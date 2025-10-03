Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con Bournemouth-Fulham (Sky Sport Mix e Sky Sport 4K). Sabato sono quattro le partite in programma: alle 13.30 Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio), alle 16 Arsenal-West Ham (Sky Sport Calcio) e Manchester United-Sunderland (Sky Sport 257). Alle 18.30 Chelsea-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Quattro i match di domenica: alle 15 Newcastle-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio), Aston Villa-Burnley (Sky Sport 258) e Everton-Crystal Palace (Sky Sport 259). Chiude alle 17.30 la sfida tra Brentford e Manchester City (Sky Sport Max).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il sesto weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 255, apre la giornata il match Hoffenheim-Colonia. Sabato doppio impegno: alle 15. Borussia Dortmund-Lipsia (Sky Sport 258) e alle 18.30 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (Sky Sport Calcio). Domenica tre partite: alle 15.30 Stoccarda-Heidenheim,match che sarà visibile instreaming sul canale YouTube di Sky Sport, alle 17.30 Amburgo-Mainz (Sky Sport Mix e Sky Sport 259), mentre alle 19.30 Borussia Monchengladbach-Friburgo (Sky Sport Mix).
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con la 7ª giornata di Ligue 1. Sabato, alle 17 suSky Sport Mix e Sky Sport 255, in campo Metz-Olympique Marsiglia. Domenica appuntamento alle 17.15 con Monaco-Nizza (Sky Sport 258) e alle 20.45 con Lille-PSG (Sky Sport Uno).
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Niccolò Omini e domenica da Federica Lodi che, insieme ai loro ospiti, introdurranno i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 7a giornata
VENERDÌ 3 OTTOBRE
- Alle 21 BOURNEMOUTH-FULHAM
Sky Sport Mix, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Redi
SABATO 4 OTTOBRE
- Alle 13.30 LEEDS-TOTTENHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- Alle 16 ARSENAL-WEST HAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 16 MANCHESTER UNITED-SUNDERLAND
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 18.30 CHELSEA-LIVERPOOL
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
DOMENICA 5 OTTOBRE
- Alle 15 NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
- Alle 15 ASTON VILLA-BURNLEY
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Nicolò Ramella
- Alle 15 EVERTON-CRYSTAL PALACE
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Federico Zanon
- Alle 17.30 BRENTFORD-MANCHESTER CITY
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Massimo Marianella
BUNDESLIGA – 6a giornata
VENERDÌ 3 OTTOBRE
- Alle 20.30 HOFFENHEIM-COLONIA
Sky Sport 255 e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 4 OTTOBRE
- Alle 15.30 BORUSSIA DORTMUND-LIPSIA
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Christian Giordano
- Alle 18.30 EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 5 OTTOBRE
- Alle 15.30 STOCCARDA-HEIDENHEIM
Canale YouTube Sky Sport
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 17.30 AMBURGO-MAINZ
Sky Sport Mix, Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Christian Giordano
- Alle 19.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH -FRIBURGO
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Calogero Destro
2. BUNDESLIGA – 8a giornata
SABATO 4 OTTOBRE
- Alle 13.00 HOLSTEIN K.-DARMSTADT
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Andrea Menon
DOMENICA 5 OTTOBRE
- Alle 13.30 ARMINIA B.-SCHALKE
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Riccardo Morelli
LIGUE 1 – 7a giornata
SABATO 4 OTTOBRE
- Alle 17 METZ-OLYMPIQUE MARSIGLIA
Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e NOW
telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 5 OTTOBRE
- Alle 17.15 MONACO-NIZZA
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Elia Faggion
- Alle 20.45 LILLE-PSG
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 4 OTTOBRE
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Niccolò Omini e Paolo Di Canio
DOMENICA 5 OTTOBRE
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano.
