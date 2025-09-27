Calcio Estero live Sky e NOW (26 - 29 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. . Da venerdì 26 a domenica 28 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 6ª giornata di Premier League. Sabato sono sette le partite in programma: alle 13.30 Brentford-Manchester United (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW), alle 16 Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport Uno e NOW), Manchester City-Burnley (Sky Sport 256 e NOW), Chelsea-Brighton (Sky Sport 257 e NOW). Alle 18.30 Nottingham Forest-Sunderland (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW), mentre alle 21 si gioca Tottenham-Wolverhampton (Sky Sport Max e NOW). Due i match di domenica: alle 15 Aston Villa-Fulham (Sky Sport Calcio e NOW) e alle 17.30 Newcastle-Arsenal (Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW). Lunedì, alle 21, la sfida tra Everton e West Ham (Sky Sport Uno e NOW).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il quinto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW, apre la giornata il match Bayern Monaco-Werder Brema. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW) e alle 18.30 Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte (Sky Sport 256 e NOW). Domenica tre partite: alle 15.30 Friburgo-Hoffenheim (Sky Sport 257 e NOW), alle 17.30 Colonia-Stoccarda,match che sarà visibile instreaming sul canale YouTube di Sky Sport, mentre alle 19.30 Union Berlino-Amburgo (Sky Sport 256 e NOW).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 6ª giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 suSky Sport Calcio e NOW, in campo Strasburgo-Marsiglia. Sabato appuntamento alle 21.05 con PSG-Auxerre (Sky Sport Arena e NOW). Domenica, alle 17.15 su Sky Sport Max e NOW, Lille-Lione.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 6a giornata

SABATO 27 SETTEMBRE

  • Alle 13.30 BRENTFORD-MANCHESTER UNITED
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • Alle 16 CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL
    Sky Sport Uno e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

  • Alle 16 MANCHESTER CITY-BURNLEY
    Sky Sport 256 e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano

  • Alle 16 CHELSEA-BRIGHTON
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca Nicolò Ramella

  • Alle 18.30 NOTTINGHAM FOREST-SUNDERLAND
    Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Paolo Redi

  • Alle 21 TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • Alle 15 ASTON VILLA-FULHAM
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • Alle 17.30 NEWCASTLE-ARSENAL
    Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE

  • Alle 21 EVERTON-WEST HAM
    Sky Sport Uno e NOW
    telecronaca Federico Zancan

BUNDESLIGA – 5a giornata

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

  • Alle 20.30 BAYERN MONACO-WERDER BREMA
    Sky Sport Uno e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 27 SETTEMBRE

  • Alle 15.30 MAINZ-BORUSSIA DORTMUND
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

  • Alle 18.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH -EINTRACHT FRANCOFORTE
    Sky Sport 256 e NOW
    telecronaca Christian Giordano

DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • Alle 15.30 FRIBURGO-HOFFENHEIM
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

  • Alle 17.30 COLONIA-STOCCARDA
    Canale YouTube Sky Sport
    telecronaca Luca Pellegrini

  • Alle 19.30 UNION BERLINO-AMBURGO
    Sky Sport 256 e NOW
    telecronaca Christian Giordano

ZWEITE BUNDESLIGA – 7a giornata

VENERDI 26 SETTEMBRE

  • Alle 18.30 SCHALKE-GREUTHER F.
    Sky Sport Calcio 202 e NOW
    telecronaca Elia Faggion 

DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • Alle 13.30 NORIMBERGA-HERTHA
    Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca Calogero Destro

LIGUE 1 – 6a giornata

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

  • Alle 20.45 STRASBURGO-MARSIGLIA
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Matteo Marceddu

SABATO 27 SETTEMBRE

  • Alle 21.05 PSG-AUXERRE
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Filippo Benincampi

DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • Alle 17.15 LILLE-LIONE
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Federico Zanon

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 27 SETTEMBRE

  • Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
    La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Federico Zancan

DOMENICA 28 SETTEMBRE

  • Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese 
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale
per seguire tutta la stagione 2025/2026!

