadra che è andata meno volte in vantaggio in questa Serie A TIM, appena otto - la Lazio ha, invece, vinto sei delle 14 partite in cui si è trovata sotto nel punteggio in questo campionato. L'attaccante del Lecce Khouma Babacar ha disputato la sua prima gara di Serie A TIM nel febbraio 2010 proprio con la Lazio - contro i biancocelesti ha segnato due gol in nove sfide, entrambi con la maglia della Fiorentina. La prossima sarà la 100ª presenza per Luis Alberto in Serie A TIM: il centrocampista della Lazio ha servito 35 assist finora nella competizione, più di ogni altro giocatore nelle prime 100 gare nel massimo campionato italiano tra chi ha esordito dal 2004/05 in avanti. Da quando gioca nella Lazio Ciro Immobile ha segnato ben 21 gol in 19 partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM, inclusa una contro il Lecce nella gara di andata.

Milan vs Juventus ore 21:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

MERCOLEDI 8 LUGLIO

Diretta Gol Serie A ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Fiorentina vs Cagliari: Dario Massara

Dario Massara Genoa vs Napoli: Andrea Marinozzi

Genoa vs Napoli ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Francesco Cosatti

Genoa con 2 punti in 4 turni. +2 sulla terzultima. In A non batte il Napoli a Marassi a 8 anni. Azzurri reduci dal 2-1 sulla Roma, agganciata a quota 48. Sono 95 i precedenti tra Genoa e Napoli in Serie A TIM: i partenopei conducono con 36 vittorie a 25, completano 34 pareggi. Il Napoli non perde contro il Genoa in Serie A TIM dal gennaio 2012 (10V, 5N): per i partenopei è la striscia positiva più lunga contro i liguri nel massimo campionato. Il Genoa ha affrontato 47 volte il Napoli in gare interne in Serie A TIM: per i padroni di casa 18 vittorie, 17 pareggi e 12 sconfitte. Nelle ultime sette partite tra Genoa e Napoli giocate in casa dei liguri in Serie A TIM, ci sono state cinque vittorie esterne e due pari – i rossoblù hanno una striscia interna senza successi, aperta, più lunga solamente contro la Sampdoria (otto). Il Genoa ha perso le ultime tre gare interne di campionato, subendo sempre almeno tre reti a incontro – solo due volte in Serie A TIM il Grifone ha infilato una striscia di quattro sconfitte consecutive: nel dicembre 2012 e nel novembre 1959. Il Genoa impiega 53 tocchi per effettuare un singolo tiro in questa Serie A: il rapporto più alto nel torneo in corso. Da quando Gennaro Gattuso siede sulla panchina del Napoli, gli azzurri hanno totalizzato 27 punti in 15 giornate di campionato: sarebbero al quarto posto della classifica in questo lasso temporale, dietro a Juventus, Atalanta e Lazio. Tutti gli ultimi 12 gol del Genoa contro il Napoli in Serie A TIM sono stati realizzati da giocatori diversi. Il Napoli è una delle sole tre squadre (con Juventus e Parma) contro cui Davide Nicola ha perso tutte le partite da allenatore in Serie A TIM (quattro). L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato 92 gare e realizzato 19 gol in campionato con la maglia del Napoli – contro i partenopei ha segnato un gol (nel 2008 con la Lazio). Il primo gol del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski in Serie A TIM è arrivato proprio contro il Genoa nell'ottobre 2015 con la maglia dell'Empoli.

Fiorentina vs Cagliari ore 19:30 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leaonrdi

