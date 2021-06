Sky Sport, Partite e Telecronisti #SkyEuro2020 del 15 Giugno

Martedi 15 Giugno continua la programmazione speciale di Sky per UEFA EURO 2020, un arco che abbraccerà gran parte della giornata dell’evento calcistico dell’estate, con studi d’eccezione e tanti programmi di approfondimento. Oltre a un nuovo studio centrale a Milano, anche uno spazio panoramico in diretta dal Pincio, una postazione sempre operativa da Casa Azzurri e, per la fase finale, un corner con vista su Wembley, a Londra. Sky Sport 24 offre un palinsesto speciale all’Europeo.

Sky garantirà la copertura dell’Italia in ogni minuto della giornata, sempre al seguito degli Azzurri a cominciare da Coverciano, una vera e propria full immersion azzurra, anche su Sky Sport 24, che cambierà la sua programmazione con un palinsesto speciale dedicato all’Europeo. La “giornata tipo” di Sky, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 8 del mattino con tutte le news e EUROMIX per rivivere il meglio della giornata precedente, poi dalle 10 si parte con il buongiorno dalle città dell’Europeo con EURO TODAY, con Marina Presello, Roberta Noè e Davide Camicioli. Si proseguirà alle 13 con L’EUROPA È SERVITA, sempre sul canale 200, con la conduzione di Cristiana Buonamano, che si alternerà con Vanessa Leonardi. Alle 15, la palla passa a Sara Benci e al suo programma EURO POMERIGGIO. Le gare di UEFA EURO 2020 delle 15 e delle 18 saranno accompagnate dagli studi pre e post gara con la conduzione alternata di Mario Giunta e Federica Lodi, mentre per le partite della sera, con fischio d’inizio alle 21, si avvicenderanno in studio Anna Billò e Leo Di Bello, prima di passare il testimone a CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE. Il programma di Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Fayna, dal 7 giugno, ogni sera alle 23.45, chiuderà la lunga giornata calcistica con un occhio di riguardo al mercato dei giocatori protagonisti agli Europei. CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE compie 18 anni e per quest’edizione speciale avrà una nuova doppia sigla, come sempre scritta e cantata da Alessandro Bonan, in apertura e in chiusura di trasmissione. Il brano che introdurrà il programma s’intitola “Bluesao dei calciatori”, un omaggio a 73 giocatori, con i nomi messi in fila dal conduttore-cantautore secondo un divertente filo narrativo. La sigla conclusiva, invece, “Rispondimi bene” è dedicata alla platea dei social e all’importanza del linguaggio in un mondo della comunicazione in continua evoluzione.

Durante le partite e negli studi pre e post gara, l’evoluzione della Realtà Aumentata consentirà al telespettatore di sentirsi ancora più coinvolto nell’evento e nei focus tattici dei talent di Sky, che potranno avvalersi dello Sky Sport Tech per meglio leggere, approfondire e spiegare le situazioni di gioco, con l’obiettivo di raccontare i fatti attraverso l’esperienza e la passione dei suoi esperti e il top della tecnologia, per garantire maggiore spettacolarità e profondità nelle analisi. E una novità: con Sky Arena, la nuova frontiera dell’analisi tattica in 3D, sarà possibile vedere le azioni da tutte le angolazioni possibili, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport.

Massima copertura di UEFA EURO 2020 anche sul sito skysport.it con un’area interamente dedicata all’evento, in versione ottimizzata per tutti i device mobili: news, live blogging, foto, video, probabili formazioni e pagelle dei match. Tre le novità che faranno il loro esordio con gli Europei: Podcast, Sky Euro Bracket e la nuovissima Live match experience. Inoltre, non mancherà una sezione dedicata all’Italia con i contributi degli inviati di Sky Sport al seguito della spedizione azzurra. Ad arricchire i contenuti, ci sarà anche un’area video - con tutti gli highlights delle partite navigabili per giornata, analisi tattiche, interviste esclusive, curiosità e dietro le quinte – e una ricchissima area statistica con risultati e cronaca live delle partite, calendario e classifiche, statistiche individuali e di squadra.

