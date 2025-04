Aprile 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | APRILE 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Aprile 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Aprile si apre con una carrellata di nuove serie da vedere, che sapranno sorprenderti e tenerti incollato allo schermo. Prepara il divano per immergerti in storie avvincenti, tutte targate Sky.

Partiamo con la seconda stagione di The Last of Us, celebre serie post-apocalittica adattata televisivamente dall’omonimo videogioco. Nel 2035, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, il mondo appare ancor più implacabile per Joel ed Ellie, che tra vendetta dolore e sopravvivenza sono comunque riusciti a trovare rifugio a Jackson. Ma la loro fragile quiete viene scossa dall’arrivo di Abby, una soldatessa determinata a riscrivere il passato con il fuoco della sua vendetta. Un viaggio tra redenzione e disperazione che metterà a dura prova il legame tra l’uomo e la giovane ragazza. Disponibile a partire dal 14 aprile, in esclusiva su Sky.

Continuano le novità con la terza stagione di Gangs of London. Nei nuovi episodi della serie crime ideata da Gareth Evans e Matt Flannery, Londra si trasforma ancora una volta in un campo di battaglia, dove alleanze instabili e tradimenti letali si intrecciano in una spirale di violenza. Elliot, da ex poliziotto sotto copertura a figura di spicco nel mondo criminale accanto ai Dumani, si trova nel mezzo di una crisi quando un carico di cocaina contaminato scatena una tragedia con centinaia di vittime. Chi ha orchestrato questo attacco e a quale scopo? Scoprilo dal 18 aprile in esclusiva su Sky.

Un appuntamento triplo accende i mercoledì sera di aprile: tornano con dei nuovi episodiChicago Med (S10), Chicago Fire (S13) e Chicago P.D. (S12). Medici, vigili del fuoco e poliziotti si confrontano con nuove emergenze che mettono a rischio vite e relazioni, in un intreccio di azione e dramma che non lascia spazio alla noia. Un mix esplosivo di coraggio e tensione, pensato per chi ama storie in cui ogni secondo conta. I nuovi episodi sono disponibili dal 30 aprile su Sky.

Infine, non perdere la nuova e quinta stagione di Delitti ai Tropici, titolo poliziesco ambientato nello splendido scenario di un’isola della Martinica. La serie segue le indagini della risoluta comandante di polizia Melissa Sainte-Rose e del dinamico capitano Crivelli, protagonisti di una trama ricca di mistero e colpi di scena. Tra atmosfere esotiche e suspense mozzafiato, ogni episodio ti trasporterà in un mondo dove il confine tra giustizia e inganno è incredibilmente sottile. In onda dal 22 aprile in esclusiva su Sky.

Il mese è caratterizzato anche da una straordinaria selezione di film, che spaziano dal dramma alla commedia fino all’animazione, con storie avvincenti e cast d’eccezione. Preparati a vivere emozioni intense e momenti di puro divertimento con Sky.

Lasciati ammaliare daDiamanti, film campione di incassi co-scritto e diretto da Ferzan Ozpetek. La trama segue le vicende di un regista che convoca le sue attrici preferite: quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile. Con un cast corale straordinario composto da Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Sara Bosi, Loredana Cannata, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori e Carmine Recano, Diamanti ti aspetta su Sky dal 20 aprile.

Risate garantite per tutta la famiglia con il divertentissimo Cattivissimo Me 4, ultimo capitolo della celebre saga animata. Gru, ormai agente dell’Anti-Villain League, è pronto per una nuova, rocambolesca avventura accanto a Lucy e alle sue tre figlie adottive. Ma questa volta, la famiglia si allarga con l’arrivo di Gru Jr., un piccolo terremoto che ama tormentare il padre. Quando un pericoloso criminale, Maxime Le Mal, si mette sulle loro tracce, Gru e la sua famiglia dovranno fuggire e affrontare una nuova sfida. Un’esplosione di azione e comicità da non perdere su Sky, a partire dal 21 aprile.

Se ami le commedie italiane non potrai non amare Una terapia di gruppo, brillante pellicola comica diretta da Paolo Costella. Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo ricevono per errore un appuntamento allo stesso orario nello studio di un rinomato terapeuta. Con il dottore assente, decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita, dando vita a situazioni surreali e irresistibili. Nel cast, un ensemble eccezionale guidato da Claudio Bisio, Claudio Santamaria e Margherita Buy. Disponibile su Sky dal 14 aprile.

Dal 28 aprile arriva su Sky anche Napoli - New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ambientato nel 1949 e con un cast che include Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro e Antonio Catania, la pellicola racconta la storia di Celestina e Carmine, due ragazzini napoletani che, avendo perso ogni cosa, si ritrovano clandestini su un piroscafo diretto in America. Sbarcati insieme a moltissimi altri emigranti italiani a Ellis Island, dovranno cavarsela in un mondo sconosciuto, inseguendo il sogno di una vita migliore.

Proseguono le novità con il film Twisters, nuova versione del film Twister(1996) diretto da Lee Isaac Chung. La pellicola segue le vicende di Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), un’ex cacciatrice di uragani profondamente segnata da un devastante tornado durante gli anni del college, ora dedita allo studio delle tempeste dal suo studio a New York. Spinta da un amico a tornare sul campo per testare un sistema sperimentale di allerta meteorologica, Kate si ritrova a rischiare nuovamente la vita, incrociando il cammino di Tyler Owens (Glen Powell), una star dei social media nota per le sue imprese spericolate. Twisters ti aspetta su Sky dal 7 aprile.

Infine, lasciati ispirare da Better Man, il film biografico e musicale diretto da Michael Gracey, che racconta l’inaspettata ascesa di Robbie Williams. Dalle prime conquiste con la band Take That alla consacrazione da solista, Better Man mostra come un uomo comune di Stoke-on-Trent abbia saputo trasformarsi in una superstar, vendendo 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra successi, fragilità e momenti di grande difficoltà, il film celebra il potere del sogno e della resilienza, rendendo onore ad uno dei più grandi cantanti del panorama contemporaneo mondiale. Disponibile su Sky a partire dal 18 aprile.

Aprile continua a regalare emozioni forti e viaggi avventurosi, anche grazie a tre show che promettono spettacolo e risate in ogni puntata.

La stagione 11 di Cucine da Incubo è alle porte: il celebre chef stellato Antonino Cannavacciuolo si lancia in sette nuove puntate, mettendo in gioco la sua esperienza con ristoratori in difficoltà per risollevare le sorti dei loro locali. Per la prima volta, il suo viaggio oltrepassa i confini italiani, con una puntata girata in Germania, tra Norimberga e Francoforte. Non perderti Cucine da Incubo, dal 6 aprile, in esclusiva su Sky.

Continua a seguire, tutti i giovedì in esclusiva su Sky, Pechino Express – Fino al tetto del mondo. La nuova edizione di Pechino Express riprende il cammino iniziato a marzo, trascinando i viaggiatori in un percorso mozzafiato attraverso Filippine, Thailandia e le vette del Nepal, tra paesaggi incantevoli e tradizioni millenarie. Con la guida inconfondibile di Costantino della Gherardesca e il sostegno esilarante di Fru dei The Jackal, ogni tappa metterà alla prova il coraggio, l’intuito e la tenacia delle squadre. Anche quest’anno potrai fare il tifo per le nuove coppie di concorrenti: Virna Toppi e Nicola Del Freo (I Primi Balllerini), Scintilla e Federica Camba (Gli Spettacolari), Jey e Checco Lillo (I Magici), Ivana Mrázová e Giaele De Donà (Le Atlantiche), Jury Chechi e Antonio Rossi (I Medagliati), Giulio Berruti e Nicolò Maltese (Gli Estetici), Nathalie Guetta e Vito Bucci (I Cineasti), Dolcenera e Gigi Campanile (I Complici) e Samanta e Debora Togni (Le Sorelle), pronte a sorprenderci ad ogni curva.

Lasciati conquistare dall’ironia tagliente e dalla satira inimitabile della quinta stagione di GialappaShow. Oltre al carisma unico del Mago Forest, sempre capace di interpretare il perfetto “terzo incomodo” al fianco della Gialappa’s Band, lo show si arricchisce di un cast di comici d’eccellenza, pronti a trasformare ogni episodio in un concentrato di divertimento. E per non perdere neanche un istante di spensierata comicità, non mancare il Best of di fine stagione, che raccoglie i momenti più esilaranti e trasforma ogni serata in un’esperienza di puro intrattenimento. Disponibile dal 31 marzo su Sky.

Il nuovo mese si rivela sorprendente anche per gli amanti dei documentari, offrendo una selezione variegata che tratta di viaggi straordinari, fenomeni artistici e naturali ma anche grandi storie di inganni mediatici e band di successo. Immergiti in esperienze visive e narrative uniche con Sky.

Gli appassionati di musica e cultura pop non rimarranno delusi da Boyzone. In questa docu-serie in tre puntate, gli ex membri della leggendaria boyband degli anni ’90 raccontano senza filtri i retroscena di rivalità, sacrifici e tragedie che hanno segnato il loro percorso, a 30 anni dal loro straordinario successo. Disponibile dal 19 aprile su Sky.

Se desideri esplorare il lato più sorprendente della natura, Sotto i cieli selvaggi della terra è la scelta ideale. In sei episodi, il documentario conduce lo spettatore attraverso quattro continenti, rivelando fenomeni meteorologici estremi e creature eccentriche, anche grazie a straordinarie riprese in 4K e immagini satellitari che immortalano panorami indimenticabili. Lasciati incantare dai paesaggi delle Montagne Rocciose, della foresta amazzonica e dei deserti australiani a partire dal 22 aprile, in esclusiva su Sky.

L’arte moderna si mescola all’attualità con il docu-film Arte vs Guerra: Banksy e C215 a Borodyanka, Ucraina. In questo titolo, la devastazione della guerra diventa un potente simbolo di resistenza, grazie al lavoro di tre giovani restauratori italiani che si impegnano per salvare opere d’arte, trasformando le macerie in testimonianze di memoria e speranza. Con la narrazione di Alessandro Sperduti, Arte vs Guerra è su Sky dal 26 aprile.

Infine, scopri una sorprendente vicenda mediatica passata in secondo piano guardando L’impostore – La storia di Alessandro Proto. Questo docu-film svela il percorso di un maestro delle illusioni, un uomo che ha costruito un impero sulle menzogne, trasformando bufale in verità mediatiche. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze dirette, il documentario racconta l’ascesa e la caduta di un personaggio che ha giocato con la realtà fino a perderla. Disponibile in esclusiva su Sky a partire dal 28 aprile.





SKY UNO

CUCINE DA INCUBO

Da domenica 6 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ripartono le “avventure da incubo” di Antonino Cannavacciuolo: sono i nuovi episodi di Cucine da incubo, e per la prima volta quest’anno si oltrepassano i confini nazionali per una puntata speciale che avrà luogo in Germania. Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del “supereroe” delle Cucine da incubo: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. In questo ciclo di episodi, le avventure da mission impossible andranno, come detto, per la prima volta al di fuori dell’Italia, arrivando fino a un ristorante italiano tra Norimberga e Francoforte. Tornando qui, invece, si andrà da Bricherasio (Torino) a Vallecorsa (Frosinone), da Ciampino (Roma) a Robbiate (Lecco), San Severo (Foggia) e Montella (Avellino). In ogni episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi. Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare, riaprendo le porte alla clientela.

SKY ATLANTIC

THE LAST OF US – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 14 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Fra i migliori adattamenti di un videogioco mai realizzati, amato dai fan e dai neofiti, con Pedro Pascal (Il Trono di Spade, Il Gladiatore II) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade), torna con i nuovi episodi in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti la serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione Joel (Pascal) ed Ellie (Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. Accanto a Pascal e a Ramsey, tornano nel cast anche Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le new-entry: Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright interpreterà invece Isaac. Catherine O'Hara è guest star della nuova stagione. “The Last of Us” è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.

THE GANGS OF LONDON – TERZA STAGIONE

Da venerdì 18 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Londra è sotto attacco, la guerra fra le bande criminali della capitale inglese è sempre più violenta. La vendetta è l’obiettivo principale delle lotte per il potere che stanno sconvolgendo la città nei nuovi episodi del pluripremiato action thriller Sky Original con Ṣọpẹ́ Dìrísù e Joe Cole. Nella terza stagione, la famiglia Dumani, per cui ora lavora l’ex poliziotto diventato gangster Elliot, dovrà affrontare un grosso problema quando un carico di cocaina “corretto” causa la morte di centinaia di civili a Londra. Il caos conseguente attira l’attenzione delle autorità, mettendo le gang di Londra sotto pressione come mai prima, e le ripercussioni – sia personali che professionali – avranno conseguenze devastanti per tutti, dai Wallace a Luan, da Lale alle gang di strada. Si è trattato di un attacco deliberato, ed è solo l’inizio. Ma chi è stato, e perché? I nuovi episodi vedranno il ritorno di Ṣọpẹ́ Dìrísù nel ruolo di Elliot Carter, di Joe Cole nel ruolo di Sean Wallace, Michelle Fairley in quello di Marian Wallace, Lucian Msamati nel ruolo di Ed Dumani, Brian Vernel (Billy Wallace) e Narges Rashidi che torna nel cast nel ruolo di Lale. Ritornano anche Pippa Bennett-Warner nel ruolo di Shannon Dumani, Asif Raza Mir nel ruolo di Asif Afidi, Orli Shuka ed Eri Shuka che saranno di nuovo, rispettivamente, Luan e Mirlinda Dushaj, Jahz Armando nei panni di Saba e Fady Elsayed nel ruolo di Faz. New-entry nel cast Andrew Koji, Richard Dormer e T'Nia Miller. Guest star Phil Daniels, Ruth Sheen e Mat Fraser. Gangs of London è prodotta da Pulse Films di Vice Studio Group. La serie pluripremiata è stata creata da Gareth Evans e Matt Flannery. Peter McKenna è lo sceneggiatore principale, alla regia Kim Hong Sun insieme a Farren Blackburn e Tessa Hoffe.

SKY SERIE

CHICAGO FIRE (pop-up channel)

Da sabato 5 aprile al 30 aprile a partire dalla mattina, in esclusiva su Sky Serie +1

ONE CHICAGO

Da mercoledì 30 aprile, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med. Il 30 aprile su Sky Serie in prima serata, dalle 21.15, il debutto della seconda parte della decima stagione di CHICAGO MED, ancora ambientata nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Subito a seguire, sempre il 30 aprile, i nuovi episodi della tredicesima stagione di CHICAGO FIRE, con i vigili del fuoco della città che dovranno continuare a salvare vite mentre le dinamiche dei loro dipartimenti e delle loro relazioni personali si fanno sempre più complesse. Quindi la seconda parte della dodicesima stagione di CHICAGO P.D. che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini.

SKY INVESTIGATION

C.S.I.: VEGAS – TERZA STAGIONE

Da lunedì 21 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Tornano con nuovi episodi le indagini di una brillante squadra di investigatori forensi sempre pronta a preservare e servire la giustizia a Sin City.

DELITTI AI TROPICI – QUINTA STAGIONE

Da martedì 22 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Nello splendido scenario di un'isola della Martinica, torna la serie che segue le indagini della pacata comandante di Polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano Crivelli.

SKY CINEMA

A partire da giovedì 3 aprile, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV The Image of You, un mystery-thriller del 2024 prodotto da Paramount. Il film racconta una storia di inganni e segreti, in cui la verità si confonde con le apparenze, tenendo lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultima scena. Venerdì 4 aprile, su Sky Cinema Due, prosegue Gangs of Milano - Le Nuove Storie del Blocco, con la messa in onda degli episodi 5 e 6 della serie crime-drammatica ambientata nei sobborghi milanesi. La serie continua a esplorare il lato oscuro della città meneghina, tra faide, tradimenti e lotte di potere. Domenica 6 aprile, su Sky Cinema Uno, debutta Il Tempo che Ci Vuole, un dramma del 2024 prodotto da 01 Distribution. Il film esplora i meccanismi della memoria e delle relazioni umane attraverso una narrazione intensa e toccante.

Lunedì 7 aprile, su Sky Cinema Uno, arriva Twisters, un action-avventura del 2024 prodotto da Warner Bros. La pellicola segue le vicende di Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), un'ex cacciatrice di uragani che, dopo un fallimento, abbandona le sue ricerche sui tornado. Convinta da un amico a tornare sul campo, si ritrova a rischiare nuovamente la vita, incrociando il cammino di Tyler Owens (Glen Powell), una star dei social media nota per le sue imprese spericolate. Venerdì 11 aprile, su Sky Cinema Due, tornano gli episodi 7 e 8 di Gangs of Milano - Le Nuove Storie del Blocco, proseguendo il racconto delle tensioni e delle rivalità tra le bande criminali della città. Sabato 12 aprile, su Sky Cinema Uno, debutta Eterno Visionario, un dramma del 2024 prodotto da 01 Distribution. Il film racconta la vita e le sfide di un uomo che ha dedicato la sua esistenza all'arte e all'innovazione.

Lunedì 14 aprile, su Sky Cinema Uno, arriva Una Terapia di Gruppo, una commedia drammatica del 2024 prodotta da Warner Bros. La pellicola narra di sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo che, per errore, ricevono un appuntamento allo stesso orario nello studio di un rinomato terapeuta. Con il dottore assente, decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita, dando vita a situazioni surreali e irresistibili. Martedì 15 aprile, su Sky Cinema Uno, debutta Smile 2, un horror-thriller del 2024 prodotto da Paramount. Il film continua la saga iniziata con "Smile", portando una nuova dose di inquietudine e mistero. Venerdì 18 aprile, su Sky Cinema Uno, arriva Better Man, un biopic musicale del 2024 prodotto da Lucky Red. Diretto da Michael Gracey, il film racconta l'inaspettata ascesa di Robbie Williams, dalle prime conquiste con la band Take That alla consacrazione da solista, mostrando come un uomo comune di Stoke-on-Trent sia diventato una superstar internazionale.

Domenica 20 aprile, su Sky Cinema Uno, debutta Diamanti, una commedia drammatica del 2024 prodotta da Vision Distribution. Diretto da Ferzan Ozpetek, il film segue le vicende di un regista che convoca le sue attrici preferite per un nuovo progetto, intrecciando le loro storie personali con la finzione cinematografica. Lunedì 21 aprile, su Sky Cinema Uno, arriva Cattivissimo Me 4, un film d'animazione del 2024 prodotto da Universal. Il quarto capitolo della celebre saga riporta in scena Gru e i Minions in una nuova avventura ricca di comicità e azione. Giovedì 24 aprile, su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso Mimì - Il Principe delle Tenebre, un dramma-horror del 2023 prodotto da Cinecittà Luce. Il film esplora la dualità tra luce e oscurità attraverso la storia di un personaggio enigmatico e tormentato.

LE PRIME TV DEL MESE

Gio 3 APR - CINEMA UNO : THE IMAGE OF YOU [Paramount, 2024] - 1aTv Mistero/Thriller

[Paramount, 2024] Mistero/Thriller Ven 4 APR - CINEMA DUE : GANGS OF MILANO - LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO [Ep. 5-6, 2025] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Ep. 5-6, 2025] Crimine/Drammatico Dom 6 APR - CINEMA UNO : IL TEMPO CHE CI VUOLE [01, 2024] - 1aTv Drammatico

[01, 2024] Drammatico Lun 7 APR - CINEMA UNO : TWISTERS [Warner, 2024] - 1aTv Azione/Avventur

[Warner, 2024] Azione/Avventur Ven 11 APR - CINEMA DUE : GANGS OF MILANO - LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO [Ep. 7-8, 2025] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Ep. 7-8, 2025] Crimine/Drammatico Sab 12 APR - CINEMA UNO : ETERNO VISIONARIO [01, 2024] - 1aTv Drammatico

[01, 2024] Drammatico Lun 14 APR - CINEMA UNO : UNA TERAPIA DI GRUPPO [Warner, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Warner, 2024] Commedia/Drammatico Mar 15 APR - CINEMA UNO : SMILE 2 [Paramount, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

[Paramount, 2024] Horror/Thriller Ven 18 APR - CINEMA UNO : BETTER MAN [Lucky Red, 2024] - 1aTv Biografico/Musicale

[Lucky Red, 2024] Biografico/Musicale Dom 20 APR - CINEMA UNO : DIAMANTI [Vision, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Vision, 2024] Commedia/Drammatico Lun 21 APR - CINEMA UNO : CATTIVISSIMO ME 4 [Universal, 2024] - 1aTv Animazione/Commedia

[Universal, 2024] Animazione/Commedia Gio 24 APR - CINEMA UNO : MIMI' - IL PRINCIPE DELLE TENEBRE [Cinecittà Luce, 2023] - 1aTv Drammatico/Horror

[Cinecittà Luce, 2023] Drammatico/Horror Ven 25 APR - CINEMA UNO : EILEEN [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Lucky Red, 2023] Drammatico/Thriller Lun 28 APR - CINEMA UNO : NAPOLI - NEW YORK [01, 2024] - 1aTv Drammatico

THE IMAGE OF YOU

Giovedì 3 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dall’omonimo romanzo di Adele Parks, un thriller psicologico con Sasha Pieterse (Pretty Little Liars) che nel cast vede anche Mira Sorvino. Quando Anna inizia a frequentare Nick, si convince di aver trovato l’uomo perfetto. La gemella Zoe però vuole proteggerla dall’ennesima delusione e decide di mettere alla prova il ragazzo sostituendosi ad Anna all’insaputa di tutti. Ma innesca così un gioco che si rivela pericoloso.

IL TEMPO CHE CI VUOLE

Domenica 6 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno della morte di Luigi Comencini (6 aprile 2007), Sky Cinema Uno rende omaggio al regista con la pellicola diretta dalla figlia, presentata fuori concorso al Festival di Venezia 2024. Francesca Comencini racconta il suo rapporto con il padre Luigi, interpretato da Fabrizio Gifuni, e affidando a Romana Maggiora Vergano (C’è ancora domani) il ruolo di se stessa da giovane. Luigi Comencini ha avuto per la figlia tempo, ascolto e attenzione, ma la ragazza si è sempre mossa a disagio nei confronti di un genitore ingombrante e venerato. Solo con il tempo e anni complicati, padre e figlia troveranno un rapporto meno sbilanciato e conflittuale.

TWISTERS

Lunedì 7 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il celebre disaster movie torna in una nuova energica versione per la regia di Lee Isaac Chung (Minari) con Daisy Edgar-Jones (Normal People) e Glen Powell. Kate Cooper da ragazza ha cercato con un gruppo di amici di trovare una formula chimica che imbrigliasse la devastante forza dei tornado, ma le cose non sono andate bene e ora è una meteorologa. Un amico però riesce a convincerla a tornare in azione sul campo e sul suo cammino incontra Tyler Owens che va a caccia di tornado per esibire le proprie gesta sui social media.

ETERNO VISIONARIO

Sabato 12 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Michele Placido confeziona un racconto ispirato della figura di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, ritagliando per sé il ruolo del suo agente letterario, Saul Colin. In un biopic che procede per salti temporali scopriamo il drammaturgo e scrittore, ma anche le passioni, le ossessioni e l’esistenza più intima, intrappolata fra l’amore impossibile per Marta Abba (Federica Vincenti) e il burrascoso rapporto con la moglie Antonietta Portulano (Valeria Bruni Tedeschi). Film presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024.

UNA TERAPIA DI GRUPPO

Lunedì 14 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il regista e sceneggiatore (L’ordine del tempo, Follemente) Paolo Costella dirige il remake della commedia spagnola di successo Toc Toc, con un grande cast capitanato da Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria e Valentina Lodovini. Federico, Emilio, Bianca, Annamaria, Liliana e Otto si ritrovano alla stessa ora nella sala d’attesa di uno psicologo esperto in disturbi ossessivo-compulsivi. Dopo un iniziale smarrimento e ansia, i sei pazienti più interagiscono e più scoprono di poter essere di reciproco aiuto tra loro e forse quella convocazione simultanea ha una sua bizzarra ragion d’essere.

SMILE 2

Mrtedì 15 aprile alle 21.00 in prima TV su Sky Cinema Suspance e in streaming su NOW, disponibile anche on demand dal 14 aprile

Dopo il successo del primo capitolo horror, arriva un audace sequel con Naomi Scott (Charlie’s Angels) e Rosemarie DeWitt. Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.

BETTER MAN

Venerdì 18 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand dal 16 aprile

Il regista di The Greatest Showman, Michael Gracey, confeziona un originale biopic sulla star mondiale del pop Robbie Williams, rappresentato sullo schermo da una scimmia, personificazione di come lui percepisce se stesso, che ha fatto candidare il film agli Oscar® 2025 per i migliori effetti speciali. La storia di Williams, da quando era un bambino timido di una cittadina dello Staffordshire a uomo di spettacolo che intrattiene le folle, passando per la boy band Take That e per l’eccesso di alcolici e droghe.

DIAMANTI - Sky Exclusive

Domenica 20 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra i maggior successi al box office italiano degli ultimi anni, il ritorno al cinema di Ferzan Ozpetek è un grande omaggio alle donne con un cast maestoso, capitanato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca. Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno un ruolo minore e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume. Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l’invisibile.

CATTIVISSIMO ME 4

Lunedì 21 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quarta spassosa avventura, targata Illumination, che ha ottenuto un enorme successo nelle sale, rendendo la saga, composta da Cattivissimo me e Minions, il franchise di animazione con i maggiori incassi della storia. Minacciato dall’ex compagno di scuola Maxime Le Mal, Gru, insieme alla famiglia e tre Minion, si trasferisce nell’amena cittadina di Mayflower. Nel frattempo, i dirigenti della Lega fanno sì che cinque Minion diventino agenti d’élite dotati di superpoteri, mentre Maxime trasforma la sua ossessione per gli scarafaggi in un’arma contro Gru.

MIMÌ – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE

Giovedì 24 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Primo lungometraggio scritto e diretto da Brando De Sica, vincitore del premio “Behind the Camera” ai Nastri d’argento 2024, che vede protagonisti Domenica Cuomo (Mare fuori) e Sara Ciocca. Mimì è orfano e vive da quando ha dodici anni con Nando, che lo considera un figlio e gli ha dato un lavoro come pizzaiolo nel suo ristorante. La timidezza e la malformazione ai piedi lo rendono bersaglio di angherie, in particolare del losco Bastianello e della sua gang. Le cose per il ragazzo iniziano a cambiare quando un giorno si imbatte in Carmilla, una ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula.

EILEEN

Venerdì 25 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) e Anne Hathaway in un noir, tratto dall’omonimo romanzo di Ottessa Moshfegh. Boston, anni 60. La giovane Eileen conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile e prendendosi cura del padre alcolista. Le cose cambiano con l’arrivo di Rebecca, la nuova psicologa del carcere. Brillante e disinvolta, la donna esercita un fascino magnetico su Eileen, ma la loro amicizia prende una piega pericolosa quando Rebecca le rivela un oscuro segreto.

NAPOLI – NEW YORK

Lunedì 28 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Grande successo in sala per Gabriele Salvatores che dirige con tono fiabesco una storia post-bellica, partendo da un soggetto mai realizzato di Federico Fellini e Tullio Pinelli, che vede nel cast Pierfrancesco Favino. A Napoli, la piccola Celestina è rimasta orfana e spera un giorno di ritrovare la sorella emigrata a New York. L’unico amico che le rimane è Carmine, un ragazzino che vive di espedienti. Dopo aver conosciuto un cuoco afroamericano, che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti, i ragazzini finiranno clandestini a bordo. Non tutto andrà come previsto, ma potranno anche contare sull’intervento del commissario di bordo della nave.

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DOWNEY JR. MANIA

Da martedì 1° a venerdì 4 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

In occasione del 60° compleanno di Robert Downey Jr. Sky Cinema Collection dedica 4 giorni di programmazione ad alcuni imperdibili titoli della sua filmografia, tra cui: OPPENHEIMER, TROPIC THUNDER, DOLITTLE, SHERLOCK HOLMES e ZODIAC.

SKY CINEMA MAN IN BLACK

Da sabato 5 a martedì 8 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dà spazio alla saga cinematografica che mescola commedia e fantascienza, basata sull’omonimo fumetto di Lowell Cunningham, con i quattro capitoli: MEN IN BLACK, MEN IN BLACK II, MEN IN BLACK III, MEN IN BLACK: INTERNATIONAL.

SKY CINEMA COLLECTION – BLADE TRILOGY

Da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Arriva su Sky Cinema Collection la trilogia incentrata sul celebre personaggio Marvel: Blade, il cacciatore di vampiri metà umano e metà vampiro, interpretato da Wesley Snipes.

SKY CINEMA FAST & FURIOUS

Da sabato 12 a venerdì 18 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Fast & Furious, con una programmazione dedicata ai primi 7 capitoli dell’amata saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche.

SKY CINEMA FAMILY – ILLUMINATION

Da venerdì 18 a giovedì 24 aprile su Sky Cinema Family e disponibile on demand

In occasione della prima visione CATTIVISSIMO ME Sky Cinema Family propone 7 giorni di programmazione interamente dedicati ai film di successo della Illumination Entertainment che comprende anche i primi 3 capitoli della saga di CATTIVISSIMO ME.

SKY CINEMA COLLECTION – IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA TRILOGIA

Da sabato 19 a giovedì 24 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dedica la programmazione alla saga campione di incassi, premiata con 17 Oscar®, che si basa sui romanzi fantasy di J. R. R. Tolkien ed è diretta da Peter Jackson.

SKY CINEMA COLLECTION – BEN AFFLECK MANIA

Da venerdì 25 a mercoledì 30 aprile su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sulla carriera dell’attore, regista e produttore Ben Affleck, con 11 film che lo vedono protagonista, tra cui: ARGO, PEARL HARBOR, JUSTICE LEAGUE, THE ACCOUNTANT e HYPNOTIC.

SKY DOCUMENTARIES

UGUALMENTE DIVERSI

Mercoledì 2 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo Sky Documentaries presenta Ugualmente Diversi. Tre ragazzi autistici, camerieri in una pizzeria innovativa, incontrano una classe di liceo per insegnare il loro lavoro e condividere esperienze di vita.

I FRATELLI KITSCHKO – UNITI PER L’UCRAINA

Sabato 12 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Diretto dal regista premiato agli Oscar Kevin MacDonald (Un giorno a settembre), uno sguardo esclusivo agli archivi personali dei due fratelli. L'ex campione del mondo dei pesi massimi Vitali Klitschko e suo fratello Wladimir sono due leggende della boxe. Ripercorriamo il viaggio di Vitali, dal ring alle cariche politiche, fino a guidare la difesa della capitale quando fu attaccata dalle forze russe nel febbraio 2022. Oggi Vitali è il sindaco di Kiev con la più lunga anzianità di servizio.



BOYZONE – NO MATTER WHAT

Da sabato 19 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vera storia, tra gloria e tragedia, di una delle band più famose di sempre. I Boyzone sono ricordati come una delle boyband più di successo e iconiche di tutti i tempi, ma dietro le quinte, conflitti e rivalità, tradimenti e tragedie hanno portato al loro scioglimento. A trent'anni dal loro successo, i quattro membri rimasti dei Boyzone e il loro ex manager Louis Walsh raccontano la verità dietro la loro ascesa alla fama, i conflitti interni e i sacrifici che hanno segnato la loro carriera attraverso interviste intime ed esclusive.

SKY ARTE

JAGO – THE ROCK STAR

Domenica 13 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Diretto da Giovanni Troilo (Frida Viva la Vida, Fotografi, Le Ninfee di Monet), un docu-film che racconta la parabola artistica di JAGO, famoso scultore italiano contemporaneo, noto per il suo incredibile talento nel realizzare opere scultoree con un livello di dettaglio straordinario. Jago si racconta in prima persona, facendo da guida all’interno della mostra nel corso di una lunga notte nelle sale di Palazzo Bonaparte a Roma.

THE SQUARE – ALL YOU CAN ART

Da giovedì 17 aprile alle 20.40, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna con la seconda parte della 5° stagione la serie che racconta l’arte e la cultura in tutte le sue forme. Ogni due settimane l’appuntamento è con Nicolas Ballario che, oltre intervistare importanti artisti italiani, ci porterà a visitare i loro studi e a riscoprire le mostre più interessanti sul territorio italiano.

ARTE VS GUERRA – BANSKY E C215 A BORODYANKA, UCRAINA

Sabato 26 aprile alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Con la voce narrante di Alessandro Sperduti (Dante, Un Bacio), il racconto di una storia che va oltre le opere d’arte, e che abbraccia l’essenza umana e la ricerca di speranza e rinascita. Il 24 febbraio 2022 la Russia invade l’Ucraina: Borodyanka, 58 chilometri da Kiev, è una delle città più colpite dalla guerra, quasi completamente distrutta e con oltre 200 morti in soli due mesi. Poche settimane dopo la fine dell'assedio arrivano a Borodyanka Banksy e il francese C215. Tra i palazzi distrutti dall'esercito russo, Banksy e C215 realizzano le loro opere. 3 giovani restauratori italiani con un laboratorio a Pavia, sono corsi a salvare le opere di Banksy e C215.

SKY CLASSICA

BEETHOVEN SINFONIA N.3 “EROICA”

Domenica 6 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il 7 aprile 1805 a Vienna, nel Theater an der Wien, risuonava per la prima volta la Sinfonia n.3 di Ludwig van Beethoven. Una partitura che inaugura la produzione matura del Maestro di Bonn che segnerà, in modo indelebile, la storia musicale europea. In occasione del 220° anniversario della prima esecuzione la National Youth Orchestra of Great Britain esegue l’Eroica alla Royal Albert Hall di Londra. Dirige l’astro nascente del firmamento musicale contemporaneo: il giovanissimo Jonathon Heyward.

JOHANN SEBASTIAN BACH – PASSIONE SECONDO MATTEO

Domenica 6 e 13 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno dei grandi oratori di Johann Sebastian Bach: la narrazione della passione di Cristo nella versione dell’evangelista Matteo in una pagina capitale della grande produzione musicale della liturgia luterana.

RICHARD WAGNER – PARSIFAL

Martedì 15 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’ultimo dramma musicale scritto da Richard Wagner, ispirato al personaggio del cavaliere arturiano Parzival e della sua ricerca spirituale del Santo Graal proposto nel recente allestimento (2021) della Staatsoper di Vienna con la regia del maestro russo Kirill Serebrennikov che sposta l’azione all’interno di un penitenziario.

GUSTAV MAHLER SINFONIA N.2 “RESURREZIONE”

Domenica 20 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Pasqua l’esecuzione realizzata al Festival di Salisburgo del 2018 da Andris Nelsons alla testa dell’Orchestra Filarmonica di Vienna e del Coro della Radio Bavarese con la partecipazione del contralto Ekaterina Gubanova e del soprano Lucy Crowe de la Sinfonia n.2 “Resurrezione” di Gustav Mahler, composta tra il 1888 e il 1894, è un’opera spirituale con un finale che vede la partecipazione del coro e di solisti vocali.

SKY CRIME

REAL COPS

Da giovedì 17 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Inseguimenti ad alta velocità, arresti spettacolari, interventi al limite. Immergiamoci nella cruda realtà degli agenti di polizia: Real Cops mostra l’azione senza filtri attraverso riprese reali da dash cam e body cam delle forze dell’ordine. Dalle strade cittadine alle lunghe strade di campagna assisteremo a operazioni ad alto rischio, tra inseguimenti, blitz e interventi decisivi. Nessun copione, nessun filtro: solo la realtà della caccia ai criminali.

L’IMPOSTORE – LA STORIA DI ALESSANDRO PROTO

Lunedì 28 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo l’ascesa e la caduta di Alessandro Proto attraverso materiali d’archivio, ricostruzioni e testimonianze dirette. Uno sguardo critico su un sistema mediatico in cui la manipolazione dell’informazione può trasformare una bugia in verità e sulla nostra capacità di distinguere tra realtà e finzione in un’epoca dominata dall’apparenza. «Regola numero uno: per avere successo non occorre fare i fatti, basta inventarli e poi convincere gli altri che siano veri.» Così si racconta Alessandro Proto, il maestro delle bufale, che ha trasformato la sua modesta esperienza da venditore porta a porta in un impero fittizio di comunicati stampa e promesse mirabolanti. Ma l’arte dell’inganno ha un prezzo: dopo essere finito in galera, arrestato per aver truffato una donna malata di cancro, è Proto stesso a svelare il lato oscuro di una vita costruita sull’illusione

SKY NATURE

CACCIATORI AFRICANI – TERZA STAGIONE

Da venerdì 11 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo accattivante sui formidabili predatori dello Zambia, uno per uno!

SOTTO I CIELI SELVAGGI DELLA TERRA

Da martedì 22 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo inedito alle Montagne Rocciose, la foresta amazzonica e i deserti australiani. Un viaggio attraverso quattro continenti per sperimentare sistemi meteorologici mozzafiato e incontrare animali che affrontano i quattro elementi a testa alta.





