DAZN porta il tifo a Sanremo: campagna esclusiva tra Festival e Derby d'Italia Juventus-Inter

Ogni giorno, milioni di persone tifano con entusiasmo e passione: che sia nello sport, per la propria squadra del cuore o per un atleta prediletto, o che sia in altri “mondi” come quello della musica, per una band o un artista preferito. Ogni giorno, milioni di persone si emozionano di fronte alle sfide più avvincenti e alle performance più spettacolari. Il tifo è una vera e propria forma di amore e batte ancora più forte nei momenti di grandi eventi sportivi, come i Derby nel calcio o appuntamenti clou nel panorama musicale, come il Festival della Canzone Italiana.

Nella settimana più importante per la musica italiana - nonché quella che porta al big match più sentito del calcio italiano, il Derby d’Italia tra Juventus e Inter in esclusiva su DAZN - la piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo è protagonista per la prima volta a Sanremo con una campagna di brand che racconta il tifo, quello per il calcio e quello per la musica che spesso si intrecciano, perché come cita il claim, che sia dal campo o dal palco, “Non si smette mai di essere tifosi”.

Il concept di campagna gioca sul parallelismo tra il tifo per lo sport e quello per la musica: la scena si apre, infatti, su alcuni tifosi vestiti da “stadio” emozionati, coinvolti e carichi di adrenalina, che tifano davanti a tv e smartphone. Veri appassionati che sembrano sostenere la propria squadra del cuore, fino al momento dello svelamento: i tifosi non stanno seguendo una partita di calcio, ma bensì, il Festival della Canzone Italiana, non indossano maglie da calcio, ma maglie personalizzate con i nomi e i diversi mood dei cantanti in gara della casa discografica Warner Music Italy.

La campagna, che vede la creatività a firma di KleinRusso e la pianificazione a firma di dentsu X, prevede uno spot on air in tv durante i break del Festival di Sanremo e un formato da 15”, on air per tutta la settimana. La strategia media include anche una pianificazione di una versione da 20” sui principali canali digitali e sui canali social del brand, una declinazione statica in domination sulle principali testate italiane, oltre a una pianificazione su Spotify con una traccia che reinterpreta la famosa canzone dei The Kolors, Italodisco, in chiave “coro da stadio”. Completano, infine, la pianificazione gli speciali Sanremo su una selezione di testate online e la presenza con un masthead preroll nelle pagine del FantaSanremo, il fantasy game basato sul Festival della Canzone Italiana.

Prodotto chiave della campagna di DAZN sono le maglie della squadra DAZN-Warner Music Italy, realizzate in custom design per ogni artista in squadra e disponibili in tiratura limitatissima, realizzate dal brand leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo con la direzione creativa di KleinRusso.

La campagna è affiancata, inoltre, da un’attività in loco a Sanremo in collaborazione con Warner Music Italy. In qualità di partner della casa discografica, DAZN - con il supporto dell’agenzia WLA - personalizzerà l’area principaledell’hotel “Miramare The Palace”, vera e propria cittadella dell’entertainment realizzata in collaborazione con Warner Music Italy, e realizzerà una sorta di “playground”, un’area di puro relax e intrattenimento a tema sport con giochi, consolle, divano e TV per accoglieretutti i grandi volti della musica e dell’intrattenimento presenti a Sanremo. I talent Diletta Leotta e Pierluigi Pardo, volti e voci iconiche della piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, coinvolgeranno gli artisti in gara al Festival insieme a digital creator che spaziano dal mondo dello sport a quello lifestyle.

CREDITS

Team DAZN

SVP Subscription: Alessandro Lacovara

Head of Brand Campaign and Media: Carlo Milazzi

Senior Brand and Campaign Marketing Manager: Carola Trematerra

Media Manager: Luca Fasana

Brand Campaign and Partner Marketing Manager: Giuseppe Mazzilli

Senior Off Platform Manager: Nicola Frega

Senior Off Platform Manager: Nicola Frega Social Media Supervisor: Antonio Caianiello

Social Media Manager: Vittorio Perrone

Communications Director: Paola Salmoiraghi

Communications Manager: Valeria Gelsi

KleinRusso a part of SG Company

Chairman: Fabrizio Russo

Ceo: Sandro Volpe

Chief Creative Officer: Antonio Fatini

Creative Director: Simone Macciocchi Salerni

Creative Strategist: Daniel Molinari

Art Director: Antonio Mautone

Client Service Director: Manuela Bartelli

Account Manager: Alessandra Calapà

Graphic Designer: Valerio Bulla

Regia: Pierpaolo Moro

DOP: Xu Ruichi

Color correction: Orash Rahnema

CDP: Blackball

Executive Producer: Lorenzo Cefis

Producer: Alice Di Girolamo

Dentsu X

Client Director: Elena Montefredini

Senior Video Consultant: Lia Amante

Business Partner: Massimiliano Gaeta

Senior Digital Consultant: Grazia Leanza

WLA