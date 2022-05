Serie C Diretta Sky Sport, Playoff Semifinale Ritorno - Programma Telecronisti Lega Pro

Domenica 29 Maggio, appuntamento su Sky con la Semifinale di ritorno dei playoff Nazionale del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta entrambe le partite in programma, disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio.

I confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare di andata e ritorno. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore. Le due società vincitrici le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale”.

Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione per satellite e digitale terrestre del Campionato di Serie C per la stagione 2021/2022 e conferma così la grande attenzione alle grandi e piccole tifoserie del nostro Paese.

Sky trasmetterà in diretta fino a 8 incontri di Serie C per ogni giornata. Le partite saranno trasmesse con la qualità tecnologica e un racconto di livello, affidato alla squadra dei telecronisti Sky. I match saranno disponibili via satellite e via fibra per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio, che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT.

SKY SPORT SERIE C DIRETTA - PLAYOFF - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Domenica 29 Maggio 2022:

ore 19:00 Serie C PlayOff Semifinale Ritorno: Padova vs Catanzaro [and. 0-0] (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253

Streaming: diretta su Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan

Tutto aperto dopo lo 0-0 dell'andata: per volare in finale Padova e Catanzaro, seconde in classifica dei gironi A e C, devono vincere. In caso di parità al 90' supplementari e poi eventuali rigori. I precedenti in Veneto sono 12, con ospiti mai vittoriosi: 7 i successi biancoscudati (ultimo 1-0 nella serie B 1988/89) e 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella Coppa Italia di C di quest'anno, lo scorso 15 dicembre). In caso di passaggio del turno il Padova sarebbe la prima squadra a raggiungere la finale dei playoff di Lega Pro, da quando la post-season è strutturata con I a formula attuale, per la seconda stagione di fila (nella scorsa annata ko con l'Alessandria, con epilogo ai rigori dopo il doppio 0-0 delle due sfide). Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, a caccia della seconda finale playoff dopo quella persa alla guida del Bari due anni fa: i biancorossi furono sconfitti in finale dalla Reggiana di Alvini. Il Padova non segna da 202', il Catanzaro è a porta chiusa da 237'. Calabresi sconfitti una sola volta nelle ultime 10 gare esterne disputate: 1-2 a Monopoli il 5 marzo scorso. Lo score positivo si compone di 7 vittorie e 2 pareggi.

Biancoscudati di Massimo Oddo scatenati in regular season dal 46' al 60', con 15 reti realizzate.





Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 253 Streaming: diretta su Sky Go Telecronaca: Federico Zancan Tutto aperto dopo lo 0-0 dell'andata: per volare in finale Padova e Catanzaro, seconde in classifica dei gironi A e C, devono vincere. In caso di parità al 90' supplementari e poi eventuali rigori. I precedenti in Veneto sono 12, con ospiti mai vittoriosi: 7 i successi biancoscudati (ultimo 1-0 nella serie B 1988/89) e 5 i pareggi (ultimo 1-1 nella Coppa Italia di C di quest'anno, lo scorso 15 dicembre). In caso di passaggio del turno il Padova sarebbe la prima squadra a raggiungere la finale dei playoff di Lega Pro, da quando la post-season è strutturata con I a formula attuale, per la seconda stagione di fila (nella scorsa annata ko con l'Alessandria, con epilogo ai rigori dopo il doppio 0-0 delle due sfide). Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, a caccia della seconda finale playoff dopo quella persa alla guida del Bari due anni fa: i biancorossi furono sconfitti in finale dalla Reggiana di Alvini. Il Padova non segna da 202', il Catanzaro è a porta chiusa da 237'. Calabresi sconfitti una sola volta nelle ultime 10 gare esterne disputate: 1-2 a Monopoli il 5 marzo scorso. Lo score positivo si compone di 7 vittorie e 2 pareggi. Biancoscudati di Massimo Oddo scatenati in regular season dal 46' al 60', con 15 reti realizzate. ore 20:30 Serie C PlayOff Semifinale Ritorno: Palermo vs Feralpisalò [and. 3-0] (diretta) [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 252

Streaming: diretta su Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Al "Barbera" il Palermo difende il "tesoro" dell'andata: lo 0-3 di Salò. La Feralpi di Vecchi, però, non vuole smettere di sognare e proverà l’impresa delle imprese: nei 90' deve replicare (almeno) il risultato subito in casa. Se vince con tre di scarto si va ai supplementari. Il Palermo è imbattuto in casa da TI partite, di cui 20 vinte e 7 pareggiate. L'ultima sconfitta rosanero risale al 7 marzo 2021, quando la Juve Stabia si impose in campionato 2-4. In assoluto la squadra di Baldini è in serie positiva da 14 incontri, di cui 9 vinti e 5 pareggiati. Ultimo stop a Francavilla Fontana contro la Virtus, 2-1 il 26 febbraio. I rosanero vanno in rete da 21 partite, con totale di 49 marcature. Con più frecce: il bomber dei bomber è sempre Matteo Brunori, con 25 centri stagionali, ma sono "on fire" anche Edoardo Soleri (2 gol nelle ultime 2 gare di playoff) e Roberto Floriano (3 gol in questa post season). La Feralpisalò è ai playoff per la nona volta, di cui 5 con la formula attuale. Nel 2018/19 la corsa dei gardesani si fermò in semifinale contro la Triestina: 1-1 all'andata al "Turina", 2-0 alabardato al "Rocco". Anche il Palermo ha come miglior risultato dei playoff la semifinale, persa nell'allora C1 1998/99 con il Savoia. Semifinale come apice anche per mister Baldini, eliminato dal Bari quando allenava la Carrarese due anni fa.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog