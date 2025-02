Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Febbraio: Limonov, Lockerbie - La vera storia, Horizon - An American Saga

GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 FEBBRAIO 2025



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 9 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda LIMONOV, un'esclusiva Sky che porta sullo schermo la straordinaria vita di Eduard Limonov. Interpretato da Ben Whishaw e tratto dal romanzo biografico di Emmanuel Carrère, il film è stato adattato da Paweł Pawlikowski e diretto da Kirill Serebrennikov. Selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024, racconta la storia di un militante rivoluzionario, un delinquente, uno scrittore underground e un maggiordomo di un miliardario a Manhattan, attraversando Russia, America ed Europa nella seconda metà del XX secolo. Disponibile on demand anche in 4K.

Lunedì 10 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e iin streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta la quarta stagione di TRANSPLANT. L’ultimo capitolo del medical drama canadese segue ancora le vicende del dottor Bashir Hamed, medico siriano con una grande esperienza in medicina d’urgenza. Rifugiato in Canada insieme alla sorella minore, lotta per ricostruire la propria carriera partendo da zero.

Sempre lunedì 10 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta la docuserie LOCKERBIE – LA VERA STORIA DELL’ATTENTATO. In quattro episodi, il documentario approfondisce le domande rimaste senza risposta sul disastro del volo Pan Am 103, esploso sopra Lockerbie il 21 dicembre 1988, causando la morte di 270 persone. Attraverso prove e testimonianze dirette, si cerca di fornire un quadro definitivo dei responsabili dell’attentato e del suo impatto sulle vite delle vittime e delle loro famiglie.

Lunedì 10 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW disponibile anche on demand, arriva HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1, il nuovo western epico diretto e interpretato da Kevin Costner. Con Sienna Miller e Sam Worthington, il film ambientato nel Montana del 1859 racconta le difficoltà dei coloni in cerca di fortuna, minacciati dagli Apache decisi a difendere la propria terra. Intanto, in Wyoming, un avventuriero e una prostituta fuggono da un uomo spietato che vuole impossessarsi del bambino che portano con loro. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Kevin Costner Mania. Disponibile on demand anche in 4K.

Da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio, Sky Cinema Collection e in streaming su NOW celebra Kevin Costner con una programmazione dedicata. Oltre a HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1, spiccano titoli iconici come THE UNTOUCHABLES – GLI INTOCCABILI, THIRTEEN DAYS, LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO, CRIMINAL, JACK RYAN: L’INIZIAZIONE e la commedia VIZI DI FAMIGLIA.

Mercoledì 12 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW disponibile anche on demand, va in onda GLI IMMORTALI. Diretto da Anne Riitta Ciccone e con Maria Grazia Cucinotta, il film si ispira a un'esperienza reale e racconta la storia di Chiara, tecnico delle luci teatrali, che deve affrontare il ritorno improvviso del padre malato, con cui condividerà un intenso percorso emotivo. Disponibile on demand anche in 4K.

Giovedì 13 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, viene trasmesso FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO. Un ritratto intimo delle relazioni sentimentali attraverso gli occhi della regista Chloé Barreau, che ha filmato e documentato tutti i suoi amori sin dall’adolescenza tra Parigi e Roma. Il film esplora le diverse versioni dei ricordi e le dinamiche che emergono nei racconti degli ex partner.

Da venerdì 14 a domenica 23 febbraio, Sky Cinema Collection e in streaming su NOW propone RISATE ALL’ITALIANA, una collezione di oltre 50 commedie italiane. Tra i film imperdibili ci sono FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA, MAI STATI UNITI, COMPROMESSI SPOSI, MA COSA CI DICE IL CERVELLO, MASCHI CONTRO FEMMINE, BEATA IGNORANZA, SE DIO VUOLE, VIVA L’ITALIA, LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO, UN FIGLIO DI NOME ERASMUS e PARE PARECCHIO PARIGI. Leonardo Pieraccioni sarà protagonista della programmazione del 17 febbraio con tre dei suoi film più amati: UN FANTASTICO VIA VAI, IL PROFESSOR CENERENTOLO e PARE PARECCHIO PARIGI, in occasione del suo 60° compleanno.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

LIMONOV - Sky Exclusive

Domenica 9 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ben Whishaw veste i panni dello scrittore e politico russo nel film, tratto dal romanzo biografico di Emmanuel Carrère, adattato da Paweł Pawlikowski (Cold War) e diretto da Kirill Serebrennikov (Parola di Dio, La moglie di Tchaikovsky). Selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024. Un militante rivoluzionario, un delinquente, uno scrittore underground, il maggiordomo di un miliardario a Manhattan. Ma anche un poeta, un amante delle belle donne, un guerrafondaio, un attivista politico e un romanziere che ha scritto della propria grandezza. La storia della vita di Eduard Limonov è un viaggio attraverso la Russia, l’America e l’Europa durante la seconda metà del XX secolo. Disponibile on demand anche in 4k.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

TRANSPLANT – QUARTA STAGIONE

Da lunedì 10 febbraio alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’ultima stagione del medical drama canadese che segue le vicende del dottor Bashir Hamed, un carismatico medico siriano con competenze collaudate in medicina d'urgenza. Fuggito dalla sua patria devastata dalla guerra, lui e la sorella minore diventano rifugiati e lottano per costruirsi una nuova vita in Canada. Se Bash vuole tornare a essere un medico, deve ricominciare da zero la sua formazione.

LOCKERBIE – LA VERA STORIA DELL’ATTENTATO

Da lunedì 10 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In coda all’ultimo episodio della serie Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 in onda dal 27 gennaio su Sky Atlantic, la docuserie in quattro parti che esamina le domande lasciate senza risposta ed esplora la verità dietro il disastro dell’attentato del volo Pan Am 103 che il 21 dicembre 1988 esplose sopra Lockerbie, uccidendo 270 persone. Attraverso prove e testimoni si cerca di fornire una spiegazione definitiva sui responsabili dell'attentato, attraverso testimonianze di persone strettamente legate al disastro e alle indagini che lo hanno seguito per anni raccontano l'impatto che l'attentato di Lockerbie ha avuto sulle loro vite.

HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1

Lunedì 10 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Kevin Costner dirige e interpreta il primo capitolo della una saga western che nel cast vede Sienna Miller e Sam Worthington. Montana, 1859. Due anni prima della guerra civile, carovane di coloni in cerca dell’eldorado si installano lungo il fiume con i loro carri, ma gli Apache non ci stanno e presto li attaccano per difendere la loro terra. Intanto, in Wyoming, un avventuriero e una prostituta fuggono da un uomo spietato che vorrebbe mettere le mani sul bambino che portano con loro… Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Kevin Costner Mania. Disponibile on demand anche in 4k



SKY CINEMA COLLECTION – KEVIN COSTNER MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio

Collezione KEVIN COSTNER MANIA disponibile on demand dal 10 febbraio - Da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio in occasione della prima visione HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CAPITOLO 1 (lun. 10 feb. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky Cinema Collection dedica interamente la programmazione all’attore e regista premio Oscar® Kevin Costner. Tra i 10 titoli previsti, sono da non perdere: il capolavoro di Brian De Palma, THE UNTOUCHABLES – GLI INTOCCABILI, con Robert De Niro e Sean Connery, premiato con l’Oscar® come miglior attore non protagonista; il film biografico THIRTEEN DAYS, dove Costner veste i panni di Kenneth O’Donnell, l’assistente di John F. Kennedy durante i 13 giorni più delicati della sua presidenza; il dramma sentimentale tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, con protagonisti Robin Wright e Paul Newman, LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO; la commedia di Rob Reiner VIZI DI FAMIGLIA con Jennifer Aniston e Shirley MacLaine; il thriller in cui la nostra star si maschera da cattivo, CRIMINAL con Gary Oldman, Gal Gadot e Ryan Reynolds; e il quinto film della saga action nata dalla penna di Tom Clancy JACK RYAN: L’INIZIAZIONE, con Chris Pine.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

GLI IMMORTALI

Mercoledì 12 febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La regista italo-finlandese Anne Riitta Ciccone realizza un film personale che prende spunto da un’esperienza realmente vissuta. Nel cast anche Maria Grazia Cucinotta. Chiara è un tecnico delle luci che sta lavorando per uno spettacolo teatrale. Improvvisamente, torna nella sua vita il padre, pronto al confronto con lei, ma affetto da un virus che non dà speranza. Insieme condivideranno le fasi di un duro calvario. Disponibile on demand anche in 4k

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

FRAMMENTI DI UN PERCORSO AMOROSO

Giovedì 13 febbraio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione di San Valentino un ritratto intimo e originale sulle relazioni amorose per svelarne i percorsi universali. Da quando aveva 16 anni, fra Parigi e Roma, Chloé Barreau - cineasta, autrice- ha filmato tutti i suoi amori. Mentre viveva una relazione, ne stava già costruendo il ricordo: riprendendo, fotografando, scrivendo. Ma ogni storia ha almeno due punti di vista… Cosa ricordano i suoi ex? Qual è la loro versione dei fatti? Il film ricostruisce la vita di una donna attraverso il racconto delle persone che l’hanno amata: Sébastien, Jeanne, Laurent, Ariane, Rebecca, Anne, Jean-Philippe, Anna, Bianca, Marina, Marco, Caroline…

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

SKY CINEMA COLLECTION – RISATE ALL’ITALIANA

Sky Cinema Collection, da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio

Collezione KEVIN COSTNER MANIA disponibile on demand dal 10 febbraio

Da venerdì 14 a domenica 23 febbraio torna su Sky Cinema Collection l’appuntamento con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti delle risate all’italiana con oltre 50 titoli. Tra i grandi protagonisti della collezione troviamo il regista Carlo Vanzina con il sequel del cult anni 70 FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, e la commedia ‘on the road’ MAI STATI UNITI, con Ambra Angiolini e Vincenzo Salemme, che recita anche al fianco di Diego Abatantuono in COMPROMESSI SPOSI di Francesco Miccichè; Paola Cortellesi è invece protagonista dei due film campioni di incassi al botteghino: MA COSA CI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani e MASCHI CONTRO FEMMINE di Fausto Brizzi, in cui troviamo anche Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi. Fra gli altri mattatori della commedia troviamo: Marco Giallini in BEATA IGNORANZA di Massimiliano Bruno e in SE DIO VUOLE di Edoardo Falcone, dove recita insieme ad Alessandro Gassmann, che è anche protagonista della graffiante commedia con Michele Placido, Raoul Bova e Ambra Angiolini, VIVA L’ITALIA; Christian De Sica e Rocco Papaleo in LA SCUOLA PIÙ BELLA DEL MONDO; il duo comico Luca e Paolo in UN FIGLIO DI NOME ERASMUS; e Leonardo Pieraccioni, regista e interprete della commedia, ispirata ad una storia vera, PARE PARECCHIO PARIGI con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica, da non perdere lunedì 17 febbraio nel pomeriggio, insieme a UN FANTASTICO VIA VAI e IL PROFESSOR CENERENTOLO, in occasione del suo 60° compleanno.