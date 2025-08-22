Calcio Estero live Sky e NOW (22 - 25 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 22 a lunedì 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri. Riparte la Bundesliga, esclusiva Sky fino al 2029 con 5 partite per turno, con anche il meglio della Coppa di Germania e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato tedesco. In campo anche la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la Ligue 1 francese – grande ritorno su Sky con le migliori due partite a turno amcje in streaming su NOW..

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 2ª giornata di Premier League. Venerdì si parte alle 21 con West Ham-Chelsea (Sky Sport Max e NOW). Dopodiché, appuntamento a sabato con cinque partite: alle 13.30 Manchester City-Tottenham (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW); alle 16 Brentford-Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e NOW), Bournemouth-Wolverhampton (Sky Sport Max e NOW) e Burnley-Sunderland (Sky Sport Mix e NOW); alle 18.30 Arsenal-Leeds (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW). Domenica alle 15 in campo Everton-Brighton (Sky Sport Calcio e NOW) e Crystal Palace-Nottingham Forest (Sky Sport Arena e NOW); alle 17.30 Fulham-Manchester United (Sky Sport 257, Sky Sport 4K e NOW). Lunedì chiude la giornata Newcastel-Liverpool, alle 21 su Sky Sport 254 e NOW.

BUNDESLIGA - In Germania si riparte con la prima giornata di Bundesliga. Venerdì 22 il Bayern Monaco campione in carica sfiderà, alle 20.30, il Lipsia (Sky Sport Mix e NOW). Sabato, alle 15.30, la sfida tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim (Sky Sport Calcio e NOW), mentre alle 18.30 in campo St. Pauli-Borussia Dortmund (Sky Sport Max e NOW). Domenica appuntamento con altri due match: alle 15.30 Mainz-Colonia (Sky Sport 254 e NOW) e in differita alle 3.30 - Sky Sport Calcio e NOW -, Borussia Mönchengladbach-Amburgo.

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo per il secondo weekend di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport 256 e NOW, appuntamento con PSG-Angers. Sabato 23, alle 17 su Sky Sport 257 e NOW, in scena il match tra Marsiglia e Paris FC.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 2a giornata

VENERDÌ 22 AGOSTO

  • ore 21 WEST HAM-CHELSEA
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 23 AGOSTO

  • ore 13.30 MANCHESTER CITY-TOTTENHAM
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • ore 16 BRENTFORD-ASTON VILLA
    Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e NOW
    telecronaca Filippo Benincampi

  • ore 16 BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Nicolò Ramella

  • ore 16 BURNLEY- SUNDERLAND
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Matteo Marceddu

  • ore 18.30 ARSENAL-LEEDS
    Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 24 AGOSTO

  • ore 15 EVERTON-BRIGHTON
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • ore 15 CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

  • ore 17.30 FULHAM-MANCHESTER UNITED
    Sky Sport 257, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano

LUNEDÌ 25 AGOSTO

  • ore 21 NEWCASTLE-LIVERPOOL
    Sky Sport 254 e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

BUNDESLIGA – 1a giornata

VENERDÌ 22 AGOSTO

  • ore 20.30 BAYERN MONACO-LIPSIA
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 23 AGOSTO

  • ore 15.30 BAYER LEVERKUSEN-HOFFENHEIM
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Federico Zanon

  • ore 18.30 ST. PAULI-BORUSSIA DORTMUND
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 24 AGOSTO

  • ore 15.30 MAINZ-COLONIA
    Sky Sport 254 e NOW
    telecronaca Manuel Favia

  • ore 3.30 (differita) BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-AMBURGO
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Elia Faggion

2. BUNDESLIGA – 3a giornata

SABATO 23 AGOSTO

  • ore 20.30 SCHALKE 04-BOCHUM
    Sky Sport 255 e NOW
    telecronaca Andrea Menon

DOMENICA 24 AGOSTO

  • ore 13.30 ARMINIA-DINAMO D.
    Sky Sport 251 e NOW
    telecronaca Riccardo Morelli

LIGUE 1 – 2a giornata

VENERDÌ 22 AGOSTO

  • ore 20.45 PSG-ANGERS
    Sky Sport 256 e NOW
    telecronaca Federico Botti

SABATO 23 AGOSTO

  • ore 17 MARSIGLIA-PARIS FC
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca Manuel Favia

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 23 AGOSTO

  • Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
    La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

DOMENICA 24 AGOSTO

  • Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero

 

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese 
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale
per seguire tutta la stagione 2025/2026!

