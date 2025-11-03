Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Novembre: James Franco, Tomer Sisley e i Transformers

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
GUIDA TV SKY / NOW | 2 - 8 NOVEMBRE 2025

Guida TV Sky e NOW 2 - 8 Novembre: James Franco, Tomer Sisley e i TransformersCerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 3 novembre, Sky Cinema Uno inaugura la prima serata alle 21.15 con l'anteprima di "Largo Winch - Il prezzo del denaro", in streaming su NOW e disponibile on demand. Il terzo capitolo della saga, ispirata all'omonimo fumetto belga, riporta sullo schermo Tomer Sisley nel ruolo del miliardario avventuriero Largo Winch, affiancato questa volta da James Franco, antagonista carismatico e spietato. La trama si apre su un momento oscuro nella vita del protagonista: il figlio quindicenne viene rapito, il suo socio si toglie la vita e il suo impero economico vacilla. Ma dietro queste tragedie si cela un unico disegno criminale che costringe Largo a un viaggio frenetico e pericoloso tra Canada, Birmania e Bangkok, in una corsa contro il tempo per salvare suo figlio e scoprire la verità.

Sempre lunedì, alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, debutta la quarta stagione di "FBI International", disponibile anche on demand. La nuova serie introduce un capo squadra impulsivo e fuori dagli schemi che guida la Fly Team in missioni ad alto rischio attraverso l'Europa. Tra indagini, tensioni e vendette personali, l'azione si intreccia a un percorso interiore di redenzione e giustizia.

Da lunedì 3 fino a venerdì 7 novembre, Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Transformers, con una maratona dedicata alla celebre saga sci-fi di Michael Bay. Ogni sera alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand, verranno riproposti i cinque film originali diretti dal regista, ispirati ai giocattoli Hasbro e Takara Tomy, insieme al prequel spin-off "Bumblebee" di Travis Knight e all'inedito film d'animazione "Transformers One" di Josh Cooley. Dal primo capitolo del 2007, in cui Shia LaBeouf e Megan Fox si trovano nel mezzo della guerra tra Autobot e Decepticon, fino all'epico "Transformers - L'ultimo cavaliere" del 2017 con Mark Wahlberg e Anthony Hopkins, il canale ripercorre un'avventura che ha ridefinito il cinema d'azione.

Martedì 4 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva "Foodish", il nuovo format culinario condotto da Joe Bastianich, disponibile anche on demand. Quattro sfidanti si affrontano in duelli diretti per conquistare e difendere il prestigioso grembiule Foodish. Ogni episodio si svolge in una diversa città italiana, con un ospite del mondo dello spettacolo che accompagna Bastianich in un viaggio tra sapori, tradizioni e sfide gastronomiche. A bordo di un'auto guidata dal vulcanico Vittorio, Joe esplora l'Italia alla ricerca del piatto migliore, giudicando insieme all'ospite chi merita il titolo di "più Foodish".

La stessa sera, su Sky Documentaries alle 21.15, in streaming su NOW, "Venezia - Il futuro del pianeta" racconta la città lagunare come un fragile gioiello sospeso tra storia e sopravvivenza. Un documentario che riflette sulla bellezza immobile di Venezia e sulle minacce ambientali che la assediano, dal cambiamento climatico alle maree sempre più invadenti.

Su Sky Arte, sempre martedì alle 21.15, debutta "Artbox", un viaggio nel mondo dell'arte contemporanea tra musei, gallerie e fondazioni italiane e internazionali. Ogni puntata offre interviste, rubriche e approfondimenti dedicati alle mostre più rilevanti e ai mestieri che rendono possibile la magia dell'arte.

Mercoledì 5 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries, in prima TV e in streaming su NOW, va in onda "Smoke Sauna - I segreti della sorellanza", un documentario intimo e poetico ambientato in una sauna estone, dove le donne condividono esperienze, dolori e speranze in un rito di purificazione e connessione ancestrale.

Nella stessa serata, su Sky Adventure, doppio appuntamento in prima visione e streaming su NOW. Dalle 21.15 parte la nona stagione di "Full Costume Garage", in cui Ian Roussel torna a creare veicoli personalizzati e spettacolari. A seguire, "In Groenlandia con Alex Honnold" mostra l'alpinista protagonista di Free Solo alle prese con una nuova impresa: scalare una parete di 1.200 metri mentre studia gli effetti del riscaldamento globale sulla regione artica.

Giovedì 6 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries, arriva la quinta stagione di "Le Megastrutture di Hitler", che analizza le più importanti battaglie tra Stati Uniti, nazisti e giapponesi durante la Seconda guerra mondiale, approfondendo strategie, tattiche e tecnologie militari.

Venerdì 7 novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta in prima TV "Tre amiche", disponibile anche on demand. Presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, il film diretto da Camille Cottin racconta un intreccio sentimentale tra tre donne legate da un'amicizia profonda e da segreti pericolosi. Quando Joan, stanca del suo matrimonio, decide di lasciare Victor e lui scompare misteriosamente, le vite di Alice e Rebecca - rispettivamente migliore amica e amante dell'uomo - vengono travolte da un vortice di emozioni e colpi di scena.

Da sabato 8 a venerdì 14 novembre, Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Gangster, in streaming su NOW e disponibile on demand. Una rassegna di diciotto film che ripercorrono la storia del crimine al cinema, con la prima visione di "The Alto Knights - I due volti del crimine" con Robert De Niro, in onda lunedì 10 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Collection. Tra i titoli in programmazione spiccano capolavori come "Scarface" di Brian De Palma, "C'era una volta in America" di Sergio Leone, "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino, e grandi biopic criminali come "American Gangster" con Denzel Washington, "Capone" con Tom Hardy, "Gangster Squad" con Ryan Gosling, "Black Mass - L'ultimo gangster" con Johnny Depp e "Nemico pubblico" di Michael Mann. Un'immersione totale nel mondo della malavita cinematografica, tra potere, tradimento e redenzione.

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

LLARGO WINCH – IL PREZZO DEL DENARO
Lunedì 3 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Terzo adrenalinico film della saga, basata sull’omonimo fumetto belga, che rivede Tomer Sisley nei panni del protagonista affiancato questa volta da James Franco nel ruolo del villain. Nella vita di Largo Winch le cose non vanno bene: suo figlio quindicenne viene rapito, il suo socio in affari si suicida e il suo impero commerciale sembra dirigersi verso il fallimento. Ben presto, però, Largo scopre che tutto è collegato e che, riuscendo a rintracciare i criminali responsabili, potrebbe ritrovare anche suo figlio. Inizia così un viaggio, dal Canada alla Birmania fino a Bangkok.

FBI INTERNATIONAL – QUARTA STAGIONE
Da lunedì 3 novembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand
Un nuovo leader impulsivo e fuori dagli schemi guida la Fly Team in una serie di missioni ad alto rischio in Europa, mentre affronta il suo passato e cerca giustizia per la morte del suo partner.

SKY CINEMA TRANSFORMERS
Da lunedì 3 a venerdì 7 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand
Sky Cinema Collection propone la saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay, basati sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80, insieme al prequel spin-off BUMBLEBEE, diretto da Travis Knight,e al film d’animazione TRANSFORMERS ONE, diretto da Josh Cooley. È il 2007 quando Michael Bay porta al cinema il primo spettacolare capitolo, TRANSFORMERS, interpretato da Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel, in cui due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia. Il film è stato candidato a 3 Oscar® nel 2008.  Due anni dopo gli eventi e l’uscita del primo film, nel 2009, esce la seconda spettacolare avventura TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO dove ritroviamo Shia LaBeouf e Megan Fox che, insieme agli Autobot, si trovano a dover combattere contro i Decepticon che hanno intenzione di risvegliare il loro capo supremo. Il 2011 è stato l’anno di TRANSFORMERS 3, in cui John Turturro e Rosie Huntington-Whiteley si uniscono a Shia LaBeouf nel cast. Qui gli Autobot non devono solo difendersi dai Decepticons, ma anche da un nuovo terribile nemico. Nel 2014 viene realizzato il quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro, TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE con Mark Wahlberg e Stanley Tucci in cui, cinque anni dopo gli eventi del terzo film, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot.  È il 2017 quando ritroviamo Mark Wahlberg, questa volta insieme ad Anthony Hopkins, in TRANSFORMERS – L’ULTIMO CAVALIERE dove un’inaspettata alleanza si rivela l’unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale.  Sono, inoltre, da non perdere BUMBLEBEE di Travis Knight, prequel e spin-off della saga, ambientato negli anni 80, e TRANSFORMERS ONE di Josh Cooley, film d’animazione ambientato prima dell’arrivo di Autobot e Decepticon sulla Terra, quando Orion Pax/Optimus Prime e D-16/Megatron erano amici.

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE

FOODISH
Da martedì 4 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand
In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida chi rimane col grembiule indosso si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale. A guidarci nel variegato panorama gastronomico del Belpaese è l’inflessibile Joe Bastianich, con i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione. A bordo di un’auto guidata dal poliedrico Vittorio, dalla simpatia contagiosa, Bastianich viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, conoscitore della città dove si disputa la sfida o esperto del piatto in gara. Joe e l’ospite assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10, per decretare qual è la migliore in città, anzi, la più Foodish!

VENEZIA IL FUTURO DEL PIANETA
Martedì 4 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Venezia sembra giacere in mezzo alla sua laguna come una bella addormentata in un'eternità magnifica e immobile. Ma, di quando in quando, il suo sonno viene disturbato dalle incursioni del mare.

ARTBOX
Martedì 4 novembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Un viaggio visivo e narrativo attraverso le più importanti esposizioni artistiche in Italia e nel mondo. Ogni puntata esplora musei, gallerie, fondazioni e luoghi d’arte, offrendo interviste esclusive, rubriche tematiche, recensioni di mostre e approfondimenti sui mestieri dell’arte.

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE

SMOKE SAUNA – I SEGRETI DELLA SORELLANZA
Mercoledì 5 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Nel calore della sauna estone, le donne si raccontano. Un rituale antico diventa spazio di intimità e sorellanza.

FULL COSTUME GARAGE – NONA STAGIONE
Da mercoledì 5 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Ian Roussel torna alle prese con la progettazione e la costruzione di automobili sbalorditive

IN GROENLANDIA CON ALEX HONNOLD
Da mercoledì 5 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Alex Honnold, protagonista del premio Oscar Free Solo, guida una spedizione in Groenlandia per scalare una scogliera di 1.200 metri e per studiare l'impatto del cambiamento climatico sulla regione.

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE

LE MEGASTRUTTURE DI HITLER – QUINTA STAGIONE
Giovedì 6 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Le battaglie più decisive combattute dagli Stati Uniti contro nazisti e giapponesi nella Seconda guerra mondiale, analizzando strategie, tattiche e tecnologie impiegate da entrambi gli schieramenti.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

TRE AMICHE
Venerdì 7 novembre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Un cast al femminile capitanato da Camille Cottin in un film su un girotondo sentimentale, presentato in concorso al Festival di Venezia 2024. Joan non è più innamorata di Victor e si sente disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova alcuna passione per Eric eppure il loro rapporto va a gonfie vele. Lei, però, non sa che lui ha una relazione con Rebecca, la loro comune amica. Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite di tutto il gruppo vengono sconvolte.

SABATO 8 NOVEMBRE

SKY CINEMA COLLETION - GANGSTER
Da sabato 8 a venerdì 14 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand
Temuti criminali e malavitosi di ogni genere popolano Sky Cinema Collection, tra cui la prima visione THE ALTO KNIGHTS - I DUE VOLTI DEL CRIMINE con Robert De Niro (lunedì 10 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) Tra i 18 film previsti in programmazione si segnalano alcune pietre miliari del genere: il gangster-movie di Brian De Palma e sceneggiato da Oliver Stone SCARFACE, in cui Al Pacino è un rifugiato cubano che scala i vertici della malavita e del narcotraffico; il capolavoro di Sergio Leone C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, in versione estesa e restaurata, in cui sulle note di Ennio Morricone si racconta l’ascesa e il declino di due gangster, Robert De Niro e James Woods, divisi dall’amore per la stessa donna; e il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION, premiato con Oscar®, Golden Globe e Palma d'oro a Cannes e interpretato da un cast stellare capitanato da John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis.  Non mancano le storie incentrate su personaggi della criminalità realmente esistiti, come: la pellicola liberamente ispirata a un periodo della vita di Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano, IDDU – L’ULTIMO PADRINO con Toni Servillo; il film di Ridley Scott AMERICAN GANGSTER sulla vera storia del potente trafficante di eroina Frank Lucas, interpretato da Denzel Washington, a cui dà la caccia il detective interpretato da Russell Crowe; CAPONE, in cui Tom Hardy è il famoso gangster; il poliziesco tratto da una storia vera ambientata nella Los Angeles degli anni 40, GANGSTER SQUAD con Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn ed Emma Stone; BLACK MASS – L’ULTIMO GANGSTER, la storia vera del criminale James “Whitey” Bulger con Johnny Depp e Benedict Cumberbatch; e NEMICO PUBBLICO, dove ritroviamo Depp, questa volta diretto da Michael Mann, nei panni del famigerato John Dillinger, accanto a lui anche Christian Bale e Marion Cotillard.

