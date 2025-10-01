Ottobre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | OTTOBRE 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Ottobre 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!

Ad ottobre le serie ci portano tra studi legali in crisi, oscuri segreti di famiglia e terrificanti incubi che riemergono dal passato. Preparati a vivere un autunno intenso: su Sky arrivano nuove stagioni, nuovi scenari… e tanti colpi di scena.

Dal 3 ottobre arriva su Sky, Suits LA, l'attesissimo spin-off di Suits, una delle serie legal più viste di sempre. A Los Angeles, l’ex procuratore Ted Black (Stephen Amell) si trova alla guida di uno studio legale in crisi insieme al socio Stuart. Rivalità interne, casi di alto profilo e segreti del passato che riemergono, costringono Ted ad assumere un ruolo che ha sempre disprezzato, pur di salvare la sua carriera e il suo team.

Per chi ama i misteri e le indagini intricate, dal 4 ottobre in esclusiva su Sky, il detective inglese più famoso di sempre torna in azione con Sherlock & Daughter. Ormai in pensione e lontano dalle indagini, Sherlock Holmes (David Thewlis) vede la sua quiete sconvolta dall’arrivo di Amelia, una giovane californiana che sostiene di essere sua figlia. A stretto contatto con segreti di famiglia e una minaccia che incombe sull'intera città, i due dovranno affrontare un caso che cambierà per sempre le loro vite.

Gli appassionati di crime drama non rimarranno delusi da Task, in esclusiva su Sky dal 12 ottobre. Ambientata nella periferia di Philadelphia, la serie segue l’agente dell’FBI Tom (Mark Ruffalo), un uomo con una vita segnata dall’alcolismo e un figlio in prigione, a capo di una task force sgangherata. La missione è chiara: catturare Robbie, un padre di famiglia insospettabile, in realtà responsabile di alcune brutali rapine. Creata da Brad Ingelsby (Omicidio a Easttown), Task adotta uno stile realistico, con un focus sulle dinamiche sociali e familiari di due vite distrutte dal dolore.

Dal 16 ottobre arriva in esclusiva su Sky The Iris Affair, un dramma che promette di tenere col fiato sospeso. Dopo aver scoperto il potere di una tecnologia top-secret, Iris Nixon (Niamh Algar) ruba le chiavi di attivazione e fugge. Ha così inizio una caccia senza tregua che si snoda tra Firenze, Roma e la Sardegna, dove inganni e tradimenti rendono impossibile distinguere amici e nemici. L’Italia, con i suoi paesaggi, fa da sfondo a questo inseguimento mozzafiato, guidato da una missione segreta che potrebbe cambiare il destino del mondo.

Infine, per gli amanti dell'horror e delle atmosfere inquietanti, dal 27 ottobre arriva, in esclusiva su Sky, IT: Welcome to Derry, prequel della celebre saga IT. Ambientata nel 1962, la serie racconta di un gruppo di ragazzi che indaga sulle misteriose sparizioni di coetanei nella cittadina del Maine, ignari del risveglio di Pennywise, il clown maledetto creato da Stephen King. Ventisette anni prima degli eventi del primo film di IT, l'universo oscuro di Derry riprende vita attraverso incubi ispirati dalla mente di Stephen King, con Bill Skarsgård nei panni del pagliaccio più terrificante di sempre.

Il mese di ottobre si accende anche grazie a una selezione di film imperdibili che spaziano dall'azione al fantasy, dal thriller all'animazione. Ogni genere trova spazio e ogni titolo promette di lasciare il segno.

Dal 6 ottobre debutta su Sky l'epico film d'azione Guglielmo Tell. Nel tumultuoso XIV secolo, la Svizzera è oppressa dal dominio austriaco. Guglielmo Tell (Claes Bang), un abile cacciatore segnato dalle atrocità delle Crociate, ha giurato di non imbracciare mai più un'arma. Ma la brutalità del governatore Gessler (Connor Swindells) e l'oppressione sulle sue terre lo costringono a riconsiderare la sua promessa. Costretto a compiere un'impresa impossibile per salvare la vita del proprio figlio, Tell si trasforma da semplice cacciatore in un simbolo di resistenza, guidando la nascente rivolta contro l'oppressore e cambiando per sempre il destino della Svizzera.

L'8 e il 15 ottobre tornano le indagini di Petra - Terza stagione, con due nuove e avvincenti storie, per la regia di Maria Sole Tognazzi. L'ispettrice Delicato (Paola Cortellesi) e il vice Monte (Andrea Pennacchi) affrontano nuovi e complessi casi a Genova, tra un omicidio in convento e l'assassinio di un imprenditore legato alla mafia. Nel frattempo, la vita privata di Petra si apre a scenari del tutto inediti, promettendo colpi di scena e approfondimenti sui personaggi che abbiamo imparato ad amare.

Dal 13 ottobre preparati a un'ondata di gelo con Ghostbusters - Minaccia Glaciale. In piena estate, New York è colpita da una forza malvagia che scatena una nuova Era Glaciale. Vecchi e nuovi Acchiappafantasmi dovranno unire le forze per salvare il mondo da questa minaccia gelida e mortale. Tutto riparte così dall'iconica caserma dei pompieri, dove Peter Venkman, Ray Stantz e Winston Zeddemore, insieme alla nuova generazione, hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore.

Per gli amanti dell'adrenalina e dei thriller mozzafiato, dal 20 ottobre arriva Flight Risk - Trappola ad alta quota, diretto da Mel Gibson. La U.S. Marshal Madolyn Harris (Michelle Dockery) ha il compito di scortare l'informatore Winston (Topher Grace) a New York per testimoniare contro una potente famiglia criminale. Durante il volo, però, il pilota (Mark Wahlberg) si rivela un sicario incaricato di eliminarlo, trasformando la missione in una lotta per la sopravvivenza nei cieli dell’Alaska, dove ogni secondo è cruciale.

Gli appassionati di fantasy e animazione avranno un appuntamento imperdibile dal 21 ottobre con Il Signore degli Anelli – La Guerra di Rohirrim. Ambientato 200 anni prima degli eventi della trilogia, questo epico prequel animato racconta le gesta del leggendario re Helm Mandimartello e la nascita di Helm’s Deep. Il re di Rohan e il suo popolo si ritrovano a dover fronteggiare l'attacco improvviso di Wulf, il signore di Dunland. Una storia di resistenza e coraggio che riporta sullo schermo la magia e le epiche battaglie della Terra di Mezzo.

Infine, a chiudere il mese in grande stile, il 31 ottobre arriva il film fantasy Wicked. Anni prima dell’arrivo di Dorothy, due giovani aspiranti streghe – l’intensa Elphaba (Cynthia Erivo) e la solare Glinda (Ariana Grande) – diventano amiche inseparabili all’università di magia. Tra intrighi e segreti del Regno di Oz, il loro legame le condurrà verso destini opposti, rivelando le origini della Strega Malvagia dell’Ovest e di Glinda la Buona, in un'avventura spettacolare e ricca di magia.

Ottobre su Sky si conferma un mese all'insegna delle sfide e del grande talento. Hotel pronti a mettersi in gioco e il palco che accende il talento musicale fanno da sfondo agli show del mese, che promettono grandi emozioni e intrattenimento.

Continua anche ad ottobre l'appuntamento conBruno Barbieri – 4 Hotel. L'esperto di hôtellerie più esigente d'Italia prosegue il suo viaggio nell'ottava stagione dello show, visitando nuove strutture e mettendo alla prova i concorrenti. Location, camera, servizi, prezzo e colazione saranno sotto la lente d'ingrandimento, con una grande attenzione dedicata anche alla novità di quest'anno: il Barbieri Plus, un bonus a sorpresa da 5 punti che potrà ribaltare ogni classifica fino all'ultimo secondo.

Ad ottobre X Factor 2025 entra nel vivo. Dopo le Audizioni, il talent show musicale più amato d'Italia si prepara ai momenti più caldi della competizione. Il 2 e il 9 ottobre arrivano i Bootcamp, seguiti il 16 ottobre dalle Last Call. Ma l'emozione vera e propria si accenderà dal 23 ottobre, quando partiranno i Live Show. Sotto la guida di Giorgia e con una giuria rinnovata composta da Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e la new entry Francesco Gabbani, la ricerca della nuova stella della musica italiana prosegue verso la finalissima del 4 dicembre a Napoli.

Infine, dal 20 ottobre, preparati a ridere a crepapelle con il ritorno di GialappaShow. In una nuova stagione all’insegna di umorismo, gag e parodie, La Gialappa’s Band è pronta a stupire nuovamente il pubblico con il suo inconfondibile stile ironico e satirico. Al suo fianco, a farle immancabilmente da contraltare, il sarcasmo e l’energia travolgente del Mago Forrest.

Anche ad ottobre, il racconto del reale continua ad appassionare su Sky, con documentari che attraversano musica, natura, storia e spiritualità, raccontando rivelazioni inedite, viaggi estremi e icone senza tempo.

Il 1° ottobre, la grande danza prende vita con Swan Lake-in-the-round. Il capolavoro di Cajkovskij, Il Lago dei Cigni, viene presentato in una produzione spettacolare alla Royal Albert Hall di Londra. Sessanta ballerine in costume da cigno trasformano l'Arena in un lago incantato, regalando al pubblico il balletto più amato di sempre, in un'esibizione mozzafiato che celebra la magia della danza.

