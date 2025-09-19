Calcio Estero live Sky e NOW (19 - 21 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 5ª giornata di Premier League. Sabato sono sette le partite in programma: alle 13.30 Liverpool-Everton (Sky Sport Calcio e NOW), alle 16 Brighton-Tottenham (Sky Sport Uno e NOW), West Ham-Crystal Palace (Sky Sport Calcio e NOW), Burnley-Nottingham Forest (Sky Sport 257 e NOW) e Wolverhampton-Leeds (Sky Sport 258 e NOW). Alle 18.30 Manchester United-Chelsea (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Fulham-Brentford (Sky Sport Arena e NOW). Tre i match di domenica: alle 15 Sunderland-Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 259 e NOW) e Bournemouth-Newcastle (Sky Sport 256 e NOW), alle 17.30 appuntamento con il big match Arsenal-Manchester City (Sky Sport Uno e NOW).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quarto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW, apre la giornata il match Stoccarda-St. Pauli. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Hoffenheim-Bayern Monaco (Sky Sport Max e NOW) e alle 18.30 Lipsia-Colonia (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Eintracht Francoforte-Union Berlino (Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW), alle 17.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach (Sky Sport Max e NOW) e alle 19.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg (Sky Sport Arena e NOW).
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 5ª giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 suSky Sport Max e NOW, in campo Lione-Angers. Sabato doppio appuntamento: alle 19, su Sky Sport Mix e NOW, Brest-Nizza mentre alle 21.05 – Sky Sport Max e NOW - il match tra Lens e Lille. Domenica, alle 20.45 suSky Sport Uno e NOW, Olympique Marsiglia-PSG.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 5a giornata
SABATO 20 SETTEMBRE
- Alle 13.30 LIVERPOOL-EVERTON
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Federico Zancan
- Alle 16 BRIGHTON-TOTTENHAM
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 16 WEST HAM-CRYSTAL PALACE
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Paolo Redi
- Alle 16 BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 16 WOLVERHAMPTON-LEEDS
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Federico Zanon
- Alle 18.30 MANCHESTER UNITED-CHELSEA
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- Alle 21 FULHAM-BRENTFORD
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Nicolò Ramella
DOMENICA 21 SETTEMBRE
- Alle 15 SUNDERLAND-ASTON VILLA
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
- BOURNEMOUTH-NEWCASTLE
Sky Sport 256 e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
- Alle 17.30 ARSENAL-MANCHESTER CITY
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
BUNDESLIGA – 4a giornata
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
- Alle 20.30 STOCCARDA-ST. PAULI
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 20 SETTEMBRE
- Alle 15.30 HOFFENHEIM-BAYERN MONACO
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 18.30 LIPSIA-COLONIA
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Elia Faggion
DOMENICA 21 SETTEMBRE
- Alle 15.30 EINTRACHT FRANCOFORTE-UNION BERLINO
Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 17.30 BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Giovanni Poggi
- Alle 19.30 BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Calogero Destro
ZWEITE BUNDESLIGA – 6a giornata
SABATO 20 SETTEMBRE
- Alle 13.00 MAGDEBURG-SCHALKE 04
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Riccardo Morelli
DOMENICA 21 SETTEMBRE
- Alle 13.30 D. DRESDA-HANNOVER
Sky Sport 256 e NOW
telecronaca Elia Faggion
LIGUE 1 – 5a giornata
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
- Alle 20.45 LIONE-ANGERS
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Federico Botti
SABATO 20 SETTEMBRE
- Alle 19 BREST-NIZZA
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Manuel Favia
- Alle 21.05 LENS-LILLE
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Calogero Destro
DOMENICA 21 SETTEMBRE
- Alle 20.45 OLYMPIQUE MARSIGLIA-PSG
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Federico Zanon
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 20 SETTEMBRE
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
DOMENICA 21 SETTEMBRE
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
