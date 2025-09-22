Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Settembre: Dog Man, Civil War, The Pitt, Fast & Furious e Ocean’s

GUIDA TV SKY / NOW | 21 - 27 SETTEMBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione Sky e NOW della settimana dal 21 al 27 settembre offre un palinsesto ricco e variegato, con prime Tv, grandi maratone e documentari imperdibili. Domenica 21 settembre, su Sky Cinema Uno alle 21.00 e in streaming su NOW, arriva in prima Tv Dog Man, l’adattamento animato targato DreamWorks del fenomeno letterario di Dav Pilkey, dove un agente e il cane Greg, uniti da un incidente, diventano il super-poliziotto implacabile Dog Man alle prese con il malvagio Gino e il pesce psicocinetico Flippy. Sempre domenica, su Sky Investigation alle 21.15, riparte la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, con il detective Elliot Stabler alle prese con criminalità organizzata, indagini sotto copertura e sfide personali. Su Sky Arte, la stessa sera, debutta in prima Tv La Colomba della Pace, viaggio tra arte, memoria e rinascita da Montevideo a Lecco, mentre su Sky Nature partono le avventure di Little Heroes – Piccole grandi avventure, tra foreste pluviali, montagne e incontri con animali straordinari. Sky Cinema Collection dedica la settimana ai primi otto capitoli di Fast & Furious e allo spin-off Hobbs & Shaw, tra corse spettacolari e adrenalina pura.

Lunedì 22 settembre, in prima Tv su Sky Cinema Uno alle 21.15, arriva Civil War, distopico dramma diretto da Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura, che segue un giornalista e una fotografa nel cuore di un’America sull’orlo del collasso. Sempre lunedì, parte la diciassettesima stagione di MasterChef Australia All Stars su Sky Uno, con 24 ex concorrenti pronti a sfidarsi sotto l’occhio attento dei giudici e di Gordon Ramsay ospite speciale.

Martedì 23 settembre su Sky Crime alle 22.00 debutta Gary – Io ero Arnold, documentario sulla vita di Gary Coleman, tra il successo televisivo e le difficoltà personali che hanno segnato la sua esistenza. Mercoledì 24 settembre, su Sky Atlantic alle 21.15, prende il via la prima stagione di The Pitt, dramma medico ambientato nel pronto soccorso di Pittsburgh che racconta le sfide dei medici in prima linea con intensità e realismo, mentre su Sky Cinema Uno arriva Mr. Morfina, action-comedy con Jack Quaid, dove un uomo incapace di provare dolore diventa un supereroe per salvare la donna che ama.

Giovedì 25 settembre su Sky Arte debutta Pellizza Pittore da Volpedo, documentario dedicato al grande pittore italiano e alla sua opera simbolo Il Quarto Stato, tra analisi storica e profondità artistica. Venerdì 26 settembre, in prima Tv su Sky Cinema Uno, Rob Peace racconta la tragica storia di un ragazzo di Newark tra Yale, biochimica e difficoltà personali, mentre su Sky Adventure torna la seconda stagione di Ice Viking, tra bufere, crepe nel ghiaccio e tecniche di pesca islandesi estreme.

Infine, sabato 27 settembre, Sky Cinema Collection propone la saga completa di Ocean’s, dai primi tre capitoli diretti da Steven Soderbergh fino a Ocean’s 8, con cast femminile da Sandra Bullock a Cate Blanchett, mentre Sky Classica trasmette in prima visione il Ciclo di Opera Italiana, con capolavori di Verdi e Puccini all’Arena di Verona, per un fine settimana all’insegna di cinema, avventura, arte e grande musica.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

DOG MAN

Domenica 21 settembre alle 21.00, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

La frizzante animazione targata DreamWorks Animation è l’adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey, best-seller del New York Times, e spin-off di Capitan Mutanda – Il film. Un agente di polizia fa coppia con il cane Greg ed è costantemente all’inseguimento del malvagio gatto Gino. Insieme sono la coppia perfetta: l’umano conosce il kung fu, ma non è molto perspicace, mentre il cane è la mente investigativa. Dopo un incidente terribile, l’unica salvezza per i due è una fusione delle parti del corpo sopravvissute e nasce così Dog Man, il super-poliziotto implacabile. La situazione però si complica quando Gino riesce a scappare dalla prigione e resuscita il malvagio Flippy, pesce dai poteri psicocinetici.

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME stagione 3

Da domenica 21 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Il detective Elliot Stabler continua la sua lotta contro la criminalità organizzata, affrontando nuove alleanze pericolose, indagini sotto copertura e sfide personali che mettono alla prova la sua lealtà e determinazione.

LA COLOMBA DELLA PACE

Domenica 21 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dall’aquila nazista alla Colomba della pace di Pablo Atchugarry: un viaggio tra arte, memoria e rinascita, da Montevideo a Lecco.

LITTLE HEROES – PICCOLE GRANDI AVVENTURE

Da domenica 21 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Seguiamo le imprese di sei piccoli animali mentre si avventurano nell’ignoto attraversando foreste pluviali, montagne e molte avversità. Tra i protagonisti una famiglia di tamarindi leonini dalla testa dorata, dei galagoni acrobati e il raro pangolino formosano di Taiwan.

SKY CINEMA COLLECTION – FAST & FURIOUS

Fino a venerdì 26 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dedica la programmazione ai primi 8 capitoli dell’amata saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e lo spin-off FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW.

LUNEDI 22 SETTEMBRE 2025

CIVIL WAR

Lunedì 22 settembre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Kirsten Dunst, Wagner Moura (Narcos) e Cailee Spaeny (Priscilla, Alien: Romulus) sono diretti da Alex Garland in un film distopico apprezzato per le tematiche attuali e la potenza visiva. In un’America sull’orlo del collasso, il giornalista Joel e la fotografa Lee hanno deciso che è rimasta una sola storia da raccontare, quella del Presidente degli Stati Uniti, da tempo trinceratosi a Washington. Partono così per un viaggio verso la capitale, cui si aggregano l’anziano giornalista Sammy e la giovane fotografa Jessie, che vede in Lee un modello da seguire.

MASTERCHEF AUSTRALIA stagione 17

Da lunedì 22 settembre in day time, in prima Tv su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Una “All Stars” con 24 ex concorrenti che tornano in gara per contendersi un premio da 250000$, sotto l’attenta supervisione dei giudici Andy Allen, Sofia Levin, Jean-Christophe Novelli e Poh Ling Yeow, con ospite d’eccezione Gordon Ramsay nelle prime puntate.

MARTEDI 23 SETTEMBRE 2025

GARY – IO ERO ARNOLD

Martedì 23 settembre alle 22.00, in prima Tv visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Negli anni ’80, Gary Coleman entra nelle case di milioni di spettatori nei panni di Arnold, il bambino protagonista della celebre sitcom Il mio amico Arnold. Ma dietro il sorriso da star, la sua vita è segnata da una malattia cronica che lo ha costretto a dialisi quasi tutta la vita, lo sfruttamento economico da parte della famiglia e un lento e doloroso declino tra solitudine, cause legali e depressione.

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 2025

THE PITT stagione 1

Da mercoledì 24 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los Angeles”, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, THE PITT è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. THE PITT dà voce agli eroi silenziosi della sanità restituendo, con autenticità e intensità, la complessità del lavoro in prima linea. Al centro c’è il dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh – noto affettuosamente come “The Pitt” – si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici, pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

MR. MORFINA

Mercoledì 24 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Jack Quaid, figlio d’arte di Dennis Quaid e Meg Ryan, è il protagonista di un originale action-comedy. Nate è un uomo comune e lavora in banca, ma convive con una patologia genetica unica: non sente dolore per via di una sindrome congenita. Quando la ragazza dei suoi sogni viene rapita, questa caratteristica diventerà la sua arma più potente tanto da trasformarlo in un supereroe che farà di tutto per salvarla.

GIOVEDI 25 SETTEMBRE 2025

PELLIZZA PITTORE DA VOLPEDO

Giovedì 25 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario incentrato su Giuseppe Pellizza, uno dei maggiori pittori italiani moderni, autore del celebre Il Quarto Stato, dipinto nel 1901 e da quel momento emblema della classe operaia. Attraverso un linguaggio visivo che richiama i colori e le luci divisioniste, il regista accompagna lo spettatore nei luoghi in cui l’artista ha vissuto, esplorando la sua sensibilità e la sua profonda connessione con la realtà sociale e politica che lo circondava. Pellizza emerge infatti nella pellicola come un artista profondamente legato ai suoi tempi, eppure straordinariamente capace di dialogare con il presente.

VENERDI 26 SETTEMBRE 2025

ROB PEACE

Venerdì 26 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Chiwetel Ejiofor, per la sua seconda prova da regista, racconta la tragica vita dello studente Robert Peace in un film con Jay Will (Tulsa King), Mary J. Blige, Camila Cabello e dello stesso Eijfor. Un ragazzo di Newark si impegna fino a ottenere una borsa di studio per una prestigiosa facoltà di Yale e poi specializzarsi in biofisica molecolare e in biochimica. Ma presto dovrà fare i conti con la dura realtà della sua situazione economica e ai demoni del suo passato.

ICE VIKING stagione 2

Da venerdì 26 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La pesca sul ghiaccio è una delle professioni più pericolose al mondo e si svolge in un ambiente estremamente imprevedibile. Tra bufere di neve, crepe nel ghiaccio e pericoli da ogni lato, i nostri protagonisti si affidano a tecniche di pesca tradizionali tramandate dai Vichinghi islandesi. In questa seconda stagione, tutto è in gioco: ogni squadra deve infatti raggiungere una quota invernale più alta che mai.

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

SKY CINEMA COLLECTION – OCEAN’S

Da sabato 27 a martedì 30 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Tornano su Sky Cinema Collection i 3 capitoli diretti da Steven Soderbergh della saga “heist” dal grande successo al box office che vedono un cast stellare capitanato da George Clooney e Brad Pitt, e il quarto film OCEAN’S 8 con un cast tutto al femminile capitanato da Sandra Bullock e Cate Blanchett.

CICLO OPERA ITALIANA

Sabato 27 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

I sabati di settembre sono tutte all’insegna della grande opera italiana, con 4 delle opere più popolari e apprezzate di Verdi e Puccini. Musica, spettacolo ed emozioni senza tempo sullo sfondo unico e meraviglioso dell’Arena di Verona. Sabato 27 settembre Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi.