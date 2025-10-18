Calcio Estero live Sky e NOW (17 - 20 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’8ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester City-Everton (Sky Sport Uno), Brighton-Newcastle (Sky Sport Calcio), Crystal Palace-Bournemouth (Sky Sport 257), Burnley-Leeds (Sky Sport 258) e Sunderland-Wolverhampton (Sky Sport 259). Alle 18.30 in scena Fulham-Arsenal (Sky Sport Arena). Due le partite in programma domenica: alle 15 Tottenham-Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Liverpool-Manchester United (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21, chiude la sfida tra West Ham e Brentford (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il settimo weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Union Berlino-Borussia Mönchengladbach. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Bayer Leverkusen (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Friburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport Arena),mentre alle 17.30 St. Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix e Sky Sport 257).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con l’8ª giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport Arena, in campo PSG-Strasburgo. Sabato, alle 21.05 suSky Sport Mix e Sky Sport 252, il match Olympique Marsiglia-Le Havre, mentre domenica alle 20.45 appuntamento su Sky Sport Calciocon Nantes-Lille.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 8a giornata

SABATO 18 OTTOBRE

Alle 13.30 NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Paolo Ciarravano Alle 16 MANCHESTER CITY-EVERTON

Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Uno e NOW telecronaca Federico Zancan Alle 16 BRIGHTON-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e NOW

Sky Sport Calcio e NOW telecronaca Nicola Roggero Alle 16 CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH

Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW telecronaca Matteo Marceddu Alle 16 BURNLEY-LEEDS

Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport 258 e NOW telecronaca Nicolò Ramella Alle 16 SUNDERLAND-WOLVERHAMPTON

Sky Sport 259 e NOW

Sky Sport 259 e NOW telecronaca Paolo Redi Alle 18.30 FULHAM-ARSENAL

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 19 OTTOBRE

Alle 15 TOTTENHAM-ASTON VILLA

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW telecronaca Paolo Ciarravano Alle 17.30 LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

Alle 21 WEST HAM-BRENTFORD

Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 7a giornata

VENERDÌ 17 OTTOBRE

Alle 20.30 UNION BERLINO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Sky Sport 254 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 18 OTTOBRE

Alle 15.30 MAINZ-BAYER LEVERKUSEN

Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW telecronaca Manuel Favia Alle 18.30 BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 19 OTTOBRE

Alle 15.30 FRIBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE

Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Arena e NOW telecronaca Pietro Nicolodi Alle 17.30 ST. PAULI-HOFFENHEIM

Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Andrea Voria

ZWEITE BUNDESLIGA – 7a giornata

VENERDI 17 OTTOBRE

Alle 18.30 HANNOVER - SCHALKE

Sky Sport Calcio 202 e NOW

telecronaca Elia Faggion

SABATO 18 OTTOBRE

Alle 13.00 PADERBORN - ARMINIA B.

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Riccardo Morelli

LIGUE 1 – 8a giornata

VENERDÌ 17 OTTOBRE

Alle 20.45 PSG-STRASBURGO

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

SABATO 18 OTTOBRE

Alle 21.05 OLYMPIQUE MARSIGLIA-LE HAVRE

Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 19 OTTOBRE

Alle 20.45 NANTES-LILLE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 18 OTTOBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

DOMENICA 19 OTTOBRE

Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

