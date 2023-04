DAZN Serie B 2022/23 33a Giornata, Palinsesto Telecronisti (14, 15, 16 Aprile)

La 33a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 33a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2022-23.

VENERDI 14 APRILE 2023

ore 20:30 Serie B 33a Giornata: Modena vs Parma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Stefan Schwoch

L'anticipo della trentatreesima giornata di Serie B è un big match, perché allo stadio Braglia c'è il derby della Via Emilia tra Modena e Parma. Sia i canarini che i crociati stanno facendo fatica a restare aggrappati al treno playoff e la partita di oggi potrebbe decidere le sorti della stagione sia della squadra di Tesser sia di quella di Pecchia. All'andata fu il Modena a prevalere, espugnando il Tardini 2-1 grazie alle reti di Falcinelli e Bonfanti, a rendere vano il rigore realizzato dal "Mudo" Vazquez. Come finirà la gara di ritorno?

SABATO 15 APRILE 2023

ore 13:45 Serie B 33a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT. ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Ascoli vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Di ritorno al "Del Duca" dopo il pirotecnico 4-3 contro il Brescia, l'Ascoli cerca ulteriori punti salvezza nella complicata sfida contro il Südtirol, compagine rivelazione del torneo cadetto e protagonista della volata promozione. Come finirà?



Telecronaca: Federico Zanon Di ritorno al "Del Duca" dopo il pirotecnico 4-3 contro il Brescia, l'Ascoli cerca ulteriori punti salvezza nella complicata sfida contro il Südtirol, compagine rivelazione del torneo cadetto e protagonista della volata promozione. Come finirà? ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Bari vs Como (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Archiviata la sfida contro il Genoa, c’è un’altra big sulla strada del Como: è il Bari, che ha mostrato di possedere tutte le qualità per poter salire di categoria. Dopo un filotto di nove risultati utili consecutivi e il pareggio in rimonta contro il Genoa, il Como arriva al San Nicola: ad attendere i biancoblù c'è la squadra di Cheddira, secondo miglior marcatore della stagione dopo Lapadula.



Telecronaca: Andrea Calogero Archiviata la sfida contro il Genoa, c’è un’altra big sulla strada del Como: è il Bari, che ha mostrato di possedere tutte le qualità per poter salire di categoria. Dopo un filotto di nove risultati utili consecutivi e il pareggio in rimonta contro il Genoa, il Como arriva al San Nicola: ad attendere i biancoblù c'è la squadra di Cheddira, secondo miglior marcatore della stagione dopo Lapadula. ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Benevento vs Reggina (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Doppio impegno casalingo per il Benevento: dopo la delicata sfida-salvezza contro la SPAL, al “Vigorito” arriva la Reggina che, dopo un girone d’andata convincente, ha rallentato la propria corsa. Tra i giallorossi occhi puntati su Carfora, diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia della Serie B.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Doppio impegno casalingo per il Benevento: dopo la delicata sfida-salvezza contro la SPAL, al “Vigorito” arriva la Reggina che, dopo un girone d’andata convincente, ha rallentato la propria corsa. Tra i giallorossi occhi puntati su Carfora, diventato il più giovane esordiente di sempre nella storia della Serie B. ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Cosenza vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

La Serie B prosegue spedita verso il rush finale: nella trentatreesima giornata è ancora tutto da decidere nella parte alta e bassa, tra verdetti promozione e retrocessione. Cosenza - Cittadella si presenta come un vero e proprio scontro diretto tra due squadre al confine con la zona calda e oggi impegnate in una sfida che può scardinare gli equilibri sul fondo della classifica.



Telecronaca: Marco Calabresi La Serie B prosegue spedita verso il rush finale: nella trentatreesima giornata è ancora tutto da decidere nella parte alta e bassa, tra verdetti promozione e retrocessione. Cosenza - Cittadella si presenta come un vero e proprio scontro diretto tra due squadre al confine con la zona calda e oggi impegnate in una sfida che può scardinare gli equilibri sul fondo della classifica. ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Genoa vs Perugia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Secondo solo alla capolista per rendimento casalingo, il Genoa torna al "Ferraris" per la terzultima partita della stagione davanti ai tifosi rossoblù. Avversario il Perugia di Castori, capace di mettere in difficoltà anche una big del campionato come il Frosinone: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini Secondo solo alla capolista per rendimento casalingo, il Genoa torna al "Ferraris" per la terzultima partita della stagione davanti ai tifosi rossoblù. Avversario il Perugia di Castori, capace di mettere in difficoltà anche una big del campionato come il Frosinone: come finirà? ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Spal vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Al Paolo Mazza di Ferrara va in scena lo scontro salvezza tra SPAL e Brescia. Vietato sbagliare per entrambe: chi riuscirà a conquistare questi pesanti 3 punti?



Telecronaca: Alberto Santi Al Paolo Mazza di Ferrara va in scena lo scontro salvezza tra SPAL e Brescia. Vietato sbagliare per entrambe: chi riuscirà a conquistare questi pesanti 3 punti? ore 14:00 Serie B 33a Giornata: Venezia vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Sempre meno giornate al termine del campionato, ogni partita può essere decisiva per conquistare l'obiettivo stagionale. Al Penzo il Venezia ospita in questo turno il Palermo, reduce dalla sfida in casa contro il Cosenza. Come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni Sempre meno giornate al termine del campionato, ogni partita può essere decisiva per conquistare l'obiettivo stagionale. Al Penzo il Venezia ospita in questo turno il Palermo, reduce dalla sfida in casa contro il Cosenza. Come finirà? ore 16:15 Serie B 33a Giornata: Cagliari vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Lo scorso novembre tra Frosinone e Cagliari era finita 2-2: decisiva una rete di Lapadula su rigore, messa a segno al 97'. È proprio l'ex Milan il giocatore più incisivo del Cagliari in questa parte di stagione, capocannoniere e leader della squadra di Ranieri. Sfida tutta in attacco con Mulattieri, assoluto protagonista della grande stagione del Frosinone capolista, che insegue la terza promozione in Serie A.

DOMENICA 16 APRILE 2023

ore 16:15 Serie B 33a Giornata: Ternana vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

La 33a giornata di campionato si chiude al Liberati di Terni dove i padroni di casa ospitano un Pisa in piena rampa di lancio per un piazzamento playoff. Anche i rossoverdi sperano ancora di raggiungere un posto tra le prime otto e una vittoria contro il club toscano potrebbe tenere accesa questa fiamma. All'andata il Pisa archiviò la pratica nei primi 40' di gara siglando tre reti e vincendo il match 3-1. Stavoltà l'esito si capovolgerà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog