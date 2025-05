Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff Nazionale 1 Turno Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione.

Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.

Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

Solo su Sky Sport e NOW, vivi in diretta un mese di battaglie, sacrifici e colpi di scena,

dove la passione si trasforma in determinazione e il sogno della Serie B diventa possibile.

Chi scriverà la propria favola? In Serie C, TUTTO può succedere. Preparati a tifare fino all’ultimo respiro!

Questa sera, alle 20:00, si decide il destino di cinque squadre nel primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C NOW. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, con la modalità Diretta Gol che garantirà aggiornamenti in tempo reale su ogni campo. Da queste sfide usciranno le squadre che sfideranno Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, già qualificate per il prossimo turno. Il sorteggio delle nuove sfide avverrà il 15 maggio alle 11:30, in diretta su SkySport24, con la conduzione di Felice Evacuo, capocannoniere all-time della Serie C.

Tutte le attenzioni sono rivolte allo Stadio Adriatico di Pescara, dove i padroni di casa affronteranno il Catania in una gara decisiva. Grazie al vantaggio dell'1-0 ottenuto al Cibali, i biancazzurri possono permettersi di perdere con una rete di scarto, ma i siciliani sono chiamati a una vera e propria impresa, dovendo vincere con almeno due gol di scarto per strappare il passaggio del turno. Chiamate alla rimonta anche Feralpisalò, dopo la sconfitta 3-1 rimediata al Scida contro il Crotone, e Monopoli, che ha perso 2-1 in casa della Giana Erminio. Entrambe le squadre cercheranno di ribaltare i risultati davanti al proprio pubblico.

In perfetto equilibrio, invece, la sfida tra Rimini e Vis Pesaro, con l’1-1 dell’andata che lascia tutto aperto. Il Rimini, testa di serie, potrà passare anche con un altro pareggio, mentre la Vis Pesaro dovrà vincere per proseguire il sogno della promozione. Infine, l’Atalanta U23 affronterà la Torres in Sardegna, partita che sembra ormai decisa dopo il clamoroso 7-1 dell’andata a Caravaggio. In caso di parità tra andata e ritorno, la squadra testa di serie avanzerà senza necessità di tempi supplementari o calci di rigore.

Solo in streaming su NOW puoi vedere tutta la Serie C. In più, la Serie A Enilive con 3 partite su 10 a turno, la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, oltre a Premier League e Bundesliga in esclusiva streaming.

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA PLAYOFF, PLAYOUT, SUPERCOPPA- PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Mercoledì 14 maggio alle 20:00 si accendono le luci sul 1° turno nazionale di ritorno dei playoff di Serie C NOW 2024/25, con tutti i match in contemporanea in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno sei le sfide che terranno con il fiato sospeso tifosi e appassionati, con la possibilità concreta di riscrivere le gerarchie verso la promozione. Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW offrirà aggiornamenti in tempo reale da ogni campo, per vivere ogni istante di questa avvincente fase finale della 66ª edizione della Serie C, l’undicesima con l’attuale format a tre gironi con playoff e playout. Le telecronache live seguiranno: Feralpisalò vs Crotone con Andrea Consales, Rimini vs Vis Pesaro con Fabio Frabetti, Pescara vs Catania raccontata da Matteo Migliori, Monopoli vs Giana Erminio con Andrea Di Staso, Torres vs Atalanta U23 affidata a Andrea Calderoni.

Tra le gare trasmesse integralmente, spicca Pescara vs Catania (andata 1-0), in onda su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251 e NOW, con telecronaca di Antonio Nucera. All’Adriatico ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con oltre diecimila tifosi pronti a sospingere la squadra di Baldini. Il gol di Merola all’andata consente al Pescara anche una sconfitta di misura per passare, ma la strategia sarà comunque offensiva. Il Catania, sostenuto dal calore dei suoi sostenitori nell’allenamento a porte aperte di martedì, punta a ribaltare il risultato con un undici a trazione anteriore. In contemporanea, occhi puntati su Feralpisalò vs Crotone (andata 1-3), visibile su Sky Sport 252 e NOW, con Gioele Anni alla telecronaca. Il Crotone ha ipotecato il passaggio del turno con la coppia Tumminello-Murbano, ma la Feralpi in casa è quasi imbattibile, con una sola sconfitta in 19 match stagionali. Il tecnico Diana si affiderà alla qualità di Di Molfetta e alla vena realizzativa di Crespi, supportato da Balestrero. Match aperto, con i lombardi determinati a completare la rimonta.

