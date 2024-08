Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN ha comunicato che Modena-Bari sarà la partita disponibile gratuitamente a tutti per la seconda giornata della Serie BKT. DAZN, in qualità di detentore dei diritti tv del campionato e potendo trasmettere una partita anche in modalità gratuita, ha dunque deciso di mandare in onda free l’anticipo di venerdì 23 agosto con inizio alle 20:30. Le due squadre puntano al riscatto dopo le delusioni dell’esordio, entrambe infatti sono state sconfitte, in uno dei campionati più imprevedibili e competitivi d’Europa.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La Serie BKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su DAZN. Clicca QUI per saperne di più.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Il weekend calcistico della Serie B inizia venerdì 23 agosto 2024, con l'anticipo della seconda giornata che vede il Modena affrontare il Bari alle ore 20:30, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni. Entrambe le squadre sono a caccia di riscatto dopo una deludente partenza in campionato. I "Canarini" di Bisoli sfidano i biancorossi di Longo in una partita che si preannuncia già delicata per il prosieguo della stagione.

Sabato 24 agosto 2024 è ricco di appuntamenti, a partire dalle 19:30 quando il Sudtirol ospita la Salernitana. Andrea Calogero sarà la voce narrante di questa sfida, che vede entrambe le squadre affrontarsi con il morale alto dopo i successi ottenuti nella prima giornata. Più tardi, alle 20:30, inizieranno una serie di gare che promettono emozioni.

Il Brescia di Maran, reduce da una vittoria sofferta ma prestigiosa, sfida il Cittadella al Rigamonti, con Lorenzo Del Papa a raccontare le azioni dal campo. La squadra ospite cercherà di risollevarsi dopo aver visto sfumare una vittoria all'ultimo minuto nella partita precedente. Contemporaneamente, la Cremonese torna allo Zini per affrontare la Carrarese, con la telecronaca di Marco Calabresi. I grigiorossi, una delle favorite per la promozione, cercano di dimenticare il passo falso della prima giornata, mentre la Carrarese, tornata in Serie B, è in cerca dei suoi primi punti stagionali. Sempre alle 20:30, all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, il Pisa di Pippo Inzaghi sfida il Palermo. Federico Zanon commenterà questa gara, dove i toscani cercheranno di capitalizzare il pareggio in rimonta del primo turno, mentre i rosanero, feriti dalla sconfitta all'ultimo minuto, puntano a riscattarsi immediatamente.

Un altro incontro delle 20:30 vede la Sampdoria impegnata contro la Reggiana al Ferraris. Riccardo Mancini sarà il telecronista di una sfida che vede entrambe le squadre a caccia della prima vittoria stagionale, dopo aver pareggiato nella giornata inaugurale. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Cesena con Giorgio Basile a raccontare l'incontro. Dopo un mezzo passo falso nella prima giornata, il Sassuolo cerca la vittoria contro un Cesena che arriva forte dei tre punti ottenuti al debutto. Sempre alle 20:30, lo Spezia affronta il Frosinone con il racconto di Luca Farina in un big match che vede entrambe le squadre ambiziose e con l'obiettivo dei tre punti, dopo i pareggi maturati al debutto. Luca Farina sarà la voce che accompagnerà gli spettatori in questa sfida.

Domenica 25 agosto 2024, la seconda giornata si chiude con due partite alle 20:30. Il Catanzaro ospita la Juve Stabia al Nicola Ceravolo, con Orazio Accomando a raccontare la sfida tra i padroni di casa, determinati a fare bene dopo un esordio convincente, e la neopromossa Juve Stabia, che ha già stupito tutti vincendo in trasferta. Infine, il Mantova torna a giocare in Serie B al Danilo Martelli dopo 24 anni, ospitando il Cosenza. Luca Sgarbi sarà il telecronista di questa partita che vede il Mantova cercare conferme dopo il pareggio ottenuto in extremis nella prima giornata, mentre il Cosenza, protagonista di una sorprendente vittoria contro la Cremonese, vuole continuare a stupire.

