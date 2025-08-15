Calcio Estero live Sky e NOW - Al via la Premier League 2025/26 e la Ligue 1, SuperCoppa Germania

In Inghilterra, si riparte il giorno di Ferragosto con il Liverpool campione in carica che ad Anfield sfiderà alle 21 il Bournemourh (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Cinque match sabato: alle 13.30 Aston Villa-Newcastle (Sky Sport Calcio e NOW); alle 16 Tottenham-Burnley (Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW), Brighton-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e Sunderland-West Ham (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Wolverhampton-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Chelsea-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Nottingham Forest-Brentford (Sky Sport Max e NOW); mentre alle 17.30 è già tempo di big match con Manchester United-Arsenal (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Monday night con Leeds-Everton, alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW.

Torna la Ligue 1 - Il 15 agosto il via alla Ligue 1 francese, che torna su Sky e in streaming su NOW. Venerdì in campo alle 20.45 Rennes-Marsiglia (Sky Sport Arena e NOW), mentre sabato alle 19 la sfida tra Monaco e Le Havre su Sky Sport Arena e NOW. Domenica alle 20.45 in campo i campioni di Francia e d’Europa del PSG, che debutteranno in trasferta contro il Nantes su Sky Sport Mix e NOW.

In attesa della Bundesliga, ecco la Supercoppa di Germania - In Germania la stagione si apre come da tradizione con la finale che assegna il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Germania. Sabato 16 agosto alle 20.30 la sfida che vale il titolo tra Stoccarda e Bayern Monaco su Sky Sport Max, Sky Sport Mix e in streaming su NOW. Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 1^ giornata

VENERDÌ 15 AGOSTO

ore 21 LIVERPOOL-BOURNEMOUTH

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Federico Zancan, bordocampo Filippo Benincampi

SABATO 16 AGOSTO

ore 13.30 ASTON VILLA-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Paolo Ciarravano ore 16 TOTTENHAM-BURNLEY

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Federico Zancan





Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW telecronaca Federico Zancan ore 16 BRIGHTON-FULHAM

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Matteo Marceddu ore 16 SUNDERLAND- WEST HAM

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Nicolò Ramella





Sky Sport Mix e NOW telecronaca Nicolò Ramella ore 18.30 WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 17 AGOSTO

ore 15 CHELSEA-CRYSTAL PALACE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Stefano Borghi





Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Stefano Borghi ore 15 NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo





Sky Sport Max e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo ore 17.30 MANCHESTER UNITED-ARSENAL

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Massimo Marianella, bordocampo Filippo Benincampi

LUNEDÌ 18 AGOSTO

ore 21 LEEDS-EVERTON

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

LIGUE 1 – 1^ giornata

VENERDÌ 15 AGOSTO

ore 20.45 RENNES-MARSIGLIA

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

SABATO 16 AGOSTO

ore 19 MONACO-LE HAVRE

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Luca Mastrorilli

DOMENICA 17 AGOSTO

ore 20.45 NANTES-PSG

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

SUPERCOPPA GERMANIA

SABATO 16 AGOSTO

ore 20.30 STOCCARDA-BAYERN MONACO

Sky Sport Max, Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

STUDI PRE E POSTPARTITA | SKY SPORT 24

VENERDÌ 15 AGOSTO

Dalle 20.30 e dalle 23 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

SABATO 16 AGOSTO

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

DOMENICA 17 AGOSTO

Dalle 14.30, dalle 17 e dalle 19.30

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale

per seguire tutta la stagione 2025/2026!