Viola tornati al successo dopo 5 turni. +9 sulla terzultima. Una sola vittoria negli ultimi 5 precedenti al Franchi. Cagliari reduce dal ko con l'Atalanta. Sono 77 le sfide tra Fiorentina e Cagliari in Serie A TIM: i viola conducono per 32 vittorie a 23, completano 22 pareggi. Dopo una serie di tre successi consecutivi, la Fiorentina ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro sfide con il Cagliari in Serie A TIM, subendo ben cinque gol nella più recente. La Fiorentina ha vinto solamente due delle ultime sette partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A TIM (3N, 2P), dopo una serie di 16 successi interni consecutivi. La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime quattro partite al Franchi in Serie A TIM: non arriva a cinque di fila da ottobre 2017. Il Cagliari ha ottenuto quattro punti nelle ultime due trasferte di Serie A TIM, dopo averne raccolti altrettanti nelle precedenti otto (4N, 4P). Solo la Juventus (uno) ha incassato meno gol di Fiorentina e Cagliari (entrambi due) nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato. La Fiorentina è la squadra contro cui Walter Zenga ha perso più partite da allenatore in Serie A TIM: cinque sconfitte su cinque. Erick Pulgar ha già eguagliato il suo record di reti in un singolo campionato di Serie A TIM (sei, come nella scorsa stagione): tutte le reti in questo torneo sono arrivate su calcio di rigore (sei calciati, sei trasformati). I primi gol dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in Serie A TIM sono arrivati proprio contro il Cagliari nel novembre 2019 (doppietta in quel caso). L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha giocato 74 gare e segnato 20 gol in Serie A TIM con la maglia della Fiorentina.

Diretta Gol Serie A ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Atalanta vs Sampdoria: Riccardo Trevisani

Riccardo Trevisani Bologna vs Sassuolo : Geri De Rosa

: Geri De Rosa Torino vs Brescia: Antonio Nucera

Atalanta vs Sampdoria ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni

Atalanta con 8 vittorie consecutive -1 dall'Inter. In casa ha perso 3 delle ultime 5 sfide con la Samp. Liguri per la 3a vittoria di fila +7 sulla terzultima. Tra le squadre affrontate in tutte le stagioni dal 2016/17 in avanti, solamente contro il Cagliari (cinque), l’Atalanta è riuscita a segnare meno che alla Sampdoria (sei). Un successo e un pareggio per l’Atalanta nelle ultime due sfide di Serie A TIM contro la Sampdoria: i bergamaschi non rimangono per tre partite senza sconfitte contro i liguri dal 2006. Bilancio in perfetto equilibrio tra Atalanta e Sampdoria nelle ultime sei sfide in casa dei nerazzurri in Serie A TIM, con tre successi per parte. Atalanta e Sampdoria si sono affrontate 47 volte in casa della Dea in Serie A TIM, con un bilancio di 20 vittorie casalinghe, 17 pareggi e 10 successi esterni. La Sampdoria ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Lecce: non registra due successi esterni consecutivi in Serie A TIM dal marzo 2019. L’Atalanta ha segnato 100 gol in 39 partite di questa stagione (tutte le competizioni), una media di 2,56 a gara: considerando le squadre dei top-5 campionati europei 2019/20 soltanto Bayern Monaco (2,98) e PSG (2,95) hanno una media migliore. La Sampdoria ha conquistato 29 dei 32 punti in questo campionato con Ranieri in panchina: considerando le 23 giornate con lui alla guida, i blucerchiati sarebbero dodicesimi in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime 14 partite contro l’Atalanta in Serie A TIM (tutte quelle nell’era dei tre punti a vittoria), l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri non ha mai perso, avendo ottenuto sette vittorie e sette pareggi. Gli attaccanti dell'Atalanta Luis Muriel e Duván Zapata hanno rispettivamente disputato 79 e 31 gare con la maglia della Sampdoria in Serie A TIM, segnando 21 e 11 gol. L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha disputato le sue prime 25 presenze in Serie A TIM con la maglia dell'Atalanta tra il 2010 e il 2012, segnando un gol.

