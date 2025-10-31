Calcio Estero live Sky e NOW (31 Ottobre - 3 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
In arrivo un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky in streaming su NOW : da venerdì 31 ottobre,a lunedì 3 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

Stasera, alle 22.30 su Sky Sport Calcio e disponibile on demand, da non perdere l’appuntamento speciale con il primo episodio stagionale di Di Canio Premier Special: Centravanti – Evoluzione di una specie, dedicato ai nuovi attaccanti della Premier League che stanno cambiando gli scenari tattici con le loro doti di calciatori moderni. Da Ekitiké a Woltemade, da Gyökeres a Sesko: in questa puntata, Paolo Di Canio racconta le caratteristiche dei protagonisti di una nuova era del gioco delle punte centrali, dove fisico, statura e stazza contano, ma non dettano lo stile di gioco, sempre più volto all’abilità con i piedi, alla disponibilità in campo e alla creatività. Woltemade, ad esempio, nonostante i 198 centimetri di altezza non ha nel colpo di testa la sua carta vincente; Ekitiké può giocare anche più esterno per la sua capacità di correre palla al piede, di dialogare con i compagni di squadra e di proporsi per un tiro dal limite dell’aria. È passata l’era dei falsi nove, che in Inghilterra non ha mai avuto pieno sviluppo. I nuovi nove, intesi come ruolo e non come numero di maglia, corrispondono ai desideri degli allenatori, che in questo modo possono approfittare della loro stazza in alcune circostanze e della qualità tecnica in altre, aumentando il potenziale degli attacchi. Del resto, la storia del calcio inglese smentisce la percezione che i centravanti di successo fossero sempre monotematici nel fisico e nelle caratteristiche: Jimmy Greaves, il miglior realizzatore nella storia della massima serie inglese, era alto 173 centimetri e contava su opportunismo, rapidità, lucidità. Anche in Italia i cannonieri cari alla gente sono stati Gigi Riva e Paolo Rossi, dotati di fisici normali. Il viaggio di Paolo Di Canio, dunque, tocca varie tappe e varie stazioni, illuminando sullo sviluppo tattico di una Premier League che apre la strada su tutti i fronti.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 10ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 16 con Burnley-Arsenal (Sky Sport Calcio), Nottingham Forest-Manchester United (Sky Sport Max) e Brighton-Leeds (Sky Sport 259). Alle 18.30 appuntamento con Tottenham-Chelsea (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K), mentre alle 21 sarà la volta di Liverpool-Aston Villa (Sky Sport Arena). Domenica saranno due i match: alle 15 West Ham-Newcastle (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K) e alle 17.30 Manchester City-Bournemouth (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese il match tra Sunderland ed Everton (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il nono turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Augsburg-Borussia Dortmund. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Lipsia-Stoccarda (Sky Sport 258) e alle 18.30 il big match tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen (Sky Sport Max). Domenica altre due partite: alle 15.30 Colonia-Amburgo (Sky Sport Max),mentre alle 17.30 in scena Wolfsburg-Hoffenheim (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con l’11ª giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 PSG-Nizza (Sky Sport 253) e alle 21.05 il match Auxerre-Marsiglia (Sky Sport Mix). Domenica, alle 20.45 suSky SportCalcio, la partita Brest-Lione.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

DI CANIO PREMIER SPECIAL: CENTRAVANTI – EVOLUZIONE DI UNA SPECIE

Su Sky e in streaming su NOW. Disponibile on demand

VENERDI 31 OTTOBRE

  • Sky Sport Calcio e NOW alle 22.30

SABATO 1° NOVEMBRE

  • Sky Sport Uno e NOW Alle 20.15 e alle 22.45
  • Sky Sport Calcio Alle 12.30 e a mezzanotte

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 10a giornata

SABATO 1° NOVEMBRE

  • Alle 16 BURNLEY-ARSENAL
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

  • Alle 16  NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • Alle 16  BRIGHTON-LEEDS
    Sky Sport 259 e NOW
    telecronaca Federico Botti

  • Alle 18.30 TOTTENHAM-CHELSEA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano

  • Alle 21 LIVERPOOL-ASTON VILLA
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Matteo Marceddu

DOMENICA 2 NOVEMBRE

  • Alle 15 WEST HAM-NEWCASTLE
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

  • Alle 17.30 MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Federico Zancan

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

  • Alle 21 SUNDERLAND-EVERTON
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

BUNDESLIGA – 9a giornata

VENERDÌ 31 OTTOBRE

  • Alle 20.30 AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND
    Sky Sport 254 e NOW
    telecronaca Matteo Marceddu

SABATO 1° NOVEMBRE

  • Alle 15.30 LIPSIA-STOCCARDA
    Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca Christian Giordano

  • Alle 18.30 BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

DOMENICA 2 NOVEMBRE

  • Alle 15.30 COLONIA-AMBURGO
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

  • Alle 17.30 WOLFSBURG-HOFFENHEIM
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Christian Giordano

ZWEITE BUNDESLIGA – 11a giornata

VENERDÌ 31 OTTOBRE

  • Alle 18.30 ELVERSBERG-HANNOVER
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW
    telecronaca Riccardo Morelli

SABATO 1° NOVEMBRE

  • Alle 13.00 KARLSRUHER-SCHALKE
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Calogero Destro

LIGUE 1 – 11a giornata

SABATO 1° NOVEMBRE

  • Alle 17 PSG-NIZZA
    Sky Sport 253 e NOW
    telecronaca Paolo Redi

  • Alle 21.05 AUXERRE-MARSIGLIA
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Filippo Benincampi

DOMENICA 2 NOVEMBRE

  • Alle 20.45 BREST-LIONE
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Elia Faggion

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 1° NOVEMBRE

  • Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Paolo Di Canio

DOMENICA 2 NOVEMBRE

  • Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire tutta la stagione 2024/2025 di Serie C! Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese 
la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale
per seguire tutta la stagione 2025/2026!

