Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Marzo | Anselm, La Memoria Dell'Assassino

GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 MARZO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 9 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva ANSELM. Diretto dal celebre regista Wim Wenders (Perfect Days) e candidato al Festival di Cannes come miglior documentario, il film celebra l’80esimo compleanno di Anselm Kiefer con un omaggio a uno dei più importanti artisti del nostro tempo. Attraverso immagini evocative e un racconto coinvolgente, il documentario ripercorre la vita e l’opera del pittore e scultore tedesco, esplorandone la visione artistica, lo stile rivoluzionario e la sua incessante riflessione sull’esistenza umana e sulla ciclicità della storia.

Lunedì 10 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta LA MEMORIA DELL’ASSASSINO. La seconda regia di Michael Keaton è un thriller dalle venature noir che lo vede protagonista accanto a James Marsden, Joanna Kulig (Cold War) e con la partecipazione di Al Pacino. La storia segue John Knox, un killer a cui è stata diagnosticata una forma di demenza incurabile. Deciso a ritirarsi, accetta un ultimo incarico, ma qualcosa va storto: tre persone vengono uccise, tra cui il suo partner. A complicare ulteriormente le cose, suo figlio Miles si presenta alla sua porta, nei guai per aver tolto la vita a un uomo.

Martedì 11 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva SHARON STONE – SURVIVAL INSTINCT. In occasione del suo 67esimo compleanno, il documentario traccia un ritratto della celebre attrice, sex symbol degli anni ’90, che ha combattuto con determinazione per affermarsi in un’industria cinematografica dominata dagli uomini. Attraverso immagini inedite e testimonianze esclusive, il film racconta il percorso di una donna che ha sfidato ogni ostacolo per emergere e lasciare il segno nel mondo del cinema.

Da mercoledì 12 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW disponibile anche on demand, arriva LA VERITÀ SULLA MIA MORTE. Ogni cadavere porta con sé indizi nascosti che raccontano le circostanze della sua fine. Quando le risposte mancano e le circostanze appaiono ambigue, i patologi forensi intervengono per dare voce a chi non può più parlare. Attraverso autopsie meticolose e indagini incrociate, il programma ricostruisce storie di vite spezzate e misteri irrisolti, portando alla luce crimini insospettabili e verità scomode. Sempre mercoledì 12 marzo, alle 22.55, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, torna AI CONFINI DELLA GELOSIA con la quarta stagione. La serie esplora storie reali in cui la gelosia, uno dei sentimenti più primordiali e incontrollabili, ha avuto conseguenze tragiche. Attraverso testimonianze dirette e ricostruzioni dettagliate, si scoprono i meccanismi che portano alla distruzione di legami familiari, amicizie e relazioni sentimentali.

Giovedì 13 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW disponibile anche on demand, debutta THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO. Ishana Night Shyamalan, figlia d’arte di M. Night Shyamalan, scrive e dirige un horror inquietante con protagonista Dakota Fanning. Mina, impiegata in un negozio di animali, accetta di consegnare un pappagallo in una cittadina dell’Irlanda occidentale. Ma il viaggio prende una piega sinistra quando la sua auto si spegne vicino a una foresta e i dispositivi elettronici si disattivano. Salvata da un’anziana donna, Mina viene condotta in un misterioso rifugio di vetro e cemento, senza sapere che la notte porterà con sé presenze terrificanti. Sempre giovedì 13 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, debutta I GUARDIANI DELLA NATURA S1. La serie documentaria segue i coraggiosi ranger dello Zambia impegnati nella protezione della fauna selvatica. Tra missioni rischiose e interventi straordinari, lo show offre uno sguardo privilegiato sul loro instancabile lavoro a difesa degli animali e della biodiversità.

Venerdì 14 marzo si conclude SKY CINEMA - SPIDER-MAN, in streaming su NOW l’evento speciale dedicato all’Uomo Ragno. Dal 8 al 14 marzo, Sky Cinema Collection si è tinto di rosso e blu con le avventure di Spider-Man e i primi due capitoli della saga spin-off dedicata al suo temuto rivale Venom, per un totale di 10 titoli disponibili anche on demand.

DOMENICA 9 MARZO

ANSELM

Domenica 9 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Diretto dal celebre regista Wim Wenders (Perfect Days), candidato al Festival di Cannes come miglior documentario. In occasione dell’80esimo compleanno di Anselm Kierferl, un omaggio a uno dei più importanti artisti del nostro tempo con un documentario che racconta il percorso di vita del pittore e scultore tedesco, la sua visione, il suo stile rivoluzionario e il suo immenso lavoro di esplorazione dell’esistenza umana e della natura ciclica della storia.

LUNEDÌ 10 MARZO

LA MEMORIA DELL’ASSASSINO

Lunedì 10 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La seconda regia di Michael Keaton è un thriller dalle venature noir che lo vedono protagonista e al suo fianco troviamo James Marsden, Joanna Kulig (Cold War) e la partecipazione di Al Pacino. John Knox è un killer a cui è stata diagnosticata una forma di demenza incurabile che gli sta facendo perdere la memoria. Prende accordi per un ultimo lavoro prima di ritirarsi, ma qualcosa va storto e fa fuori tre persone, tra cui il suo partner. Inoltre, si presenta a casa sua il figlio Miles, nei guai per aver ucciso un uomo.

MARTEDÌ 11 MARZO

SHARON STONE – SURVIVAL INSTINCT

Martedì 11 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione de suo 67esimo compleanno il ritratto di Sharon Stone: sex symbol degli anni ’90, che ha lavorato duramente per sopravvivere in un’industria dominata dagli uomini.

MERCOLEDÌ 12 MARZO

LA VERITÀ SULLA MIA MORTE

Da mercoledì 12 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ogni cadavere porta con sé la verità sulla propria morte, nascosta tra segni invisibili e ferite mai raccontate. Quando le circostanze sembrano ambigue e le risposte mancano, sono i patologi forensi a dare voce a chi non può più parlare. Attraverso autopsie meticolose e indagini incrociate, si ricostruiscono storie di vite spezzate e misteri oscuri, rivelando crimini insospettabili, bugie taciute e colpe che nessuno voleva affrontare.



AI CONFINI DELLA GELOSIA STAGIONE 4

Da mercoledì 12 marzo alle 22.55, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Come tutti impariamo nel corso della vita, nei rapporti affettivi la gelosia può esplodere da un momento all’altro. E spesso, con conseguenze estremamente tragiche. Parenti, partner, amici…quando il mostro dagli occhi verdi si scatena, distrugge vite e provoca disastri. La serie racconta senza filtri storie dove quest’istinto primordiale si è infiammato al punto tale da trasformarsi in pura follia.

GIOVEDÌ 13 MARZO

THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO

Giovedì 13 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La figlia d’arte Ishana Night Shyamalan scrive e dirige un horror che vede protagonista Dakota Fanning. Mina lavora in un negozio di animali e un giorno riceve l’incarico di consegnare un pappagallo in una cittadina dell’Irlanda occidentale. Però, appena si trova nei pressi di una foresta, la sua auto si spegne e i suoi dispositivi si sconnettono. Viene guidata da un’anziana fino a un misterioso rifugio in vetro e cemento e ancora non sa che nella notte il bosco si popola di terribili creature.

I GUARDIANI DELLA NATURA S1

Da giovedì 13 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Serie che celebra il lavoro dei più grandi eroi della fauna selvatica dello Zambia, impegnati in missioni straordinarie per salvare e proteggere i suoi animali e i suoi parchi.

VENERDÌ 14 MARZO

SKY CINEMA - SPIDER-MAN

Da sabato 8 a venerdì 14 marzo, disponibile on demand dal 8 marzo Sky Cinema Collection si tinge di rosso e blu e ospita le incredibili avventure dell’Uomo Ragno, insieme ai primi deu capitoli della saga spin-off dedicata al suo temuto rivale Venom con 10 titoli.

SABATO 15 MARZO

MILLER’S GIRL

Sabato 15 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La scrittrice e sceneggiatrice Jade Halley Bartlett esordisce nella regia con un dramma psicologico con Martin Freeman e Jenna Ortega. In un college del Tennessee si incontrano la giovane Cairo Sweet, da sempre abituata a combattere la solitudine con la lettura, e il professore di letteratura Jonathan Miller, sposato e frustrato nelle sue ambizioni di romanziere. Nonostante la differenza d'età, l’attrazione fra i due porta a una relazione intensa, alimentata proprio dalla letteratura.