Già definita la situazione in Torres vs Atalanta U23 (andata 1-7), in onda su Sky Sport 253 e NOW, con telecronaca di Alessandro Sugoni. L’Atalanta B ha messo al sicuro la qualificazione, ma a Sassari si accenderanno i riflettori sui talenti emergenti nerazzurri, da Vlahovic a Vavassori (tripletta all’andata), fino a Cassa. Per la Torres, l’obiettivo sarà chiudere con onore e salutare un ciclo probabilmente al capolinea. Ancora aperto il discorso qualificazione in Monopoli vs Giana Erminio (andata 1-3), visibile su Sky Sport 254 e NOW, con Calogero Destro al microfono. Il Monopoli proverà a ribaltare tutto al Veneziani, spinto dall’estro di Bruschi, mentre la Giana, guidata in panchina dall’ex capitano Chiappella, ha un margine solido e gioca con la spensieratezza di chi ha già fatto la storia. I tre gol su tre dell’andata, tutti nati da colpi di testa, testimoniano l’efficacia dei calci piazzati.

Massimo equilibrio invece in Rimini vs Vis Pesaro (andata 1-1), su Sky Sport 255 e NOW, con Matteo Occhiuto in telecronaca. Il gol capolavoro di Lombardi ha riequilibrato i conti all’andata. Il Rimini potrà anche pareggiare per qualificarsi, ma la Vis ha dimostrato solidità e compattezza. Attenzione alle punizioni di De Paola, potenziale chiave per sbloccare una sfida che si giocherà sul filo dei dettagli. I padroni di casa, forti della recente Coppa Italia, si affidano all’esperienza di Parigi per alimentare il sogno della promozione.

MERCOLEDI 13 MAGGIO 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 1° Turno Nazionale Ritorno: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- Feralpisalò vs Crotone : Andrea Consales

- Rimini vs Vis Pesaro : Fabio Frabetti

- Pescara vs Catania : Matteo Migliori

- Monopoli vs Giana Erminio: Andrea Di Staso

- Torres vs Atalanta U23 : Andrea Calderoni



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Allo stadio ‘Adriatico’ si respira un clima di grande attesa. A Pescara è previsto un afflusso imponente di tifosi, con almeno 10 mila presenze stimate e la concreta possibilità di superare il primato stagionale di oltre 11 mila spettatori stabilito a dicembre contro la Ternana. L’entusiasmo del pubblico vuole spingere la formazione di Baldini, che al Massimino ha costruito un vantaggio prezioso: solo una rete di scarto, ma sufficiente a garantire un margine che consente di affrontare anche un eventuale ko di misura. Davide Merola potrebbe rivelarsi decisivo, dopo aver firmato con classe la rete dell’andata, dando al ritorno un peso diverso, soprattutto in assenza dello squalificato Brosco. Quel che è certo è che il Pescara non rinuncerà alla propria identità: non è una squadra che aspetta, e non lo farà nemmeno stavolta. Anche perché il Catania è pronto a giocarsi tutte le carte fino all’ultimo istante, puntando su una formazione votata all’attacco e forte di un legame ritrovato con il proprio pubblico, consolidato nell’allenamento aperto di martedì. Chi passerà questo turno potrebbe diventare l’avversaria più temuta per le squadre che entreranno in gioco dal secondo turno nazionale.



