Calcio Estero live Sky e NOW (17 - 20 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 17 a domenica 20 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’8ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Nottingham Forest-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 altri cinque match: Manchester City-Everton (Sky Sport Uno), Brighton-Newcastle (Sky Sport Calcio), Crystal Palace-Bournemouth (Sky Sport 257), Burnley-Leeds (Sky Sport 258) e Sunderland-Wolverhampton (Sky Sport 259). Alle 18.30 in scena Fulham-Arsenal (Sky Sport Arena). Due le partite in programma domenica: alle 15 Tottenham-Aston Villa (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e alle 17.30 Liverpool-Manchester United (Sky Sport Uno). Lunedì alle 21, chiude la sfida tra West Ham e Brentford (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il settimo weekend di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Union Berlino-Borussia Mönchengladbach. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Mainz-Bayer Leverkusen (Sky Sport Arena) e alle 18.30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Friburgo-Eintracht Francoforte (Sky Sport Arena),mentre alle 17.30 St. Pauli-Hoffenheim (Sky Sport Mix e Sky Sport 257).
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con l’8ª giornata di Ligue 1. Venerdì, alle 20.45 su Sky Sport Arena, in campo PSG-Strasburgo. Sabato, alle 21.05 suSky Sport Mix e Sky Sport 252, il match Olympique Marsiglia-Le Havre, mentre domenica alle 20.45 appuntamento su Sky Sport Calciocon Nantes-Lille.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 8a giornata
SABATO 18 OTTOBRE
- Alle 13.30 NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
- Alle 16 MANCHESTER CITY-EVERTON
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Federico Zancan
- Alle 16 BRIGHTON-NEWCASTLE
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- Alle 16 CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 16 BURNLEY-LEEDS
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca Nicolò Ramella
- Alle 16 SUNDERLAND-WOLVERHAMPTON
Sky Sport 259 e NOW
telecronaca Paolo Redi
- Alle 18.30 FULHAM-ARSENAL
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 19 OTTOBRE
- Alle 15 TOTTENHAM-ASTON VILLA
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
- Alle 17.30 LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
- Alle 21 WEST HAM-BRENTFORD
Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
BUNDESLIGA – 7a giornata
VENERDÌ 17 OTTOBRE
- Alle 20.30 UNION BERLINO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 18 OTTOBRE
- Alle 15.30 MAINZ-BAYER LEVERKUSEN
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Manuel Favia
- Alle 18.30 BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
DOMENICA 19 OTTOBRE
- Alle 15.30 FRIBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 17.30 ST. PAULI-HOFFENHEIM
Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Andrea Voria
ZWEITE BUNDESLIGA – 7a giornata
VENERDI 17 OTTOBRE
- Alle 18.30 HANNOVER - SCHALKE
Sky Sport Calcio 202 e NOW
telecronaca Elia Faggion
SABATO 18 OTTOBRE
- Alle 13.00 PADERBORN - ARMINIA B.
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca Riccardo Morelli
LIGUE 1 – 8a giornata
VENERDÌ 17 OTTOBRE
- Alle 20.45 PSG-STRASBURGO
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
SABATO 18 OTTOBRE
- Alle 21.05 OLYMPIQUE MARSIGLIA-LE HAVRE
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 19 OTTOBRE
- Alle 20.45 NANTES-LILLE
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 18 OTTOBRE
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
DOMENICA 19 OTTOBRE
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio
