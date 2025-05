Serie B 2024/25 Diretta LaB Channel Playoff Semifinale Andata Telecronisti (Prime Video)

I playoff della Serie BKT proseguono ed entrano nella loro fase più calda. Catanzaro e Juve Stabia hanno battuto rispettivamente Cesena e Palermo con il risultato di 1-0, accedendo così alle semifinali di questa fase del torneo, dove affronteranno in un duplice scontro Spezia e Cremonese: queste quattro squadre si contenderanno l’ultima posizione valevole per la promozione in Serie A, aggiungendosi così alle già promosse Sassuolo e Pisa. Entrambe le gare di andata verranno disputate mercoledì 21 maggio alle ore 20:30.



La Serie BKT è ormai alle battute finali, e conquistare la vittoria nel match d’andata di queste semifinali potrebbe rappresentare un vantaggio importante in vista della finalissima, che assegnerà l’ultimo pass per la prossima Serie A. Ora non resta che attendere il verdetto del campo.

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento a 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - PLAYOFF SEMIFINALE ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



I playoff e i playout della Serie BKT rappresentano una grande opportunità per tutto il campionato, una vetrina promozionale e di spettacolo di cui beneficia tutto il movimento della seconda divisione italiana e non solo. Anche per questo la Lega Serie B ha deciso di implementare il numero di camere della produzione tv per tutta la post-season: in particolare, per le due finali promozioni e per le due gare che decideranno la permanenza in B, saranno portate da 5 a 9. Nei preliminari e nelle quattro semifinali playoff, si introdurrà invece la telecamera “reverse”, posizionata all’altezza del centrocampo, dal lato opposto rispetto al fronte di ripresa principale.

L’implementazione, oltre allo spettacolo e a una migliore fruizione tv da parte di tifosi e appassionati, fornisce un punto di vista alternativo sulle dinamiche di gioco migliorando il supporto al VAR.Inoltre, sempre per le finali playoff, la produzione televisiva avrà componenti aggiuntivi, con una telecamera Gimbal RF per permettere riprese fluide a bordo campo con libertà di movimento, un drone Live con panoramiche dinamiche su stadio e pubblico e infine con una clip cartolina, video emozionali riguardanti le città finalista.

Da 5 a 9 camere – Come detto, in tutte le gare della post-season sarà introdotta la camera reverse, posizionata fronte tribuna, mentre nelle finali playoff e playout saranno aggiunte, oltre alla reverse, altre tre camere, arrivando così a nove. Nel dettaglio si tratta della retroporta alta e delle micro porta destra e micro porta sinistra.

MERCOLEDI 21 MAGGIO 2025

ore 20:30 Serie B Playoff Semifinale Andata: Catanzaro vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Il Catanzaro, alla sua seconda semifinale playoff di Serie BKT nella storia (dopo quella disputata nella scorsa stagione), ospita lo Spezia – formazione che non raggiungeva questa fase del torneo dal 2019/20 – allo stadio Nicola Ceravolo, in quello che sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre nei playoff del campionato cadetto. Limitandosi alla sola regular season, il bilancio premia i giallorossi: tre vittorie, due successi per i bianconeri e tre pareggi a completare il quadro. Dal punto di vista statistico si preannuncia una sfida molto equilibrata: Spezia (16) e Catanzaro (14) sono infatti due delle tre squadre con il maggior numero di clean sheet nella regular season di questa Serie BKT, con il solo Sassuolo (15) a separarle. Entrambe le formazioni si distinguono inoltre per la pericolosità nel gioco aereo offensivo: i bianconeri, con 18 reti di testa, e i giallorossi, con 17, guidano questa speciale classifica. I calabresi fanno affidamento su Pietro Iemmello: il classe 1992 – che ha già segnato quattro reti allo Spezia (avversaria che potrebbe diventare la prima contro cui raggiunge quota cinque nel torneo) – ha totalizzato ben 17 gol nella Serie BKT in corso (tra regular e post season), meno soltanto di Armand Laurienté (18) e al pari dell’avversario di giornata Francesco Pio Esposito e solamente nel 2019/20 ha fatto meglio in una singola stagione del torneo cadetto (19). Dall’altro lato, i bianconeri contano proprio sull’attaccante classe 2005: Esposito ha preso parte a 19 reti in questa Serie BKT, frutto di 17 gol segnati e due assist serviti ai propri compagni, e potrebbe diventare solamente il terzo giocatore U21 (nato dal 01/01/2004 in avanti) ad essere coinvolto in almeno 20 marcature stagionali nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni in corso (post-season incluse), dopo Lamine Yamal (22, nato nel 2007) ed Eli Kroupi (24, classe 2006).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Nell’altra sfida, invece, la Juve Stabia – che torna a disputare una semifinale playoff per la prima volta dal giugno 2011 (in Serie C in quel caso) – affronta la Cremonese al Romeo Menti. Le Vespe non hanno mai battuto i grigiorossi nella competizione, con due pareggi e due sconfitte negli unici quattro precedenti, tutti disputati nella stagione regolare. La formazione di Guido Pagliuca è quella che ha effettuato meno conclusioni nella Serie BKT in corso (regular season inclusa), con soli 394 tentativi. Dall’altro lato, invece, quella guidata da Giovanni Stroppa è solo la seconda per tiri nel torneo cadetto 2024/25 (597), dietro soltanto allo Spezia (607). Tuttavia, tra le squadre che si sono qualificate a questa post-season, solo il Catanzaro (11.6%) ha una percentuale realizzativa migliore di campani (10.7%) e lombardi (10.4%). Restando sulle statistiche, solamente lo Spezia (1153) ha giocato più palloni all’interno dell’area avversaria rispetto alla Cremonese (982) in questa Serie BKT (post season inclusa); dall’altra parte, la Juve Stabia è la formazione che ha concesso più giocate nella propria area di rigore nel torneo in corso (871), tra le formazioni che si sono qualificate a questi playoff. Per quanto riguarda i singoli, invece, è impossibile non parlare di Andrea Adorante e Jari Vandeputte. L’attaccante della Juve Stabia, a segno nel primo turno di questi playoff contro il Palermo, potrebbe stabilire il proprio record di gol in una singola stagione nei campionati professionistici (post season inclusa). Il classe 2000 ha infatti realizzato 16 reti nel torneo in corso, lo stesso bottino raccolto nel 2023/24 in Serie C: quattro con la maglia della Triestina e 12 con quella gialloblù. Per quanto riguarda Jari Vandeputte, invece, nessun giocatore ha fornito più assist di lui nel torneo cadetto 2024/25, playoff/playout inclusi (13, al pari di Domenico Berardi). In generale, solo Mohamed Salah (28) ha fornito più passaggi vincenti del classe 1996 (27) dall’inizio della passata stagione nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni (post-season incluse).



