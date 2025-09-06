Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.
Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.
Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.
Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).
E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.
- Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona
- Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro
- Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani
SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI
La terza giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 accende un fine settimana interamente dedicato al calcio, con copertura totale su Sky e NOW e un parterre di telecronisti pronti a raccontare ogni dettaglio. Il sabato si apre alle 15:00 con tre sfide in contemporanea: il derby umbro Gubbio-Perugia su Sky Sport 251 con la voce di Andrea Voria, l’Alcione Milano-Lumezzane su Sky Sport 252 affidata a Marco Pagano e l’Albinoleffe-Renate su Sky Sport 253 narrata da Gioele Anni. Dalle 17:30 il pomeriggio si infiamma con un blocco di incontri che attraversa i tre gironi: Ascoli-Juventus Next Gen live su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con Riccardo Morelli, Giugliano-Foggia su Sky Sport 252 con Luca Pellegrini, Sorrento-Trapani su Sky Sport 253 con Alessio Colombo, Arezzo-Vis Pesaro su Sky Sport 254 raccontata da Francesco Vitale, Carpi-Campobasso su Sky Sport 255 con Alberto Pucci e Torres-Pianese su Sky Sport 256 con la cronaca di Peppe Di Giovanni. La serata prende il via alle 20:30 con un mosaico di sei match: Catania-Monopoli su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con Calogero Destro, Union Brescia-Pro Vercelli su Sky Sport 252 con Pietro Scognamiglio, Casarano-Benevento su Sky Sport 253 affidata a Matteo Sfolcini, Casertana-Potenza su Sky Sport 254 con Sabino Palermo, Pergolettese-Cittadella su Sky Sport 255 con Andrea Calderoni e il palcoscenico distribuito tra le piattaforme Sky e NOW a coprire ogni minuto di gioco.
La domenica rinnova la maratona calcistica con un avvio alle 15:00 che concentra tre sfide di peso: Lecco-Dolomiti Bellunesi su Sky Sport 251 con Antonio Nucera, Novara-Trento su Sky Sport 252 con Fabrizio Redaelli e Triestina-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport 253 narrata da Walter Topan. Alle 17:30 si apre un secondo atto ricco di intrecci: Crotone-Cosenza su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con la telecronaca di Manuel Favia, L.R. Vicenza-Arzignano Valchiampo su Sky Sport 252 con Andrea Menon, Ravenna-Bra su Sky Sport 253 con Luca Pellegrini, Pineto-Pontedera su Sky Sport 254 affidata ad Alessio Colombo e Giana Erminio-Pro Patria su Sky Sport 255 con Riccardo Morelli. La chiusura del weekend è tutta nella notte delle 20:30 con sei partite in parallelo: Livorno-Guidonia Montecelio live su Sky Sport MIX 211 e Sky Sport 251 con Andrea Consales, Rimini-Ternana su Sky Sport 252 con Andrea Di Staso, Sambenedettese-Forlì su Sky Sport 253 raccontata da Giovanni Poggi, Audace Cerignola-Siracusa su Sky Sport 254 con Cristiano Tognoli, Team Altamura-Cavese su Sky Sport 255 con Gioele Anni e Latina-Az Picerno su Sky Sport 256 affidata a Marco Pagano. Virtus Verona-Inter U23, valida per il Girone A, è stata rinviata al 17 settembre alle 19, mentre Salernitana-Atalanta U23 del Girone C si giocherà il 20 settembre alle 20, completando così il quadro di una giornata che conferma la Serie C Sky Wifi come appuntamento centrale del panorama calcistico italiano.
SABATO 6 SETTEMBRE 2025
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Gubbio vs Perugia
diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Voria
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Lumezzane
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Marco Pagano
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Renate
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Gioele Anni
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Ascoli vs Juventus Next Gen
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Riccardo Morelli
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Giugliano vs Foggia
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Sorrento vs Trapani
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alessio Colombo
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Arezzo vs Vis Pesaro
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Francesco Vitale
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Carpi vs Campobasso
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alberto Pucci
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Torres vs Pianese
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Peppe Di Giovanni
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Catania vs Monopoli
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Calogero Destro
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Union Brescia vs Pro Vercelli
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Pietro Scognamiglio
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Casarano vs Benevento
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Matteo Sfolcini
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Casertana vs Potenza
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Sabino Palermo
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Pergolettese vs Cittadella
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Calderoni
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Lecco vs Dolomiti Bellunesi
diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Antonio Nucera
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Novara vs Trento
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Fabrizio Redaelli
- ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Triestina vs Ospitaletto Franciacorta
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Walter Topan
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Crotone vs Cosenza
diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Manuel Favia
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Arzignano V.
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Menon
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Ravenna vs Bra
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Luca Pellegrini
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Pineto vs Pontedera
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Alessio Colombo
- ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Giana Erminio vs Pro Patria
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Riccardo Morelli
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Livorno vs Guidonia Montecelio
diretta Sky Sport MIX 211, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Consales
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Rimini vs Ternana
diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca: Andrea Di Staso
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Sanbenedettese vs Forlì
diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca: Giovanni Poggi
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Siracusa
diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca: Cristiano Tognoli
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Team Altamura vs Cavese
diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca: Gioele Anni
- ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Latina vs Az Picerno
diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca: Marco Pagano
Virtus Verona vs Inter U23 (Girone A) rinviata al 17 Settembre alle ore 19
Salernitana vs Atalanta U23 (Girone C) rinviata al 20 Settembre alle ore 20
