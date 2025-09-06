Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

Girone A : AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona





: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona Girone B : Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro





: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

La terza giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 accende un fine settimana interamente dedicato al calcio, con copertura totale su Sky e NOW e un parterre di telecronisti pronti a raccontare ogni dettaglio. Il sabato si apre alle 15:00 con tre sfide in contemporanea: il derby umbro Gubbio-Perugia su Sky Sport 251 con la voce di Andrea Voria, l’Alcione Milano-Lumezzane su Sky Sport 252 affidata a Marco Pagano e l’Albinoleffe-Renate su Sky Sport 253 narrata da Gioele Anni. Dalle 17:30 il pomeriggio si infiamma con un blocco di incontri che attraversa i tre gironi: Ascoli-Juventus Next Gen live su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con Riccardo Morelli, Giugliano-Foggia su Sky Sport 252 con Luca Pellegrini, Sorrento-Trapani su Sky Sport 253 con Alessio Colombo, Arezzo-Vis Pesaro su Sky Sport 254 raccontata da Francesco Vitale, Carpi-Campobasso su Sky Sport 255 con Alberto Pucci e Torres-Pianese su Sky Sport 256 con la cronaca di Peppe Di Giovanni. La serata prende il via alle 20:30 con un mosaico di sei match: Catania-Monopoli su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con Calogero Destro, Union Brescia-Pro Vercelli su Sky Sport 252 con Pietro Scognamiglio, Casarano-Benevento su Sky Sport 253 affidata a Matteo Sfolcini, Casertana-Potenza su Sky Sport 254 con Sabino Palermo, Pergolettese-Cittadella su Sky Sport 255 con Andrea Calderoni e il palcoscenico distribuito tra le piattaforme Sky e NOW a coprire ogni minuto di gioco.

La domenica rinnova la maratona calcistica con un avvio alle 15:00 che concentra tre sfide di peso: Lecco-Dolomiti Bellunesi su Sky Sport 251 con Antonio Nucera, Novara-Trento su Sky Sport 252 con Fabrizio Redaelli e Triestina-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport 253 narrata da Walter Topan. Alle 17:30 si apre un secondo atto ricco di intrecci: Crotone-Cosenza su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 con la telecronaca di Manuel Favia, L.R. Vicenza-Arzignano Valchiampo su Sky Sport 252 con Andrea Menon, Ravenna-Bra su Sky Sport 253 con Luca Pellegrini, Pineto-Pontedera su Sky Sport 254 affidata ad Alessio Colombo e Giana Erminio-Pro Patria su Sky Sport 255 con Riccardo Morelli. La chiusura del weekend è tutta nella notte delle 20:30 con sei partite in parallelo: Livorno-Guidonia Montecelio live su Sky Sport MIX 211 e Sky Sport 251 con Andrea Consales, Rimini-Ternana su Sky Sport 252 con Andrea Di Staso, Sambenedettese-Forlì su Sky Sport 253 raccontata da Giovanni Poggi, Audace Cerignola-Siracusa su Sky Sport 254 con Cristiano Tognoli, Team Altamura-Cavese su Sky Sport 255 con Gioele Anni e Latina-Az Picerno su Sky Sport 256 affidata a Marco Pagano. Virtus Verona-Inter U23, valida per il Girone A, è stata rinviata al 17 settembre alle 19, mentre Salernitana-Atalanta U23 del Girone C si giocherà il 20 settembre alle 20, completando così il quadro di una giornata che conferma la Serie C Sky Wifi come appuntamento centrale del panorama calcistico italiano.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Gubbio vs Perugia

diretta Sky Sport 251

Telecronaca: Andrea Voria



ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Lumezzane

diretta Sky Sport 252

Telecronaca: Marco Pagano



ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Renate

diretta Sky Sport 253

Telecronaca: Gioele Anni



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Ascoli vs Juventus Next Gen

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Giugliano vs Foggia

diretta Sky Sport 252

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Sorrento vs Trapani

diretta Sky Sport 253

Telecronaca: Alessio Colombo



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Arezzo vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport 254

Telecronaca: Francesco Vitale



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Carpi vs Campobasso

diretta Sky Sport 255

Telecronaca: Alberto Pucci



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Torres vs Pianese

diretta Sky Sport 256

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Catania vs Monopoli

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Telecronaca: Calogero Destro



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Union Brescia vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport 252

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Casarano vs Benevento

diretta Sky Sport 253

Telecronaca: Matteo Sfolcini



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Casertana vs Potenza

diretta Sky Sport 254

Telecronaca: Sabino Palermo



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Pergolettese vs Cittadella

diretta Sky Sport 255

Telecronaca: Andrea Calderoni

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Lecco vs Dolomiti Bellunesi

diretta Sky Sport 251

Telecronaca: Antonio Nucera



ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Novara vs Trento

diretta Sky Sport 252

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



ore 15:00 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: Triestina vs Ospitaletto Franciacorta

diretta Sky Sport 253

Telecronaca: Walter Topan



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Crotone vs Cosenza

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Telecronaca: Manuel Favia



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Arzignano V.

diretta Sky Sport 252

Telecronaca: Andrea Menon



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Ravenna vs Bra

diretta Sky Sport 253

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Pineto vs Pontedera

diretta Sky Sport 254

Telecronaca: Alessio Colombo



ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Giana Erminio vs Pro Patria

diretta Sky Sport 255

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Livorno vs Guidonia Montecelio

diretta Sky Sport MIX 211, Sky Sport 251

Telecronaca: Andrea Consales



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Rimini vs Ternana

diretta Sky Sport 252

Telecronaca: Andrea Di Staso



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone B: Sanbenedettese vs Forlì

diretta Sky Sport 253

Telecronaca: Giovanni Poggi



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Siracusa

diretta Sky Sport 254

Telecronaca: Cristiano Tognoli



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Team Altamura vs Cavese

diretta Sky Sport 255

Telecronaca: Gioele Anni



ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 3a Giornata Girone C: Latina vs Az Picerno

diretta Sky Sport 256

Telecronaca: Marco Pagano

Virtus Verona vs Inter U23 (Girone A) rinviata al 17 Settembre alle ore 19

Salernitana vs Atalanta U23 (Girone C) rinviata al 20 Settembre alle ore 20