Dal 7 ottobre, un capitolo oscuro della storia italiana rivive con L’Achille Lauro – La crociera del terrore. Questa docu-serie ripercorre gli eventi del 1985, quando la nave da crociera italiana Achille Lauro fu dirottata da un commando palestinese. Oltre quattrocento passeggeri tenuti in ostaggio, ore di estenuanti trattative e un tragico epilogo che ha segnato la storia e l'immaginario collettivo, in un racconto intenso e dettagliato.

Dal 24 ottobre, preparati a un viaggio avventuroso e spirituale con Bear Grylls – Avventura in Terra Santa.Bear Grylls, l’esperto di sopravvivenza più famoso al mondo, si mette alla prova ripercorrendo cronologicamente i luoghi della vita di Gesù. Da Nazaret a Gerusalemme, Bear esplorerà il significato profondo di questi territori, unendo la sua proverbiale sfida contro gli elementi a un percorso di scoperta interiore.

Dal 27 ottobre, lasciati incantare dalla maestosità della natura con la docu-serie Scandinavia Selvaggia. Paesaggi mozzafiato e natura incontaminata incontrano una cultura unica nelle leggendarie terre di Odino e Thor. Un viaggio incredibile dalle coste dell’Oceano Atlantico fino agli imponenti vulcani, che ti porterà a scoprire la bellezza selvaggia e le leggende del Nord in un'esperienza visiva indimenticabile.

Dal 29 ottobre, immergiti nella vita e nella musica di un'icona con la docu-serie Billy Joel. Un viaggio profondo e intimo nella carriera e nelle vicende personali del leggendario musicista. Attraverso amori, lotte e perdite personali, la serie esplora i momenti travagliati della sua giovinezza, i problemi legati alle dipendenze e l'ascesa al successo globale, offrendo uno sguardo inedito sull'uomo dietro la leggenda.

Chiude il mese il 31 ottobre, Dario Argento. Panico. Un docu-film che ci porta dentro il cinema, i demoni e le confessioni del Maestro dell'Horror. In una camera d’albergo nella campagna romana, Dario Argento si confronta con sé stesso e con il “demone del cinema” che lo accompagna da sempre, mentre scrive la sua ultima sceneggiatura. Una troupe filma la sua vita e la sua arte, regalandoci un ritratto intimo e rivelatore di uno dei registi più influenti e controversi del panorama cinematografico italiano.

SKY UNO

X FACTOR 2025

BOOTCAMP / Giovedì 2 e 9 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Secondo step di selezione per X Factor 2025. Nello show Sky Original prodotto da Fremantle, i Bootcamp saranno due serate ad alta tensione – sempre condotte da Giorgia – e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step delle Audizioni e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.



Dentro o fuori. A X Factor 2025 arriva il momento chiave con le scelte definitive dei quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, guidati sempre dal racconto della conduttrice Giorgia. Dopo i Bootcamp, gli artisti che avranno ricevuto i 4 sì oppure l’X Pass arriveranno allo step decisivo delle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live. Anche qui il meccanismo cambierà completamente, e torneranno per questo step le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo. Anche in questo caso, il margine per i ripensamenti sarà minimo: si entra ai Live o si esce. definitivamente. A fine serata, ogni giudice avrà individuato i tre componenti della propria squadra, e avremo così i nomi dei 12 artisti ufficialmente in gara dell’edizione 2025 dello show Sky Original prodotto da Fremantle.



Subito dopo la formazione delle squadre, inizierà il racconto quotidiano di X Factor Daily, atteso tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso, un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di X Factor.



Appuntamento settimanale imperdibile per seguire il percorso dei concorrenti di X Factor 2025. Tutti i mercoledì, a 24 ore dalla nuova puntata in diretta condotta da Giorgia dal Teatro Repower di Milano, seguiamo il cammino e il lavoro quotidiano degli artisti in gara e dei loro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.



In diretta dal Teatro Repower di Milano al via i Live Show di X Factor 2025. Con la conduzione di Giorgia, i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi portano sul palco tre artisti ciascuno, in gara per conquistare settimana dopo settimana e manche dopo manche il pubblico dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Grandi ospiti ma soprattutto una competizione carica di emozioni e talento creeranno un percorso appassionante che anche quest’anno si concluderà in Piazza del Plebiscito a Napoli, in un evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN SOUND

Lunedì 6 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Scaldate i fornelli e alzate il volume della musica, Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 imperdibili puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando lo chef Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist. E anche quest’anno si alternerà ai fornelli con ospiti e amici: i nuovi episodi, infatti, comprenderanno cinque filoni tematici - Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina – che faranno venir voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.

BOLLICINE

Lunedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Bollicine è il one man show di Max Giusti: ironia, attualità, patriarcato, giovani, amore sopravvalutato, e riflessioni sulla fama nell’era delle serie tv. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà̀ l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà̀ non è mai esistita. 5 anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita allo show, un vero e proprio distillato di comicità̀ rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Non mancheranno le recenti parodie che sono già̀ diventate un cult, e che hanno registrato milioni di views sul web.

