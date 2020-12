Sky Sport Serie A 11a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Da venerdì 11 dicembre, a domenica 13 dicembre, appuntamento con la Serie A, in campo per la undicesima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite.

Per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

Studi e approfondimenti. Si inizia venerdì con “23”, appuntamento con Marco Cattaneo insieme a Beppe Bergomi e Stefano De Grandis. Si continua sabato con “Sky Calcio Live”,dalle 14, con Marco Cattaneo insieme a Paolo Condò, Matteo Marani e Massimo Ambrosini. Alessandro Bonan guida “Sky Calcio Show” con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio, dalle 14. AFabio Caressa e i suoi ospiti i commenti della giornata, nel programma della domenica sera, dalle 22.45, “Sky Calcio Club”. In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani e Sandro Piccinini.

Ogni week end, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. La visione della programmazione della giornata di Serie A è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

Sempre più ricca la “App Live Calcio” di Sky Sport per i clienti Sky Q, disponibile durante i match di Champions League ed Europa League, oltre che della Serie A. Grazie a un ulteriore perfezionamento, sono ora disponibili ben 5 funzionalità: Highlights, Match Center, Risultati e Classifiche, e le new entry Split Screen e Fantacalcio. Sky Q. Tutto in un unico posto, facile! Con l’App Live Calcio di Sky Q, non è mai stato così facile accedere a tanti contenuti e nello stesso momento! Premi il tasto verde e scopri le nuove funzionalità che rendono ancora più personalizzata l’esperienza di visione durante i match di Serie A, Champions League ed Europa League

SPLIT SCREEN : i clienti Sky Q via satellite possono seguire 2 partite in diretta in contemporanea sullo stesso schermo , per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell’azione





: i clienti Sky Q via satellite possono , per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell’azione MATCH CENTER : per seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A: classifica, risultati live e formazioni aggiornate in tempo reale durante il match. La funzione Match Center ti permette quindi di vedere il match in un piccolo schermo e allo stesso tempo di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata





: per seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A: La funzione ti permette quindi di vedere il match in un piccolo schermo e allo stesso tempo di accedere a tutti gli approfondimenti della giornata HIGHLIGHTS : per rivedere subito gol e azioni più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti gli highlights dei match precedenti , senza il rischio di perdere il calcio d’inizio del secondo tempo.





: per più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti gli , senza il rischio di perdere il calcio d’inizio del secondo tempo. FANTACALCIO : per tutti i fantallenatori è ora possibile seguire live durante la partita i voti della redazione di Fantacalcio e i bonus/malus di ogni giocatore (disponbile per la Serie A)





: per tutti i fantallenatori è ora possibile della redazione di Fantacalcio e i bonus/malus di ogni giocatore (disponbile per la Serie A) RISULTATI E CLASSIFICHE: per avere sempre a portata di mano classifiche, risultati e statistiche

Torna la Serie A Femminile, con due appuntamenti del decimo weekend, live su Sky Sport e in streaming su NOW TV. Sabato 12 dicembre, alle 12.30 su Sky Sport Serie A e in streaming su NOW TV sarà trasmesso il match tra Juventus e Roma; il pre partita sarà affidato a Margherita Cirillo, in collegamento con Gioia Masia, ex calciatrice. Si continua domenica 13 dicembre sempre alle ore 12.30, live su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su NOW TV, con il match Milan-Sassuolo.

Nel corso della stagione, sempre su Sky Sport, si aggiungeranno le semifinali e la finale di Coppa Italia, oltre agli incontri che assegneranno la Supercoppa Italiana, tutti da vivere live e anche in streaming su NOW TV; insieme agli approfondimenti dedicati, news in tempo reale su Sky Sport 24 e contenuti inediti sul sito di skysport.it e i profili social di Sky Sport per essere sempre aggiornati, senza dimenticare Sky Go, anche in HD, per seguire le gare in mobilit

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 11a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Venerdi 11 Dicembre 2020:

Studio - Sky Calcio 23 dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:30 alle 23:30

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Marco Cattaneo, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis

Sassuolo vs Benevento ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti

Emiliani senza vittorie da 2 giornate. Campani imbattuti da 3 turni, 1 vittoria e 2 pari. Un pareggio e una sconfitta nelle 2 sfide col Sassuolo. Il Sassuolo è imbattuto contro il Benevento in Serie A TIM, grazie a un successo esterno e a un pareggio interno nella stagione 2017/18. Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime 10 partite di Serie A TIM contro squadre neopromosse: nel parziale i neroverdi hanno ottenuto quattro pareggi e sei successi, inclusi i tre con quattro gol segnati nelle tre sfide più recenti con Lecce, Spezia e Crotone. Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante clean sheet quante nelle precedenti 28. Il Sassuolo non è riuscito a segnare nelle ultime due partite di campionato e non arriva a tre gare di Serie A TIM senza reti da febbraio 2018. Il Sassuolo non ha vinto nelle ultime tre partite interne di campionato (2N, 1P) e non arriva a quattro sfide casalinghe di fila senza successi da marzo 2019 (quattro). Per la prima volta in Serie A TIM il Benevento è rimasto imbattuto per tre gare di fila (1V, 2N): Filippo Inzaghi ha così raggiunto cinque risultati utili nelle sue prime 10 panchine con il Benevento nel massimo campionato, quota raggiunta da Roberto De Zerbi in 21 gare alla guida della squadra campana. Il Benevento ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A TIM: una clean sheet in più rispetto a quelle ottenute nelle precedenti 22 gare esterne nella competizione. Roberto De Zerbi ha allenato il Benevento in Serie A TIM conquistando sei vittorie e tre pareggi in 29 partite nella stagione 2017/18 (20P). L’attaccante del Benevento Marco Sau ha segnato quattro gol contro il Sassuolo in Serie A TIM (la più recente nel maggio 2017 con il Cagliari): contro nessuna squadra ha realizzato più reti nella competizione.

Sabato 12 Dicembre 2020:

Serie A Femminile - Juventus vs Roma ore 12:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli - commento: Martina Angelini

Dopo la bella prestazione europeo contro il Lione, la capolista Juventus ospita la Roma a Vinovo.

Studio - Sky Calcio Live dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 21

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani, Massimo Ambrosini

Crotone vs Spezia ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Bruno Palermo

Calabresi in cerca della prima vittoria, finora 2 pareggi e 8 sconfitte. Lo Spezia cerca la terza vittoria. In vantaggio 4 a 2 nei 7 precedenti di B a Crotone. Crotone e Spezia si sono sfidate 14 volte in Serie B e soltanto in un’occasione la partita è terminata in parità (0-0 nell’aprile 2016): quattro vittorie calabresi e nove liguri completano il bilancio. In quattro delle sette sfide casalinghe contro lo Spezia in Serie B, il Crotone non è riuscito a trovare la via del gol: i liguri si sono imposti nelle ultime due trasferte allo Scida in cadetteria (3-0 nel dicembre 2018 e 2-1 nel gennaio 2020). Nell’era dei tre punti a vittoria solamente quattro squadre hanno raccolto due o meno punti nelle prime 10 giornate di massimo campionato: la Reggiana 1994/95, il Benevento 2017/18, il Chievo 2018/19 e il Crotone (due volte, nel 2016/17 e nella stagione in corso). Dal 2011/12 ad oggi, solamente una delle 10 squadre neopromosse in Serie A TIM che hanno ottenuto almeno 10 punti nelle prime 10 gare giocate è poi retrocessa a fine stagione (il Frosinone 2015/16). Lo Spezia é la formazione che finora ha messo più volte in fuorigioco i propri avversari in questo campionato (ben 39). Il Crotone ha la peggior percentuale realizzativa di questa Serie A TIM: solo sei delle 96 conclusioni dei calabresi si sono poi trasformate in gol (6,3%). Con quello subito da Immobile contro la Lazio sono diventati cinque i gol incassati dallo Spezia nel primo quarto d’ora di gioco, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra in questo intervallo temporale nel campionato in corso. M’Bala Nzola ha trovato il gol nel suo unico match disputato in Serie B contro il Crotone, lo scorso gennaio proprio allo Scida: l’attaccante francese ha messo a segno quattro degli ultimi cinque gol dello Spezia in campionato, tre dei quali in trasferta. Junior Messias (900) e Simy (893) sono gli attaccanti con più minuti giocati in generale nella Serie A TIM in corso, ma hanno messo insieme solo quattro gol finora (due su rigore). Nessun giocatore in questo campionato ha completato più dribbling di Junior Messias (27): l’attaccante del Crotone ha anche effettuato 27 tiri finora, meno solo di Ibrahimovic, Mkhitaryan, Lautaro, Ronaldo e Gómez.

