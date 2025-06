Sky Sport Legend: da mezzanotte sul 210 nasce il canale che racconta la storia dello sport

E' in arrivo, a mezzanotte di oggi, un nuovo canale nella vostra Casa dello Sport: Sky Sport Legend (ch. 210).

Un grande ‘cofanetto della memoria’ per fare un salto nel passato e rivedere alcuni dei momenti sportivi che hanno fatto la storia.

Grazie alla library alla riscoperta di protagonisti e racconti leggendari, con interviste, documentari, serie e programmi che hanno segnato un'epoca. Mettetevi comodi!

Arriva dal 1 Luglio 2025 Sky Sport Legend, il nuovo canale Sky (in streaming su NOW) interamente dedicato agli eventi che hanno fatto la storia dello sport. Sarà l'occasione per rivivere imprese e partite leggendarie, ma anche programmi che hanno visto protagonisti personaggi indimenticabili del mondo sportivo.

Sul canale 210, dalla mezzanotte di oggi, si potranno rivivere le emozioni dei Mondiali di calcio con i film ufficiali, l'impresa della Nazionale di basket del '99 e le finali più belle della Champions League. E poi il Processo di Biscardi, Fair Play di Rino Tommasi e le docuserie. E ancora: documentari, come Scugnizzi per sempre, l'epopea della Juvecaserta, la squadra di pallacanestro che, contro ogni pronostico, vinse il Campionato Italiano di pallacanestro nel 1991. Da non perdere Celtics City- Il regno del basket, la serie prodotta da HBO che esplora il percorso dei Celtics attraverso nove puntate e le testimonianze di tanti protagonisti.

Su Sky Sport Legend anche la miniserie Sky Original in tre episodi dedicata al più grande sportivo di tutti i tempi, integralmente girata in America e nei luoghi in cui è stato protagonista "The Greatest", Muhammad Ali. E questo è solo un assaggio! Mettetevi comodi.

Sky Sport Legend, sul canale 210, sarà incluso per tutti gli abbonati Sky, senza costi aggiuntivi.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla prima settimana del nuovo canale Sky Sport Legends

NOTTE TRA LUNEDI 30 GIUGNO E MARTEDI 1 LUGLIO

ore 00:00 Il Processo di Biscardi del 27 febbraio 1995

ore 01:00 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 02:00 Basket Eurolega Virtus Bologna - Aek Atene finale 1998

ore 04:00 Calcio Internazionale UEFA Champions League Finale 2003 Milan vs Juventus

MARTEDI 1 LUGLIO

ore 06:00 Storie di GP: 2000 - Donington 25/08/14 Classe 500 1a vittoria Rossi

ore 07:00 Calcio Internazionale UEFA Europa League Finale Atalanta vs Bayer Leverkusen 22/05/2024

ore 09:00 Il Processo di Biscardi del 27 febbraio 1995

ore 10:00 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo

ore 11:00 Basket Eurolega Virtus Bologna - Aek Atene finale 1998

ore 13:00 Celtics City il regno del basket ep1

ore 14:00 Celtics City il regno del basket ep2

ore 15:00 #SkyBuffaRacconta Ali: Louisville Days. Ep.1

ore 16:00 Il Processo di Biscardi del 27 febbraio 1995

ore 17:00 Scuginizzi per sempre ep1

ore 18:00 Scuginizzi per sempre ep2

ore 19:00 FIFA World Cup Official Films Spagna 1982

ore 20:45 Momenti Di Gloria Ep.01 Riscatto

ore 21:45 Momenti Di Gloria Ep.02 Astuzia

ore 22:45 Celtics City il regno del basket ep1

ore 23:45 Il Processo di Biscardi del 27 febbraio 1995

ore 00:45 Calcio Internazionale UEFA Champions League Finale 2003 Milan vs Juventus

ore 02:45 Storie di GP: 2000 - Donington Classe 500 1a vittoria Rossi

ore 03:45 Calcio Internazionale UEFA Europa League Finale Atalanta vs Bayer Leverkusen 22/05/2024

ore 05:45 Kakà: Tutti i gol in Champions League

MERCOLEDI 2 LUGLIO

ore 06:00 Celtics City il regno del basket ep1

ore 07:00 Celtics City il regno del basket ep2

ore 08:00 #SkyBuffaRacconta Ali: Louisville Days. Ep.1

ore 09:00 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 10:00 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo ep2

ore 11:00 Calcio Internazionale UEFA Europa League Finale Atalanta vs Bayer Leverkusen 22/05/2024

ore 13:00 Celtics City il regno del basket ep3

ore 14:00 Celtics City il regno del basket ep4

ore 15:00 Il Processo di Biscardi del 27 febbraio 1995

ore 16:00 Federico Buffa Talks Del Piero

ore 17:00 Scuginizzi per sempre ep3

ore 18:00 Scuginizzi per sempre ep4

ore 19:00 Tom Brady La Leggenda Del Football

ore 20:15 Sky Racconta: Champions League, Borussia-Inter 1971

ore 20:45 Momenti Di Gloria Ep.03 Geni

ore 21:45 Momenti Di Gloria Ep.04 Coraggio

ore 22:45 Celtics City il regno del basket ep2

ore 23:45 FIFA World Cup Official Films Spagna 1982

ore 01:30 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 02:30 Calcio Internazionale UEFA Champions League Finale 1996 Ajax vs Juventus

ore 04:15 Storie di GP: 2000 - Donington Classe 500 1a vittoria Rossi

ore 05:15 Stories ep.18 Alessandro Costacurta

GIOVEDI 3 LUGLIO

ore 06:00 Celtics City il regno del basket ep3

ore 07:00 Celtics City il regno del basket ep4

ore 08:00 Golf Italian Open 07/05/2006 4ª giornata sintesi vittoria Molinari

ore 09:45 Premier 30: La dinastia di Sir Alex

ore 10:00 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo ep3

ore 11:00 EuroBasket 03/07/2019 Finale Spagna vs Italia

ore 12:45 I racconti di Valentino: Laguna Seca 2008 - il sorpasso

ore 13:00 Celtics City il regno del basket ep5

ore 14:00 Celtics City il regno del basket ep6

ore 15:00 EuroBasket 03/07/2019 Finale Spagna vs Italia

ore 16:45 Tutti i Gol di Henry nelle Coppe Europee

ore 17:00 Scuginizzi per sempre ep5

ore 18:00 Scuginizzi per sempre ep6

ore 19:00 Tiger Woods Ep.01

ore 20:30 Premier 30: La dinastia di Sir Alex

ore 20:45 Momenti Di Gloria Ep.05 Ispirazione

ore 21:45 Momenti Di Gloria Ep.06 Gioia

ore 22:45 Celtics City il regno del basket ep3 ore 23:45 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo ep. 1

ore 00:45 EuroBasket 03/07/2019 Finale Spagna vs Italia

ore 02:30 Calcio Internazionale UEFA Champions League Finale 2003 Milan vs Juventus

ore 04:30 Reload ep. 1 Bergomi

ore 05:00 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

VENERDI 4 LUGLIO

ore 06:00 Celtics City il regno del basket ep5

ore 07:00 Celtics City il regno del basket ep6

ore 08:00 EuroBasket 03/07/2019 Finale Spagna vs Italia

ore 09:45 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 10:45 I racconti di Valentino: Laguna Seca 2008 - il sorpasso

ore 11:00 Calcio Internazionale UEFA Champions League Inter vs Real Madrid

ore 13:00 Celtics City il regno del basket ep7

ore 14:00 Celtics City il regno del basket ep8

ore 15:00 Tutti i Gol di Henry nelle Coppe Europee

ore 15:15 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 16:15 Vite: Roberto Baggio

ore 17:00 Premier League - La Vera Storia Ep.01

ore 18:00 Premier League - La Vera Storia Ep.02

ore 19:00 Tiger Woods Ep.02

ore 20:45 Momenti Di Gloria Ep.07 Arte

ore 21:45 Momenti Di Gloria Ep.08 Passione

ore 22:45 Celtics City il regno del basket ep4

ore 23:45 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo ep. 2

ore 00:45 Calcio Internazionale UEFA Champions League Inter vs Real Madrid 25/11/1998

ore 02:45 Golf Italian Open 07/05/2006 4ª giornata sintesi vittoria Molinari

ore 04:30 Vite: Roberto Baggio

ore 05:15 Ribot, l'imbattibile

SABATO 5 LUGLIO

ore 06:00 Celtics City il regno del basket ep7

ore 07:00 Celtics City il regno del basket ep8

ore 08:00 Calcio Internazionale UEFA Champions League Inter vs Real Madrid 25/11/1998

ore 10:00 Ribot, l'imbattibile

ore 10:45 FIFA World Cup Official Films Spagna 1982

ore 12:30 Reload ep. 1 Bergomi 30/05/2025

ore 13:00 Celtics City il regno del basket ep9

ore 14:00 Italia Vs Brasile 3-2 La Partita Ep.01: Prepartita

ore 15:00 Italia Vs Brasile 3-2 La Partita Ep.02: Primo Tempo

ore 16:00 Italia Vs Brasile 3-2 La Partita Ep.03: Secondo Tempo

ore 17:00 Premier League - La Vera Storia Ep.03

ore 18:00 Premier League - La Vera Storia Ep.04

ore 19:00 Tutti i Gol di Henry nelle Coppe Europee

ore 19:15 Kareem Abdul-Jabbar

ore 20:45 Momenti Di Gloria Ep.09 Speranza

ore 21:45 Momenti Di Gloria Ep.10 Saggezza

ore 22:45 Celtics City il regno del basket ep5

ore 23:45 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo ep. 3

ore 00:45 Italia Vs Brasile 3-2 La Partita Ep.01: Prepartita

ore 01:45 Italia Vs Brasile 3-2 La Partita Ep.02: Primo Tempo

ore 02:45 Italia Vs Brasile 3-2 La Partita Ep.03: Secondo Tempo

ore 03:45 EuroBasket 03/07/2019 Finale Spagna vs Italia

ore 05:30 Sky Racconta: Champions League, Borussia-Inter 1971

DOMENICA 6 LUGLIO

ore 06:00 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 07:00 Celtics City il regno del basket ep9

ore 08:00 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo

ore 09:00 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo

ore 10:00 Italia '90 Quattro Settimane Che Hanno Cambiato Il Mondo

ore 11:00 Federico Buffa Talks Velasco ep.1

ore 12:00 Federico Buffa Talks Velasco ep.2

ore 13:00 Golf Italian Open 18/09/2016 4a giornata vittoria Molinari

ore 15:00 The Wimbledon Legends Sampras

ore 16:00 Calcio Internazionale UEFA Champions League Finale 1994 Milan vs Barcellona

ore 18:00 Fair Play di Rino Tommasi ep.1

ore 19:00 Villeneuve Pironi

ore 20:45 Buffa Racconta Gigi Riva 1° parte

ore 21:45 Buffa Racconta Gigi Riva 2° parte

ore 22:45 Celtics City Il regno del Basket ep.6

ore 23:45 FIFA World Cup Official Films Messico 1970

ore 01:15 Sky Racconta: Champions League, Borussia vs Inter 1971

ore 01:45 Ribot, l'imbattibile

ore 02:30 Sopravvissuti, una storia di Rugby

ore 02:45 Calcio Internazionale UEFA Champions League Finale 1994 Milan vs Barcellona

ore 04:45 The Wimbledon Legends Borg

ore 05:45 Sopravvissuti, una storia di Rugby

