Guida TV Sky e NOW 23 - 29 Novembre: Love Bugs, Fuori, All Her Fault

GUIDA TV SKY / NOW | 23 - 29 NOVEMBRE 2025

Guida TV Sky e NOW 23 - 29 Novembre: Love Bugs, Fuori, All Her FaultCerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 23 novembre la serata su Sky Atlantic e NOW introduce in prima visione All Her Fault, un thriller psicologico che segna il ritorno televisivo di Sarah Snook dopo Succession e che affonda nelle fragilità di una comunità apparentemente impeccabile. Il suo personaggio, Marissa Irvine, varca la soglia del numero 1800 di Hollow Road convinta di andare a riprendere il piccolo Milo, ma la porta che le si apre rivela una donna sconosciuta e nessuna traccia del bambino, dando il via a un incubo che trascina segreti, inganni e verità taciute da troppo tempo, con Jake Lacy e Dakota Fanning a completare un cast costruito per amplificare tensione e smarrimento.

Lunedì 24 novembre Sky Cinema Uno propone in prima Tv Fuori, disponibile anche su NOW, in cui Mario Martone affida a una intensa Valeria Golino il ruolo di Goliarda Sapienza, ritratta nella Roma del 1980 mentre tenta di reinventarsi dopo il carcere tra lavori precari, dignità ferita e il manoscritto de L'arte della gioia ancora chiuso nel cassetto. Accanto a lei Matilda De Angelis ed Elodie delineano un mosaico di solidarietà femminile che attraversa marginalità, ambizioni e resistenza quotidiana. Alla stessa data si affianca Love Bugs, trasmesso su TV8 e su Sky Serie, un racconto leggero e contemporaneo in cui Brenda Lodigiani e Michele Rosiello si misurano con le nevrosi della vita di coppia nell'era delle notifiche. Su Sky Collection, fino al 1° dicembre, torna la potenza epica de Il Trono di Spade, che ripercorre l'intera saga delle casate in guerra per il potere in un mondo dove ogni scelta ha un prezzo e l'inverno incombe. In parallelo Sky Adventure lancia la quarta stagione di Trekking Estremi, con Ryan Pyle immerso in territori ostili che diventano prova fisica e personale a ogni passo.

Martedì 25 novembre la tensione cambia registro con Heart Eyes - Appuntamento con la morte, prima Tv su Sky Cinema Suspence e su NOW, che intreccia ironia romantica e slasher attraverso la figura inquietante di un killer mascherato dagli occhi a forma di cuore, deciso a trasformare il San Valentino di Ally e Jay in una lunga fuga per la vita, costringendoli a confrontarsi non solo con la minaccia esterna ma anche con un rapporto fino ad allora irrisolto. Sky Cinema Due, nella stessa fascia, dedica spazio alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e propone Bombshell - La voce dello scandalo e Confirmation, due storie che mettono al centro il coraggio di chi ha denunciato abusi di potere e molestie in contesti istituzionali e mediatici. Su Sky Arte debutta Pavia Svelata. Ritorno al futuro, un nuovo percorso visionario che immagina la città come ponte tra passato e innovazione, lasciando emergere linguaggi, memorie e potenzialità che si radicano nell'acqua e nella scienza.

Mercoledì 26 novembre Sky Cinema Collection apre una rassegna dedicata a Steven Spielberg che prosegue fino al 30 novembre, attraversando i grandi titoli che hanno definito la sua poetica, dal rigore storico di Schindler's List all'autobiografia emozionale di The Fabelmans, dalla potenza bellica di Salvate il soldato Ryan all'impatto culturale de Lo squalo, fino ai mondi sospesi della fantascienza di E.T., Minority Report, La guerra dei mondi e Ready Player One. Su Sky Adventure, La Tempesta Perfetta racconta le furie meteorologiche più temibili del pianeta attraverso le immagini raccolte da chi vive il mare come lavoro e destino quotidiano.

Giovedì 27 novembre Sky Documentaries invita a scoprire Alcatraz le verità nascoste, un'indagine che svuota metaforicamente - e visivamente - le acque che circondano il penitenziario più iconico del mondo grazie a spedizioni scientifiche e CGI avanzata, rivelando dettagli sottratti per decenni alla comprensione pubblica.

Venerdì 28 novembre la serata si concentra sulla storia sportiva con Benetton Formula, in prima Tv su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Sport, un percorso che ricostruisce l'impatto della scuderia sul volto della Formula 1, tra innovazioni tecniche, strategie pionieristiche e successi capaci di cambiare il passo del motorsport moderno.

Sabato 29 novembre Sky Cinema Uno presenta in prima Tv Malamore, che segue la giovane Mary nella sua relazione clandestina con Nunzio, un uomo legato alla criminalità organizzata e deciso a non lasciarla andare nemmeno dal carcere, mentre l'incontro con Giulio le apre uno spiraglio di libertà che scatena tensioni, vendette e una spirale emotiva difficile da contenere. Su Sky Classica debutta La Trilogia Mozart - Da Ponte con Così fan tutte, nuova produzione della Wiener Staatsoper che restituisce l'eleganza drammaturgica e musicale del capolavoro in un allestimento recente che valorizza giovani interpreti e un impianto scenico fedele alla grande tradizione lirica.

DOMENICA 23 NOVEMBRE

ALL HER FAULT
Da domenica 23 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand
Nel suo attesissimo primo ruolo televisivo dopo Succession, la vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards Sarah Snook è la protagonista (e produttrice esecutiva) di un nuovo thriller psicologico mozzafiato dal best-seller di Andrea Mara. All Her Fault porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette. Nel cast anche Jake Lacy e Dakota Fanning. Marissa Irvine arriva al numero 1800 di Hollow Road. È andata a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che lei conosce. Non è la tata. Non ha Milo con sé. In quel momento, per Marissa inizia l’incubo peggiore di ogni genitore: suo figlio è scomparso.

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE

FUORI
Lunedì 24 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Mario Martone dirige una magistrale Valeria Golino (miglior attrice al Nastri d’argento 2025) nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza, accanto a lei Matilda De Angelis ed Elodie (miglior attrici non protagoniste al Nastri d’argento 2025), nell’unico film italiano presentato in concorso al Festival di Cannes 2025. Roma, 1980: Goliarda Sapienza è appena uscita dal carcere, dove è stata rinchiusa per aver rubato e rivenduto dei gioielli. Ora deve trovarsi un lavoro per impedire lo sfratto dal suo appartamento, e cerca di tutto, compresi incarichi di cameriera e domestica, perché le sue collaborazioni come correttrice di bozze e giornalista non sono sufficienti. Nel cassetto ha il manoscritto di “L’arte della gioia”, che sarà pubblicato solo postumo e osannato a livello internazionale, ma che al momento nessuno vuole. In questo periodo della sua vita trova conforto solo nella presenza di due ex compagne di carcere, Roberta e Barbara.

LOVE BUGS
Da lunedì 24 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 su TV8, e alle 20:30 su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Brenda Lodigiani e Michele Rosiello affrontano la vita di coppia tra meme, smart working e gelosie da notifiche.

IL TRONO DI SPADE
Da lunedì 24 novembre al 1° dicembre, su Sky Collection
Epica serie fantasy basata sulla saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, ideata da David Benioff e D.B. Weiss, è andata in onda per 8 stagioni dal 2011 al 2019. Lo sterminato cast include attori come Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey e Nikolaj Coster-Waldau. Considerata un vero e proprio cult del genere fantasy, in cui nobili casate si contendono il Trono di Spade in un mondo epico dove il potere ha un prezzo e l’inverno sta arrivando.

TREKKING ESTREMI – QUARTA STAGIONE
Da lunedì 24 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Ryan Pyle affronta trekking estremi in luoghi selvaggi e remoti, sfidando la natura e sé stesso in ogni episodio della quarta stagione.

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE

HEART EYES – APPUNTAMENTO CON LA MORTE
Martedì 25 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Suspance, in streaming su NOW e disponibile on demand
Nessuna coppia è al sicuro in un film che mescola il genere “rom-com” e lo “slasher”. Un serial killer che indossa una maschera con gli occhi a forma di cuore, da un paio d’anni colpisce uccidendo nel giorno di San Valentino svariate coppie di innamorati in diverse città. Ora l’attenzione dell’assassino è rivolta verso Ally e Jay, due pubblicitari con un rapporto conflittuale che stanno lavorando a una campagna. Mentre una scia di sangue li segue, Jay e Ally lottano disperatamente per la vita e, intanto, si conoscono sempre meglio.

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Martedì 25 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand
Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite. Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione su questa tematica proponendo 2 film: il biopic con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, BOMBSHELL - LA VOCE DELLO SCANDALO, che ricostruisce il caso del potente capo di Fox News, accusato di molestie sessuali dalle sue dipendenti; e il political-drama CONFIRMATION in cui Kerry Washington veste i panni dell’avvocato Anita Hill, che accusa di molestie il suo ex capo, nominato Giudice della Corte Suprema.

PAVIA SVELATA. RITORNO AL FUTURO
Martedì 25 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Un racconto visionario che intreccia storia, scienza e innovazione, dove Pavia si proietta nel futuro riscoprendo le sue radici e il potenziale nascosto nel suo patrimonio culturale e naturale.

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE

SKY CINEMA COLLECTION – STEVEN SPIELBERG MANIA
Da mercoledì 26 a domenica 30 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand
Sky Cinema Collection dedica la programmazione al regista premio Oscar® Steven Spielberg.  Tra i 17 titoli che portano la sua firma, sono da non perdere: il kolossal tratto da una storia vera, vincitore di 7 premi Oscar® SCHINDLER’S LIST con Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley; la pellicola più intima e autobiografica del regista THE FABELMANS con Michelle Williams e Paul Dano; il film di guerra da 5 Oscar® SALVATE IL SOLDATO RYAN con Tom Hanks e Matt Damon; lo spettacolare blockbuster denso di suspense LO SQUALO, premiato con 3 Oscar® e 1 Golden Globe; il capolavoro sulla libertà di stampa THE POST con Meryl Streep e Tom Hanks; gli indimenticabili film di fantascienza, E.T. – L’EXTRA TERRESTRE, premiato agli Oscar® con protagonisti Henry Thomas e Drew Barrymore; quelli che vedono protagonista Tom Cruise MINORITY REPORT, tratto da un racconto di Philip K. Dick, e LA GUERRA DEI MONDI, remake di un grande classico, e l’adattamento del romanzo di fantascienza di Ernest Cline, READY PLAYER ONE.

LA TEMPESTA PERFETTA
Da mercoledì 26 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Una visione unica sulle tempeste più violente del pianeta, attraverso l’esperienza di persone che lavorano in mare e centinaia di telecamere installate su barche, navi e piattaforme petrolifere.

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE

ALCATRAZ LE VERITÀ NASCOSTE
Giovedì 27 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Attraverso spedizioni scientifiche e CGI all'avanguardia, il doc prosciuga le acque mortali che circondano la prigione più infame del mondo, permettendoci di svelare finalmente i suoi segreti.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

BENETTON FORMULA
Venerdì 28 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries, in simulcast su Sky Sport e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
La storia della scuderia Benetton, che ha portato innovazione e successi in Formula 1, cambiando per sempre il volto del motorsport

SABATO 29 NOVEMBRE

MALAMORE
Sabato 29 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
L’opera prima di Francesca Schirru racconta una storia d’amore travagliata intrecciata con la criminalità organizzata. Mary è la giovane amante del pregiudicato Nunzio, sposato con la capoclan Carmela. Quando la ragazza incontra Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare la relazione clandestina. Ma Nunzio non ci sta e, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi traffici, invia il suo sgherro Michele per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea.

LA TRILOGIA MOZART – DA PONTE
Sabato 29 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand
Il capolavoro assoluto di Wolfgang Amadeus Mozart: COSÌ FAN TUTTE in una nuova produzione della Wiener Staatsoper. Una produzione che si è svolta nell’arco di tre anni (2022-2024) e che ha visto impegnato uno straordinario cast vocale di giovani voci del firmamento lirico odierno.

