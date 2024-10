Guida TV Sky e NOW 27 Ottobre - 2 Novembre: Race for Glory, Italy for Movies, I Re dei Luna Park

GUIDA TV SKY / NOW | 27 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Race for Glory – Audi vs. Lancia

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

RACE FOR GLORY – AUDI V.S. LANCIA

Lunedì 28 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Stefano Mordini (La scuola cattolica) dirige Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl (Rush, Bastardi senza gloria) nell’incredibile storia del Campionato del mondo di rally del 1983. I coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dal carismatico Cesare Fiorio, affrontarono il potente team Audi in un’impresa che sembrava impossibile, grazie a un nuovo modello molto leggero, la Lancia 037. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, disponibile on demand anche in 4K.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

ITALY FOR MOVIES

Da martedì 29 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docu-serie racconta il territorio italiano attraverso luoghi divenuti iconici – perché set di grandi o piccoli progetti cinematografici – e location inedite al grande schermo, tutte da scoprire e conoscere. Le 10 puntate ci racconteranno alcuni luoghi della nostra Italia attraverso la loro storia, i legami culturali, aneddoti e peculiarità. Una cartolina del nostro paese in cui sono coinvolti registi, scenografi, sceneggiatori, scrittori, fotografi, architetti, esperti e studiosi d’arte.

SABATO 2 NOVEMBRE

I RE DEL LUNA PARK

Da sabato 2 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Le giostre sono da sempre sinonimo di luci, divertimento e festa. Ma cosa sappiamo di chi le porta di paese in paese per la gioia di adulti e bambini? il documentario ci racconta in quattro episodi la vita quotidiana, le passioni e le difficoltà dei Monti Condesnitt, una delle più famose famiglie pugliesi di giostrai, fra le ultime rimaste a difendere una tradizione che rischia di sparire. Tutti, in famiglia, ripongono nell'abile e carismatico zio Amilcare le loro speranze di sopravvivere e dare un futuro ad un mestiere sempre più in difficoltà