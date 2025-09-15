Sky porta il Basket in Chiaro su CIELO: Serie A LBA e Supercoppa live per tre stagioni

È stata presentata a Milano l’edizione 2025/2026 della Supercoppa Italiana di basket, che andrà in scena all’Unipol Forum di Assago i prossimi 27 e 28 settembre. Le tre sfide saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Le medesime partite saranno trasmesse anche in diretta in chiaro su Cielo (da oggi in HD anche sul digitale terrestre)

La Supercoppa Italiana sarà il primo atto ufficiale di una stagione entusiasmante, in cui la Casa dello Sport di Sky ha arricchito la proposta di grande basket inaugurando il nuovo canale Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA.

IL GRANDE BASKET ITALIANO LIVE IN CHIARO – Oltre alle semifinali e alla finale della Supercoppa italiana, Sky ha inoltre acquisito i diritti per la trasmissione free del campionato italiano di Serie A di basket - LBA per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Una selezione dei big match della stagione regolare e della post season del massimo torneo italiano saranno in diretta in chiaro su Cielo. In ciascuna delle prossime tre stagioni, andranno in onda in chiaro 8 partite della Regular Season della Serie A, 1 partita per turno per le serie dei Quarti di finale playoff; 1 partita per turno per le serie delle Semifinali playoff; tutte le partite della serie di Finale playoff; le Semifinali e le Finali della Final Eight di Coppa Italia. Tutto questo a cominciare dai prossimi 27 e 28 settembre con la Supercoppa Italiana.

