Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Novembre: La Coda del Diavolo, Dostoevskij, Faye Dunaway, Re Lunapark

GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 NOVEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora.

Lunedì 25 novembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in in streaming su NOW, sarà trasmesso "La coda del diavolo", un avvincente action-thriller tratto dal romanzo di Maurizio Maggi. Luca Argentero interpreta Sante Moras, un ex poliziotto e ora guardia carceraria, accusato ingiustamente di un omicidio durante il suo turno di custodia. Sante intraprende una fuga per dimostrare la propria innocenza, scoprendo una verità sconvolgente con l’aiuto di Fabiana Lai, giornalista investigativa interpretata da Cristiana Dell’Anna. Il cast è completato da Francesco Acquaroli. Ambientato in una Sardegna cupa e misteriosa, il film sarà disponibile anche in 4K e trasmesso alle 21:45 su Sky Cinema Action, sempre on demand.

Sempre lunedì 25 novembre, alle 21:15 su Sky Crime e in streaming su NOW, debutta "Ogni 72 ore", una serie documentaristica condotta da Daniela Collu che affronta il drammatico fenomeno dei femminicidi in Italia. Ogni episodio analizza storie reali, riflettendo sull’influenza di pregiudizi e stereotipi nella percezione delle vittime, dando voce a una tragedia che si ripete con allarmante frequenza. La serie sarà disponibile anche on demand.

Mercoledì 27 novembre, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriva "Dostoevskij", la nuova serie noir ideata e diretta dai Fratelli D’Innocenzo. Filippo Timi interpreta Enzo Vitello, un detective tormentato che si confronta con un serial killer noto come "Dostoevskij", il quale lascia lettere con riflessioni esistenziali accanto alle sue vittime. Presentata alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la serie sarà interamente disponibile on demand. In concomitanza, verrà pubblicato il libro "Indizi", che raccoglie sceneggiature e storyboard della serie, disponibile in libreria.

Giovedì 28 novembre alle 21:15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Faye Dunaway", un documentario che esplora la carriera della celebre attrice, rivelando anche aspetti inediti della sua vita, inclusa la diagnosi di disturbo bipolare. Nella stessa serata, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, sarà disponibile "Shoshana", un thriller politico ambientato nella Tel Aviv degli anni '30. Diretto da Michael Winterbottom, il film segue Thomas Wilkin, un membro della polizia britannico-palestinese, e Shoshana Borochov, giornalista coinvolta in un intricato gioco di potere. Entrambi i contenuti saranno disponibili anche in 4K, on demand.

Venerdì 29 novembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e iin streaming su NOW, debutta "Sei fratelli", un film corale diretto da Simone Godano, con Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini e Linda Caridi. La trama segue cinque figli che scoprono di avere una sorella sconosciuta e affrontano le sfide legate all’eredità lasciata dal loro padre. Anche questo titolo sarà disponibile on demand.

Sabato 30 novembre alle 21:15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sarà trasmesso "I re del Luna Park", un documentario in quattro episodi che racconta la vita della famiglia Monti Condesnitt, una delle ultime dinastie di giostrai in Italia. La serie esplora il loro impegno nel preservare una tradizione che rischia di scomparire. Tutti gli episodi saranno disponibili on demand.

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

LA CODA DEL DIAVOLO

Lunedì 25 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Luca Argentero è il protagonista di un action-thriller con Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli, tratto dal libro di Maurizio Maggi. In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. Sante Moras, ex poliziotto e oggi guardia carceraria, è accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago, Sante decide che l’unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai, una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action, disponibile on demand anche in 4K.

OGNI 72 ORE

Da lunedì 25 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ogni 72 ore, in Italia, una donna viene uccisa, da un amico, un conoscente, un completo sconosciuto, o dal proprio partner. Condotto da Daniela Collu, Ogni 72 ore racconta la terribile piaga dei femminicidi, mostrando come relazioni affettive o amorose possano degenerare fino all'omicidio. Ogni episodio racconta un caso diverso, rivelando non solo l'orrore del crimine, ma anche come la percezione della vittima sia spesso influenzata da pregiudizi legati al suo aspetto o alla sua vita.

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE

DOSTOEVSKIJ

Da mercoledì 27 novembre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, tutti gli episodi da subito disponibili on demand

Già presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dopo un eccezionale passaggio al cinema in due parti arriva finalmente su Sky e NOW, con tutti gli episodi disponibili da subito, la nuova serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo. Prodotta da Sky Studios con Paco Cinematografica, “Dostoevskij” è un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di Enzo Vitello, un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni. In una terra scarna e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una modalità costante: accanto al corpo della vittima l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante visione del mondo e descrivendo gli ultimi attimi di vita della vittima, parole che Vitello sente risuonare dentro di sè. La sceneggiatura e gli storyboard inediti della serie sono stati raccolti in un libro, “Indizi”, in libreria dal 19 novembre con La Nave di Teseo (collana Oceani).

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

FAYE DUNAWAY

Giovedì 28 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In questo intimo ritratto, la leggenda di Hollywood Faye Dunaway, una delle più grandi attrici americane degli anni ’70, racconta i trionfi e le sfide della sua illustre carriera. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, Dunaway rivela, per la prima volta, la sua diagnosi di disturbo bipolare e parla della sua "controversa" reputazione.

SHOSHANA

Giovedì 28 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Michael Winterbottom dirige un thriller politico, ispirato a eventi realmente accaduti, che vede protagonisti Douglas Booth, Irina Starshenbaum e Harry Melling. Tel Aviv, anni 30. Thomas Wilkin è un membro della squadra antiterrorismo delle forze di Polizia Britannico-Palestinesi e ha una relazione con Shoshana Borochov, giornalista e figlia del cofondatore del movimento operaio sionista. Wilkin affianca il nuovo funzionario di polizia Geoffrey Morton nella caccia a un leader clandestino, mandante di una serie di attentati, ma a loro volta diventano i suoi principali obiettivi. Con l’intensificarsi del clima di violenza, Shoshana sarà tuttavia costretta a decidere accanto a chi vorrà combattere. Disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

SEI FRATELLI

Venerdì 29 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Simone Godano (Marilyn ha gli occhi neri) dirige un film corale che nel cast prevede Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini e Linda Caridi. Guido, Marco, Leo, Gaelle e Mattia sono i cinque figli di Manfredi Alicante, un padre egoista e narciso che si è appena tolto la vita. All’apertura del testamento, scoprono di avere anche una sorella, Luisa, della quale nessuno di loro era a conoscenza. Questa novità e l’allevamento di ostriche ereditato daranno vita a dissapori e riappacificazioni.

SABATO 30 NOVEMBRE

I RE DEL LUNA PARK

Da sabato 30 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Le giostre sono da sempre sinonimo di luci, divertimento e festa. Ma cosa sappiamo di chi le porta di paese in paese per la gioia di adulti e bambini? il documentario ci racconta in quattro episodi la vita quotidiana, le passioni e le difficoltà dei Monti Condesnitt, una delle più famose famiglie pugliesi di giostrai, fra le ultime rimaste a difendere una tradizione che rischia di sparire. Tutti, in famiglia, ripongono nell'abile e carismatico zio Amilcare le loro speranze di sopravvivere e dare un futuro ad un mestiere sempre più in difficoltà.