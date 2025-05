Calcio Estero live Sky e NOW - Gli ultimi verfetti della Premier League con Diretta Gol!

Nella Casa dello Sport di Sky, da giovedì 22 a lunedì 26 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League – grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday Night e i Monday Night –, la Coppa di Germania e la Bundesliga.

PREMIER LEAGUE –In Inghilterra si scende in campo per la trentottesima e ultima giornata di Premier League. Domenica 25 maggio, tutti in campo alle 17, con Liverpool-Crystal Palace in direttasu Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW e Nottingham Forest-Chelsea su Sky Sport 253 e NOW. Gli altri match si potranno seguire, in contemporanea, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio e NOW): Fulham-Manchester City, Manchester United-Aston Villa, Newcastle-Everton, Southampton-Arsenal, Tottenham-Brighton, Bournemouth-Leicester City, Wolverhampton-Brentford, Ipswich Town-West Ham.

STUDI E RUBRICHE - Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime, durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica “EuroShow”, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14. Aggiornamenti per tutto il corso del weekend sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 38a giornata

DOMENICA 25 MAGGIO

Alle 16.15 e alle 19 “ La Casa dello Sport Internazionale”

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 17.00 LIVERPOOL vs CRYSTAL PALACE

Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Nicola Roggero

al termine la cermonia di premiazione per la vincitrice della Premier League 2024/2025





Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW telecronaca Nicola Roggero al termine la cermonia di premiazione per la vincitrice della Premier League 2024/2025 ore 17.00 NOTTINGHAM FOREST vs CHELSEA

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport 253 e NOW telecronaca Massimo Marianella ore 17.00 DIRETTA GOL PREMIER LEAGUE

Sky Sport Calcio e NOW



- Liverpool vs Cyrstal Palace: Paolo Ciarravano

- Nottingham Forest vs Chelsea: Nicolò Ramella

- Fulham vs Manchester City: Federico Botti

- Manchester United vs Aston Villa: Paolo Redi

- Newcastle vs Everton: Filippo Benincampi

- Southampton vs Arsenal: Christian Giordano

- Tottenham vs Brighton: Davide Polizzi

- Bournemouth vs Leicester City: Calogero Destro

- Wolverhampton vs Brentford: Elia Faggion

- Ipswich Town vs West Ham: Manuel Favia