VENERDI 23 AGOSTO 2024

ore 20:30 Serie B 2a Giornata: Modena vs Bari (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo il deludente avvio con una sconfitta nella gara d'esordio, Modena e Bari cercano l'immediato riscatto nell'anticipo della seconda giornata. Al Braglia i "Canarini" di Bisoli affrontano i biancorossi di Longo in una sfida già delicata: chi la spunterà?

SABATO 24 AGOSTO 2024

ore 19:30 Serie B 2a Giornata: Sudtirol vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Andrea Calogero

L'esordio vincente con tre punti conquistati è già andato in archivio per Südtirol e Salernitana, due formazioni al via del campionato con ambizioni differenti ma con la stessa voglia di vincere. La prima trasferta stagionale per i campani è al Druso, campo ostico per tutti: chi vincerà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il Brescia di Maran è forte e ambizioso e dopo aver inaugurato la stagione con un successo di prestigio all'ultimo respiro alla prima giornata, vuole ripetersi ancora una volta davanti al proprio pubblico. Il Cittadella ha registrato un inizio shock sfiorando l'impresa a Salerno ma venendo rimontato nel recupero, al Rigamonti dovrà fare meglio per iniziare a muovere la classifica: chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi

I grigiorossi di Giovanni Stroppa, una delle candidate alla promozione nella massima serie, tornano allo Zini per dimenticare il passo falso in partenza della prima giornata. Ospite di giornata la Carrarese di Calabro alla ricerca dei primi punti dopo il grande ritorno in cadetteria: chi la spunterà?



Telecronaca: Federico Zanon

Per la seconda giornata di campionato il Pisa di Pippo Inzaghi scende in campo nuovamente davanti al proprio pubblico dopo il pareggio in rimonta del primo turno. All'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani arriva un Palermo ferito e battuto al novantesimo nella prima uscita stagionale, in cerca di immediato riscatto nella corsa verso il vertice: chi vincerà la sfida?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Appuntamento al Ferraris che torna a colorarsi di blucerchiato per l'esordio casalingo stagionale della formazione di Pirlo. Dopo il 2-2 della prima giornata a Frosinone, la Sampdoria riceve la Reggiana che ha impattato con lo stesso punteggio contro il Mantova: chi riuscirà a vincere la prima partita dell'anno?



Telecronaca: Giorgio Basile

Trasferta di pochi chilometri al Mapei Stadium per il Cesena di Mignani che, dopo i tre punti raccolti all'esordio stagionale, cerca continuità in casa dell'ambizioso Sassuolo, alla caccia del riscatto dopo il mezzo passo falso della prima giornata a Catanzaro: chi la spunterà?



Telecronaca: Luca Farina

Allo stadio Picco è già tempo di big match tra due formazioni che al nastro di partenza del campionato si sono presentate con rinnovate ambizioni. Per entrambe alla prima giornata è arrivato un pareggio per 2-2, ma l'obiettivo sono sempre i tre punti già a partire da questo turno: chi ci riuscirà?

DOMENICA 25 AGOSTO 2024

ore 20:30 Serie B 2a Giornata: Catanzaro vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Orazio Accomando

Il posticipo della seconda giornata si gioca nel caldo Nicola Ceravolo di Catanzaro dove i padroni di casa ospitano la Juve Stabia neopromossa ma già capace di imporsi nettamente in una trasferta difficile come quella di Bari. Gli uomini di Pagliuca vogliono continuare a stupire, ma l'ex di turno Fabio Caserta ha idee completamente opposte: chi si imporrà?



Telecronaca: Luca Sgarbi

A distanza di 24 anni dall'ultima volta, il Danilo Martelli torna ad ospitare un match di cadetteria con il Mantova protagonista. La formazione di Possanzini ha pareggiato in extremis all'esordio mentre il Cosenza ha firmato la sorpresa della prima giornata battendo la Cremonese. Entrambe le squadre hanno già mostrato le proprie qualità: chi si confermerà?