GIALAPPASHOW - SESTA STAGIONE

Lunedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nella nuova stagione di GialappaShow. Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-conduttrice diversa, appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Confermato il cast comico, con i personaggi più cult e tante nuove interpretazioni, e in più, in arrivo delle new entry per un big show sempre più ricco.

SKY ATLANTIC

TASK

Da domenica 12 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell'FBI (Mark Ruffalo), con una vita segnata dall’alcolismo e un figlio in prigione, e costretto a rientrare in servizio per dirigere una sgangherata task force dell’FBI per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia. Una serie creata da Brad Ingelsby, ideatore di “Omicidio a Easttown” con Kate Winslet. Nel cast il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo (The Normal Heart), Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

THE IRIS AFFAIR

Da venerdì 17 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l’enigma e una cospirazione internazionale che le dà la caccia. Arriva a ottobre la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro il successo dell'acclamata “Luther”. Con Niamh Algar e Tom Hollander (e la partecipazione di Maya Sansa), The Iris Affair è un tesissimo tech thriller in 8 episodi dal production value assolutamente cinematografico, che vede due brillanti menti l'una contro l'altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso l'Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

IT – WELCOME TO DERRY

Da lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ambientata nell'universo di IT del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King, la serie espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi “It” (2017) e “It – Capitolo due” (2019) e aggiorna il mito del celeberrimo (e almeno altrettanto terrificante) clown danzante. Ventisette anni prima degli eventi del primo film della saga, Pennywise riemerge dall’oscurità per nutrirsi delle paure più profonde dei bambini dando inizio ad un incubo senza fine. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

SKY SERIE

Pop-up: YELLOWSTONE

Da domenica 5 a giovedì 9 ottobre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

SUITS LA

Da venerdì 3 ottobre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin-off del celebre legal dramedy newyorkese (la seconda serie più vista in streaming nel 2023), porta sullo schermo nuove vicende ambientate nello stesso mondo narrativo, ma sull’altra costa degli Stati Uniti: Los Angeles. Passando dal diritto societario della serie originale al penale nel mondo dello spettacolo, dove l’ex procuratore di New York, Ted Black (Stephen Amell), deve salvare il suo studio tra crisi e lealtà messe alla prova. Nel frattempo, i segreti dietro la sua fuga da New York inizieranno a emergere, promettendo tensioni e colpi di scena.

Pop-up: CHICAGO FIRE

Da venerdì 10 a venerdì 31 ottobre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

SHERLOCK&DAUGHTHER

Da sabato 4 ottobre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Ormai in pensione, Sherlock Holmes ha lasciato misteri ed enigmi alle spalle. Ma tutto cambia quando Amelia Rojas bussa alla sua porta., una giovane donna che sostiene di essere sua figlia. Con sé porta un mistero ancora più grande: scoprire la verità sull’omicidio di sua madre. Una nuova rivisitazione del classico Sherlock Holmes tratto dai libri The Daughter of Sherlock Holmes Mysteries che vede nel cast David Thewlis (Harry Potter) e Blu Hunt (The New Mutants).

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE:

Ven 3 OTT - CINEMA UNO : COMPANION [Warner, 2025] - 1aTv Fantascienza/Thriller | Trailer

[Warner, 2025] Fantascienza/Thriller | Trailer Dom 5 OTT - CINEMA UNO : DUMB MONEY - NON CHIAMATELI SPROVVEDUTI [Leone Film, 2023] - 1aTv Sky B iografico/Commedia | Trailer

[Leone Film, 2023] B iografico/Commedia | Trailer Lun 6 OTT - CINEMA UNO : GUGLIELMO TELL [Eagle, 2024] - 1aTv A zione/Storico | Trailer

[Eagle, 2024] A zione/Storico | Trailer Mer 8 OTT - CINEMA UNO : PETRA [Stagione 3, Ep. 1] - 1aTv C rimine/Mistero | Trailer

[Stagione 3, Ep. 1] C rimine/Mistero | Trailer Dom 12 OTT - CINEMA UNO : L'AMORE CHE NON MUORE [Lucky Red, 2024] - 1aTv D rammatico/Romantico | Trailer

[Lucky Red, 2024] D rammatico/Romantico | Trailer Lun 13 OTT - CINEMA UNO : GHOSTBUSTERS - MINACCIA GLACIALE [Sony, 2024] - 1aTv Sky A vventura/Fantascienza | Trailer

[Sony, 2024] A vventura/Fantascienza | Trailer Mer 15 OTT - CINEMA UNO : PETRA [Stagione 3, Ep. 2] - 1aTv C rimine/Mistero | Trailer

[Stagione 3, Ep. 2] C rimine/Mistero | Trailer Ven 17 OTT - CINEMA UNO : WOLF MAN [Universal, 2025] - 1aTv H orror | Trailer

[Universal, 2025] H orror | Trailer Lun 20 OTT - CINEMA UNO : FLIGHT RISK - TRAPPOLA AD ALTA QUOTA [Eagle, 2025] - 1aTv A zione/Thriller | Trailer

[Eagle, 2025] A zione/Thriller | Trailer Mar 21 OTT - CINEMA UNO : IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LA GUERRA DEI ROHIRRIM [Warner, 2024] - 1aTv A nimazione/Fantastico | Trailer

[Warner, 2024] A nimazione/Fantastico | Trailer Ven 24 OTT - CINEMA UNO : PATERNAL LEAVE [Vision, 2025] - 1aTv D rammatico | Trailer

[Vision, 2025] D rammatico | Trailer Lun 27 OTT - CINEMA UNO : EDEN [01, 2024] - 1aTv S torico/Thriller | Trailer

[01, 2024] S torico/Thriller | Trailer Ven 31 OTT - CINEMA UNO: WICKED [Universal, 2024] - 1aTvF antastico/Musicale | Trailer

COMPANION

Venerdì 3 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sophie Thatcher, Jack Quaid e Rupert Friend in un thriller ricco di sorprese, tra fantascienza e ironia. Josh e Iris si sono conosciuti in un supermercato ed è subito stato amore. Quando vengono invitati alla villa sul lago di Sergey, insieme ad altri amici, inizialmente il tempo trascorre piacevolmente per tutti. Al mattino, però, Josh inizia a comportarsi stranamente e molte cose non sono come sembrano…

DUMB MONEY

Domenica 5 ottobre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Craig Gillespie (Tonya) dirige Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell’adattamento cinematografico del libro The Antisocial Network di Ben Mezrich, che ricostruisce un’incredibile storia vera. Quando Keith Gill, un ragazzo comune, dallo scantinato di casa sua investe i risparmi di una vita sulle azioni Game Stop, i suoi follower lo seguono e fanno lo stesso. Il valore delle azioni così sale alle stelle, ma i grossi fondi speculativi arrivano sull’orlo della bancarotta e fanno di tutto per ristabilire gli equilibri del potere.

GUGLIELMO TELL

Lunedì 6 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Rilettura in chiave epica della storia sull’eroico arciere svizzero in uno spettacolare action con Claes Bang (The Square, Northman), Connor Swindells (Sex Education), Golshifteh Farahani e Ben Kinglsey. Nel 1307 si amplia il dominio degli Asburgo di Albero I sui territori elvetici. Tramite i balivi, gli austriaci impongono tasse e gestiscono l’ordine, generando malcontento da parte della popolazione locale. Un giorno, un contadino uccide un emissario del re venendo poi inseguito dal crudele vassallo Gessler, a cui Alberto I ha dato ordine di reprimere ogni disordine. Ad ergersi contro di lui e contro il nemico invasore è Guglielmo Tell, arciere che ha combattuto nelle Crociate.

PETRA – TERZA STAGIONE

Mercoledì 8 e 15 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Su Sky Cinema, arrivano le due nuove storie di PETRA – TERZA STAGIONE, lo Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi.

La nuova stagione vede naturalmente protagonista Paola Cortellesi, che interpreta l’iconica l’ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast tornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, la moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra, separato con quattro figli che ha cresciuto da solo. New entry, Francesco Acquaroli nel ruolo di Luigi, un poliziotto esperto e brillante che con Petra ha un legame speciale, un rapporto che affonda le radici in un passato lontano ma ancora vividissimo. Le due nuove storie, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio. Le riprese si sono svolte a Genova e dintorni con il supporto di Genova Liguria Film Commission. In questa terza stagione ritroviamo una Petra inedita, alle prese con il suo nuovo compagno Marco e i suoi tre figli. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova. Prima un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento, poi l’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte a mettersi alla prova ancora una volta. Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità.

L’AMORE CHE NON MUORE

Domenica 12 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Un altro grande successo in patria, dopo 7 Uomini a mollo, per la nuova pellicola di Gilles Lellouche con Adèle Exarchopoulos (La vita di Adele) e François Civil (I tre moschettieri – D’Artagnan). Jacqueline e Clotaire si incontrano davanti a scuola ed è subito amore, nonostante siano molto diversi: lei è piccolo borghese, studentessa modello e orfana di madre, lui invece è di estrazione proletaria, ha lasciato la scuola ed è un delinquente in erba. Jacqueline però intuisce la sensibilità dietro al machismo di lui, mentre lui coglie il fuoco dietro il pudore di lei. Ma Clotaire un giorno di unisce a una rapina che finisce male e le loro strade inevitabilmente si dividono per molti anni.