Torino vs Brescia ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Tecca - commento: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Granata con 3 ko di fila. +6 sulla terzultima. Brescia reduce dal successo sul Verona. -6 dalla quartultima. Ha vinto le ultime 2 sfide di Serie A a Torino. Sono 35 i precedenti tra Torino e Brescia in Serie A TIM: per i granata 21 vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Torino e Brescia non pareggiano in Serie A TIM dal 1992: da allora cinque successi granata e tre per le Rondinelle. Il Torino ha perso le ultime due partite casalinghe contro il Brescia in Serie A TIM, subendo cinque gol, dopo una serie di 12 successi e tre pareggi, in cui i granata avevano mantenuto la porta inviolata 11 volte. Il Torino ha vinto solamente una delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM (2N, 3P), dopo una serie di cinque successi nelle precedenti sette (2P). Il Torino ha perso nove delle ultime 11 gare di Serie A TIM (1V, 1N), più di ogni altra formazione nello stesso periodo (da metà gennaio ad oggi). L’allenatore del Brescia Diego López ha perso quattro delle cinque partite contro il Torino in Serie A TIM (1V): contro nessuna squadra conta più sconfitte. L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato 10 gol nelle 13 partite giocate all’Olimpico Grande Torino contro squadre neopromosse in Serie A TIM, con anche quattro passaggi vincenti in questo parziale. Andrea Belotti ha trovato la rete per quattro presenze di fila in Serie A TIM, gli unici giocatori a segno in più gare consecutive con la maglia del Torino nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Ruggiero Rizzitelli nel 1995 (6), Marco Ferrante nel 2000 (5) e Ciro Immobile nel 2014 (6). Il Brescia è l'unica squadra di Serie A TIM contro cui Alex Berenguer del Torino ha segnato più di un gol in campionato (doppietta nel match d’andata). Il primo e unico gol del difensore del Brescia Bruno Martella in Serie A TIM è stato segnato contro il Torino nell’ottobre 2017 con la maglia del Crotone.

Bologna vs Sassuolo ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 485

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti

Bologna con 7 punti nelle ultime 3 giornate. Sassuolo a quota 40 dopo 30 turni, non ci riusciva da 4 anni. Al Dall'Ara ha vinto una sola volta in 5 sfide di A. Sono 11 i precedenti tra Bologna e Sassuolo in Serie A TIM: i rossoblù conducono per cinque vittorie a tre, completano tre pareggi. Il Sassuolo ha vinto l’ultima partita di Serie A TIM contro il Bologna, ma non ha mai ottenuto due successi di fila con i rossoblù nel massimo campionato. Il Bologna ha vinto due delle cinque gare interne contro il Sassuolo in Serie A TIM (proprio le due più recenti), completano il bilancio due pareggi e un successo esterno. In Serie A TIM sono stati quattro finora i derby emiliano-romagnoli giocati di mercoledì: due successi interni, un pareggio e una vittoria esterna – finora in tutte le quattro sfide di questo tipo era stato protagonista il Parma (vs Reggiana, Piacenza, Bologna e Sassuolo). Otto degli ultimi nove gol realizzati nelle sfide tra Bologna e Sassuolo in Serie A TIM sono arrivati nel secondo tempo, unica eccezione la prima rete di Caputo nella gara di andata. Il Bologna non ha trovato il gol in due delle ultime quattro partite di Serie A TIM al Dall’Ara, dopo essere andato a segno in tutte le precedenti 18 gare interne di campionato. Il Sassuolo ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 partite fuori casa (4N, 7P). Nicola Sansone del Bologna ha giocato 84 gare e realizzato 17 gol in Serie A TIM con la maglia del Sassuolo. Francesco Caputo, a quota 15 gol, è vicino all’eguagliare il record di marcature per un giocatore del Sassuolo in una stagione di Serie A TIM (16 di Domenico Berardi nel 2013/14). È inoltre vicino al suo primato personale nella competizione: 16, nel 2018/19 con l’Empoli. Il Bologna è una delle uniche due squadre di Serie A TIM, insieme all'Hellas Verona, contro cui l'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha realizzato più di un gol in campionato (due).

