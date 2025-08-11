Guida TV Sky e NOW 10 - 16 Agosto: Trap, Ibiza Narcos, Grandi Fiumi della Terra, Orche Assasine

GUIDA TV SKY / NOW | 10 - 16 AGOSTO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 11 agosto alle 21.15, in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, arriva Trap, un thriller diretto da M. Night Shyamalan che tiene con il fiato sospeso. Josh Hartnett interpreta Cooper, un padre determinato a regalare un momento di felicità a sua figlia Riley, portandola al concerto del suo idolo, Lady Raven. Quella che doveva essere una serata di gioia si trasforma presto in un incubo: il concerto è infatti una trappola orchestrata dalla polizia per catturare un feroce serial killer, il Macellaio, che si aggira nell’ombra. La tensione cresce pagina dopo pagina, mentre padre e figlia si ritrovano intrappolati in un gioco mortale dove nulla è come sembra.

Giovedì 14 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in esclusiva streaming su NOW, con disponibilità on demand, si accende la luce su Ibiza Narcos. Questo documentario racconta come, a partire dagli anni ’80, la tranquilla isola di Ibiza sia diventata il palcoscenico di un vortice di droga e criminalità. Attraverso le testimonianze dirette di chi ha vissuto quegli anni turbolenti, la serie svela come LSD, ecstasy e cocaina siano entrati nell’isola, trasformandola da meta di vacanza a rifugio per festaioli e trafficanti. Il racconto intreccia momenti di cronaca e dramma, mostrando i disperati sforzi della polizia per arginare l’espansione della droga e come, per molti, la festa sia sfuggita completamente di mano.

Sempre giovedì 14 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming su NOW, con possibilità di vedere on demand, prende il via la seconda stagione di Grandi fiumi della Terra. Questa serie documentaristica porta lo spettatore in un viaggio affascinante lungo tre fiumi imponenti e ricchi di storia: il Danubio, lo Yukon e lo Zambesi. Ogni corso d’acqua racconta una storia di natura, cultura e sopravvivenza, svelando paesaggi mozzafiato e il delicato equilibrio che tiene insieme ecosistemi unici al mondo.

Venerdì 15 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, si apre il sipario su Orche Assassine – Caccia Spietata. Nel cuore remoto dell’Antartide, un gruppo di orche si muove con precisione letale per catturare le proprie prede, ma ora sono loro ad essere in pericolo. Una squadra di scienziati ed esperti si lancia in una spedizione senza precedenti, utilizzando le tecnologie più avanzate per studiare questi predatori marini. Attraverso riprese dettagliate e l’analisi del loro linguaggio, si cerca di comprendere come le orche coordinino i loro rituali di caccia e di valutare la loro capacità di adattarsi e sopravvivere in un ambiente che cambia rapidamente.

LUNEDÌ 11 AGOSTO

TRAP

Lunedì 11 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

M. Night Shyamalan dirige un thriller al cardiopalma con Josh Hartnett protagonista. Cooper fa di tutto per rendere felice sua figlia Riley, così l’accompagna al concerto del suo idolo, Lady Raven. Presto però vengono coinvolti negli eventi circostanti. Il concerto, infatti, si rivela essere una trappola pianificata dalla polizia per incastrare un implacabile ed efferato serial killer noto come il Macellaio.

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

IBIZA NARCOS

Da giovedì 14 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che svela come contrabbandieri e spacciatori abbiano introdotto LSD, ecstasy e cocaina nella - un tempo tranquilla - isola di Ibiza a partire dagli anni ’80, trasformandola in un rifugio tanto per festaioli quanto per criminali. Una storia raccontata attraverso le testimonianze personali di chi ha vissuto e respirato quest’epoca vivace. Unendo documentario e dramma, la serie segue i tentativi della polizia di arginare l'ondata di narcotici introdotti sull'isola e mostra come, per alcuni, la festa sia sfuggita di mano.

GRANDI FIUMI DELLA TERRA – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 14 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Viaggiamo lungo tre dei fiumi più spettacolari del pianeta: il Danubio, lo Yukon e lo Zambesi.

VENERDÌ 15 AGOSTO

ORCHE ASSASINE – CACCIA SPIETATA

Venerdì 15 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In un angolo remoto dell’Antartide, un gruppo di orche cattura le proprie prede. Ma ora queste orche sono in pericolo. Un team di esperti si lancia in una spedizione senza precedenti: utilizzando le più recenti tecnologie, scienziati e troupe di ripresa registrano tutto ciò che possono sulle orche, decifrando il linguaggio che usano per coordinare i rituali di caccia e valutando le loro possibilità di sopravvivenza nel mondo moderno.