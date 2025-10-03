Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con Bournemouth-Fulham (Sky Sport Mix e Sky Sport 4K). Sabato sono quattro le partite in programma: alle 13.30 Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio), alle 16 Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio) e Manchester United-Sunderland (Sky Sport 257). Alle 18.30 Chelsea-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Quattro i match di domenica: alle 15 Newcastle-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Burnley (Sky Sport 258) e Everton-Crystal Palace (Sky Sport 259). Chiude alle 17.30 la sfida tra Brentford e Manchester City (Sky Sport Max).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il sesto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata il match Hoffenheim-Colonia. Sabato doppio impegno: alle 15. Borussia Dortmund-Lipsia (Sky Sport 258) e alle 18.30 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio). Domenica tre partite: alle 15.30 Stoccarda-Heidenheim,match che sarà visibile instreaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 259), mentre alle 19.30 Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 7ª giornata di Ligue 1. Sabato, alle 17 suSky Sport Mix e Sky Sport 255, in campo Metz-Olympique Marsiglia. Domenica appuntamento alle 17.15 con Monaco-Nizza (Sky Sport 258) e alle 20.45 con Lille-PSG (Sky Sport Uno).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Niccolò Omini e domenica da Federica Lodi che, insieme ai loro ospiti, introdurranno i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 7a giornata

VENERDÌ 3 OTTOBRE

  • Alle 21 BOURNEMOUTH-FULHAM
    Sky Sport Mix, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Paolo Redi

SABATO 4 OTTOBRE

  • Alle 13.30 LEEDS-TOTTENHAM
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • Alle 16 ARSENAL-WEST HAM
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

  • Alle 16 MANCHESTER UNITED-SUNDERLAND
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca Matteo Marceddu

  • Alle 18.30 CHELSEA-LIVERPOOL
    Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano 

DOMENICA 5 OTTOBRE

  • Alle 15 NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano

  • Alle 15 ASTON VILLA-BURNLEY
    Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca Nicolò Ramella

  • Alle 15 EVERTON-CRYSTAL PALACE
    Sky Sport 259 e NOW
    telecronaca Federico Zanon

  • Alle 17.30 BRENTFORD-MANCHESTER CITY
    Sky Sport 259 e NOW
    telecronaca Massimo Marianella 

BUNDESLIGA – 6a giornata

VENERDÌ 3 OTTOBRE

  • Alle 20.30 HOFFENHEIM-COLONIA
    Sky Sport 255 e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 4 OTTOBRE

  • Alle 15.30 BORUSSIA DORTMUND-LIPSIA
    Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca Christian Giordano

  • Alle 18.30 EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 5 OTTOBRE

  • Alle 15.30 STOCCARDA-HEIDENHEIM
    Canale YouTube Sky Sport
    telecronaca Pietro Nicolodi

  • Alle 17.30 AMBURGO-MAINZ
    Sky Sport Mix, Sky Sport 259 e NOW
    telecronaca Christian Giordano

  • Alle 19.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH -FRIBURGO
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Calogero Destro

2. BUNDESLIGA – 8a giornata

SABATO 4 OTTOBRE

  • Alle 13.00 HOLSTEIN K.-DARMSTADT
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca Andrea Menon

DOMENICA 5 OTTOBRE

  • Alle 13.30 ARMINIA B.-SCHALKE
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca Riccardo Morelli

LIGUE 1 – 7a giornata

SABATO 4 OTTOBRE

  • Alle 17 METZ-OLYMPIQUE MARSIGLIA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
    telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 5 OTTOBRE

  • Alle 17.15 MONACO-NIZZA
    Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca Elia Faggion

  • Alle 20.45 LILLE-PSG
    Sky Sport Uno e NOW
    telecronaca Gianluigi Bagnulo 

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 4 OTTOBRE

  • Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
    La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Niccolò Omini e Paolo Di Canio 

DOMENICA 5 OTTOBRE

  • Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese 
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale
per seguire tutta la stagione 2025/2026!

