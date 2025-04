Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie C NOW, in occasione della 37a giornata di campionato, si fa in tre, con le gare di ogni girone in contemporanea e in diretta integrale su Sky e in streaming su NOW anche con la modalità Diretta Gol, per non perdere neanche un’emozione durante un turno decisivo in chiave promozione e playoff.

Si parte venerdì 18 aprile con il girone A, che scenderà in campo alle 20. Dal Menti di Vicenza, dove i biancorossi riceveranno la Triestina, all’Euganeo di Padova, dove si presenterà l’Union Clodiense, per una sfida a distanza tra biancoscudati e vicentini. In palio la vetta della classifica in vista dell’ultima giornata. Per un posto tra le 28 squadre che accederanno ai playoff, al Piola andrà in scena Novara-Trento.

Sabato 19 toccherà al girone C, con la palla che inizierà a rotolare alle 18:30. Occhi puntati sull’Avellino, attualmente primo a 5 lunghezze dal Cerignola secondo. I lupi biancoverdi potrebbero festeggiare il ritorno in B contro il Sorrento, mentre il Cerignola affronterà il Team Altamura in una partita tutta pugliese. Due le super sfide in zona play: a Benevento arriva il Trapani, quando Giugliano e Monopoli si giocheranno un piazzamento importante.

Il girone B, dopo la conquista del campionato della Virtus Entella, sarà protagonista nel giorno di Pasquetta, con tutte le partite alle 15 e con tante gare fondamentali in ottica playoff. A Campobasso arriverà il Perugia in cerca di un posto tra le prime dieci, mentre la Torres terza ospiterà al Vanni Sanna un Carpi in cerca di punti preziosi per rientrare nel gruppo playoff.

Tante emozioni da vivere, dunque, senza perdere gol, giocate spettacolari e parate decisive, grazie alla triplice Diretta Gol, una per girone, su Sky e in streaming su NOW.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Weekend elettrizzante per gli appassionati della Serie C NOW, che tra venerdì 18 e lunedì 21 aprile 2025 potranno assistere a una vera e propria abbuffata di calcio, con la 37a giornata pronta a infiammare il finale di stagione in tutti e tre i gironi. Si parte venerdì sera alle 20:00 con una speciale Diretta Gol del Girone A su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW, che offrirà collegamenti alternati da dieci campi per raccontare in tempo reale gol, emozioni e verdetti decisivi della fase calda del campionato. Riflettori puntati su L.R. Vicenza-Triestina, con la voce di Antonio Nucera, Padova-Union Clodiense con Federico Botti, Atalanta U23-Arzignano Valchiampo affidata ad Andrea Voria, Feralpisalò-Pro Vercelli a Andrea Calderoni, Caldiero Terme-Lecco con Matteo Occhiuto, Novara-Trento narrata da Peppe Di Giovanni, Giana Erminio-Virtus Verona raccontata da Sabino Palermo, Albinoleffe-Alcione Milano con Walter Topan, Pro Patria-Lumezzane con Matteo Sfolcini, e Renate-Pergolettese affidata ad Andrea Consales.

Tutte queste partite saranno trasmesse anche integralmente sui canali dedicati: L.R. Vicenza-Triestina su Sky Sport UNO 201 con Manuel Favia, Padova-Union Clodiense su Sky Sport 251 con Andrea Menon, Atalanta U23-Arzignano Valchiampo su Sky Sport 252 con Calogero Destro, Feralpisalò-Pro Vercelli su Sky Sport 253 con Biagio Liccardo, Caldiero Terme-Lecco su Sky Sport 254 con Luca Pellegrini, Novara-Trento su Sky Sport 255 con Cristiano Tognoli, Giana Erminio-Virtus Verona su Sky Sport 256 con Angelo Taglieri, Albinoleffe-Alcione Milano su Sky Sport 257 con Andrea Di Staso, Pro Patria-Lumezzane su Sky Sport 258 con Marco Pagano, Renate-Pergolettese su Sky Sport 259 con Alessio Colombo.

Sabato 19 aprile alle 18:30 sarà il turno del Girone C, con una nuova Diretta Gol trasmessa su Sky Sport ARENA 204 e su NOW, per seguire in contemporanea le sfide decisive per la promozione e la zona calda. I microfoni di Antonio Nucera saranno puntati su Sorrento-Avellino, Manuel Favia racconterà Team Altamura-Audace Cerignola, Fabio Frabetti sarà la voce di Juventus Next Gen-Cavese, Andrea Menon seguirà Benevento-Trapani, Cristiano Tognoli commenterà Casertana-Crotone, Gioele Anni sarà in telecronaca per Foggia-ACR Messina, Alberto Pucci racconterà Monopoli-Giugliano e Luca Pellegrini commenterà Latina-Potenza.

Anche in questo caso tutte le gare saranno visibili integralmente: Sorrento-Avellino su Sky Sport 252 con Pietro Scognamiglio, Team Altamura-Audace Cerignola su Sky Sport 253 con Matteo Viscardi, Juventus Next Gen-Cavese su Sky Sport 254 con Federico Botti, Benevento-Trapani su Sky Sport 255 con Walter Topan, Casertana-Crotone su Sky Sport 256 con Sabino Palermo, Foggia-ACR Messina su Sky Sport 257 con Francesco Vitale, Monopoli-Giugliano su Sky Sport 258 con Riccardo Morelli e Latina-Potenza su Sky Sport 259 con Matteo Occhiuto.

Chiusura lunedì 21 aprile alle 15:00 con un’ultima Diretta Gol, sempre su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW, per raccontare gli snodi cruciali dell’altro girone. Collegamenti in tempo reale da Pineto-Virtus Entella con Antonio Nucera, Ternana-Pianese con Riccardo Morelli, Gubbio-Milan Futuro con Calogero Destro, Torres-Carpi con Alessio Colombo, Legnago Salus-Pescara e Campobasso-Perugia con doppio impegno per Pietro Scognamiglio, Sestri Levante-Ascoli e Vis Pesaro-Spal entrambe affidate a Marco Pagano, Pontedera-Rimini e Arezzo-Lucchese con Matteo Viscardi.

Le partite saranno visibili integralmente anche su: Pineto-Virtus Entella su Sky Sport MAX 205 con Fabio Frabetti, Ternana-Pianese su Sky Sport ARENA 204 e Sky Sport 251 con Gioele Anni, Gubbio-Milan Futuro su Sky Sport 252 con Calogero Destro, Torres-Carpi su Sky Sport 253 con Alessio Colombo, Legnago Salus-Pescara su Sky Sport 254 con Pietro Scognamiglio, Campobasso-Perugia su Sky Sport 255 con Pietro Scognamiglio, Sestri Levante-Ascoli su Sky Sport 256 con Marco Pagano, Vis Pesaro-Spal su Sky Sport 257 con Marco Pagano, Pontedera-Rimini su Sky Sport 258 con Matteo Viscardi, Arezzo-Lucchese su Sky Sport 259 con Matteo Viscardi.

VENERDI 18 APRILE 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- L.R. Vicenza vs Triestina: Antonio Nucera

- Padova vs Union Clodiense : Federico Botti

- Atalanta U23 vs Arzignano V : Andrea Voria

- Feralpisalò vs Pro Vercelli: Andrea Calderoni

- Caldiero Terme vs Lecco: Matteo Occhiuto

- Novara vs Trento: Peppe Di Giovanni

- Giana Erminio vs Virtus Verona: Sabino Palermo

- Albinoleffe vs Alcione Milano: Walter Topan

- Pro Patria vs Lumezzane: Matteo Sfolcini

- Renate vs Pergolettese : Andrea Consales



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Triestina

diretta Sky Sport UNO 201 e in streaming su NOW

Telecronaca: Manuel Favia



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Padova Union vs Clodiense

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Atalanta U23 vs Arzignano V.

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Calogero Destro



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Feralpisalo' vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Caldiero Terme vs Lecco

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Novara vs Trento

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Cristiano Tognoli



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Virtus Verona

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Alcione Milano

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Pro Patria vs Lumezzane

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Renate vs Pergolettese

diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo

SABATO 19 APRILE 2025

ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Diretta Gol

diretta Sky Sport ARENA 204 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Sorrento vs Avellino: Antonio Nucera

- Team Altamura vs Audace Cerignola: Manuel Favia

- Juventus Next Gen vs Cavese : Fabio Frabetti

- Benevento vs Trapani : Andrea Menon

- Casertana vs Crotone: Cristiano Tognoli

- Foggia vs ACR Messina : Gioele Anni

- Monopoli vs Giugliano: Alberto Pucci

- Latina vs Potenza: Luca Pellegrini



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Sorrento vs Avellino

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Team Altamura vs Audace Cerignola

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Juventus Next Gen vs Cavese

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Federico Botti



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Benevento vs Trapani

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Casertana vs Crotone

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Foggia vs ACR Messina

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Francesco Vitale



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Monopoli vs Giugliano

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 18:30 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone C: Latina vs Potenza

diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto

LUNEDI 21 APRILE 2025

ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Pineto vs Virtus Entella: Antonio Nucera

- Ternana vs Pianese: Riccardo Morelli

- Gubbio vs Milan Futuro: Calogero Destro

- Torres vs Carpi: Alessio Colombo

- Legnago Salus vs Pescara : Pietro Scognamiglio

- Campobasso vs Perugia: Pietro Scoganamiglio

- Sestri Levante vs Ascoli: Marco Pagano

- Vis Pesaro vs Spal: Marco Pagano

- Pontedera vs Rimini : Matteo Viscardi

- Arezzo vs Lucchese: Matteo Viscardi



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Pineto vs Virtus Entella

diretta Sky Sport MAX 205 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Ternana vs Pianese

diretta Sky Sport ARENA 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Gubbio vs Milan Futuro

diretta Sky Sport UNO 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Torres vs Carpi

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Legnago Salus vs Pescara

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Campobasso vs Perugia

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Sestri Levante vs Ascoli

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Vis Pesaro vs Spal

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Pontedera vs Rimini

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



ore 15:00 Serie C NOW 2024/25 37a Giornata Girone A: Arezzo vs Lucchese

diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni

