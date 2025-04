Guida TV Sky e NOW 27 Aprile - 3 Maggio: Napoli – New York, Il Robot Selvaggio

GUIDA TV SKY / NOW | 27 APRILE - 3 MAGGIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 28 aprile su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21.15, va in onda in prima TV Napoli – New York, un’opera diretta da Gabriele Salvatores che conquista lo spettatore con un tono fiabesco, arricchito da una regia poetica capace di restituire tutta la malinconia e la speranza del dopoguerra. Basato su un soggetto mai portato sullo schermo di Federico Fellini e Tullio Pinelli, il film vede protagonista Pierfrancesco Favino in un racconto dove la piccola Celestina, orfana e piena di sogni, cerca disperatamente di ricongiungersi con la sorella emigrata negli Stati Uniti. La sua amicizia con Carmine, un ragazzino scaltro e ribelle, la trascinerà in un’avventura clandestina a bordo di una nave americana grazie all’incontro con un cuoco afroamericano. Un viaggio pieno di ostacoli, sorprese e un pizzico di magia che trova nella figura del commissario di bordo un alleato inaspettato.

Sempre lunedì 28 aprile alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW arriva in esclusiva L’Impostore – La Storia di Alessandro Proto, il racconto senza filtri di un uomo capace di costruirsi un imperio di menzogne partendo dal nulla. Attraverso materiali d'archivio, ricostruzioni minuziose e testimonianze dirette, si ripercorrono le gesta di chi, con abile manipolazione, ha ingannato stampa, celebrità e investitori, trasformando bugie in verità universalmente accettate. Alessandro Proto svela senza rimorsi come si possa conquistare il successo inventando la realtà, fino a quando l'intero castello di carte non crolla sotto il peso delle sue stesse truffe, culminando in un drammatico arresto per aver ingannato una donna gravemente malata.

Mercoledì 30 aprile su Sky Serie e in streaming su NOW, a partire dalle 21.15, ritorna l’universo One Chicago, il franchise seriale ideato da Derek Haas e Dick Wolf che racconta l'anima pulsante della città di Chicago attraverso le vite eroiche di medici, vigili del fuoco e poliziotti. La serata si apre con la seconda parte della decima stagione di Chicago Med, in cui i medici e gli infermieri del Gaffney Chicago Medical Center si trovano ad affrontare casi clinici estremi e dilemmi morali sempre più pressanti, in un contesto di continue sfide personali e professionali. A seguire, i nuovi episodi della tredicesima stagione di Chicago Fire, dove la squadra della Firehouse 51 affronta incendi devastanti, salvataggi impossibili e tensioni interne che mettono a dura prova legami e amicizie. Infine, prosegue la dodicesima stagione di Chicago P.D., dove l'unità d’élite della polizia lotta ogni giorno contro il crimine in una città dove giustizia e corruzione si intrecciano pericolosamente.

Giovedì 1° maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW debutta in prima TV Il Robot Selvaggio, l’attesa animazione firmata DreamWorks e diretta da Chris Sanders, maestro del racconto visivo emozionale. Tratto dal celebre romanzo di Peter Brown, il film narra l'epopea di Roz, un robot programmato per servire che si risveglia su un'isola incontaminata dopo un incidente aereo. Circondato da una fauna sospettosa che inizialmente lo teme, Roz impara a convivere con gli animali, a superare la propria programmazione e a diventare parte di un ecosistema naturale. Un'avventura ricca di sentimenti, insegnamenti universali e una potente riflessione su cosa significhi davvero essere vivi.

Sempre da giovedì 1° maggio fino a venerdì 9 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Collection e disponibile on demand, parte una programmazione speciale interamente dedicata a Harry Potter. Gli otto film della saga cinematografica, che hanno incantato milioni di spettatori in tutto il mondo, tornano a far sognare il pubblico: si parte da Harry Potter e la Pietra Filosofale di Chris Columbus, dove il piccolo Harry scopre di essere un mago e approda a Hogwarts, fino agli epici confronti finali con Voldemort ne I Doni della Morte – Parte I e II, sotto la direzione di David Yates. In questo viaggio cinematografico ritroviamo i volti amati di Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman e Maggie Smith. Ad arricchire l'evento ci sono anche il film Animali Fantastici e Dove Trovarli, il documentario David Holmes: Il Ragazzo che è Sopravvissuto, dedicato alla controfigura di Radcliffe gravemente infortunata sul set, e la reunion speciale Harry Potter 20° Anniversario: Ritorno a Hogwarts, che offre ai fan uno sguardo intimo e nostalgico sul dietro le quinte della saga.

Venerdì 2 maggio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, l’appuntamento è con Vita da Cuccioli, una docuserie che ci trasporta nel cuore pulsante della natura selvaggia. Seguiamo il delicato processo con cui il Black Bear Rescue Manitoba si prende cura di cuccioli di orso nero rimasti orfani, preparandoli con pazienza e dedizione alla vita indipendente nei boschi. Un racconto tenero e toccante che svela la forza della resilienza animale e l’importanza degli interventi di recupero per la salvaguardia delle specie.

Sabato 3 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, in prima visione assoluta, va in onda Queen Lear – Le Mille Vite di Amanda Lear, un documentario che scava sotto la superficie luccicante di una delle figure più enigmatiche del mondo dello spettacolo. Attraverso materiali d'archivio inediti e interviste intime, si ricostruisce il percorso straordinario di Amanda Lear, dai suoi esordi come musa di Salvador Dalì, passando per il successo planetario come regina della disco music, fino ai legami con icone come David Bowie e Brian Jones. Un ritratto autentico e affascinante di una donna che ha saputo reinventarsi mille volte senza mai perdere il mistero che la circonda.

LUNEDÌ 28 APRILE

NAPOLI – NEW YORK

Lunedì 28 aprile alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Grande successo in sala per Gabriele Salvatores che dirige con tono fiabesco una storia post-bellica, partendo da un soggetto mai realizzato di Federico Fellini e Tullio Pinelli, che vede nel cast Pierfrancesco Favino. A Napoli, la piccola Celestina è rimasta orfana e spera un giorno di ritrovare la sorella emigrata a New York. L’unico amico che le rimane è Carmine, un ragazzino che vive di espedienti. Dopo aver conosciuto un cuoco afroamericano, che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti, i ragazzini finiranno clandestini a bordo. Non tutto andrà come previsto, ma potranno anche contare sull’intervento del commissario di bordo della nave.

L’IMPOSTORE – LA STORIA DI ALESSANDRO PROTO

Lunedì 28 aprile alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo l’ascesa e la caduta di Alessandro Proto attraverso materiali d’archivio, ricostruzioni e testimonianze dirette.

Uno sguardo critico su un sistema mediatico in cui la manipolazione dell’informazione può trasformare una bugia in verità e sulla nostra capacità di distinguere tra realtà e finzione in un’epoca dominata dall’apparenza.

«Regola numero uno: per avere successo non occorre fare i fatti, basta inventarli e poi convincere gli altri che siano veri.» Così si racconta Alessandro Proto, il maestro delle bufale, che ha trasformato la sua modesta esperienza da venditore porta a porta in un impero fittizio di comunicati stampa e promesse mirabolanti. Ma l’arte dell’inganno ha un prezzo: dopo essere finito in galera, arrestato per aver truffato una donna malata di cancro, è Proto stesso a svelare il lato oscuro di una vita costruita sull’illusione

MERCOLEDÌ 30 APRILE

ONE CHICAGO

Da mercoledì 30 aprile, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med. Il 30 aprile su Sky Serie in prima serata, dalle 21.15, il debutto della seconda parte della decima stagione di CHICAGO MED, ancora ambientata nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Subito a seguire, sempre il 30 aprile, i nuovi episodi della tredicesima stagione di CHICAGO FIRE, con i vigili del fuoco della città che dovranno continuare a salvare vite mentre le dinamiche dei loro dipartimenti e delle loro relazioni personali si fanno sempre più complesse. Quindi la seconda parte della dodicesima stagione di CHICAGO P.D. che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini.

GIOVEDÌ 1° MAGGIO

IL ROBOT SELVAGGIO

Giovedì 1° maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’avventurosa ed emozionante animazione targata DreamWorks Animation, diretta da Chris Sanders (I Croods, Dragon Trainer) e basata sul pluripremiato best-seller di Peter Brown, è stato uno dei successi al box office del genere “family” di quest’anno ed è stata candidata a 3 Oscar® e 4 Golden Globe 2025. Precipitato dal cielo su un’isola, un robot viene incidentalmente attivato dalla fauna locale. Programmato per servire, cercherà di fare amicizia con gli animali, ma inizialmente tutti lo considerano un mostro.

SKY CINEMA COLLECTION – HARRY POTTER

Da giovedì 1° a venerdì 9 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dedica l’intera programmazione al maghetto più amato del grande schermo, con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) composto dagli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER, nato dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton, il compianto Robbie Coltrane in quelli dell’amabile Hagrid e l’indimenticabile Maggie Smith, che questo 28 dicembre avrebbe compiuto 90 anni, in quelli della professoressa di trasfigurazione Minerva McGranitt. Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo uscì HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. Era il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro. A impreziosire la programmazione ci sono: il primo capitolo della saga spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI con Eddie Redmayne e Katherine Waterstone; il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO, che racconta il percorso di crescita in parallelo di Daniel Radcliffe e della sua controfigura David Holmes, vittima di un grave incidente sul set il 29 gennaio 2009, durante le riprese del film Harry Potter e i doni della morte: parte I; e la speciale retrospettiva che porta i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS, la reunion avvenuta nel 2021 fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato gli otto film.

VENERDÌ 2 MAGGIO

VITA DA CUCCIOLI

Da venerdì 2 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo come l'assistenza 24 ore su 24 del Black Bear Rescue Manitoba prepara dei cuccioli di orso nero rimasti orfani alla vita selvaggia.

SABATO 3 MAGGIO

QUEEN LEAR – LE MILLE VITE DI AMANDA LEAR

Sabato 3 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nella vita di Amanda Lear, una delle icone più misteriose del mondo pop, una donna che ha deciso a tavolino che sarebbe stata famosa ad ogni costo, da modella a Parigi da giovanissima, a regina della disco music. Materiale d'archivio esclusivo svela il mondo che ha plasmato l'insolito percorso di questa artista poliedrica, da Salvador Dalì a David Bowie, fino a Brian Jones: scopriamo come la vita di Amanda Lear è stata spesso definita da incontri fortuiti e frequentazioni di livello.