Torino vs Udinese ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Granata reduci dal ko nel derby. 6 punti, non accadeva dal 2002. I bianconeri cercano la terza vittoria di fila. Un solo successo nelle ultime 9 sfide a Torino. L’Udinese ha vinto solamente una delle ultime nove sfide di Serie A TIM contro il Torino, con cinque successi granata e tre pareggi a completare il bilancio. Il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A TIM, senza subire gol: tanti successi quanti nelle precedenti nove sfide interne con i bianconeri (2N, 4P). Il Torino ha vinto solo una delle ultime 15 partite di campionato (6N, 8P): i granata non ottenevano così poche vittorie in una serie di 15 gare dal 2006. Il Torino non vince da sette partite casalinghe in Serie A TIM, con tre pareggi e quattro sconfitte nel parziale: i granata non fanno peggio dal 2003, quando raggiunsero le otto partite interne senza successi, proprio record negativo al pari di una serie del 1959. L’Udinese ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi di fila dallo scorso gennaio – quella è stata l’unica volta in cui i bianconeri ci sono riusciti nella gestione Gotti. L’Udinese ha vinto cinque delle ultime nove trasferte di campionato (1N, 3P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 33 gare esterne in Serie A TIM. In questo campionato nessuna squadra ha subito più gol del Torino: i granata non avevano mai subito 24 gol nelle prime 10 partite di campionato – il precedente record negativo era di 21 reti nel 2002/03. Il Torino ha perso 19 punti da situazione di vantaggio, in sole 10 partite: è il record negativo nella storia della Serie A TIM dopo 10 partite giocate da una squadra – in tutto lo scorso campionato i granata ne persero 27. Nelle ultime nove sfide contro l’Udinese in Serie A TIM l’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato cinque gol e fornito un assist vincente. L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha segnato tre gol al Torino: contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A TIM.

Studio - Sky Saturday Night ore 20:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 24 (canale 200)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 481) e Sky Sport 24 (SD can. 483, HD can. 471)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

In studio: Roberta Noè, Leo Di Bello, Dario Massara, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Giancarlo Padovan

L'anticipo di Serie A del sabato sera raccontato in diretta. Partecipa interagendo con l'hashtag #SkySaturdayNight e i WhatsApp Audio di #OpenMic.

Lazio vs Hellas Verona ore 20:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Domenica 13 Dicembre 2020:

Serie A Femminile - Milan vs Sassuolo ore 12:30

Satellite e Fibra: diretta Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli - commento: Martina Angelini

Milan-Sassuolo e' seconda contro terza in classifica. L'obiettivo di entrambe e' un posto in Champions League.

Cagliari vs Inter ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Sky Calcio Show dalle 14 alle 15, dalle 17 alle 18 e dalle 20 alle 20:40

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni

Atalanta vs Fiorentina ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Diretta Gol Serie A ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Bologna vs Roma : Maurizio Compagnoni