Notizie tempestive e varietà di contenuti anche attraverso l’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, e Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva. Inoltre, gli abbonati Sky Q potranno vivere UEFA EURO 2020 con un’esperienza ancora più interattiva grazie all’App Live, con highlights, risultati, classifiche, statistiche sempre aggiornate, e la possibilità di vedere 2 partite in contemporanea sullo stesso schermo, grazie allo Split Screen, per i clienti con Sky Q satellite, per non perdere neanche un momento di gioco ed essere sempre al centro dell’azione.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento calcistico più importante dell’estate anche sui canali social di Sky Sport: Instagram sarà popolato da esclusive immagini di backstage, la pagina Facebook offrirà ampi approfondimenti sui protagonisti della competizione, mentre su Twitter i followers potranno seguire e commentare live le news con l’hashtag #SkyEuro2020.

La sigla di Alessandra Amoroso - Sarà un torneo a ritmo di musica con la voce e il brano “SORRISO GRANDE” di Alessandra Amoroso a fare da colonna sonora alle partite di UEFA EURO 2020 su Sky. Si tratta del suo ultimo successo, realizzato appositamente in questa nuova veste per accompagnare l’Europeo di Sky. “Sorriso Grande” è un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce, e in questa versione richiama anche la voglia di tornare a vivere insieme, di superare “la paura e la fatica”, attraverso lo sport, il calcio, per un grande spettacolo ricco di gioia, che tornerà ad avere la presenza del pubblico negli stadi, anche a Roma, per il ritorno degli Azzurri in campo in una grande manifestazione internazionale dopo cinque anni di attesa.

LA COPA AMERICA 2021 - Dall’Europa al Sud America: oltre alle 51 partite di UEFA EURO 2020, su Sky e in streaming su NOW dal 13 giugno al 10 luglio arriva anche la Copa America 2021, con tutti i 28 match della più prestigiosa competizione calcistica organizzata dalla Conmebol. La 47^edizione della manifestazione continentale si disputerà in Brasile e vedrà protagoniste le 10 più importanti rappresentative nazionali del Sud America, suddivise in due gironi da cinque squadre: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

MARTEDI 15 GIUGNO 2021

Ore 14:00 e 17:00 Studio: Sky Euro Live

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (can. 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Football (SD can. 484, HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Conduce: Mario Giunta e Federica Frola

In studio a Milano Santa Giulia: Federico Zancan e Nicola Roggero

Euro 2020 e' su Sky Sport. La presentazione dei match dell'Europeo, le immagini di tutte le partite, i commenti e le interviste ai protagonisti.



[ancora meglio in 4K HDR con Sky Q Satellite]

da Puskás Aréna - Budapest [Ungheria]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Football (SD can. 484, HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento Tecnico: Lorenzo Minotti

L'Ungheria non hai mai vinto in 13 sfide con il Portogallo, 4 pari e 9 ko. I lusitani hanno superato la fase a girone del torneo 7 volte su 7.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (can. 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Football (SD can. 484, HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello e Margherita Cirillo

In studio a Milano Santa Giulia: Luca Marchegiani, Massimo Ambrosini, Anne-Laure Bonnet

Le immagini dei match di Euro 2020, i commenti e le interviste



[ancora meglio in 4K HDR con Sky Q Satellite]

da Football Arena Munich - Monaco di Baviera [Germania]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Football (SD can. 484, HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento Tecnico: Giancarlo Marocchi

Inviato: Alessandro Alciato

Decima volta della Francia agli Europei, l'8a consecutiva. Per la Germania record di partecipazioni , 13, e record di vittorie 3 come la Spagna.



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Football (SD can. 484, HD can. 473)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio a Milano Santa Giulia: Alessandro Bonan, Fayna

In collegamento da Roma: Gianluca Di Marzio

Appuntamento quotidiano con gli ospiti e tutte le ultime notizie, gli approfondimenti e i collegamenti dai luoghi del mercato.



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)