Roma vs Parma ore 21:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

GIOVEDI 9 LUGLIO

Spal vs Udinese ore 19:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Hellas Verona vs Inter ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 256

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento: Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Verona reduce dal ko col Genoa. -4 dal Milan. In casa non batte l'Inter in A da 28 ann. I neroazzurri dopo il ko col Bologna sono scivolati a -11 dalla Juve. Sono 57 le sfide tra Hellas Verona e Inter in campionato: per la squadra veneta quattro successi, 20 pareggi e 33 sconfitte. L'Hellas Verona non vince contro l’Inter in Serie A TIM dal 1992: da allora per i gialloblù tre pareggi e 14 sconfitte – nella sua storia nel massimo campionato la squadra veneta ha avuto una striscia negativa più lunga solamente contro la Fiorentina (18 gare senza vittorie, l’ultima delle quali nel 1977). La media punti dell'Hellas Verona contro l’Inter è di 0.56 a partita, la più bassa per i gialloblù contro una squadra affrontata almeno tre volte in Serie A TIM. L'Hellas Verona ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette partite casalinghe contro l’Inter in campionato, rimanendo a secco in tre di queste. 27 punti in 15 partite interne in questa Serie A TIM per l'Hellas Verona, che non faceva così bene in casa a questo punto della stagione dal 2001/02. Solo Brescia (31) e Torino (19) hanno perso più punti da situazione di vantaggio dell’Inter in questo campionato (18): i nerazzurri nella scorsa Serie A TIM avevano sprecato solo 10 punti dopo essere andati avanti nel punteggio. L’Inter ha perso in tre delle ultime sette giornate di campionato (3V, 1N), tanti ko quanti nei precedenti 35 turni di Serie A TIM. L'attaccante dell'Hellas Verona Giampaolo Pazzini ha disputato 50 partite e segnato 16 gol in campionato con la maglia dell'Inter. Il primo gol del centrocampista dell'Hellas Verona Valerio Verre in Serie A TIM è arrivato proprio contro l'Inter nell’incontro dello scorso novembre. Lautaro Martínez dell’Inter non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, solo una volta in Serie A TIM non ha trovato il gol in più partite consecutive (sette, tra aprile e agosto 2019).

STUDI e RUBRICHE

MARTEDI’ 7 LUGLIO

Campo Aperto Serie A

dalle 18.30

in studio: Leo Di Bello e Maurizio Compagnoni



dalle 18.30 in studio: Leo Di Bello e Maurizio Compagnoni Sky Calcio Show L’Originale

dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Giorgia Cenni

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO

Campo Aperto Serie A

dalle 18.30

in studio: Leo Di Bello e Stefano De Grandis



dalle 18.30 in studio: Leo Di Bello e Stefano De Grandis Sky Calcio Show L’Originale

dalle 21 e dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Marco Bucciantini, Massimo Ambrosini, Giorgia Cenni

GIOVEDI’ 9 LUGLIO

Campo Aperto Serie A

dalle 18.30

in studio: Leo Di Bello e Fabio Caressa



dalle 18.30 in studio: Leo Di Bello e Fabio Caressa Sky Calcio Show L’Originale

dalle 21 e dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Marco Bucciantini, Beppe Bergomi, Giorgia Cenni

LA PROGRAMMAZIONE TIPO DELLA SETTIMANA

Dal lunedì al venerdì:

Buongiorno Serie A

alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino su Sky Sport 24

conduce Federica Frola





alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino su Sky Sport 24 conduce Federica Frola Il calcio è servito

dalle 13 alle 14 su Sky Sport 24

conduce Cristiana Buonamano





dalle 13 alle 14 su Sky Sport 24 conduce Cristiana Buonamano Campo aperto serie A

dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A

conduce Leo Di Bello





dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A conduce Leo Di Bello Sky Calcio Show l’Originale

dalle 23.45 alle 00:45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A

conduce Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni

Sabato e domenica:

Super Weekend

dalle 13 alle 16 su Sky Sport 24

conduce Mario Giunta





dalle 13 alle 16 su Sky Sport 24 conduce Mario Giunta Sky Calcio Live estate

dalle 16 su Sky Sport Serie A, per tutti i pre e i post partita, escluso il posticipo della domenica

conduce Marco Cattaneo





dalle 16 su Sky Sport Serie A, per tutti i pre e i post partita, escluso il posticipo della domenica conduce Marco Cattaneo Sky Calcio Club

dalle 23.45 su Sky Sport Serie A

conduce Fabio Caressa con Stefano De Grandis e Dalila Setti

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog