Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con Bournemouth-Fulham (Sky Sport Mix e Sky Sport 4K). Sabato sono quattro le partite in programma: alle 13.30 Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio), alle 16 Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio) e Manchester United-Sunderland (Sky Sport 257). Alle 18.30 Chelsea-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Quattro i match di domenica: alle 15 Newcastle-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Burnley (Sky Sport 258) e Everton-Crystal Palace (Sky Sport 259). Chiude alle 17.30 la sfida tra Brentford e Manchester City (Sky Sport Max).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il sesto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata il match Hoffenheim-Colonia. Sabato doppio impegno: alle 15. Borussia Dortmund-Lipsia (Sky Sport 258) e alle 18.30 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio). Domenica tre partite: alle 15.30 Stoccarda-Heidenheim,match che sarà visibile instreaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 259), mentre alle 19.30 Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 7ª giornata di Ligue 1. Sabato, alle 17 suSky Sport Mix e Sky Sport 255, in campo Metz-Olympique Marsiglia. Domenica appuntamento alle 17.15 con Monaco-Nizza (Sky Sport 258) e alle 20.45 con Lille-PSG (Sky Sport Uno).

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Niccolò Omini e domenica da Federica Lodi che, insieme ai loro ospiti, introdurranno i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 7a giornata

VENERDÌ 3 OTTOBRE

Alle 21 BOURNEMOUTH-FULHAM

Sky Sport Mix, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Redi

SABATO 4 OTTOBRE

Alle 13.30 LEEDS-TOTTENHAM

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu





Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

DOMENICA 5 OTTOBRE

Alle 15 NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano





Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Nicolò Ramella





Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Federico Zanon





Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Massimo Marianella

BUNDESLIGA – 6a giornata

VENERDÌ 3 OTTOBRE

Alle 20.30 HOFFENHEIM-COLONIA

Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 4 OTTOBRE

Alle 15.30 BORUSSIA DORTMUND-LIPSIA

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Christian Giordano





Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 5 OTTOBRE

Alle 15.30 STOCCARDA-HEIDENHEIM

Canale YouTube Sky Sport

telecronaca Pietro Nicolodi





Sky Sport Mix, Sky Sport 259 e NOW

telecronaca Christian Giordano





Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Calogero Destro

2. BUNDESLIGA – 8a giornata

SABATO 4 OTTOBRE

Alle 13.00 HOLSTEIN K.-DARMSTADT

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Andrea Menon

DOMENICA 5 OTTOBRE

Alle 13.30 ARMINIA B.-SCHALKE

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Riccardo Morelli

LIGUE 1 – 7a giornata

SABATO 4 OTTOBRE

Alle 17 METZ-OLYMPIQUE MARSIGLIA

Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW

telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 5 OTTOBRE

Alle 17.15 MONACO-NIZZA

Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Elia Faggion





Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 4 OTTOBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Niccolò Omini e Paolo Di Canio

DOMENICA 5 OTTOBRE

Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano.

