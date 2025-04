Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Recupero 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La morte di Papa Francesco ha scosso profondamente non solo il mondo religioso e quello civile, ma anche l’ambiente sportivo. Per questo motivo, la Lega Pro ha deciso di fermare tutte le partite del Girone B di Serie C NOW in programma per lunedì 21 aprile, una scelta condivisa e sentita, dettata dal rispetto per un momento così delicato e carico di dolore collettivo. Si è optato per una soluzione più unitaria e significativa: tutte le dieci partite della 37ª giornata si giocheranno insieme, mercoledì 23 aprile alle ore 18:00, nello stesso orario.

Una scelta che concentra il campionato in un solo grande evento, preserva la regolarità della stagione e assume un forte valore simbolico. Sarà una giornata speciale, carica di emozione e memoria, in cui anche il calcio si fermerà a riflettere e a rendere omaggio al pontefice scomparso.

Mercoledì 23 aprile 2025 sarà una giornata intensa per gli appassionati della Serie C NOW, con il recupero della 37a giornata del Girone B che vedrà in campo tutte le squadre allo stesso orario. Alle ore 18:00 si alzerà il sipario su dieci partite fondamentali per gli equilibri della classifica, tutte trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, ognuna con la sua voce riconoscibile a guidare il racconto della sfida.

A Gubbio il Milan Futuro cercherà punti pesanti in una trasferta delicata, trasmessa su Sky Sport UNO con Andrea Menon alla telecronaca. In contemporanea, la Ternana ospita la Pianese su Sky Sport 251 con la cronaca di Gioele Anni, mentre la Torres affronta il Carpi su Sky Sport 252 raccontata da Alberto Pucci. Occhi puntati anche sul match tra Legnago Salus e Pescara, visibile su Sky Sport 253 con Luca Pellegrini al microfono, così come sulla sfida tra Campobasso e Perugia, trasmessa su Sky Sport 254 con la voce di Andrea Consales.

La Lucchese sarà impegnata ad Arezzo in un derby toscano dal sapore playoff, in diretta su Sky Sport 258 con Matteo Viscardi alla cronaca, mentre su Sky Sport 255 si potrà seguire Sestri Levante vs Ascoli, commentata da Biagio Liccardo. Allo stesso orario andranno in scena anche Vis Pesaro vs Spal (Sky Sport 256, telecronaca di Marco Pagano), Pontedera vs Rimini (Sky Sport 257, voce di Matteo Sfolcini) e Pineto vs Virtus Entella (Sky Sport 259, raccontata da Walter Topan).

MERCOLEDI 23 APRILE 2025

ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Gubbio vs Milan Futuro

diretta Sky Sport UNO 201 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



diretta Sky Sport UNO 201 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Menon ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Ternana vs Pianese

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Torres vs Carpi

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Alberto Pucci ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Legnago Salus vs Pescara

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Campobasso vs Perugia

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Sestri Levante vs Ascoli

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Spal

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Pontedera vs Rimini

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Arezzo vs Lucchese

diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport 258 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi ore 18:00 Serie C NOW 2024/25 Recupero 37a Giornata Girone B: Pineto vs Virtus Entella

diretta Sky Sport 259 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