GHOSTBUSTERS – MINACCIA GLACIALE

Lunedì 13 ottobre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nuovo capitolo della saga con il cast originale, tra cui Bill Murray e Dan Aykroyd, e i protagonisti emersi nel precedente film: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Phoebe Spengler, il fratello Trevor, la madre e il suo nuovo compagno, il professor Gary Grooberson, vivono e lavorano nell’ex caserma dei pompieri che ha visto nascere gli acchiappafantasmi. Il sindaco di New York però vorrebbe sbarazzarsi di loro e fa leva sulla minore età di Phoebe per proibirle di continuare ad indossare la divisa e lo zaino protonico. Intanto, al negozio di oggetti “posseduti” di Ray, arriva una strana sfera di ottone…

WOLF MAN

Venerdì 17 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dalla Blumhouse Productions e dal visionario sceneggiatore e regista Leigh Whannell (L’uomo invisibile), un nuovo incubo con Christopher Abbott e Julia Garner protagonisti. Quando Blake riceve una lettere dove viene certificata la morte del padre, da tempo scomparso, convince la moglie Charlotte e la figlia ad accompagnarlo nella casa d’infanzia tra i boschi dell’Oregon. Ma il loro arrivo è fin dall’inizio minacciato da una creatura bestiale.

FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA

Lunedì 20 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mel Gibson dirige un teso action thriller con un inedito Mark Wahlberg, Michelle Dockery (Dowton Abbey) e Topher Grace. Winston, ex-contabile di una potente famiglia criminale, deve essere scortato dal maresciallo dell’aeronautica Madolyn Harris dall’Alaska, dove era rifugiato, a New York per testimoniare. La Harris noleggia un piccolo aereo per il trasporto, ma durante il volo il pilota rivela presto la sua vera identità.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA GUERRA DEI ROHIRRIM

Martedì 21 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Un ritorno alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de Il Signore degli Anelli, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien, in forma di anime. Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, racconta il destino della Casata di Helm Mandimartello, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm.

PATERNAL LEAVE

Venerdì 24 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Luca Marinelli in un tenero ed energico ritratto, diretto dalla moglie Alissa Jung, al suo esordio alla regia. Film presentato in anteprima al Festival di Berlino 2025. Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.

EDEN

Lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Ron Howard dirige un visivamente potente, ispirato a una storia vera, con un grande cast: Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney. In seguito alla crisi del 1929 e alla sfiducia nel sistema capitalistico, il medico e filosofo tedesco Friedrich Ritter abbandona la Germania e si stabilisce sull’isola di Floreana, nelle Galapagos, insieme alla sua discepola e amante. In seguito anche il veterano di guerra Hienz Wittmer, insieme alla moglie e il figlio, si trasferiscono sull’isola, ma dopo qualche tempo le due coppie trovano il modo di convivere. Le cose però cambiano drasticamente quando sbarca Eloise Wagner de Bousquet, presunta baronessa, con il proposito di costruire un resort di lusso e impossessarsi così dell’isola.

WICKED

Venerdì 31 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum nella prima parte dell’adattamento del più celebre musical di Broadway, il prequel-blockbuster del Mago di Oz, che agli Oscar® 2025 ha ottenuto 2 statuette (costumi e scenografia) e il Golden Globe per il miglior risultato al cinema e al box office. Elphaba e Glinda, sono due giovani aspiranti streghe appena entrate nella prestigiosa università di stregoneria. Elphaba ha la carnagione verde e Glinda è bionda e angelica. Destinate a diventare rispettivamente, la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud, le due giovani studentesse diventano grandi amiche. Ma la loro è un’amicizia ostacolata dagli schemi corrotti del Regno.

SKY CINEMA COLLECTION – TRILOGIA UNA NOTTE DA LEONI

Da mercoledì 1° a venerdì 3 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Su Sky Cinema Collection tornano Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis nei 3 capitoli della saga diretta da Todd Phillips: UNA NOTTE DA LEONI, UNA NOTTE DA LEONI 2 e UNA NOTTE DA LEONI 3.

SKY CINEMA COLLECTION – PAOLA CORTELLESI MANIA

Da sabato 4 a domenica 12 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione dell’atteso ritorno di Paola Cortellesi nelle 2 nuove storie Sky Original di PETRA – TERZA STAGIONE dirette da Maria Sole Tognazzi (mer. 8 e mer. 15 su Sky Cinema Uno), da sabato 4 a domenica 12 ottobre Sky Cinema Collection dedica la programmazione all’attrice con le precedenti 2 stagioni basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e altri 10 titoli.

SKY CINEMA GHOSTBUSTERS

Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection si popola di ectoplasmi, entità paranormali e di coraggiosi acchiappafantasmi con i 5 film che compongono la saga di Ghostbusters, compreso GHOSTBUSTERS - MINACCIA GLACIALE in onda per la prima volta su Sky Cinema (lun. 13 ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection).

SKY CINEMA RITORNO AL FUTURO

Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nell’ottobre del 1985 il primo capitolo della saga con Michael J. Fox spopolava nelle sale italiane. A 40 anni di distanza torna su Sky Cinema la saga cult, composta da 3 capitoli, diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

SKY CINEMA COLLECTION – IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Da martedì 21 a venerdì 24 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA GUERRA DI ROHIRRIM (mar. 21 ore 21.15 su Sky Cinema Collection), l’animazione che ci riporta nell’epico mondo basato sui celebri libri di J.R.R. Tolkien, da martedì 21 a venerdì 24 ottobre Sky Cinema Collection dedica 4 giorni alla saga campione di incassi, premiata con 17 Oscar® e diretta da Peter Jackson.

SKY CINEMA HALLOWEEN

Da sabato 25 a venerdì 31 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di qualche brivido di terrore. Infatti, da sabato 25 a venerdì 31 ottobre, sono previsti oltre 50 titoli, tra cui la prima visione WICKED (ven. 31 ottobre alle 21.15 nella versione interamente doppiata su Sky Cinema Collection e nella versione con le canzoni originali sottotitolate in italiano su Sky Cinema Uno).

SKY DOCUMENTARIES

MONEY ELETRIC – IL MISTERO DEI BITCOIN

Mercoledì 22 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Cullen Hoback approfondisce le origini di Bitcoin e del suo misterioso ideatore dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto, mostrando come questa criptovaluta possa rivoluzionare la finanza globale e ridefinire gli equilibri di potere.

SURVEILLED: CI STANNO SPIANDO?

Mercoledì 22 ottobre alle 23.00, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il giornalista Ronan Farrow investiga sulle attività sconvolgenti e inquietanti del cyber spionaggio.



SPIELBERG – IL RE DI HOLLYWOOD

Sabato 25 ottobre alle 22.50, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo la vita di una delle personalità più influenti della storia del cinema: un ritratto del grande regista che parte dalla sua infanzia fino ad arrivare ai suoi lavori più celebri.



THE YOGURT SHOP MURDERS – CHI HA UCCISO QUESTE RAGAZZE?

Domenica 26 ottobre in binge alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

6 dicembre 1991: quattro teenagers di età compresa tra i 13 e i 17 anni vengono aggredite in una stanza sul retro di una gelateria e uccise a colpi d'arma da fuoco. I colpevoli non vennero mai trovati e il mistero resta irrisolto ancora oggi.



HALLOWEEN DAI MAESTRI

Venerdì 31 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Sky documentaries in occasione di Halloween dedica la sua programmazione a due maestri dell’horror: Dario Argento e Stephen King con due documentari esclusivi. DARIO ARGENTO. PANICO: in una camera d’albergo, lontano dal mondo esterno, Dario Argento ha dato vita ai suoi capolavori più celebri. Una troupe lo segue passo dopo passo, svelando ricordi e ossessioni del regista horror, in un racconto intimo e irripetibile. KING ON SCREEN: in occasione dell’arrivo su Sky Documentaries della serie IT – WELCOME TO DERRY scopriamo come i romanzi del maestro dell’horror, Stephen King, sono finiti sul grande schermo. Una celebrazione dello scrittore del brivido attraverso testimonianze dei più grandi registi che hanno adattato i suoi lavori.

SKY ARTE

VALERIO BERRUTI. MORE THAN KIDS

Giovedì 2 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A Palazzo Reale a Milano, le opere di Berruti offrono una chiave di lettura originale per temi di grande attualità. Attraverso lo sguardo autentico e carico di speranza dei bambini, l’artista ci accompagna in un viaggio emozionante tra arte e presente.

PIERO DELLA FRANCESCA. L’ENIGMA NELLA TELA

Giovedì 16 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Vita, opere e misteri di Piero della Francesca, uno dei pionieri dell’arte rinascimentale.



MY MOM JAYNE

Venerdì 24 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Quando Mariska Hargitay aveva soli 3 anni lei e la sua famiglia furono coinvolti in un tragico incidente che costò la vita alla madre, la celebre icona di Hollywood Jayne Mansfield. Il doc racconta e ripercorre la storia della famosa attrice degli anni ‘50 e ‘60 attraverso le parole della figlia, diventando non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un mezzo per Mariska per conoscere più a fondo la madre.

BILLY JOEL

Da mercoledì 29 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nella vita e nella musica di Billy Joel, attraverso amori, lotte e perdite personali. Dai momenti travagliati della sua giovinezza ai problemi legati alle dipendenze fino al successo globale.

SKY CLASSICA

SWAN LAKE IN-THE-ROUND

Mercoledì 1° ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

Lo splendore dell’immortale balletto di Čajkovskij in una produzione che offre una prospettiva inedita e straordinariamente coinvolgente sull’azione coreografica. 60 ballerine in costume da cigno affollano l’immenso spazio della Royal Albert Hall arena di Londra, in questo caleidoscopio coreografico che trasforma la grande Arena in un lago magico per il balletto più amato al mondo.



L’ACHILLE LAURO – LA CROCIERA DEL TERRORE

Martedì 7 ottobre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime, in simulcast su History e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1985, la crociera della nave italiana Achille Lauro si trasforma in un incubo quando un commando di militanti palestinesi prende in ostaggio oltre quattrocento passeggeri al largo delle coste egiziane. Le ore concitate a bordo diventano una drammatica trattativa con governi e forze di sicurezza, mentre la tensione cresce fino all’omicidio di un cittadino americano, evento che scuote profondamente l’opinione pubblica mondiale.

SKY CRIME

IL DELITTO DI VIA POMA

Lunedì 27 e martedì 28 ottobre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Agosto 1990: Simonetta Cesaroni, 20 anni, viene trovata uccisa. 29 coltellate, un omicidio rimasto irrisolto che continua a tormentare l’opinione pubblica. Tra indagini costellate da errori e depistaggi, il vero colpevole non è mai stato trovato. Una ricostruzione di uno dei gialli più seguiti d’Italia, dando voce a chi ha vissuto da vicino questa tragedia.

SKY NATURE

NATURAL WORLD – VITA DA GHEPARDO

Mercoledì 1° ottobre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso il legame unico ed emozionante tra il cameraman Kim Wolhuter e una madre ghepardo, viviamo da vicino la vita selvaggia e sorprendente della famiglia di questi magnifici animali.

UNA SPIA TRA I DELFINI

Martedì 7 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Immergiamoci per osservare da vicino la vita dei delfini, una delle creature più socievoli e giocose al mondo.

GALAPAGOS SELVEGGE

Lunedì 13 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

David Attenborough racconta come la fauna unica e bizzarra delle meravigliose isole Galapagos si sta adattando alla presenza dell’uomo.



DAVID ATTENBOROUGH E IL MOSTRO GIURASSICO

Mercoledì 15 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

David Attenborough indaga sulla scoperta del teschio gigante di un mostro marino preistorico, noto come pliosauro: il Tyrannosaurus rex dei mari.



NORD AMERICA SELVAGGIO

Martedì 21 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un’immersione tra le coste del Nord America per conoscere cosa si cela sotto la superficie: dall’Alaska alle acque tropicali, dalle paludi e ai mari del golfo, verso la scoperta delle creature nel profondo blu.



IL LEOPARDO DELLE NEVI

Da giovedì 23 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Giornata Mondiale del Leopardo delle Nevi, il biologo e naturalista Dan O’Neill in una missione rivoluzionaria per proteggere una delle creature più affascinanti del mondo.



SCANDINAVIA SELVAGGIA

Da lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Paesaggi mozzafiato e natura incontaminata incontrano una cultura unica nelle leggendarie terre di Odino e Thor. Un viaggio incredibile dalle coste dell’Oceano Atlantico fino agli imponenti vulcani.



TOP TEN – I PREDATORI PIÙ BESTIALI DELLA STORIA

Venerdì 31 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nel tempo alla scoperta dei predatori più letali della storia, tra nuove prove scientifiche ed effetti visivi mozzafiato.

SKY ADVENTURE



AX MEN – DURI COME IL LEGNO – NONA STAGIONE

Da lunedì 13 ottobre in daytime, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Sfide estreme nei boschi americani: i taglialegna affrontano condizioni pericolose, rivalità e imprevisti per portare a casa il carico e salvare la stagione.



FULL COSTUME GARAGE – MACCHINE DA URLO – OTTAVA STAGIONE

Da lunedì 20 ottobre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Per soddisfare le idee dei suoi clienti più esigenti Ian Roussel si cimenta in progetti incredibili nella costruzione di auto uniche.



BEAR GRYLLS – AVVENTURA IN TERRA SANTA

Da venerdì 24 ottobre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da Nazaret a Gerusalemme, Bear Grylls, l’esperto di sopravvivenza più famoso al mondo, si mette alla prova ripercorrendo cronologicamente i luoghi della vita di Gesù.



TREKKING ESTREMI – TERZA STAGIONE

Da lunedì 27 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ryan Pyle ci accompagna nelle sue nuove avventure tra paesaggi spettacolari ed esplorazioni estreme.



FULL COSTUME GARAGE – MACCHINE DA URLO – NONA STAGIONE

Da martedì 28 ottobre in daytime, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ian Roussel torna alle prese con la progettazione e la costruzione di automobili sbalorditive.