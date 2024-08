Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 16 agosto alle ore 20,30 (diretta esclusiva DAZN) allo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia avrà luogo l’opening day fra Brescia e Palermo che darà il via alla 93a edizione della Serie BKT, il “Campionato degli italiani”. Per l’occasione, alla presenza del presidente di Lega Serie B Mauro Balata, Brescia Calcio e Lega B hanno organizzato un cerimoniale speciale nel quale verranno omaggiati due atleti bresciani vincitori della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, Annda Danesi (capitano della nazionale italiana di Volley Femminile) e Giovanni De Gennaro (Kayak Cross e lo Slalom K1). La serata proseguirà con le esibizioni di Paolo Gaffurini autore dell’inno ufficiale del Club e del tenore Fabio Armiliato che eseguirà il “Canto degli Italiani” di Mameli.

DAZN annuncia che - in qualità di detentore dei diritti tv del campionato e potendo trasmettere una partita anche in modalità gratuita - inaugurerà il nuovo ciclo 24-27 trasmettendo anche in free sulla propria piattaforma il big match Brescia vs Palermo in programma venerdì 16 agosto alle 20.30 con la telecronaca di Riccardo Mancini Le due squadre, che hanno terminato la stagione 2023/2024 ai play off, ripartono da un sogno, quello della massima serie, cercando di imporsi, fin dalla prima giornata, in uno dei campionati più imprevedibili di sempre.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

Sogni, voglia di riscatto e ritorni più o meno attesi. Si alza il sipario sulla Serie BKT. E si parte subito forte con l'anticipo del venerdì Brescia-Palermo, due squadre rappresentative di due territori con grande tradizione calcistica e che hanno ambizioni nemmeno troppo celate di Serie A. I rosanero, che già hanno dimostrato di essere in palla eliminando il Parma dalla Coppa Italia, ripartono da Alessio Dionisi unico allenatore che, nonostante l'esonero, l'anno scorso è riuscito a sbancare San Siro e battere l'Inter campione d'Italia. Altro big match è Frosinone-Sampdoria. I ciociari, dopo la scottante retrocessione arrivata all'ultima giornata della scorsa stagione, ripartono dal tecnico Vincenzo Vivarini che ha stupito tutti portando il Catanzaro dalla Serie C ai playoff giocando un calcio spettacolo. Dall'altro lato i blucerchiati continuano il progetto con Andrea Pirlo.

Solidità è l'aggettivo che accompagna anche l'avvicinamento alla stagione della Cremonese di Giovanni Stroppa, che riparte da Cosenza dopo che il traguardo del ritorno nella massima serie è sfumato all'ultimo atto dei playoff contro il Venezia. Sogna il riscatto anche il Sassuolo che proverà a ritornare nel calcio dei grandi con Fabio Grosso. La prima giornata è nel difficilissimo catino del Ceravolo di Catanzaro. Più complicata, invece, la preseason della terza retrocessa dell'anno scorso, che tuttavia ha avuto nella Coppa Italia con lo Spezia una ripresa dei risultati: la Salernitana proverà la risalita con Giovanni Martusciello cercando il risultato fin dall'esordio contro l'esperienza del Cittadella. Occhio al Bari, ricaricato dopo una stagione travagliata e dopo aver scacciato l'incubo di una retrocessione in Serie C: il via è con la Juve Stabia. Quindi Brescia, Modena, Spezia, Catanzaro e il Pisa di Super Pippo Inzaghi che nel precampionato si è tolto lo sfizio di bloccare sul pareggio e far soffrire il fratello Simone e ora sfida un'altra protagonista del campionato, lo Spezia. Tra le possibili sorprese Cosenza, Cittadella, Sudtirol, Reggiana, Cesena e Juve Stabia. Da segnalare i ritorni della Carrarese, che torna a giocare in B dopo 76 anni ripartendo da Cesena, e del Mantova che apre le danze a Reggio Emilia con la Reggiana. C'è curiosità per i virgiliani che sono allenati da Davide Possanzini. L'ex attaccante della Reggina ha un passato come secondo di Roberto De Zerbi. Porterà calcio champagne? Garanzia di spettacolo, sorprese e di vetrina per i talenti: è la Serie BKT.

VENERDI 16 AGOSTO 2024

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Brescia vs Palermo (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

La Serie BKT 2024/2025 vive il suo primo atto allo Stadio Rigamonti con l'intrigante sfida tra il Brescia di Rolando Maran e il Palermo di Alessio Dionisi. Entrambe reduci da un campionato concluso ai Playoff, le due squadre si presentano ai nastri di partenza con l’obiettivo di fare il salto verso la massima serie. Chi inizierà con il piede giusto questa stagione?

SABATO 17 AGOSTO 2024

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Bari vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon

Il Bari ospita al San Nicola la neopromossa Juve Stabia, nella prima giornata della Serie BKT. Dopo una salvezza strappata al playout, i pugliesi di Moreno Longo vorranno partire con un risultato positivo ma contro le vespe di Guido Pagliuca non sarà un debutto semplice: chi vincerà?



Telecronaca: Orazio Accomando

All’Arena Garibaldi va in scena la prima di campionato per il nuovo Pisa di Filippo Inzaghi contro lo Spezia di Luca D’Angelo. Nell’ultimo precedente dello scorso gennaio furono i liguri a imporsi per 3-2, decisiva una doppietta di Verde: come finirà quest’anno?



Telecronaca: Dario Mastroianni

All’Arechi si disputa il primo round della Serie BKT 2024/2025 per la Salernitana di Martusciello e il Cittadella di Gorini. Dopo 3 stagioni nella massima categoria, i granata sfidano i veneti in un match tra due realtà che puntano a giocarsi le zone alte della classifica: come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Südtirol e Modena hanno chiuso appaiate a quota 47 punti la stagione scorsa, terminando non lontane dalla zona Playoff. 13 mesi fa al Druso di Bolzano le due squadre si spartirono la posta in palio con un pareggio a reti bianche: come finirà questa volta?

DOMENICA 18 AGOSTO 2024

ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Catanzaro vs Sassuolo (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Si apre con una sfida inedita al Ceravolo la stagione di Catanzaro e Sassuolo. I giallorossi vogliono ripetere l'ottimo campionato della passata stagione mentre l'obiettivo dei neroverdi di Grosso è quello di tornare immediatamente nel massimo campionato. La cadetteria però è piena di insidie: chi vincerà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Cesena e Carrarese festeggiano il ritorno in Serie BKT entrambe da neopromosse ma con una sfida al Manuzzi che può già dire molto sulle ambizioni delle due formazioni. Nello scorso campionato di C si è sempre imposta la squadra ospitante, ma il passato non conta più e lo sguardo deve essere rivolto al futuro: chi inizierà col piede giusto l'avventura?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Luci accese al San Vito-Luigi Marulla per una nuova esaltante stagione seppure con obiettivi diverse per le due formazioni. Sfida particolare per Massimiliano Alvini, oggi alla guida dei Lupi dopo aver allenato i grigiorossi nel massimo campionato. Cremonese che ha rinnovate ambizioni di promozione: chi vincerà questa sfida?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Inizio col botto per Frosinone e Sampdoria, due squadre deluse dall'andamento della scorsa stagione ma con la stessa medesima ambizione alla partenza di questo nuovo campionato. I gialloblù di Vivarini e i blucerchiati di Pirlo puntano alla vetta della classifica ma per farlo dovranno avere continuità: chi inizierà coi tre punti?



Telecronaca: Giorgio Basile

Sfida dal forte sapore anni Novanta inizio Duemila quella tra la Reggiana di William Viali e il promettente Mantova di Davide Possanzini. Un confronto tra due squadre che vogliono confermare in campo le buone sensazioni della vigilia candidandosi a ruolo di outsider del campionato: chi vincerà?