: Maurizio Compagnoni Napoli vs Sampdoria: Antonio Nucera

Bologna vs Roma ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante

Rossoblu' reduci dalla sconfitta con l'Inter. Un solo successo negli ultimi 11 precedenti al Dall'Ara. La Roma non vince da 2 turni e non segna da 230 minuti. Solo un pareggio negli ultimi otto confronti in Serie A TIM tra Bologna e Roma: ben cinque vittorie capitoline e solo due emiliane nel parziale. Solo contro la Lazio (181), il Bologna ha realizzato più gol in A TIM che contro la Roma (177): gli emiliani sono sempre andati a bersaglio nelle ultime cinque sfide di campionato contro i giallorossi. Dalla stagione 2009/10 ad oggi, solo contro Juventus e Inter (sette) il Bologna ha perso più gare casalinghe di Serie A TIM che contro la Roma (sei ko in 10 sfide, a fronte di una vittoria e tre pareggi). Questa è solo la quarta occasione nella sua storia in Serie A TIM in cui il Bologna non pareggia nessuna delle sue prime 10 partite di campionato (le altre nelle stagioni 2015/16, 2008/09 e 1962/63). La Roma non ha trovato il gol nelle ultime due giornate di campionato: non rimane a secco di reti per tre gare di fila in Serie A TIM dal marzo 1994 con Carlo Mazzone in panchina. Sfida tra due delle cinque squadre che hanno effettuato più conclusioni finora in questa Serie A TIM: la Roma terza (157, dietro a Milan e Napoli), il Bologna quinto (147, dietro all’Inter). La Roma (107) è la formazione che ha completato più dribbling in questo campionato ed è l’unica squadra che vanta almeno quattro giocatori con almeno 12 dribbling riusciti finora. Emanuel Vignato del Bologna (classe 2000) è il più giovane marcatore finora in questa Serie A TIM ed era stato il più giovane ad andare in gol anche in tutto il campionato 2018/19, quando aveva segnato la sua prima rete nella massima serie con la maglia del Chievo. Il suo esordio nella competizione è arrivato proprio contro la Roma nel maggio 2017. La Roma è la squadra contro cui Roberto Soriano ha giocato più volte in Serie A TIM senza mai trovare la via del gol: 11 presenze e nessun centro contro i giallorossi per il centrocampista del Bologna. Edin Dzeko ha segnato esattamente un gol in quattro delle cinque partite disputate contro il Bologna al Dall’Ara in Serie A TIM (fa eccezione la gara del settembre 2018). Il bosniaco è a due sole reti dall’eguagliare Vincenzo Montella al quarto posto dei marcatori all-time della Roma nel massimo torneo (81 vs 83).

Napoli vs Sampdoria ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - commento Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini

Azzurri a quota 20 come la Juventus, - 6 dalla capolista Milan. Samp con appena 2 punti nelle ultime 5 giornate e appena 2 punti nelle ultime 12 sfide al San Paolo. Il Napoli ha vinto otto delle ultime nove partite contro la Sampdoria in Serie A TIM (1P): dal 2016 a oggi quella blucerchiata è la squadra contro cui i partenopei hanno ottenuto più successi. Il Napoli è imbattuto nelle ultime 12 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM (10V, 2N): nel parziale i partenopei hanno tenuto la porta inviolata ben otto volte e hanno segnato almeno due reti in tutte le ultime sette sfide. Il Napoli non ha pareggiato nemmeno una delle prime 10 partite stagionali: l’unico campionato di Serie A TIM in cui i partenopei sono arrivati a questo punto senza aver ancora diviso la posta in palio è stato il 1939/40, quando pareggiarono dopo 13 gare. Il Napoli ha vinto senza subire gol le ultime due partite di campionato e non ottiene tre clean sheet di fila in Serie A TIM da febbraio 2019, quando arrivò a quota cinque, ma con ben tre 0-0 nel parziale. Dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi (3V, 1N), la Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro partite (1N) di Serie A TIM, subendo due reti in tutte le sfide: i blucerchiati non arrivano a cinque gare di fila con più di un gol subito da febbraio 2016. La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 15 trasferte di Serie A TIM e non fa peggio da febbraio 2016 (18). Il Napoli è la squadra che conta più marcatori diversi in questo campionato (10). Il Napoli ha concesso solamente 80 conclusioni in questo campionato, meno di ogni altra squadra, una media di 8.9 a partita – da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05), a fine stagione, solo due squadre hanno fatto meglio: Juventus e Napoli nel 2017/18 (rispettivamente 8.3 e 8.6). L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato sette gol contro la Sampdoria: solamente contro Cagliari (10) e Bologna (11) ha fatto meglio in Serie A TIM – tre di queste reti sono arrivate nelle due sfide dello scorso campionato. L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha giocato 34 partite e segnato 11 gol (10 dei quali in casa) con la maglia del Napoli in Serie A TIM; da quando ha lasciato i partenopei nel 2010/11 ha realizzato sette reti contro questa squadra, più di ogni altro giocatore nel periodo.

Genoa vs Juventus ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato e Giovanni Guardalà

Rossoblu' per tornare a vincere a Marassi dopo 4 sconfitte. Tre vittorie a testa nelle ultime 6 sfide a Genova. Juve reduce dal successo nel derby. - 6 dal Milan. La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite in Serie A TIM (64 su 106 confronti) e contro cui ha incassato più reti nel massimo campionato (216). Dal 2011/12 ad oggi (inizio del ciclo bianconero), lo Stadio Luigi Ferraris di Genova è quello in cui la Juventus TIM ha perso più partite in trasferta in Serie A TIM (tre contro il Genoa e tre contro la Sampdoria). Il Genoa ha perso in tutte le ultime quattro partite casalinghe di campionato e non è mai arrivato a cinque ko interni consecutivi nella sua storia in Serie A TIM. La Juventus è una delle cinque squadre ancora imbattute nei Top-5 campionati europei 2020/21, insieme a Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A TIM: solo sei punti nelle prime 10 gare giocate, esattamente come nel 2017/18, quando tuttavia chiuse il campionato in 12ª posizione. La Juventus è la squadra che in media ha giocato più palloni nell’area avversaria a partita in questa Serie A TIM (31,7 a match), il Genoa é penultimo in questa graduatoria (15). Il Genoa è la squadra contro cui Paulo Dybala ha segnato più gol in trasferta in Serie A TIM (cinque sui sei totali rifilati al Grifone) e anche la formazione, tra quelle affrontate almeno quattro volte nella competizione, contro cui ha la media gol più alta (0,67, sei reti in nove presenze). Marko Pjaca ha segnato tre gol in otto presenze in questo campionato, gli stessi messi a segno nelle sue precedenti 40 presenze nei Top-5 campionati europei tra Juventus, Schalke e Fiorentina tra il 2016 e il 2019. Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha segnato più gol nelle prime 70 presenze in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (60); prima di lui il precedente primato era di Shevchenko (52 reti nelle prime 70 partite giocate oppure 60 reti nelle prime 85 presenze).

Milan vs Parma ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT premendo tasto verde]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

Milan con una striscia in A di 22 partite utili. +5 sull'Inter. Parma con una vittoria nelle ultime 7 giornate e un successo nelle ultime 19 sfide a San Siro. Il Milan ha segnato in tutte le ultime 14 partite di campionato contro il Parma: tra le squadre attualmente in Serie A TIM i rossoneri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro Lazio (16) e Cagliari (21). Dopo aver mancato il gol in tre delle prime sette partite casalinghe contro il Parma, il Milan è andato a segno in tutte le ultime 19, in cui ha ottenuto 15 successi, tre pareggi e una sola sconfitta. Il Milan ha ottenuto 26 punti nelle prime 10 partite di questo campionato, registrando così il proprio record a questo punto della stagione, nell’era dei tre punti a vittoria: dopo 11 gare ha fatto meglio solamente nel 2003/04 (27 punti) e nel 2005/06 (28). Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime 10 giornate: nelle ultime tre occasioni in cui non ha perso nelle prime 11 gare stagionali (1991/92, 1992/93 e 2003/04) ha poi vinto lo Scudetto a fine anno. Il Milan ha segnato in tutte le ultime 30 partite di campionato: solo la Juventus è riuscita a fare meglio nella Serie A TIM a girone unico, in sei occasioni, la più recente delle quali chiusa a luglio a quota 33. Il Milan è imbattuto nelle ultime 11 partite casalinghe in Serie A TIM grazie a otto successi e tre pareggi: i rossoneri non fanno meglio dal 2013, quando raggiunsero quota 13. Dall’inizio di giugno il Milan è la squadra che ha ottenuto più successi nei maggiori cinque campionati europei (17), oltre ad essere una delle due, con l’Atletico Madrid, a non aver ancora perso. Il Parma ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (4N, 2P), mentre nelle precedenti sette aveva ottenuto ben quattro successi (3P). Il Parma è una delle tre vittime preferite dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in Serie A TIM (al pari di Roma e Palermo) - contro i crociati ha segnato 10 reti, inclusa una doppietta che regalò lo Scudetto all’Inter il 18 maggio 2008. Roberto Inglese non segna da cinque presenze di Serie A TIM e non registra una striscia più lunga a secco dal marzo 2019 (sette) - l’attaccante del Parma ha però segnato due reti contro il Milan, entrambe al Meazza.

Sky Calcio Club dalle 22:45 alle 00:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Sandro Piccinini, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Dalila Setti

Per concludere la serata di calcio di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno l'ultima parola sul turno di campionato. Non solo il commento del posticipo, ma il racconto della giornata

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog