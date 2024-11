Guida TV Sky e NOW 17 - 23 Novembre: Rigopiano, Dune: Prophecy, IF, Il Colore Viola, L'Ombra di Goya

GUIDA TV SKY / NOW | 17 - 23 NOVEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 17 novembre alle 21:15, in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, sarà disponibile "I sogni segreti della natura con David Attenborough". In questa serie Sky Original, Sir David Attenborough esplora in modo innovativo il linguaggio del suono nel regno animale, dimostrando come esso giochi un ruolo cruciale in tutte le fasi della vita degli animali, dalle nascite alla sopravvivenza quotidiana, fino alla ricerca di un compagno. Ogni episodio ci guida in un viaggio sonoro che rivela le strategie degli animali per ascoltare e produrre suoni, influenzando così le loro scelte e interazioni.

Lunedì 18 novembre, sempre alle 21:15, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriverà "Dune: Prophecy". La nuova serie HBO Original e Sky Exclusive, ispirata al romanzo "Sisterhood of Dune" di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, si immerge nel passato remoto dell'universo creato da Frank Herbert, seguendo la nascita della setta delle Bene Gesserit 10.000 anni prima degli eventi che vedono protagonista Paul Atreides. Il racconto ruota intorno a due sorelle Harkonnen che devono affrontare forze capaci di minacciare il destino dell'umanità. Il cast annovera Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May e Mark Strong. Sempre lunedì 18 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, andrà in onda "IF – Gli amici immaginari". Diretto da John Krasinski, il film fantastico vede Ryan Reynolds in una storia delicata e surreale. Bea, un'adolescente che vive una situazione familiare complessa, scopre di poter vedere gli "IF", ossia amici immaginari abbandonati. Insieme a un vicino con il medesimo dono, Bea si impegna per ridare loro una nuova compagnia. Sarà disponibile anche in 4K e trasmesso alle 21:45 su Sky Cinema Collection – Fantasy.

Martedì 19 novembre alle 21:15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, verrà proposto "Il colore viola", adattamento musicale del celebre romanzo di Alice Walker, già portato sul grande schermo da Steven Spielberg. Il regista Blitz Bazawule racconta la vita di Celie, una donna costretta a subire violenze in una Georgia del primo Novecento. Il cast include Taraji P. Henson, Danielle Brooks e Fantasia Barrino. La pellicola sarà riproposta lunedì 25 novembre, durante la maratona "NO alla violenza sulle donne".

Mercoledì 20 novembre debutterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW "E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano". La docuserie, condotta da Pablo Trincia, ripercorre la tragedia dell'hotel Rigopiano in Abruzzo, colpito da una valanga il 18 gennaio 2017. Con una narrazione intima e dettagliata, vengono raccontate le storie dei ventinove morti e degli undici sopravvissuti, sollevando interrogativi sulla reale responsabilità dietro l'accaduto.

Giovedì 21 novembre, alle 21:15, Sky Arte e in streaming su NOW proporrà "L'ombra di Goya", un docufilm che indaga gli aspetti più oscuri e complessi della mente umana, visti attraverso le opere del grande artista spagnolo. Contemporaneamente, su Sky Nature, andrà in onda "La quercia e i suoi abitanti", documentario che esplora la vita di una maestosa quercia e le creature che vi trovano rifugio e protezione.

Infine, venerdì 22 novembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno in streaming su NOW, sarà trasmesso "Una storia nera". Il regista Leonardo D’Agostini porta sullo schermo il dramma giudiziario tratto dal romanzo di Antonella Lattanzi. La vicenda segue Carla, una donna che tenta di liberarsi dal marito violento, interpretata da Laetitia Casta, con Andrea Carpenzano nel ruolo di co-protagonista. Anche questa pellicola sarà trasmessa il 25 novembre su Sky Cinema Due, nell'ambito della maratona "NO alla violenza sulle donne".

DOMENICA 17 NOVEMBRE

I SOGNI SEGRETI DELLA NATURA CON DAVID ATTENBOROUGH

Da domenica 17 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il suono è il vocabolario della natura, svolge un ruolo cruciale nelle vite e nelle lotte quotidiane degli animali di tutto il mondo, dalla nascita alla sopravvivenza nell'età adulta, alla ricerca di un compagno. In questa serie Sky Original Sir David Attenborough esplora in modo completamente nuovo gli straordinari modi in cui gli animali sentono e producono suoni e come questi influenzino le decisioni che prendono.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

DUNE: PROPHECY

Da lunedì 18 novembre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, anche on demand

Ispirata al romanzo “Sisterhood of Dune” di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive racconta le origini della leggendaria setta delle Bene Gesserit dello sconfinato universo creato da Frank Herbert. Ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides, protagonista dei due blockbuster di Denis Villeneuve, “Dune: Prophecy” segue due sorelle Harkonnen mentre combattono forze che minacciano il futuro dell'umanità. Nel numeroso cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May e Mark Strong.

IF – GLI AMICI IMMAGINARI

Lunedì 18 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

John Krasinski dirige una delicata pellicola fantastica con Ryan Reynolds. Bea, un’adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica, scopre di poter vedere gli IF, cioè amici immaginari che sono stati abbandonati da coloro che un tempo erano stati bambini. Dopo aver scoperto che il vicino di casa ha il suo stesso potere, i due si alleano per poter ridare compagnia agli IF. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Fantasy, disponibile on demand anche in 4K.

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

IL COLORE VIOLA

Martedì 19 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Blitz Bazawule porta sul grande schermo l’adattamento musicale del romanzo di Alice Walker, che aveva già dato vita nel 1985 alla celebre pellicola di Steven Spielberg. Nel cast troviamo Taraji P. Henson (Il diritto di contare), Danielle Brooks e Fantasia Barrino. Nella Georgia segregazionista del primo Novecento, Celie è data in sposa dal suo padre incestuoso a un uomo alcolizzato e violento. Sopporta di tutto, finché due figure positive entrano finalmente nella sua vita: la sua futura nuora Sofia e Shug Avery, un’indipendente cantante blues. In onda anche lunedì 25 nel pomeriggio su Sky Cinema Due, all’interno della maratona “NO alla violenza sulle donne”, disponibile on demand anche in 4K.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

‘E POI IL SILENZIO – IL DISASTRO DI RIGOPIANO’. LA SERIE

Da mercoledì 20 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Pablo Trincia è protagonista di ‘E POI IL SILENZIO – IL DISASTRO DI RIGOPIANO’, la docuserie in onda dal 20 novembre in esclusiva su Sky TG24, Sky Documentaries, Sky Crime e in streaming su NOW, che racconta la tragedia dell’hotel Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso, in Abruzzo, colpito da una valanga che nel pomeriggio del 18 gennaio 2017 l’ha quasi completamente distrutto. Al suo interno, oltre allo staff, c’erano gli ospiti che la sera prima avevano raggiunto la struttura tra mille difficoltà, per poi ritrovarsi intrappolati lì dentro a causa di una forte nevicata. Il bilancio fu di ventinove vittime e undici sopravvissuti. Ma è davvero stata solo colpa della natura?

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

L’OMBRA DI GOYA

Giovedì 21 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il docufilm su Goya, un artista che, come pochi altri, ha saputo raccontare gli incubi, le ossessioni e i fantasmi degli esseri umani, ma anche le straordinarie creature fantastiche che nascono dalle loro menti dissacranti.

LA QUERCIA E I SUOI ABITANTI

Giovedì 21 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che mostra le tante famiglie che abitano una quercia di circa 210 anni. Questo regno animale è formato da scoiattoli, balanini, ghiandaie, formiche, topi di campagna ognuno con la sua casa tra i rami del maestoso albero. Tutti loro cercano di sopravvivere e convivere in armonia. Nonostante le differenze tra le loro specie, infatti, le loro esistenze ruotano tutte attorno alla quercia, che li accoglie e li protegge dalle radici fino alla sua cima.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

UNA STORIA NERA

Venerdì 22 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Leonardo D’Agostini (Il campione) adatta per il grande schermo la vicenda narrata nel romanzo omonimo di Antonella Lattanzi, che firma la sceneggiatura insieme a lui, di un dramma giudiziario con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano. Dopo un ventennio di violenze subite, Carla riesce a lasciare il marito Vito e portare con sé i 3 figli. L’uomo però non si rassegna a considerarla come una sua proprietà, così quando sono costretti a rivedersi per il quinto compleanno della figlia, la situazione degenera. In onda anche lunedì 25 in seconda serata su Sky Cinema Due, all’interno della maratona “NO alla violenza sulle donne”.