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni

I leader del Crotone non sono più dei ragazzini, ma stanno vivendo un momento di forma straordinario: Tumminello ha raggiunto 17 reti stagionali nei match ufficiali (19 se si considerano anche quelle segnate con Taranto e Turris), ha già pareggiato il suo miglior rendimento realizzativo in carriera e ha l’occasione concreta di superarlo. Murbano, approdato in Calabria a gennaio, da quando ha ritrovato Emilio Longo — tecnico che lo aveva già valorizzato a Picerno — è tornato a esprimere numeri simili a quelli che lo avevano portato a vincere la classifica marcatori proprio con quella maglia. Il 3-1 dell’andata porta chiaramente la loro firma. Ma il verdetto finale è ancora tutto da scrivere. Non tanto per le assenze pesanti di Cargnelutti e Vincius, entrambi squalificati, quanto per la consistenza della Feralpi, che non va sottovalutata. I lombardi tornano ai playoff dopo la semifinale del 2022, dove furono eliminati dal Palermo, prima di centrare la promozione diretta e vivere l’esperienza in Serie B. Ora, nel match casalingo, cercheranno una vittoria con due gol di scarto, spinti dall’entusiasmo del ‘Turina’, dove in questa stagione hanno perso soltanto una volta su 19 partite, vincendone ben 14. Un ruolino che testimonia quanto la squadra guidata da Diana possa ancora mettere pressione al Crotone. Sarà fondamentale la creatività di Di Molfetta e il fiuto del gol di Valerio Crespi, classe 2004 arrivato in prestito dalla Lazio via Südtirol, che indossa la maglia numero 17 in omaggio a Ciro Immobile e ha tutta l’intenzione di dimostrare di esserne all’altezza. Da non trascurare nemmeno i tempi d’inserimento del capitano Balestrero. Il Crotone parte con un vantaggio importante e resta la favorita per il passaggio del turno, ma la qualificazione è tutt’altro che in cassaforte.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Il verdetto sembra già scritto per la sfida in programma a Sassari, ma l’Atalanta Under 23 merita comunque attenzione, perché la qualità del gruppo è elevatissima e, come la prima squadra, comincia a far paura a tutti. Non c’è solo Vanja Vlahovic, ormai certezza assoluta con 22 gol e 7 assist all’attivo, ma anche protagonisti meno celebrati come Dominic Vavassori e Federico Cassa. Vavassori, nato da padre brasiliano e madre polacca, è esploso con il passare dei mesi diventando fondamentale: contro la Torres ha firmato la sua prima tripletta e ha raggiunto quota 14 gol e 4 assist, guadagnandosi anche la convocazione nell’Under 20 di Bernardo Corradi. Cassa, nonostante qualche infortunio, ha messo insieme tre reti e ha confermato il suo talento. Si parla di un 2004, un 2005 e un 2006 che sembrano pronti a fare il salto nella prima squadra. Alla Torres resta la soddisfazione del primo gol segnato nella storia del club ai playoff e l’opportunità di chiudere con orgoglio una stagione regolare comunque positiva. Sarà però una gara che segnerà la fine di un ciclo, quello guidato da Alfonso Greco e da un gruppo di giocatori non più giovanissimi.



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Calogero Destro

Il risultato dell’andata apre alla Giana Erminio uno scenario storico: la possibilità concreta di raggiungere per la prima volta i quarti di finale dei playoff. Dopo aver solo sfiorato un trofeo cadendo in finale di Coppa Italia, ora la squadra si trova a un passo da un traguardo mai raggiunto, con la forza e la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Un’occasione significativa per tutto l’ambiente, ma soprattutto per Andrea Chiappella, che per sei stagioni ha indossato la fascia da capitano e oggi guida il gruppo dalla panchina. A Monopoli servirà tenere alta l’attenzione, perché Stückler e Lamesta rappresentano sempre un pericolo, ma sarà soprattutto sui colpi di testa che la Giana potrà ancora costruire la propria fortuna: tre gol su tre nella gara di andata sono arrivati proprio così, portando a 14 il totale stagionale con questo fondamentale. Dall’altra parte, il Monopoli potrà contare sul calore del ‘Veneziani’, sull’esperienza di un gruppo che due anni fa è arrivato ai quarti e sulle qualità balistiche di Bruschi, autore di una splendida punizione nell’andata a Gorgonzola. Ma per sperare nel passaggio del turno servirà tornare a blindare la difesa, a lungo la più solida del girone C, e spingere fin da subito per cercare una vittoria con almeno due reti di scarto, condizione indispensabile per continuare il cammino.



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto

La copertina della sfida tra Rimini e Vis Pesaro è senza dubbio il gol di Alessandro Lombardi, una perla tra le più belle tra le 19 reti messe a segno nelle gare d’andata. La sua prodezza ha firmato l’1-1 che rende questo confronto il più incerto ed equilibrato del turno. Il Rimini di Buscè parte con il piccolo vantaggio di potersi qualificare anche con un pareggio, ma la squadra di Stellone resta praticamente sullo stesso piano. L’equilibrio emerso nella prima partita riflette perfettamente l’andamento del match e lascia prevedere una gara di ritorno giocata sul filo dei dettagli. Proprio i dettagli potrebbero fare la differenza, magari con un tiro dalla distanza. È su questi scenari che si accendono i riflettori su capitan De Paola, punto di riferimento della Vis Pesaro e specialista nei calci piazzati. Dall’altra parte, come spesso accade, il Rimini si affiderà all’esperienza e alla qualità di Parigi, ma entrambe le squadre si distinguono soprattutto per il gioco corale, dove il collettivo viene prima delle individualità. La Vis ha superato due turni estremamente difficili grazie alla compattezza del gruppo, mentre il Rimini ha guadagnato l’accesso diretto al primo turno nazionale conquistando la Coppa Italia. Un trofeo già messo in bacheca, ma i sogni sono ancora vivi e tutto è ancora in gioco.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!